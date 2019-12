Kdy: středa 25. prosince, 19 hodin

Kdy: Karviná, OD Družba

Vstupné: v předprodeji 290, na místě 350 korun

Proč změna místa? „V posledních letech jsme hráli karvinské vánoční koncerty v klubu Harlekýn, ale chtěli jsme pro fanoušky lepší komfort, a proto jsme rozhodli, že to uděláme v Družbě,“ vysvětluje kapelník, zpěvák kytarista Roman Izzi Izaiáš.

A bude to kalba se vším všudy. „Pokřtíme naši novou „bestoffku“ Rock Ride, která je složená ze dvou CD, na kterých naši fanoušci najdou 30 starých věcí a jednu novinku,“ přiblížil Izzi novou desku.

Ale to není vše, na co se mohou ti, kdo přijdou, těšit. Na pódiu se objeví také zpěvačka Tanja, která je kmotrou desky a s níž si Izzi zazpívá duet z filmu Muzzikanti.

Vstupenky jsou už nyní v předprodeji na www.ticketlive.cz anebo v Rodinné hospůdce Tuzex v Karviné-Ráji. Koncert začíná v 19 hodin a jako předkapela vystoupí turnovská Anarchia.