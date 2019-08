Řecký mejdan v letním kině

V zahradě restaurace Nové Slunce se ve čtvrtek 8. srpna bude v rámci novojičínského letního kina promítat hudební komedie Mamma Mia! Here We Go Again.

Ilustrační foto | Foto: archiv pořadatelů

KDY: 8. srpna, 21 - 23 hodin

KDE: Nový Jičín

ZA KOLIK: 50 Kč Začátek je v devět hodin večer, vstupné 50 korun. Je to letos přesně deset let, od prvního dílu Mamma Mia!.

Autor: Adam Knesl