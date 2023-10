Jak si užít nastávající víkend? Na Novojičínsku se koná směnný trh zahrádkářů, soutěž psovodů, krmášový rock i další hudební produkce. Spousta akcí se děje i jinde v Moravskoslezském kraji, přinášíme Tipy Deníku.

NOVOJIČÍNSKO

Farmářský trh

KDY: pátek 13. října, od 9 do 16 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Farmářský trh s výstavou rostoucích hub a houbařskou poradnou. Možnost nákupu ovoce, zeleniny, chleba, pečiva a koláčů, uzenin, mléčných výrobků, sýrových specialit, včelích produktů, koření, čajů, vína, květin, okrasných a užitkových rostlin a mnoho dalšího. V Galerii Galaxie v sadu Dr. E. Beneše se pod názvem Zdravíčko koná zdarma porodní a novorozenecká poradna, vyšetření hladiny glukózy, krevního tlaku a skupiny s konzultací výsledků.

Obranářský speciál SKP Ostrava 2023

KDY: pátek 13. října a sobota 14. října

KDE: kynologický areál Radar, Studénka

PROČ PŘIJÍT: Sportovní klub Policie Ostrava, oddíl kynologie, pořádá již 29. ročník soutěže psovodů Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Slavnostní nástup a zahájení akce se uskuteční v pátek v 18.15 hodin, poté následují dvě disciplíny zadržení pachatele v noční době. Dopolední sobotní program začne v 8 hodin a jeho obsahem jsou soutěže s tématy poslušnost, přepadení při pochůzce, revíry v objektu a terénu. Dojde i na losování tomboly. Od 13 hodin čekají soutěžící i návštěvníky klání na téma likvidace výtržnosti, zadržení prchajícího pachatele, zadržení nebezpečného pachatele s protiútokem, blokace osoby. Večer bude vyhlášení výsledků soutěže a losování tomboly, akci zakončí společenský večer s hranickou skupinou Srdíčka.

Směna je změna

KDY: sobota 14. října, od 9 do 12 hodin

KDE: zahrada MKCF, Fulnek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Netradiční směnný trh zahrádkářů, pěstitelů, zemědělských výzkumníků a jejich přátel. Pořadateli akce jsou komise pro životní prostředí a strategický rozvoj a MKCF, p.o. kteří akci prezentují takto: Urodilo se vám letos moc mrkve nebo celeru? Máte na zahradě spoustu jahod a dýní, které nepotřebujete? Třeba vám doma zavazí něco na zahradu, co určitě nevyužíváte. Možná máte doma doma přebytky květin, kaktusů nebo semínek. Tak neseďte doma u televize a přijďte své přebytky směnit za to, co vám doma chybí. Organizátoři upozorňují, aby lidé nenosili žádná zvířata. V případě špatného počasí se akce koná v salonku MKCF.

Výročí založení sboru Garrendo

KDY: sobota 14. října, od 10 hodin

KDE: kino, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Koncert k 30. výročí založení pěveckého sboru Garrendo. Jako hosté vystoupí Smíšený pěvecký sbor Senzaband a komorní pěvecký sbor Nyklband.

Koncert v kostele sv. Mikuláše v Bílovci

KDY: sobota 14. října, v 15 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše, Bílovec

PROČ PŘIJÍT: Klub literární fantastiky Ostrava za podpory města Bílovec pořádá koncert ve kterém zazní skladby klasických mistrů i novější melodie. Autory skladeb jsou F. X. Brixi, G. Pierné, J. S. Bach, L. Cohen, L. Bernstein, D. Hellbach, A. Vivaldi a J. Kember. Účinkují učitelé ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě Mariánských Horách, na varhany zahraje Pavel Rybka, na flétny Martina Fischerová a Alena Osobová.

Rockový troják - Veřovice

KDY: sobota 14. října, od 19 hodin

KDE: kulturní zařízení, Veřovice

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Trojkoncert, na kterém vystoupí Karel Jura Trio z Rožnova pod Radhoštěm, Václav Svoboda s kapelou z Brna a lichnovská kapela Rakcokouše.

