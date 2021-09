Každý čtvrtek pro vás v redakci sestavujeme bohatou várku tipů, jak si užít víkend. V našem víkendovém přehledu najdete tipy na události, on-line akce, procházky po kraji, čtenářské tipy i další nápady, jak si zpestřit volné dny.

OSTRAVSKO

Velerth Včela!!!

KDY: pátek 3. - sobota 4. září od 10 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: dospělí - 110 korun; děti od 6 let včetně, studenti, senioři, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů - 60 korun; děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P - zdarma