Kreativ Podzim

KDY: pátek 12. listopadu - neděle 14. listopadu

KDE: Černá louka, Ostrava

Prodejní výstavy Kreativ se pravidelně účastní okolo 100 vystavovatelů, kteří představují pestrou škálu materiálů ke tvoření a také to nejlepší ze své tvorby. Vzhledem k možným omezením a k epidemiologickým opatřením proběhne výstava Kreativ bez workshopů a dílniček pro děti. I přesto návštěvníci nebudou ochuzení a načerpají tak inspiraci pro své domácí tvoření. Kreativ nabízí široký sortiment materiálů a pomůcek určeného ke tvoření jako jsou korálky, komponenty, látky, příze, kamínky, polymerové hmoty, suroviny pro výrobu svíček, floristický materiál aj. Nechybí šicí stroje, vyšívací stroje, umělecké hobby štětce, fixy, razítka a mnoho dalšího. Letošní ročník se uskuteční v Ostravě na Černé Louce a je věnovaný háčkovací výzvě pro Nedoklubko,kdy se návštěvníci výstavy Kreativ a tvořilky mohou se svými výrobky aktivně zapojit.

Otevírací doba:

12.11.2021 Pátek 10:00 - 18:00 hod.

13.11.2021 Sobota 10:00 - 18:00 hod.

14.11.2021 Neděle 10:00 - 16:00 hod.

Do Ostravy míří veletržní výstava Kreativ Podzim.Zdroj: archiv pořadatele

Michal Pavlíček trio

KDY: pátek 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Klub Parník (CKV), Ostrava

ZA KOLIK: 400 korun



Vydal přes 70 nosičů CD a DVD. Získal mnoho ocenění i několik zlatých desek. Desítky let znají příznivci domácí rockové hudby Michala Pavlíčka coby kytarového virtuóza. Rovnocennou složkou jeho hudební osobnosti je ovšem i jeho autorský potenciál. Jeho DVD Beatová síň slávy se stalo double-platinové a získalo hudební cenu Anděl.



V roce 2016 vstoupil do síňě slávy a získal cenu Anděl za celoživotní tvorbu. Je výraznou osobností a spolutvůrce rockového Pražského Výběru. Je zakladatelem a autorem hudby skupiny Stromboli. Působí též ve formacích BSP, Trio a Supergroup. Jeho píseň Země vzdálená s textem Ivana Hlase se stala jedním z hitů devadesátých let. Jako autor a interpret se podílel na CD Zuzany Michnové, Moniky Načevy, Báry Basikové, Kamila Střihavky, Richarda Müllera a dalších.



Koncert bude realizován v souladu s podmínkami, které budou platné v den konání koncertu. Zakoupením vstupenky na akci návštěvník prohlašuje, že splňuje podmínky pro vstup v souladu s aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky. Upozorňujeme, že koncert bude realizován v souladu s podmínkami, které budou platné v den konání koncertu. Vždy se budeme řídit aktuálně platnými vládními či hygienickými nařízeními.



Michal Pavlíček. Ilustrační fotoZdroj: Pavel Bohun

Kurz fotografování mobilem

KDY: sobota 13. listopadu od 10 hodin

KDE: Nicom a.s., Ostrava

ZA KOLIK: 1290 korun

Jak to ti blogeři a známé osobnosti dělají, že mají na sociálních sítích tak perfektní fotky z úplně běžných situací? Věřte nám, žádné drahé vybavení k tomu nepoužívají. Většinou sáhnou po mobilu. I s ním jde vykouzlit zázraky. Stačí jen zapojit fantazii, znát několik pravidel a triků a zvolit správné nastavení. To vše se naučíte v listopadovém termínu Kurzu fotografování mobilem.

-123min. v Parníku

KDY: sobota 13. listopadu od 19 hodin

KDE: Klub Parník (CKV), Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun



Na přelomu tisíciletí se jmenovali -123 min. a jejich koncerty i desky patřily k cennostem naší hudební scény. V roce 2000 se podle tehdejšího hlasování Akademie populární hudby stali objevem roku a málokdo pochyboval o tom, že na tuzemské scéně nezanechají hlubokou uměleckou rýhu. Vydali několik studiových alb a jedno koncertní, ale v roce 2009 se rozpadli. Na dlouhých sedm let. V dubnu 2016 začali opět koncertovat a to v sestavě Zdenek Bína - voc, g , Fredrik Janáček - b , Daniel Šoltis - dr. Na koncertě zazní skladby nejen z posledního vydaného alba Les. Nebudou chybět ani skladby z předchozích alb, zazní i věci zatím nevydané.





