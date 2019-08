Hromadnou jízdu bude doprovázet auto, z něhož bude po celou dobu vyjížďky k poslechu hrát hudba. Jedná se o třetí letošní hromadnou jízdu. Akci organizuje Středisko volného času Nový Jičín.

Účastníci neplatí startovné, registrace je zdarma. Bruslaři do patnácti let musí mít při jízdě přilbu. Osoby mladší třinácti let musí být v doprovodu plnoletého.