V centru pozornosti Jana Kunzeho: Terezie Vodička Kovalová

KDY: čtvrtek 12. srpna od 20 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava

ZA KOLIK: 120 korun

Talkshow umělce, performera a kurátora Jana Kunzeho pokračuje, tentokrát s osobností Terezie Vodičky Kovalové, známé české violoncellistky a hudebnice, ale v neposlední řadě také modelky, která nezaujme pouze svým talentem a schopnostmi, ale také křehkým andělským vzezřením. Ostravská rodačka vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Přestože od třinácti let hrála v klasických orchestrech i s filharmonií, její hudební cesta se vine spíše alternativními vodami. Nebojí se elektronické avandgardy, ale ani mainstreamového Vivaldianna. Kromě toho, že má na kontě spolupráce s nejvýznamnějšími hudebními jmény v Česku, ale také výraznými v zahraničí, může se již nyní pochlubit svou hudební stopou na více než šedesáti hudebních nahrávkách, čímž překonala i četnost slavného baskytaristy Jaco Pastoriuse.

Terezie Kovalová. Ilustrační fotoZdroj: Jáchym Belcher

PSH & Prago Union - Barrák music hrad 2021

KDY: pátek 13. srpna od 20 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: 430 korun



Koncert dvou českých rapových legend proběhne v rámci letního hudebního programu Barrák music hrad 2021, a to v pátek 13. srpna 2021 na Slezskoostravském hradě v Ostravě. Na co se můžete těšit? PSH - Vladimir 518, Orion a DJ MIKE TRAFIK - se pohybují na české rapové scéně od devadesátých let a hudebně již dávno nezpracovávají pouze zažitá klišé, ale také palčivá společenská témata. Prago Union, oldschool rapová kapela, která zaujme především originálními texty a rýmy, bude zlatým hřebem večera zasvěceného českému rapu a hip-hopu.





Zdroj: Youtube

Helax Open Air 2021 Ostrava

KDY: pátek 13. srpna od 20 hodin

KDE: Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: 270 korun

Velká taneční party proběhne tentokrát uprostřed Vítkovic! I když pořadatelé zatím netuší, jak letošní léto bude vypadat, rozhodně je nic nezastaví v tom, aby nezačali pro vás připravovat tradiční letní akce rádia Helax. Nenechte si tedy ujít oslavu hudby a zábavy, která startuje v pátek 13. srpna od 20 hodin.

Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Open air koncert - Ready Kirken a Dolls in the Factory

KDY: sobota 14. srpna od 18 hodin

KDE: Hasičská zbrojnice Michálkovice

ZA KOLIK: 120 korun, na místě 250 korun



V areálu hasičské zbrojnice se uskuteční koncert kapel Ready Kirken a Dolls in the Factory. Tyto dvě české kapely brázdí českými hudebními vodami již dlouho a společně vystoupí se skvěle našlapaným playlistem s hity, které znáte i z rádií. Akce startuje od 18 hodin.

Divokej Bill - Barrák music hrad 2021

KDY: neděle 15. srpna od 20 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: 590 korun

Česká populární folk-punk-rocková kapela Divokej Bill zavítá na Slezskoostravský hrad. Venca, Jurda, Štěpán, Adam, Prochajda, Jack, Pecan a Mára se na vás těší 15. srpna od 20 hodin! Zazní hity napříč dlouhou kariérou této kultovní kapely a vy si tak můžete připomenout jak časy přelomu milénia, kdy byla skupina založena, tak novější éru s novějšími písničkami.

Zdroj: Youtube

TIPY ZA KARVINSKO

Za kulturákem na dece

KDY: čtvrtek 12. srpna od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Petra Bezruče, Havířov

ZA KOLIK: zdarma

V rámci rodinného odpoledne vystoupí Klauni z Balónkova, kteří mají ve svém barevném rukávu spoustu zábavy pro děti, ale i dospělé. Na svém vystoupení předvedou dětem kouzla, připraví pro ně řadu zábavných soutěží a hlavně jim udělají radost spoustou výtvorů z jejich tvarovacích balónků. Dále se objeví divadlo TOM&JEFF s vystoupením „Nekonečné řešení“ a v závěru kapela Chráněná dílna, která vznikla během korona-virové krize počátkem roku 2021 v Horní Suché.