Zdroj: Youtube

7. Starobělské Lurdy

KDY: neděle 14. listopadu

KDE: Bělský les, Ostrava

ZA KOLIK: více k registraci ZDE

V neděli 14. listopadu se bude konat v ostravském Bělském lese už sedmý ročník závodu Starobělské Lurdy. Tato běžecká akce je určena nejen pro výkonnostní a začínající běžce, ale i pro kondiční chodce. Délka je 3,2 km. Trasa vede nejnáročnějšími úseky v lese. Více ZDE.

V neděli 14. listopadu se bude konat v ostravském Bělském lese už sedmý ročník závodu Starobělské Lurdy.Zdroj: archiv pořadatele

Cestovatelsko-hudební festival Ozvěny

KDY: neděle 14. listopadu od 12 hodin

KDE: Akord Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: předprodej 200 korun, na místě 250 korun



V neděli 14.11.2021 od 12h můžete sledovat ve 2 sálech 10 cestopisných přednášek z celého světa. Specialitou letošního kulatého ročníku bude retro projekce z diapozitivů a starých historických filmů (možnost projekce z řad diváků, informace na info@folkvostrave.cz). Dalším aktuálním tématem bude cestování v době Covidu.



Hostem OZVĚN bude známá cestovatelka Hana Machalová (www.hanamachalova.cz). Hana Machalová boří mýty o tom, že cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné. Vede populární přednášky o cestování do celého světa i speciály o Evropě po celé České republice a dodává kuráž lidem, kterým brání překážky běžného života v plnění jejich cestovatelských snů. Na facebookových stránkách www.facebook.com/snadnodosveta inspiruje svými cestami tisíce sledovatelů.



Večer bude od 18.30 h zakončen koncertem ostravské folkové skupiny NADOBRO (Libor „Čenda" Cenek – kytara, zpěv, Kamil „Medvěd" Tománek – kontrabas, baskytara a zpěv, Milan „Míček" Janík – banjo, foukací harmonika, kazoo, zpěv a Honza „Mates" Sedláček – mandolína a zpěv).





Zdroj: Youtube

KARVINSKO

Mára Show

KDY: pátek 12. listopadu od 16 hodin

KDE: Kinosál K3 Bohumín

ZA KOLIK: 150 korun

Úspěšná a oblíbená zpěvačka jménem Mára z TV Šlágru k nám přiveze a zazpívá spoustu hitů za doprovodu výjimečného saxofinisty, klavíristy, hudebního skladatele a aranžéra Frankieho Zhyrnova. Mára je několikanásobnou vítězkou soutěže Zlatý Šlágr a jednou z mála zpěvaček, které mají vlastní původní repertoár.

Podzimní průvan v šatníku

KDY: neděle 14. listopadu od 10 do 17 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Český Těšín

ZA KOLIK: 50/100 korun



Praská Vaše šatní skříň ve švech? Nebo naopak hledáte nové kousky, které by Vašemu outfitu dodaly ten správný šmrnc? Provětrejte svůj šatník! Výprodej oděvů s názvem „Podzimní průvan v šatníku“ se bude konat v neděli 14. listopadu 2021 od 10.00 do 17.00 hodin v prostorech Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ v Českém Těšíně. Prodávejte, nakupujte či vyměňujte – přinést můžete dámské, pánské oblečení, doplňky i obuv. Věříme, že se nám společně podaří navodit pohodovou atmosféru.



Ilustrační fotoZdroj: shutterstock.com

Tančírna

KDY: pátek 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Dům kultury města Orlové

ZA KOLIK: 150 korun

Taneční večer určen všem milovníkům společenského tance. Pořádá DKMO a manželé Jaglarzovi. Prodej vstupenek pouze na místě v den akce.

