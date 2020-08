Půlení prázdnin 2020

Kdy: 7. srpna v 18.00

Kde: KUPE, Janská 7, Opava

Za kolik: 80 Kč

Zajděte si v pátek večer užít Půlení prázdnin do KUPE. Čekat tady na vás bude tradiční večírek v půlce prázdnin, o živou hudbu na večírku se postará opavská skupina B3, která se zformovala v roce 2017. Její široký a pestrý repertorá uspokojí všechny generace. Kapela hraje paletu nejznámějších hitů populární hudeby české, slovenské a angloamerické, od rocku přes pop po lidovou hudbu.

Nedivoč na Staré Kuželně

Kdy: 7. srpna ve 20.00

Kde: Stará Kuželna, Na Baranovci 5, Slezská Ostrava

Za kolik: 300 Kč

Užijte si pohodový letní večer na jedinečném open air koncertu v prostorách Restaurace Stará Kuželna! Dobré jídlo i pití bude zajištěno a samozřejmě i hity ostravské kapely Nedivoč. Po koncertě si společně s hudebníky můžete u ohně opéct špekáček, brnknout něco na kytaru a k tomu si zazpívat. Ostravská formace Nedivoč působící od roku 2017. V roce 2018 vydala debutové album Vale pletichám.

Bratři v tricku - Plovárna

Kdy: 7. srpna v 18.00

Kde: Amfi Poruba, Ostrava

Za kolik: děti do 140 cm: 50 Kč, dospělí: 100 Kč

Co takhle zkusit zábavu v Ostravě Porubě, kde na vás bude čekat celý víkend happening pro Cirkulum. V rámci něj se v pátek večer můžete těšit na originální Bratry v tricku a jejich autorské žonglérsko – akrobatické představení, ve kterém se můžete těšit na krásné kostýmy, spoustu humoru i netradiční pohybové prvky je skvělou volbou pro celou rodinu. Přijďte se pobavit a nasát letní atmosféru dob, kdy muži kavalírsky bojovali o přízeň žen.

Paskovská pouť

Kdy: 7. srpen od 14.00 - 9. srpna do 22.00

Kde: Paskov

Máte rádi vy a vaše děti kolotoče? V tom případě si určitě užijete tradiční pouť v Paskově která proběhne od 7. do 9. srpna 2020. Těšit se můžete na kolotoče pro malé i velké. Součástí bude také stánkový prodej a lehké občerstvení. Celá akce musí být v souladu s aktuálními nařízeními KHS. Aktuálně tedy platí, že i na této akci musí mít všichni návštěvníci zakrytá ústa, ať už rouškou, respirátorem nebo třeba šátkem.

Hukvaldy rozezní Kočko se svým Orchestrem

Kdy: pátek 7. srpna od 19.00

Kde: Hrad Hukvaldy

Za kolik: 250 Kč

Koncert pod širým nebem v hradní mottě je další akcí, kterou Hukvaldy v létě nabízí. V pátek v 19 hodin začne na hukvaldském hradě komorní koncert známého moravského písničkáře, zpěváka a skladatele Tomáše Kočka a Orchestru. Koncert bude trvat přibližně dvě hodiny, areál hradu se pro návštěvníky zpřístupní už ve čtvrt na sedm. Vstupenky si mohou zájemci koupit na stránkách hradu do vyprodání zásob. Více informací najdou na www.hradhukvaldy.eu.

Slezskoostravský filmový pátek

Kdy: pátek 7. srpna ve 20.30

Kde: Farní zahrada sv. Marka, Heřmanice

Za kolik: zdarma

I tento pátek si můžete zajít do letního kina na Slezské. Tentokrát se bude promítat snímek Chatrč. Jak organizátoři promítání radí, vezměte si deku na posezení a vlastní občerstvení, případně také repelent proti komárům.

Chatrč: Missy, dcera Macka Phillipse (Sam Worthington), je unesena a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O nějakou dobu později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, mu navždy změní život. (Zdroj: ČSFD)

Čtyřdenní Odpust Fest

Kdy: od pátku 7. do pondělí 10. srpna

Kde: obec Píšť

Čtyřdenní kolotoč zábavy začíná v pátek od 17.30 hodin diskotékou a pokračuje Oldies disco až do 21 hodin, kdy vystoupí skupina Fast Foot. Sobotní část otevře v 15 hodin disco pro nejmenší, následuje malování na obličej, soutěže. Recitál Hanky Hudečkové, vystoupení Karel Gott Cover a ukončí ji od 21 hodin odpustová zábava s ohňostrojem. V neděli začíná program v 15 hodin country diskotékou, následovanou Elvis Pressley Revivalem, soutěžemi a ve 20.30 hodin ho zakončí odpustová zábava. Posledním dnem bude pondělí, které nabídne od 16 hodin hudbu, písničky, soutěž a od 19.30 hodin Odpustovou noc. (jih)

Ahard se v Ostravě představí s pekelnou show

Kdy: 8. srpna v 19.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 150 Kč

Rocková kapela Ahard se v sobotu představí v Trojhalí v Ostravě. Od 19 hodin j bude pro všechny metalové fanoušky připravena pekelná show této kapely. Skvělá hudba,démoni,ohně,pyrotechnika, to všechno na jednom místě v rámci projektu Bo kultura jede.



