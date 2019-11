KDY: 12. až 28. listopadu

KDE: Fulnek, sál MKC

ZA KOLIK: zdarma

Výstavu, která se koná v salonku MKC Fulnek, zahájí úterní vernisáž v restauraci MKC Fulnek. Její začátek je v 17 hodin. Výstava bude k vidění do 28. listopadu, vždy v provozní době restaurace, od 10 do 15 hodin. Zakončí ji prodejní výstavou i s vánoční tématikou ve středu a čtvrtek 27. a 28. listopadu v salonku MKC Fulnek od 10 do 17 hodin.