Výstava fotografií Jany Tolaszové – Duší dítěte(m)

KDY: 9. listopadu - 26. listopadu

KDE: Regionální knihovna Karviná, Středisko hudby a umění, Karviná-Fryštát



Středisko hudby a umění srdečně zve na výstavu fotografií s názvem Duší dítěte(m) autorky Jany Tolaszové. Fotografku můžete sledovat na jejích facebookových stránkách.



Středisko hudby a umění srdečně zve na výstavu fotografií s názvem Duší dítěte(m) autorky Jany Tolaszové.Zdroj: archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Výstava dobových kočárků

KDY: do konce roku 2021

KDE: Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí

Kočárky, panenky a paraplíčka ze sbírky paní Zdeňky Ivánkové jsou k vidění od soboty 6. listopadu v 1. patře zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Potrvá do konce roku. K vidění budou dětské i loutkové kočárky doplněné řadou panenek, hraček, paraplíček, dětského oblečení a množstvím dalších předmětů. Otevřeno je o sobotách, nedělích a svátcích od 13 do 17 hodin. Pro skupiny od 5 osob možno po předchozí domluvě na tel.: 558 669 201 i v jinou dobu.

Skleněný Zvěřinec - Agentura Harlekýn

KDY: sobota 13. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Baška

ZA KOLIK: 290 korun



Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor Tennessee Williams se silně autobiografickými prvky ze své vlastní rodiny. S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Postava syna Toma je zosobněním samotného Tennessee Williamse a jeho sestra Laura je původně jeho pravá sestra Rose. Tato rodinná tragikomedie je o nás, o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. Společně s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem, se smějeme i pláčeme sami nad sebou.



Z inscenace Skleněný zvěřinec.Zdroj: archiv pořadatele

Frýdecký zámek

KDY: otevírací doba ZDE

KDE: Frýdecký zámek, Frýdek-Místek

Vydejte se za kouzlem poznání tradic, historie, umění a přírody na zámku uprostřed města Frýdku pod beskydskými horami. Dominanta města Frýdku-Místku dříve bránila město na hranici mezi Moravou a Slezskem, stojí nad řekou Ostravicí již od 14. století.

Dnešní frýdecký zámek, sídlo Muzea Beskyd Frýdek-Místek, nabízí k prohlídce několik expozic - Zámecký okruh, Beskydy - příroda a lidé, Frýdek a Místek, Frýdek - Mariánské poutní místo, Památník Óndry Łysohorského.

V roce 2019 se otevřela rekontstruovaná expozice Beskydy – příroda a lidé, která dokumentuje ve 13 místnostech historii a současnost lidí zdejšího regionu. Expozice je koncipována tak, že vás provede stejným způsobem, jakým lidé míří do hor. Díky novým interaktivním prvkům můžete rozeznávat například zvuky zvířat, nebo se dozvíte spoustu zajímavých informací z frýdeckomístecké a beskydské historie, etnografie, geologie, botaniky a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.

Společně s návštěvou zámku si na pokladně vyzvedněte i hrací kartu a vydejte se na 2 kilometry dlouhou trasu, na které je potřeba vyřešit 15 úkolů. Hledačka, která se jmenuje Okolo frýdeckého zámku cestička, zavede do tří zámeckých parků, kde si děti užijí spoustu zábavy a dozví spoustu nových informací.

Frýdecký zámek. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Morys

Svatomartinské hody ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 12. listopadu - neděle 14. listopadu

KDE: Family Park Olešná, Hospůdka u Toma, Bella Vita, Osteria La Baracca, Krčma Středověk, Zastávka Grill Bistro, Pivovárek Morava



Křupavá kůrčička, rozpadající se masíčko, šťavnaté zelíčko, nejlepší mladé vínečko…. Vychutnejte si svatomartinské hody ve Frýdku-Místku! A která restaurace připraví tu nejlepší svatomartinskou husu? O tom rozhodne 11. listopadu 2021 odborná porota!



Výherce ocenění „Nejchutnější svatomartinská husa 2021“ vyhlásíme 15. listopadu 2021. Napište na účtenku svůj telefon nebo e-mail, vhoďte ji do schránky, kterou najdete v restauraci. V pondělí 15. listopadu 2021 vylosujeme 7 z vás, kteří obdrží dárkový poukaz do některé ze zúčastněných restaurací.