La Putyka - Kaleidoscope

Kdy: 8. srpna v 19.00

Kde: Amfi Poruba, Ostrava

Za kolik: děti do 140 cm: 70 Kč, dospělí: 170 Kč

Užijte si sobotu s mnoha akrobatickými kousky. Představení Kaleidoscope je doslova nabité nejen širokou škálou cirkusových disciplín, ale i tancem, komediálními vstupy a pěveckými čísly! Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.

Josef Wagner - v říši boha Radegasta

Kdy: 8. srpna v 17.00

Kde: Kavárna Malého Světa Techniky U6, Vítkovice 3004, Ostrava

Za kolik: v předprodeji 149 Kč, na místě 199 Kč

Léto s dobrodružstvím – v říši boha Radegasta, to je akce která vás čeká v sobotu v kavárně Malého Světa Techniky U6. Kdo z vás, kteří pravidelně či náhodně míříte do Beskyd, víte, že se v tomto malebném pohoří nachází rozsáhlé jeskynní systémy? Možná něco málo víte o Ondrášových dírách na hřebeni Lukšince, případně jste slyšeli o Kněhyňských jeskyních. Pokud se chcete dozvědět více, pak si rozhodně přijďte poslechnout přednášku významného speleologa a člena správní rady Nadačního fondu Historie dobrodružství Josefa Wagnera.

Generace životem zkoušená

Kdy: 8. srpna v 18.00

Kde: Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín

Filmový dokument Generace životem zkoušená přibližuje 20. století na Hlučínsku očima pamětníků. Od svého natočení bude dokument na veřejnosti uveden teprve podruhé. Než se v sobotu setmí, bude v provozu „komorní sál“ v Zámeckém klubu, kde poběží tento dokumentární filmy s hlučínskou tematikou. Těšit se můžete zejména na krátký animovaný film shrnující stoletou historii Hlučínska a na již zmiňovaný dokument Generace životem zkoušená.

Kinematograf Bratří Čadíků v Čeladné

Kdy: 8. srpna. až 11. srpna

Kde: Chata Dukla Čeladná, Čeladná 0472

Za kolik: dobrovolné vstupné

O víkendu přijede k Chatě Dukla Čeladná letošní Kinematograf bratří Čadíků .V rámci programu se můžete těšit na české filmy. V sobotu to bude Poslední aristokratka. Neděli vám zpříjemní film Na střeše. Když se sem zastavíte v pondělí, připravte se na pohádku Hodinářův učeň a vše to v úterý završí snímek Afrikou na pionýru.Promítat začne vždy po setmění.

Vstupné na všechna představení je dobrovolné a jeho výtěžek půjde na konto Bariéry.

Přátelské hudební posezení

Kdy: v neděli 9. srpna od 16.30

Kde: pivnice v Kobeřicích

Místní pivnici Na Statku navštíví příznivci hudební kapely Kobeřanka a stráví s ní příjemné nedělní odpoledne. Muzikanti jim štědře nabídnou písničky ze svého repertoáru a některé známější si posluchači mohou s nimi zazpívat. Kromě duševní potravy je čeká i občerstvení jídlem včetně zvěřinové speciality. (jih)

Orchestr VŠB - TU Ostrava v Trojhalí

Kdy: v neděli 9. srpna od 17.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 50 Kč

V rámci projektu Bo kultura jede pro vás vystoupí na zastřešeném náměstí Trojhalí Karolina v Ostravě v neděli odpoledne Orchestr Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity. Po dlouhé nedobrovolné pauze pro vás Orchestr vystoupí letos poprvé a určitě to bude stát za to.



Promenádní koncert v Komenského sadech: Šuba Duba Band

Kdy: 8. srpna v 15.00

Kde: Komenského sady, Ostrava

Za kolik: zdarma

Multižánrová kapela z Frýdku – Místku s širokým repertoárem známých písní si pro všechny příznivce připravila letní promenádní koncert. Saxofony, trubky a rytmická nálož zvedne z lavičky posluchače všech generací. Stačí se zastavit a udělat si krásnou sobotu ve velkém městském parku. Koncert se koná u lávky blízko busty J. A. Komenského.