Kapela Ballistic

KDY: sobota 14. října, od 20 hodin

KDE: Stará pošta, Nový Jičín

ZA KOLIK: 100 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Kapela mladých muzikantů, o kterých pravděpodobně ještě uslyšíme.

V pivnici Máj zahraje Depo.cz

KDY: sobota 14. října, od 20 hodin

KDE: pivnice Máj, Nový Jičín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné do klobouku

PROČ PŘIJÍT: V pivnici Máj na Vančurově ulici se představí kapela Depo.cz - rocková formace z Valašského Meziříčí, která hraje vlastní věci i převzaté české písně ze 70. až 90. let.

Krmášová rocková zábava

KDY: sobota 14. října, od 20 hodin

KDE: kulturní dům, Tichá

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na krmášové zábavě v kulturním domě v Tiché vystoupí od 20 hodin kapela Acoustic Velvet, kterou hodinu před půlnocí vystřídá Trifid II.

O pohár SPT Profil Team

KDY: neděle 15. října, v 13 hodin

KDE: Plochá dráha, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Poslední závod letošní sezony na kopřivnickém ovále se blíží. Tentokrát se pojede o závod jednotlivců O Pohár SPT PROFIL Team. Na start se postaví zajímavá směsice českých, ale i zahraničních jezdců ať už z Polska, Slovenska a dalších. Kopřivnický závod je posledním v tomto roce v celé České republice. Závod startuje slavnostním nástupem v 13 hodin.

Ferda Mravenec v cizích službách

KDY: neděle 15. října, od 16 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 80 Kč, děti do 3 let bez nároku na sedadlo zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kouzelná pohádka zavede návštěvníky Dělnického domu do hmyzí říše, která je plná dobrodružství, přátelství a zábavy. Ferda ztroskotá v cizině, kde ho zajmou rezaví mravenci. Je přinucen pracovat jako otrok pro různé zástupce hmyzí říše.

OPAVSKO

Hospodský kvíz

KDY: pátek 13. října od 20 hodin

KDE: klub Šatlava, Budišov nad Budišovkou

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Do klubu zavítají chytré hlavičky, pro které tam budou připraveno deset témat s 56 otázkami, které prověří jejich znalosti. Pokud soutěžícím vyschne v krku, budou se snažit o to víc, protože výhry budou tekuté.

Petrův zdar v soutěži

KDY: sobota 14. října od 7 do 13 hodin

KDE: rybník Kamenec, Dolní Benešov

ZA KOLIK: startovné 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Na břeh rybníka zasednou účastníci rybářských závodů, vyzbrojeni pruty i návnadami na mlsné ryby. Nejlepší účastníci mohou podle umístění počítat s finančními nebo věcnými cenami a pro všechny bude připravena tombola, kolo štěstí i důkladné občerstvení.

Známá pohádka v muzikálovém hávu

KDY: sobota 14. října od 15 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Princeznu ze mlejna znají děti prostřednictvím televizní obrazovky. Tentokrát k nim však zavítá v rámci divadelního podzimu v živém provedení. Muzikálová pohádka vznikla podle oblíbené filmové předlohy Zdeňka Trošky a dětem dává poučení, že lásku nejde koupit ani těmi nejkrásnějšími dary světa. Současně jim vštípí názor, že laskavé chování jednoho k druhému se pokaždé v dobrém několikanásobně vrátí.

KARVINSKO

Evropský házenkářský pohár v Karviné

KDY: sobota 14. října od 18 hodin

KDE: hala házené STaRS

ZA KOLIK: 150 Kč (permanentkáři 100 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Ve 2. kole EHF European Cupu (v 1. kole měli jako nasazený tým volno) se karvinští házenkáři utkají s rakouským týmem Fivers Vídeň, se kterým se utkávají pravidelně v letní přípravě. Příznivý los dává naději, že se baníkovcům podaří proklouznout do dalšího kola třetí nejprestižnější evropské soutěže.

