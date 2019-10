KDY: do 10. listopadu

KDE: Kopřivnice: Lašské muzeum

ZA KOLIK: Vstupné dospělí – 50 Kč, děti, studenti, senioři – 30 Kč

Příští měsíc oslaví Petr Helbich devadesátiny a Lašské muzeum v Šustalově vile v Kopřivnici společně s městem Kopřivnice mu připravilo několik dárků. Jedním z nich je výstava fotografií, která je v muzeu již několik dní k vidění. Má název Osamělý poutník.

„Je to připomínka různých motivů – témat, kterým se pan doktor věnoval. Je tady niterné téma pralesů a lesů, téma zátiší, městská zákoutí, slavný cyklus ze 70. let obsahující fotografie z Bulovky, kde byl zaměstnaný,“ nastínil na vernisáži výstavy kurátor Lašského muzea Pavel Dvořák.

Na výstavě je k vidění rovněž unikát, portfolio sedmi fotografií z města Kopřivnice. Znázorňují významná místa jako Váňův kámen či Kristiánův kříž. Petr Helbich toto portfolium, které sestavil jeho přítel Jiří Klučka, bývalý vedoucí frenštátského muzea, opatřil vlastním textem. Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný, jenž se stal jedním z patronů portfolia řekl, že na sedmi fotografiích jsou místa, kolem kterých lidi chodí a je nevnímají.

„Pan doktor Helbich je nafotil tak, že skutečně zaujmou a myslím, že se tam po dnešku každý půjde podívat., protože mají v sobě něco tajemného, co jsme nevnímali,“ sdělil Miroslav Kopečný.

Petr Helbich řekl, že výstava je jeho celoživotní vyznání. „Já ani jiné vyznání v sobě nenosím, jen záznamy toho, co jsem viděl a co mě oslovilo, a budu rád, že třeba osloví i druhé. Je to trošku posmutnělé, trošku osamělé, ale právě třeba tím to někoho osloví. Nejsou tam postavy, lidé, což neznamená, že lidi nemám rád, právě naopak,“ pronesl Petr Helbich a upozornil, že po stránce technické jsou všechny vystavené fotografie kontaktní kopie. „Nikdy jsem nezvětšoval,“ zdůraznil oslavenec. Výstava v Lašském muzeu v Kopřivnici potrvá do 10. listopadu.