Největší studentská párty v Karviné

KDY: pátek 13. srpna od 18.30 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: od 15+ 200 korun, na místě 300 korun / VIP 400 korun, na místě 500 korun



Chystá se největší studentská party v Karviné! Můžete se těšit na skvělou a jedinečnou atmosféru pod širým nebem! Téměř po roce, kdy nám to situace s koronavirovou krizí nedovolila, se společně setkáme v Karviné, areálu Lodiček! Více na facebookové události.

Hornická kapela

KDY: neděle 15. srpen od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Radost (park), Havířov

ZA KOLIK: vstup volný

Dechová hudba nebo zkráceně dechovka je hudební žánr, který pro svůj projev využívá zejména žesťové nástroje a perkuse. Ten byl v minulosti využíván zejména u vojenských hudeb a posádkových kapel. Hornická kapela, která vystoupí v neděli 15. srpna u Kulturního domu Radost, je jediná Hornická kapela tohoto rozměru na Moravě a ve Slezsku. Kromě dechové hudby od ní uslyšíte swing, muzikál, operetu, dixieland aj. Obsazení Hornické kapely cca 50 hudebníků.

Hornická kapela. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Josef Pintér

Koncert kapely William

KDY: neděle 15. srpna od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná



Pětice muzikantů z Města Bohu, kterým jamování není vůbec cizí Vám přijde předvést koncertní set, který jen tak neuslyšíte. Těšit se můžete na opravdu různorodé hity v akustickém podání v jedinečné atmosféře Lodiček. Koncert se koná u ohně a začíná od 18.00.

Blanka Šrůmová, Něžná noc a Jan Sahara Hedl

KDY: neděle 15. srpna od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná - Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

Dvě charismatické osobnosti, propojení jejich hlasů, kvalitní písně a zajímavá interpretace - to je muzikantský projekt NĚŽNÁ NOC. Skupina, jejíž pilíř tvoří vyhlášený rockový písničkář Jan Sahara Hedl a zpěvačka Blanka Šrůmová, získala v roce 2016 nominaci na cenu Anděl v rockové kategorii a ve svém žánru byla považována za úkaz. Blanka Šrůmová účinkovala v 90 letech ve skupinách Kašpárek v rohlíku, Balet, České srdce a Tichá dohoda. Zveme Vás na koncert dvou odlišných, avšak v duetech se doplňujících hlasů, jejichž autorské skladby jsou inspirovány rockem, folkem, country i šansonem. Nenechte si ujít tento výjimečný zážitek.

Zdroj: Youtube

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Historické slavnosti

KDY: sobota 14. srpna od 20 hodin

KDE: park pod Zámkem ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: zdarma

Stoletími ve středu Evropy …na pomezí Moravy a Slezska. Čeká na vás tradiční ohňový průvod, koncerty, bohatý program pro děti a historický jarmark. Těšit se můžete také na rej ohňů, tance i slavnostní turnaj rytířů.

Frýdecké historické slavnostiZdroj: Deník/Patrik Rymel

Dívčí válka

KDY: pátek 13. srpna v 18 hodin, sobota 14. srpna ve 14 hodin

KDE: hrad Hukvaldy



Představení komedie F. R. Čecha, v podání divadelního souboru D.N.A. z Frýdku-Místku. Pohleďte na historii z nového úhlu a v jiném světle. A buďte svědky – hned po Bondarčukově Vojně a míru – největší davové scény v dějinách divadla. To bylo tehdy, když Přéma nepozval Vlastu na sbírku motýlů…. Co role, to unikát.



Program

sobota

18.00 představení Dívčí válka



neděle

12.30 recitál Jaroslava Pszczolky

14.00 derniéra Dívčí válka

16.30 koncert Adama Bartoše

Baškohrátky

KDY: sobota 14. srpna od 10 hodin

KDE: přehrada Baška

ZA KOLIK: základní na místě 250 korun (od 12 hodin)

Nenechte si ujít soutěžní přehlídku netradičních plavidel a den plný zábavy, sportu, hudby a legrace pro jednotlivce, rodiny, ale především pro všechny, kteří se rádi baví. Moderátorem akce je jako každý rok Vlasta Korec. Přijďte se podívat, podpořit soutěžní týmy i odvážné jednotlivce,odreagovat se od všedních starostí, přijďte se prostě pobavit!

Oblíbená akce BaškohrátkyZdroj: DENÍK / Martin Šrubař

Dobrodružná plavba za pokladem

KDY: pátek 13. srpna od 16 hodin

KDE: zahrada Národního domu ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 60 korun



Pohodová letní atmosféra s občerstvením v zahradě Národního domu, kterou oživí divadelní představení pro nejmenší nazvané Dobrodružná plavba za pokladem s veverkou Terkou a myškou Klárkou. Hraje Divadélko Ententýky. To vše vás čeká v pátek v zahradě Národního domu ve Frýdku-Místku. Představení se koná pouze za příznivého počasí.

