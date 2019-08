KDY: 16. srpna, 20 hodin

KDE: Nový Jičín



V její show zazní známé hity jako například Láska v housce, K výškám. Dále zazní songy z jejího posledního CD Chuť svobody, mezi které patří například známá píseň Jsem optimista. Ta se stala velkým hitem a již několik měsíců doslova válcuje žebříčky českých rádií.

Po Olze Lounové nastoupí nadějná zpěvačka a herečka Eliška Machačová, která si přezdívá Ella. Mohli jste ji zahlédnout v několika epizodách seriálu Gympl s ručením omezeným nebo v seriálu První republika 2017. Hostovala také známým skupinám, jako jsou BUTY nebo slovenská skupina NO NAME. V roce 2016 a 2017 natočila tři klipy se známým režisérem Tomášem Krejčím. Ten točí klipy slavným skupinám, například Chinaski a Lucie. Ella nyní studuje na JAMU v Brně poslední ročník herectví. Kdo si chce tuto hudební show užít, měl by dorazit na Masarykovo náměstí nejpozději v 20.00 hodin.