Svatomartinská husa a její předkrmy míří na stoly restaurací.Zdroj: se souhlasem 2 Promile

OPAVSKO

Kostelní lodí zazní hudba

KDY: sobota 13. listopadu od 18 hodin

KDE: kostel sv. Stanislava, Bolatice

Koncert s názvem Hudba stylově nabídne přítomným tvorbu hudebních skladatelů. Bachovu, Händelovu a Zelenkovu tvorbu přiblíží posluchačům Igor Františák (chalumeau) a Marek Kozák (varhany), zazpívá sopranistka Eva Dřízgová – Jirušová. (jih)

Zdroj: Youtube

Klubová schůzka s Kopytem

KDY: pátek a sobota 12. a 13. listopadu od 20 hodin

KDE: klub Art, Opava



Své třicáté narozeniny oslaví opavská folková skupina Kopyto dnes a zítra výročními koncerty v klubu Art. Současně na nich pokřtí své poslední CD s názvem Letokruh. V programu představí písně z tohoto nového hudebního nosiče i své staré hity, kterých se posluchači tradičně dožadují. V současné době tvoří její ženský prvek Lenka Weiglhoferová (zpěv) a Šárka Černohorská (housle, zpěv). Pánskou část zastupuje Tomáš Andrýsek (basová kytara), Filip Dušek (cajon, zpěv) a Pavel Machold (kytara, zpěv, autor hudby i textů). (jih)



Opavská folková skupina Kopyto.Zdroj: archiv kapely

Svatomartinský jarmark

KDY: sobota 13. listopadu od 11 do 18 hodin

KDE: městský park Hradec nad Moravicí

Jarmark nabídne svým návštěvníkům historické atrakce, parní stříkačku, žonglérské vystoupení, ohňovou show, stánky s tradičními řemesly, karikaturistu Václava Šípoše, vystoupení frontmana skupiny L. K. W. Davida U. Nábělka a další zajímavý program s občerstvením. K mání bude například cmunda se zelím a se slaninou nebo tradiční valašské frgály. (jih)

Šípy pro Robina Hooda

KDY: neděle 14. listopadu od 15 hodin

KDE: Sokolovna Vítkov



Přiložte tětivu k oku pravému a vypusťte šípy do terče vzdáleného. Luky i šípy přesně letící budou účastníkům lukostřelecké soutěže pro rodiče s dětmi organizátorem zapůjčeny. Nejlepší dvojice lukostřelecká Rodič + Dítě pasována bude titulem Vítkovský Robin Hood. Pořadatelem je Středisko volného času Vítkov. (jih)

Lék na podzimní splín

KDY: sobota 13. listopadu od 18 hodin

KDE: Kupe, Opava

Multikulturní bombu nabídne Kupe návštěvníkům v podobě koncertu britského zpěváka a pianisty Steva "Big Man" Claytona, který už přes dvacet let žije v Německu a slovenského rodáka, bubeníka Tomáše Bobrovniczkého, žijícího poslední dobou v Česku. Oba se potkali ve Švýcarsku a teď se sejdou v Kupe. (jih)

Tak trochu se proběhnout

KDY: sobota 13. listopadu od 10 hodin

KDE: Ludgeřovice

ZA KOLIK: startovné 200 korun



Veřejný běžecký závod s názvem Ludgeřovická krosová 10 už má svou tradici. Účastníci se mohou rozhodnout pro trasu 10 nebo 4 kilometry a první tři nejrychlejší z každé z nich získají věcné ceny. Zajímavá je též kategorie Nejrychlejší muž a žena Ludgeřovic a v cíli čeká na všechny závodníky občerstvení. (jih)



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

NOVOJIČÍNSKO

Zamilovaný Shakespeare

KDY: pátek 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Beskydské divadlo, Nový Jičín

ZA KOLIK: 370 korun, 350 korun, 310 korun

Fiktivní příběh vypráví o jednom z nejslavnějších dramatiků všech dob, Williamu Shakespearovi, kterému se nedaří psaní hry na objednávku. Nečekaná láska k Lady Viole vyvolá gejzír inspirace a navzdory všem překážkám i časové tísni vzniká nesmrtelné dílo Romeo a Julie. Viola je nejen půvabná, ale i kurážná – její nadšení pro divadlo ji přiměje ucházet se o roli Romea a zkoušet ji v mužském přestrojení, a to v době, kdy všechny ženské postavy hrávali výhradně muži. Láska Violy a Williama však netrvá dlouho, ji čeká domluvený sňatek s nemilovaným mužem a jeho další práce, psaní a hraní, nekonečný běh dní naplněný divadlem. A hned první ženskou hrdinku napíše inspirován svou milou a nazve ji jejím jménem.

