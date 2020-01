Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou

Kdy: sobota 18. ledna od 15 hodin

Kde: Prokešovo náměstí (sraz na schodech ostravské Nové radnice)

Za kolik: vstupenky (50 korun) bez možnosti rezervace v infocentrech

Trošku jiné vyprávění nabídne Lenka Kocierzová na prvním lednovém putování Pod kloboukem. Loňské vycházky vedly po stopách malířů, po stopách hudebních, po připomínkách I. světové války, k Perunovi a dalším. Na Prokešově náměstí tentokrát účastníkům komentované vycházky představí Cingl, pohřebiště vojáků, tankové seřadiště, ale také místo, kam mířily a míří kroky svatební, kroky rodičů k přivítání občánků do našich řad. Představí i zajímavé reliéfy a sochy. Dva z účastníků vycházky si vylosují do nového roku grafiky Lenky Kocierzové. (lap)





Astronomické pozorování

Kdy: sobota 18. ledna od 18.30 hodin

Kde: Planetárium Ostrava

Za kolik: vstupné je 80 korun



Večerní pozorování na hvězdárně probíhá pouze za bezmračné oblohy. Pokud přesto na hvězdárnu zavítáte, bude pro vás připravený náhradní program. Pokud si nebude jistí, zavolejte před návštěvou hvězdárny na číslo 597 324 950 pro potvrzení konání pozorování. Pořadatelé akce upozorňují, že pozorování probíhá v otevřené pozorovatelně a je třeba se dobře obléct. Vstup do hvězdárny může být pro tělesně postižené velmi obtížný a pro vozíčkáře prakticky nemožný, neboť je přístupná pouze po relativně úzkých schůdkách, které vedou z prvního patra nahoru do kopule. Při vlastním pozorování je nutné vylézt na žebřík a dívat se do okuláru. (lap)

Batoplato

Kdy: sobota 18. ledna od 15 hodin

Kde: Plato Ostrava (bývalý Bauhaus)

Za kolik: doporučené vstupné je 30 korun

Workshop pro děti nazvaný Batoplato se uskuteční v sobotu 18 ledna od 15 hodin v Galerii Plato v Ostravě (bývalý Bauhaus). Slečna Tečka a pan Bod budou provázet děti ve výtvarných dílnách. Dětem se otevře obrovský kreslící prostor, budou mít připraveno obrovské množství štětců, molitanová razítka nebo barevné lepicí pásky.plato-ostrava.cz je nutná. Kapacita dětí (ve věku od 1,5 do 3 let) je nutná. Délka workshopu bude 50 minut. Doporučené vstupné je 30 korun. (lap)





Novoroční kamínky štěstí s Terezkou

Kdy: sobota 18. ledna od 10 hodin

Kde: Ostrava, Centrum Pant

Za kolik: vstupné je 50 korun (v místě konání akce)



Ubrousková technika, neboli decoupage, je technika stará již více než dva tisíce let. Přijďte si touto zajímavou výtvarnou technikou ozdobit bílé kameny a potěšte originálním dárkem někoho blízkého. Vhodné pro děti od čtyř let. Akce nazvaná Novoroční kamínky štěstí s Terezkou se koná v sobotu 18. ledna od 10 hodin v Centru Pant v Ostravě. Vstupné pro děti je 50 korun. (lap)

Autoburza a bleší trhy

Kdy: sobota 18. a neděle 19. ledna od 6 do 12 hodin

Kde: areál v Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích

Za kolik: vstupné pro návštěvníky tržnice v sobotu 10, v neděli 20 korun

Tradiční autoburza a bleší trhy probíhají v Ostravě v Místecké ulici pravidelně každý víkend. V sobotu akce probíhá spíše v komornějším stylu, ale v neděli je areál plný prodejců, jak automoto zboží, tak bleších trhů. Prodejci blešího trhu mohou být i běžní občané bez podnikatelských aktivit a prodávat mohou vše, co už doma nepotřebují, ale jinému se hodí. Více na www.trzistepromotoristy.cz. (lap)





