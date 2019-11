KDY: pondělí 4. listopadu, 16 hodin

KDE: Kopřivnice

Expozice je složená z výtvarných prací žáků kopřivnických základních škol a všechna díla pojí jedno téma, a to 30. výročí sametové revoluce. Jak uvedla manažerka volnočasových aktivit Lenka Heráková, výstava zapadá do množství akcí, které se v Kopřivnici v souvislosti s výročím konají. Na vernisáži bude kulturní vystoupení dětí pod vedením Evy Nedjalkové, a zejména oceňování nejlepších prací výtvarné, literární a multimediální soutěže k připomínce 30. výročí sametové revoluce. Výstava potrvá do 28.listopadu.