Dýňobraní v Havířově

KDY: sobota 14. října od 14 hodin

KDE: Zahradnictví LAPY, U skleníků, Havířov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tak jako každý rok nebude chybět vyřezávání dýní, pro děti je připravena spousta nových her a aktivit. Budete si moci vyzkoušet, jak se ovládá takový bagr nebo jízdu na sekacím traktůrku. Pro dospělé je připraven svařák na zahřátí, občerstvení zajištěno (dýňová polévka, koláče, opékání buřtů).

Heimstaden Havířovská desítka

KDY: neděle 15. října od 8 hodin

KDE: Náměstí republiky, Havířov

PROČ PŘIJÍT: Běžecký závod v centru Havířova si získal oblibu v řadách široké veřejnosti, i letos se poběží několik běhů pro dospělé, rodiny s dětmi až po nejmladší závodníky. Hlavním závodem je běh na 10 km centrem Havířova (2 okruhy). Registrace probíhá na místě.

Kollárovci CZ TOUR 2023

KDY: sobota 14. října od 17 do 19 hodin

KDE: KD Leoše Janáčka Havířov

ZA KOLIK: 400-500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný koncert oblíbené slovenské kapely Kollárovci představuje hudebně zábavnou show ve famózní atmosféře, v níž vynikající zpěvy a nádherná muzika.

Prohlídky s průvodcem v kostele sv. Petra z Alkantary

KDY: pátek 13. až neděle 15. října od 10 do 17 hodin

KDE: šikmý kostel Sv. Petra z Alkantary, Karviná-Doly

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci prohlídky s výkladem se návštěvníci seznámí s historií zaniklého města Karviná a také s historií i současností pamětníka dávného města – kostela sv. Petra z Alkantary. Procházkou v interiéru kostela si pak budou moct vyzkoušet působení onoho zvláštního optického klamu.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Koncert hudebních výletů – Haydn – Mozart – Beethoven

KDY: neděle 15. října od 14 hodin

KDE: Kaple Nýdek

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pro milovníky klasiky je zde koncert Haydn - Mozart - Beethoven, tedy velikánů klasicistní hudby v Nýdku, který Svatováclavský hudební festival pořádá v rámci Hudebních výletů.

Burger Street Festival Frýdek-Místek

KDY: pátek 13. až neděle 15. října, od 10 do 21 hodin

KDE: OC Frýda, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival u obchodního centra Frýda představuje skvělou možnost ochutnat nejlepší burgery všem, kteří žijí v podhůří Beskyd a nechce se jim cestovat do větších krajských měst. Na festivalu probíhají testovací jízdy nového Peugeot 408.

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě 50 let ide?

KDY: pátek 13. až neděle 15. října od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Půlstoletí od vzniku největší české chráněné krajinné oblasti, CHKO Beskydy, připomenou v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku touto výstavou. Pomocí prezentace aktuálních problémů ochrany přírody se návštěvníkům přiblíží, čemu se Správa CHKO věnuje, jaká jsou současná omezení, která pociťují jak obyvatelé, tak návštěvníci oblasti a jaký je přínos pro zachování místního přírodního a kulturního dědictví.

OSTRAVSKO

Veletrh úspor v Ostravě

KDY: pátek 13. a sobota 14. října, vždy od 9 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: 50 Kč, zlevněné 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Řešíte vysoké účty za energie? Přemýšlíte, čím topit? Chcete vyměnit topení za úspornější technologii? Bude řešením zateplení? Chcete fotovoltaiku? Uvažujete o rekonstrukci nebo stavbě domu? Potřebujete se zeptat a nechat si dobře poradit? Pak právě pro vás je určen druhý ročník veletrhu stavebnictví a vytápění - Veletrh úspor STAVBA, TEPLO, ENERGIE OSTRAVA. Připraven jen také bohatý přednáškový program.

