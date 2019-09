KDY: 29. srpna až 1. září

KDE: Nový Jičín

Příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které beach volejbalu věnují celý svůj život. Tedy skoro celý. Pavla a její přítel Hynek mají totiž nejvyšší čas na to, aby spolu měli dítě, a tak se snaží, aby Pavla co nejdřív otěhotněla. To ale starší Linda, která dítě nemá a je svobodná, nechápe. Hlavně teď, když se jim podařilo kvalifikovat se na mistroství Evropy. Celý příběh ještě nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra. Film má svou premiéru ve čtvrtek 29. srpna ve 20:00 hodin. Dále se bude promítat 30. a 31. srpna a 1. září, vždy od 20:00 hodin. V pátek 30. srpna se bude hrát také od 17:30 hodin. Hlavní role si zahrají tito herci: Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Jakub Prachař a Denisa Nesvačilová. Cena za vstupné je 130 Kč. Délka filmu je 101 minut. (eb)