TIPY ZA OPAVSKO

Dolnobenešovský Gulášmajster 2021

KDY: sobota 14. srpna, od 8 hodin

KDE: zámecký park, Dolní Benešov

ZA KOLIK: vstupné 10 korun

Zámeckým parkem v Dolním Benešově se v sobotu od ranních hodin budou linout vůně gulášů. Bude se zde totiž konat soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Dle propozic se soutěžního klání mohou zúčastnit dvou až pětičlenné týmy. V 8 hodin prezentace týmu, od 8.30 start vaření. Od 13 hodin pak dojde na koštování a hodnocení kvality uvařeného guláše, chuti, vůně, barvy a konzistence. Hodnotit bude pětičlenná porota složená z vylosovaných návštěvníků akce. Vyhlášení výsledků proběhne okolo 15. hodiny. Gulášmajster hudebně okoření Country Karavana a pro děti bude připravena atrakce v podobě skákacího hradu. Pokud tedy milujete guláše a stále ještě nemáte plány, co s druhou srpnovou sobotou, pak je Gulášmajster to pravé gulášové.

Víkendový šampionát ve vaření kotlíkového guláše. Ilustrační fotoZdroj: Radim Masiarik

Letní posezení v obecní zahradě ve Vršovicích

KDY: pátek 13. srpna od 16 hodin

KDE: obecní zahrada, u Kulturního domu, Vršovice



Pátek třináctého… Za vámi náročný den v práci a ještě ty pověry, kvůli nimž se vám v tomto dni nevedlo dobře. Hoďte se do klidu, zapomeňte na předsudky vůči číslu třináct, pátku i černým kočkám a dorazte se vyletnit a chvíli posedět v příjemné atmosféře obecní zahrady ve Vršovicích. Těšit se můžete nejen na dobrou českou klasiku – opékání špekáčků u táboráku, ale také na zlatavý, dobře vychlazený hořký mok. Vezměte přátele, rodinu, partnery či partnerky a dorazte se bavit od 16 hodin k místnímu Kulturnímu domu.

Zvěřinové hody čekají ve Velkých Hošticích

KDY: sobota 14. srpna od 12 hodin

KDE: Areál FK, Velké Hoštice

Je libo jelení na smetaně, gulášek nebo třeba kančí kýta se zelím a knedlíkem? Jen při čtení se vám začaly sbíhat sliny?Pak svých chuťovým pohárkům v sobotu od 12 hodin popusťte trochu uzdu a dopřejte jim i sobě jedinečný gastronomický zážitek. Nebude chybět tradiční myslivecké troubení i možnost projet se na koních. Od 17 hodin svou mistrovskou práci s dravými ptáky, konkrétně se sokoly, předvedou sokolníci. Nezapomeňte si také zakoupit pár losů a popusťte uzdu víru štěstěny. Třeba se na vás usměje a budete odcházet obtěžkáni srncem, divočákem či tisícikorunou.

zvěřinové hodyZdroj: archiv

Swingující Ptačák to roztočí

KDY: sobota 14. srpna od 15 hodin

KDE: Sady svobody, Opava



Na Ptačím vrchu budou mít děti od 15 hodin k dispozici různé hry, aktivity i atrakce. Dospělým zahraje od 16.30 hodin krnovská swingová kapela Dixieland Jazzsle, kterou vystřídá pražská dechovka balkánského střihu Lovesong Orchestra. Ve 20.30 hodin nastoupí se svými nástroji kopřivnická kapela Stanley´s Dixie Street, hrající v rytmu swingu a jazzu. (jih)

Za plotem se dějí věci

KDY: sobota 14. srpna od 13 hodin

KDE: Geopark Vítkov

Úvodní část programu vyplní půlhodinový koncert cimbálové muziky Vedrovci a po něm následuje modelování s klaunem. Veselá pohádka Šel zahradník do zahrady začíná v 16 hodin a kouzelnice Radana se objeví o hodinu později. Od 18 hodin vystoupí Jiří Zonyga s kapelou Větry z jihu. Součástí programu bude malování na obličej, Vodní válce, skákací hrad i občerstvení. (jih)

V Dolních Dunajovicích vystoupili na charitativním koncertě Křídla motýlí Jiří Zonyga, Petr Bende, Ilona Csáková, Sámer Issa a další pevěcké hvězdy. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Aneta Beránková

