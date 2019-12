Kdy: středa 18. prosince

Kdy: Nový Jičín, Beskydské divadlo

Vstupné: 100 Kč

Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! O tom bude poslední LiStOVáNí tohoto roku v novojičínském divadle. Markéta Lukášková, autorka knihy Loso v kaluži, nebude na představení chybět, a po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z třech jejích knih. V adaptaci knihy uvidíte Věru Hollou, Pavlu Dostálovou v alternaci s Bárou Jánovou a autorku knížky. Představení začíná v malém sále ve 20 hodin, lístky k dostání na pokladně divadla.