Štěstí přijde třináctého

Kdy: sobota 18. ledna od 19 hodin

Kde: Ostrava, Divadlo improvizace Odvaz

Za kolik: vstupenky (150 korun) v prodeji bez možnosti rezervace v infocentrech



Hostující soubor vystoupí v sobotu 18. ledna v Divadle improvizace Odvaz v Ostravě. Autorkou i režisérkou představení Štěstí přijde třináctého je Kateřina Tomanová. Pětadvacetiletý Kamil Mácha je vybrán do prestižní soutěže. Má otevřenou cestu k zisku 10 milionů korun. Soutěž má končit třináctého (neurčitého měsíce). Účast v soutěži se však podepíše na jeho psychice a skončí v rukou psychiatra. Hra sleduje vývoj charakteru mladého muže, který je zpočátku plný radosti a ideálů, ale tři měsíce izolace od reálného světa a účast v soutěži mu zcela změní život a pohled na něj. (lap)

Novoroční koncert v Klimkovicích

Kdy: neděle 19. ledna od 16 hodin

Kde: Kostel nejsvětější Trojice v Klimkovicích

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Tradiční novoroční koncert v podání Akobandu a jeho hostů se uskuteční v neděli 19. ledna v Kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích od 16 hodin. Zpívat budou Marie Šimurdová a Václav Kaštovský, na varhany bude hrát Radka Slaninová a na trubku Bohumír Stoklasa. Vstupné na koncert je dobrovolné. (lap)

OPAVSKO

Zábavné odpoledne ve škole

Kdy: v sobotu 18. ledna od 9 do 12 hodin

Kde: ZŠ Boženy Němcové, Opava

Do prostor základní školy zavítají tentokrát předškoláci. Čeká je tam na zábavné dopoledne, plné zážitků a legrace. Kromě zábavy se budoucí prvňáčci dočkají též několika dobře míněných rad ohledně přípravy na školu, vyzkoušejí si zručnost svých prstíků a objeví též kouzlo přírody. (jih)





Novoroční koncert

Kdy: v neděli 19. ledna od 16 hodin

Kde: kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín



Žáci, pedagogové a hudební soubory ZUŠ s pěveckými sbory potěší své posluchače skladbami Pavla Josefa Vejvanovského, Antonína Skácela a Norberta Studnitzkého. Vstup je pro veřejnost volný, koncert zaštítil hlučínský starosta Pavel Paschek a finančně ho podpořila rada města. (jih)

Jak se zbavit manžela

Kdy: v neděli 19. ledna od 19 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava

Činoherní premiéra Slezského divadla se týká černé komedie současného amerického dramatika Joa DiPietra s názvem Umění vraždy. Manželská dvojice výtvarníků Jack (Jakub Stránský) a Amélie (Sabina Muchová) pozve na večeři svého galeristu Vincenta (Daniel Volný). Amélie se ho snaží donutit k vraždě manžela, ale situaci jí komplikuje i zvídavá hospodyně Kate (Andrea Zatloukalová). Scéna je dílem Marty Roszkopfové, kostýmy navrhl Tomáš Krypta a režii má Jiří Seydler. (jih)







Začíná plesová sezona

Kdy: v sobotu 18. 1. od 20 hodin

Kde: sály na Opavsku



Začátek nového roku tradičně vítají plesové zábavy a jejich sezóna je už rozjíždí. Zemědělský ples bude v KD Darkovice, společenský ples v KD Hlučín, obecní ples v Hati, myslivecké plesy v Obecním sále Hněvošice i v v tělocvičně ZŠ Oldřišov, charitativní ples v pohostinství Kyjovice, senioři budou plesat v KD Jezdkovice, školní ples bude v Obecním domě Ludgeřovice a reprezentační ples obce se uskuteční v Kulturním centru Píšť. Dětský maškarní ples vypukne od 14 hodin v KD Vítkov. (jih)

NOVOJIČÍNSKO



Zahrají hlavně mladí umělci

Kdy: v sobotu 18. ledna

Kde: Tichá, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Na Novoroční koncert se mohou těšit obyvatelé a návštěvníci Tiché. Uskuteční se v sobotu 18. ledna v Kulturním domě Tichá, kde vystoupí hudební skupina Koberec ze Základní umělecké školy Nový Jičín, pěvecký sbor Tichavjánek ze Základní školy Tichá a orchestr Boom Bang Band ze ZUŠ Nový Jičín. Koncert začíná v 15 hodin. (ipa)







Klub bude patřit metalu

Kdy: v sobotu 18. ledna

Kde: Kopřivnice, Daymoon bar

Za kolik: vstupné dobrovolné



Pořádnou dávku metalu si mohou užít v sobotu 18. ledna návštěvníci kopřivnického Baru Daymoon. Od 20 hodin tam začne koncert, který není učený pro jemné duše. Vystoupí nedávno založená doom metalová ostravská kapela Venit Mortem, death-black metal přiveze z Frýdku-Místku skupina Darkwind, syntezátorový kosmický progresivní temný metal představí projekt Voidsign a malinko úlevy od temného rocku přinesou ostravští The Sekretz produkující alternativní Rock. (ipa)

Je libo hip hop a R&B?