Obec má své dny

KDY: víkend 14. a 15. srpna

KDE: areál Lipjo, Chlebičov



Sobotní část programu pro všechny věkové kategorie zahájí od 15 hodin provozem dětské atrakce a návštěvníky postupně potěší vystoupení klauna, dětská diskotéka a Vašo Patejdl s kapelou v pořadu Od Elánu po Fontánu. Ukončený bude ho od 23. hodin skupinou Kabát revival. V neděli odpoledne se dají od 14 hodin do pohybu dětské atrakce a v 15 hodin nastoupí Veselá trojka z TV Šlágr. Od 17 hodin bude areálem znít reprodukovaná hudba. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Novojičínská pouť

KDY: sobota 14. srpna a neděle 15. srpna od 10 hodin

KDE: venkovní prostory fotbalového stadionu Nový Jičín

Pouťové atrakce, koncerty, workshopy, stánky s občerstvením, kouzelník… To je jen krátký výčet toho, co si můžete o víkendu užít na Novojičínské pouti. Sobotní program je připravený od 10 hodin, kdy si můžete zajít na pouťové atrakce, své číslo ve 14 hodin předvede kouzelník Ondřej Sládek a k vidění bude i Revival Michala Davida, show Michala Jacksona v podání Pavla Janáka, zakoncertuje si Vladimír Walda Nerušil nebo kapela Hec. V neděli budou k potěšení opět připravené pouťové atrakce a program bude končit v odpoledních hodinách. Pozor si jen dejte na správné dodržování opatření spojená s pandemií koronaviru. (koc)

Pouť. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jitka Vepřovská

Tonya Graves

KDY: pátek 13. srpna od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Nový Jičín



Tonya Graves, zpěvačka, která se proslavila spoluprací s kapelou Monkey Business, vystoupí v rámci Novojičínské poutě, která bude rezonovat Novým Jičínem od čtvrtečních odpoledních hodin. Tonya to na pódiu rozjede přesně ve 20 hodin a se svým doprovodem bude koncertovat přibližně dvě hodiny. Jestliže jste Tonyu naživo nikdy neviděli, určitě si její koncert přijďte v pátek poslechnout. (koc)





Zdroj: Youtube

Horká kaše

KDY: sobota 14. srpna

KDE: Nový Jičín, amfiteátr Skalky

Kdo nebude na kaši, jako by nebyl! To je heslo letošní tradiční prázdninové párty pod širým nebem. Nebudou chybět sexy tanečnice, světelná show, soutěže o ceny, mezi kterými je mimo jiné i zájezd k moři. Od 20 hodin svou show rozjedou DJ Dario Snipe, Milan S s s s nebo DJ Region. Přijďte a i vy prožijte tuto mocnou párty na vlastní kůži. (koc)

Hudba v zahradě

KDY: neděle 15. srpna od 18 hodin

KDE: Piaristická zahrada v Příboru

ZA KOLIK: zdarma



Představte si klidné prostředí piaristické zahrady, kde se v rozkvetlých uličkách a zákoutích prochází klerikové, kteří pokorně studují knihy a věnují se bohoslovectví. Přijďte i vy v neděli od 18 hodin načerpat síly a užít si poklidný večer s kvalitní hudbou. Na své struny zadrnkají Stanley’s dixie street band. (koc)

Westernové odpoledne

KDY: sobota 14. srpna od 14 hodin

KDE: areál Malá Skála Suchdol nad Odrou

ZA KOLIK: vstupné 50 korun, děti do 15 let a ZTP zdarma

U příležitosti 37. jízdy pony expresu v areálu Malá Skála pořadatelé na neděli 14. srpna připravili westernové odpoledne. Těšit se můžete na ukázky práce s koňmi, střelbu z luku, kouzelnickou country show, westernovou valašskou kavalérii od bičů, lasa, nožů až po oheň, skákací hrad, soutěže pro děti i dospělé nebo poníky. Od 18 hodin bude připravena country zábava, kdy zahraje skupina Hubertus. O občerstvení nebude nouze. (koc)

Jiří Schmitzer

KDY: pátek 13. srpna od 19 hodin

KDE: Autokemp Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, děti 60 korun