Výstava ježků ve Staré aréně

KDY: sobota 14. října od 10 do 16 hodin

KDE: Stará aréna, Ostrava

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Půjde již o druhou ostravskou mezinárodní výstava exotických ježků. K vidění bude mnoho krásných afrických ježků, které si budete moci pohladit a vyfotit. Můžete také hlasovat o ježka Sympaťáka nebo ochutnat točené pivo Ježek. Součástí výstavy budou i dvě přednášky o základech chovů ježka bělobřichého. Událost pořádá Chovná stanice Czechoslovak hedgehog, Stará aréna Ostrava a APH Database Slovakia – APHDS.

Vlaky Vláčky Modely budou k vidění v Ostravě-Jihu

KDY: sobota 14. října a neděle 15. října, vždy od 10:00 hodin

KDE: ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: K vidění budou hned dvě segmentová kolejiště ve velikosti H0 (1:87) a TT (1:120), která doplní menší panelová kolejiště, vč. minikolejiště ve velikosti N (1:160). Provoz vozidel bude opět rozmanitý a napříč epochami, od nejstarší parní trakce po modernější trakci motorovou! Chybět nebudou ani legendární prototypy motorových vozů – od nejstarší "Slovenské strely" (M290) přes "Lorinu" (M286) až po "Kvatro" (842)! Připraveno bude i občerstvení a herní zóna pro nejmenší. Podzimní výstavu "Vlaky Vláčky Modely" pořádají Železniční modeláři Ostrava ve spolupráci se ZŠ Jugoslávská,. V sobotu se koná od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin, a to v prostorách tělocvičny (vstup přes hřiště).

BRUNTÁLSKO

Holki, oldies párty i vinyl burza v Krnově

KDY: sobota 14. října a neděle 15. října

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: sobotní akce 399 Kč v předprodeji, 499 Kč na místě, nedělní burza 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Patřili jste na konci 90 let k fanouškům čtyř energických zpěvaček, které svou dívčí skupinu pojmenovali jednoduše Holki? Pak si je v sobotu můžete opět užít, a to na oldies párty v krnovském klubu, kam dorazí i tři její bývalé členky. Jejich koncert začíná v osm hodin. V neděli se v klubu od 13 do 16 hodin uskuteční vinyl burza vč. CD, MC, DVD, VHS a retro HI FI elektroniky 60 – 90 let komponentů a příslušenství. Rezervace míst na burze je nutná na m.hradecný@gmail.com, nebo telefonicky na 603 302 939. Vstupné pro veřejnost činí 70 Kč.

Noční pozorování plazů

KDY: sobota 14. od 18 hodin do neděle 14. října 9 hodin

KDE: středisko volného času, Školní 2 Bruntál

ZA KOLIK: 290 Kč (platba na místě)

PROČ PŘIJÍT: Čekají vás noční hry a noční pozorování zvířat na stanici. Můžete se těšit na hry jako upíři, sardinky a noční stezku s úkoly mezi zvířaty. Nezapomeňte spací pytel, večeři, svačinu, oblečení na spaní, hygienické potřeby a přezůvky. Na večeři bude pizza. Platba v hotovosti v den konání.

Středověká tržnice na krnovském zámku

KDY: sobota 14. 10. od 10 do 17 hodin

KDE: Nádvoří krnovského zámku

VSTUPNÉ: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společenství severských pánů nabídne na krnovském zámku exkurzi do středověku. Na návštěvníky se těší hrnčířská, pekařská, košíkářská, kovářská i šperkařská dílna. Řemeslníci jak knihvazač, tkadlena, přadlena nebo zbrojíř budou v bezprostředním kontaktu s návštěvníky, aby jim vysvětlili, jak to ve středověku chodí. Zbrojíř jim vysvětlí, jaké zbraně způsobují sečné, bodné a tržné rány. Ranhojič zase ukáže, jak se z nich vyléčit. Středověkou atmosféru navodí olomoučtí kejklíři Cascabel, a dobovou hudbu doplní Calata z Ostravy. Na 13 hodin si střelmistr připravil ukázku palných zbraní. V 17 hodin program zakončí fireshow.