Kdy: sobota 18. ledna

Kde: Nový Jičín, MusiCklub Drago

Za kolik: 290 Kč

Medial Banana je dalším hvězdným subjektem, který oblaží návštěvníky novojičínského MusiClubu Drago a hlavně příznivce hip hopu a R&B. Svou energickou Riddim show předvedou zpěváci z kapely Medial Banana Pokyman a King Shabba Kong. Za dj pultem tuto dvojici doplní DJ Simple Sample, člen Ghetto youth sound, šiřitel reggae a dancehall music. Večer startuje v 21.00 hodin. (ipa)







Království s Míšou Růžičkovou

Kdy: neděle 19. ledna

Kde: Odry, Dělnický dům

Za kolik: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč



Dělnický dům v Odrách zve na karneval s Míšou Růžičkovou. V programu karnevalu si děti zazpívají její nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky. Všechny děti mají možnost se s Míšou setkat na autogramiádě po karnevalu, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát či CD. Karneval na téma Pohádkové zimní království začíná v 15 hodin. (tj)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Populární televizní pár přiveze dětem zábavu

Kdy: sobota 18. ledna od 16 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 100 korun

Hýbání s Týnou a Zdeňkem, což je pořad, který se u malých televizních diváků těší velké přízně, dorazí v sobotu 18. ledna se speciálním programem i do Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí. Oblíbené duo si pro dětské návštěvníky připraví zajímavý program plný řádění, tancování a zpívání. Jelikož bude všechno probíhat v pohádkovém duchu, děti si budou moci vyzkoušet role zakletých princezen a statečných princů. (mas)







Zimní hrátky rozhýbou děti na Ondřejníku

Kdy: neděle 19. ledna od 10 do 14 hodin

Kde: roubenka Ondřejníček ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: vstup zdarma



Roubenka Ondřejníček, která se nachází na Solárce ve Frýdlantu nad Ostravicí, pořádá v neděli 19. ledna od 10 do 14 hodin akci s názvem Zimní hrátky na Ondřejníku. Děti se mohou těšit na tradiční a netradiční zimní soutěže o zajímavé ceny. Pokud bude pořadatelům přát počasí, všechny hry se záměrně odehrají na sněhu. (mas)

V divadelní pohádce se objeví princezna a čert

Kdy: neděle 19. ledna od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

CziDivadlo Praha odehraje v neděli 19. ledna od 15 hodin na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku pohádku s názvem O princezně, Luciášovi a makových buchtách. Jedná se o veselý příběh s písničkami. Dětští diváci si odnesou ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl umí spolu s vírou v kouzelné proměny dělat opravdové zázraky. Zároveň je potěší výpravná scéna, rekvizity, neobvyklá zápletka a muzikálové melodie písniček. (mas)







Tereza Kostková se podělí o zážitky

Kdy: neděle 19. ledna od 16 hodin

Kde: kinosál v Palkovicích

Za kolik: 250 korun



Talk show s herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou, která bude vyprávět o životě a netradičních zážitcích, se bude konat v neděli 19. ledna od 16 hodin v palkovickém kinosále. Zájemci si mohou vstupenky v rámci předprodeje, který probíhá v objektu obecního úřadu během úředních hodin, zakoupit za 250 korun. (mas)

Děti pobaví karneval

Kdy: neděle 19. ledna od 14 hodin

Kde: restaurace Pod Habešem v Palkovicích

Dětským karnevalem ožije v neděli 19. ledna odpoledne restaurace Pod Habešem v Palkovicích. Dětské návštěvníky zcela jistě potěší zajímavé soutěže, občerstvení a bohatá tombola. Pořadatelé očekávají, že se děti dostaví v nápaditých maskách a kostýmech. Nudit se nebudou ani dospělí. Tradiční akce začne ve 14 hodin. (mas)

KARVINSKO

Poznej pravěk

Kdy: sobota 18. ledna, od 8 do 16 hodin

Kde: Chotěbuz, Archeopark Podobora



Zažij každodenní život pravěkého člověka! Během programu budou použity předměty z archeologických kufříků z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. (rich)