Marečku, podejte mi pero! Postřižiny, Vesničko má středisková, Slavnosti sněženek nebo Černí baroni. Právě z takovýchto českých klasik si vás mohl získat český herec Jiří Schmitzer. Jeho koncerty, recitály s kytarou a jeho vlastními písněmi se těší velké popularitě a oblibě. Je těžké jeho hudbu více specifikovat, protože na jeho koncerty chodí jak rockeři, tak milovníci folku či divadelní příznivci. Mezi písněmi Jiří provází koncertem s kouzlem a vtipem jemu vlastním. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost - vidět Jiřího Schmitzera naživo. (koc)





Zdroj: Youtube

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Historicko – řemeslný jarmark na Sovinci

KDY: víkend 14. – 15. srpna, vždy od 9 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun, děti do 3 let zdarma

Prázdniny se chýlí pomalu, ale jistě ke svému konci. Nesmutněte a posledních čtrnáct dní si užijte naplno. Dorazte o víkendu na magický hrad Sovinec, který bude hostit po oba dny 25. ročník jedné z nejnavštěvovanějších akcí hradu – Hodokvas rytíře Kobylky aneb Tradiční historicko – řemeslný jarmark. Těšit se můžete na šermíře, divadelníky i komedianty známé nejen v Čechách a na Moravě, ale i po celé Evropě.

OHŇOVÁ SHOW, TURNAJE I DIVADLA

Mezi největší lákadla víkendu bude patřit Divadlo Víti Marčíka a kejklíř a žonglér Vojta Vrtek. Vystoupí také Šermířská a divadelní společnost Divadlo bez střechy i skupina historického šermu Allegros. V sobotním večeru se nechte strhnout velkolepou ohňovou show i Nocí démonů. A pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky, kteří se společně s divadlem Kašpárkův svět přenesou do loutkových pohádek. Dále bude připraven i sokolnický dvorec s dravými ptáky, které si budete moci vyfotit. Na nádvořích hradu najdete mimo jiné i stánky s různým sortimentem předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových a všelijakých dalších. Nebudou chybět ani ukázky některých řemesel (kovář, brašnář a další). Skvělá atmosféra po celý víkend na hradě zajištěna, stačí jen dorazit.

Akce na SovinciZdroj: Petr Šenkyřík, se souhlasem

Dobré srdce Krnova aneb Přijela k nám pouť

KDY: sobota 14. srpna od 15 hodin

KDE: Hlavní náměstí Krnov



Chcete zažít jedinečnou pouť s přidanou hodnotou? Pak přijďte v sobotu od 15 hodin na Hlavní knovské náměstí. Užijete si skvělé pouťové atrakce – tradiční „řetízkáč“ a spoustu dalších typů kolotočů. Kromě toho si chystejte měřidla a dobrou mušku na staročeskou střelnici. V rámci poutě si přijdou na své i děti, které se vydovádí v bublinové koupeli, budou si moci zajezdit na ponících, projet se minivláčkem nebo si třeba zasoutěžit na jednotlivých stanovištích. Od 20.30 celý den vyvrcholí letním kinem s projekcí filmu Madagascar 3. Již 6. ročník akce je spojen právě s dobročinností – tedy dobrým srdcem Krnova. Letošní sbírka poputuje na podporu dvou mladých mužů se závažným zdravotním omezením.



Na veřejnou sbírku pro Michala Veličku a Michala Bareše můžete přispívat také na bankovní účet:

123-3087740207/0100. Více informací zde.

Jarmark s kolotočem. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/archiv

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Pouť Hanáků a Dožatá v Pivíně

KDY: sobota 14. srpna od 8.30 hodin

KDE: začátek od železniční stanice v Čelčicích, kostel Svatého Jiří v Pivíně, u mlátičky v Pivíně

V sobotu si od božího rána nenechte ujít tradiční folklórně-kulturní akci. Buďte součástí VI. Poutě Hanáků, která v 8.30 povede od železniční stanice v Čelčicích polními cestami přes Lázně Skalka k mariánskému poutnímu místu a kostelu svatého Jiří v Pivíně, kde se v 11 hodin bude konat mše svatá za úrodu. Od 14 hodin pak následuje bohatý program Dožaté s ukázkami sečení obilí, vázání snopků, ukládáním fůry či předáním dožínkového věnce i výmlatem obilí na historické mlátičce Wikov. Nebudou chybět soutěže a taneční zábava. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Věrovanka. V celodenním programu se mimo jiné představí Hanácký mužský sbor Rovina, Hanácký soubor písní a tanců KLAS Kralice na Hané, Pozdní sběr Pivín, Větřáček z Pivína nebo Divadelní společnost Větřák Pivín. Účast v kroji je vítána.