Předlohou k divadelní hře Zamilovaný Shakespeare (Shakespeare in Love) byl Oscary ověnčený film natočený podle výtečného scénáře Toma Stopparda a Marca Normana. Děj je z větší části smyšlen, přesto je založen na osudech reálných dramatiků, herců i divadelních producentů, nechybí ani královna Alžběta I.

Z inscenace Zamilovaný Shakespeare.Zdroj: archiv pořadatele

Dobře naladěné divadlo: Princezna Čokoláda

KDY: neděle 14. listopadu od 10 hodin

KDE: kinosál KDK, Kopřivnice

ZA KOLIK: 60 korun



Půvabná, výchovná pohádka o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu. Bolí jí z toho bříško, zoubky a je bledá. Naštěstí je tu jeden moudrý čaroděj, který si se vším ví rady. Naučí princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější než kdykoliv jindy…

Jazz klub & Steve Big Man Clayton Duo

KDY: pátek 12. listopadu od 18 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

Steve „Big Man“ Clayton se poprvé setkal s Tomášem Bobrovniczkým na jazzovém festivalu v Meilenu ve Švýcarsku. Tomáš byl doporučen jako skvělý bluesový bubeník. Steve mu poté poslal písničky, aby se je naučil. Od první skladby bylo zřejmé, že to nebude naposledy, kdy tito dva společně vystupují. Tomáš má skvělý cit pro hudbu, hraje jen to, co je nutné. Steve hraje na piano levou rukou silnou basovou linku, zatímco pravá ruka groovuje s jeho obrovským hlasem. Duo má repertoár, který zahrnuje Blues, Boogie Woogie, Jazz, Rock & Roll a Gospel,… Prostě něco pro každého. Na koncert s úžasným feelingem se můžete těšit v Klubu Galerka v Novém Jičíně 12. listopadu od 18 hodin!

Zdroj: Youtube

BRUNTÁLSKO

Svatomartinská husa

KDY: sobota 13. listopadu – neděle 14. listopadu od 11 hodin

KDE: Penzion u Jelena, Bruntál

Na bílém koni Martin letos pravděpodobně nepřijede, ale tradiční svatomartinská husa na vašem stole chybět nemusí. V menu bude již tradiční husí kaldoun, pečená ¼ husičky se zelím bílým, červené zelí s jablky, knedlík domácí bramborový a houskový. Sladká tečka nakonec: vdolky jako peříčko s domácími povidly a šlehačkou.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / VLP Externista

Eddie Stoilow

KDY: sobota 13. listopadu od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 270 korun, 290 korun



S radostí oznamujeme, že se EDDIE STOILOW vrací opět do klubu KOFOLA po několika úspěšných koncertech v Krnově. Těší se na vás částečně v nové sestavě. Přiveze novej zvuk, songy a dobrej vibe!





Zdroj: Youtube

Bodyrestart 2021 na Holzbergu

KDY: pátek 12. listopadu od 17 hodin, sobota 13. listopadu od 11 hodin, neděle 14. listopadu od 11 hodin

KDE: Holzberg, Suchá Rudná

ZA KOLIK: 3500 korun

Čeká nás víkend nabitý pohybem. Letos je víkend nabitý lekcemi - jóga, pilates, aquaaerobic, latina pro ženy, kruhový trénink,.. Bude pro vás připraven neomezený vstup do bazénu. První lekce se uskuteční v pátek od 17 hodin. Program bude upřesněn a upraven dle počasí.

V ceně balíčku je ubytování, snídaně, cvičební program a vstup do bazénu. Za poplatek je možnost - wellnessu, bowlingu a masáží. Ubytování bude ve 2 - 3 lůžkových pokojích. Víkend je otevřený pro všechny, tedy nejen pro klienty. Jestli máte kamarádky, maminky, sestry, které rády cvičí, tak je neváhejte vzít s sebou.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.

Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.