Sobotní dožatá v Pivíně pod taktovkou divadelního souboru Větřák. 17.8. 2019Zdroj: Adéla Palíšková

Hravé prohlídky na záku v Čechách pod Kosířem

KDY: víkend 14. - 15. srpna, v časech 10, 11, 13, 14 a 15 hodin

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: plné vstupné 110, snížené 80, rodinné 300 korun



Hledáte skvělý program pro sebe i děti? Pak dorazte během víkendu, v sobotu či neděli do nádherného zámku v Čechách pod Kosířem. Užijete si zde prohlídku zámeckého interiéru poněkud netradičně a především hravě. Těšte se na inscenované pohádkové prohlídky nazvané "O princezně začarované v obraze". V sobotu je budete moci zhlédnout v časech 10.00, 13.00, 14.00 a 15.00, v neděli navíc i v 11 hodin. Doporučujeme rezervaci míst na telefonu 773 784 110 nebo přes e-mail: rezervacecpk@seznam.cz

Zlínský kraj

Léto na Soláni

KDY: sobota 14. srpna od 11 hodin

KDE: amfiteátr, terasa před Zvonicí, Soláň

Nenechte si ujít jedinečnou akci na Valašském Olympu, vrchu umělců - Soláni. Zde se bude v sobotu od 11 hodin konat v pořadí již 13. ročník mezinárodního folklorního festivalu Léto na Soláni. Vychutnejte si plnými doušky den plný písní, tance i zahájení výstavy a přednáškové pásmo. Těšte se na skvělá vystoupení Cimbálové muziky Valašský Vojvoda, Folklorního souboru Radhošť, Rudolfa Patrnčiaka a jeho Ťažké muziky z Terchovej či Jožky Šmukaře a jeho cimbálové muziky a další. Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky, pro které nad amfiteátrem připravili lidový a řemesný jarmark plný tvoření pro děti. Pokud tedy ještě nemáte plány na sobotu a chcete si užít den v malebním prostředí Soláně, pak určitě dorazte. Podrobný program najdete zde.

Tanečníci Roman Diblík a Johana Ficová z FS Jasenka Vsetín na folklorním festivalu Léto na Soláni, který se uskutečnil v pátek a sobotu 10. - 11. srpna 2018.Zdroj: Anna Vaculíková

Dřevěné městečko bude hostit starodávný jarmark

KDY: víkend 14. – 15. srpna, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun



Dovolená už je za vámi a vy si lámete hlavu, jak si užít víkend? Pokud ještě nemáte žádné plány, pak vyrazte do rožnovského skanzenu, kde se o tomto víkendu bude konat starodávný jarmark. Ten nabídne nejen pestrý výběr jarmarečního zboží, broušení nůžek i nožů, drátování a další ukázky lidových řemesel, ale také bohatý doprovodný program plný atrakcí, který si užije celá rodina.



Děti si užijí plno skvělých zážitků na historických kolotočích a houpačkách, chůdách, siloměru nebo atrakci s loďkou a vodníkem Rambouskem či fotoateliér. Ani vaše chuťové pohárky nebudou ochuzeny. Skvělé jídlo a pití je na akci samozřejmostí. Hudebně akci okoření také flašinetáři. Tak dorazte a vychutnejte si akčí víkend v krásných kulisách Dřevěného městečka.



PROGRAM:

Sobota - 14. srpna

komorní amfiteátr

10.30, 12.30 a 14.00 - historická hudba Calata

11.30 a 13.00 kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa

15.30 kapela Irish Rose



palouk Dřevěného městečka

11.00, 13.30 a 15.00 - šermířská skupina Valmont

16.30 - kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa



palouk u Janíkovy stodoly

10.30, 12.30 a 14.30 - loutkové divadlo Rolo

10.00 – 17.30 - soutěže a tvůrčí dílny pro děti



pódium u rybníčka

11.00 - folklové duo Blaha&Křenovský

13.00 FCM Radegast



Neděle 15. srpna

komorní amfiteátr

11.00 - folklorní soubor Béri Balogh Ádám

12.30 a 14.30 - kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa

13.30 a 15.15 - Stanley´s Dixie Street Band



palouk Dřevěného městečka

11.30, 13.00 a 16.00 - historický šerm Valmont

17.00 - kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa



palouk u Janíkovy stodoly

10.30, 12.30 a 14.00 - divadlo Rolo

10.00 – 17.30 - soutěže a tvůrčí dílny pro děti



pódium u rybníčka

11.00 - historická hudba Rabussa