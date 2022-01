Výborní muzikanti, skvělý jazz a moc příjemný večer čeká v sobotu v Hudebním Bazaru… Joe After trio zahraje pecky ve stylu jazz, funky, rock, blues, vlastní písně a covery ve speciálním aranžmá.

Lakomá Barka

KDY: sobota 15. ledna od 16 hodin

KDE: Stará Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Ve vesničce u Prahy jménem Dejvice lidé vůbec nerozdávali, ale naopak škudlili a hamonili, jeden víc než druhý. Ze všech nejlakotnější byla ale farářova kuchařka Barka. Nebyla by to pohádka, kdyby se obyvatelé nakonec nenapravili, anebo ne?

Ostravské sady

KDY: neděle 16. ledna od 14 hodin

KDE: Husův sad, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Komentovaná vycházka provází návštěvníky čtyřmi ostravskými parky v centru města, které leží blízko sebe: Husův sad, Bezručův sad, park Čs. letců a Komenského sady. Zájemci se dozví především historii jednotlivých parků – kdy byly založeny a co na jejich místě bylo původně. Vznik parků zařadíme také do kontextu vývoje Moravské Ostravy. Během vycházky se návštěvníci seznámí také s význačnými objekty ležícími v okolí parků a s uměleckými díly. Pozornost bude věnována též přírodním podmínkám jednotlivých lokalit. Součástí vycházky je též ukázka historických fotografií.

KARVINSKO

Drumyczek miniedition

KDY: pátek 14. ledna od 21 hodin

KDE: Club Stolárna, Havířov

ZA KOLIK: 100 korun

Přesunutá dnb miniedice představíhlavního hosta ze stáje Hoofbeats a zbývá se jen těšit na jeho propracovanou selekci a techniku mixu. V programu vystoupí Apokain. City Arkham, Cyclown, Clarity Methods a další.

MikeM Acoustic

KDY: sobota 15. ledna od 19 hodin

KDE: Pivní bar Extrém, Havířov



První one man show vystoupení s kytarou muzikanta MikeaM. Těšit se můžete na hity převážně z let osmdesátých a devadesátých a to jak na zahraničí tak i české.



Jiří Sieber

KDY: do 30. ledna od 12 do 18 hodin

KDE: KD Radost, Havířov

ZA KOLIK: 30 korun, děti 10 korun

Jiří Sieber je malíř, který po ukončení střední umělecké školy v Ostravě studoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru klasické malby Zdeňka Berana a poté u Martina Mainera. Na AVU se malíř věnoval nejrůznějším žánrům, figurální malbě, zátiší a nakonec krajinám či malbě zvířat. Malíř se vždy zabýval malbou figurativní. Studium na akademii zakončil v roce 2015 diplomovou prací s názvem Na hranici krajiny, kde vyobrazil pro něj zajímavá místa ostravské aglomerace. Po studiu se rozhodl vrátit zpět do Ostravy, kde dnes žije a tvoří. Také se stal pedagogem na střední umělecké škole a základní umělecké škole v Ostravě. V současné době se nejčastěji věnuje malbě expresivní a výrazně barevné s tématy krajin a zvířat. Živost a energie v obrazech je pro jeho tvorbu klíčová.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Čert vem anděla

KDY: sobota 15. ledna od 15 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun

Veselá činoherní pohádka o tom, že i čertovští rodiče to nemají se svou dcerou na vdávání jednoduché.

Dílničky

KDY: neděle 16. ledna od 15 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun



Přijďte strávit společný čas a vyrobit si krmicí směsi pro ptáčky. Projdete se Faunaparkem, naplníte nejen Faunaparková krmítka pro ptáčky a veverky, ale nakrmíte i králíčky, holuby a kočky. Své výrobky si můžete i odnést a nakrmit ptáčky v okolí svého bydliště.



Výroba barevných svíček a mýdel

KDY: sobota 15. ledna od 9 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun

Během sobotního dopoledne si všichni zájemci mohou příjít vyrobit mýdla různých barev i tvarů a také si vyzkoušet tvorbu voňavých svíček. Dozvíte se i něco o historii a vzniku výroby svíček a zároveň se dozvíte zajímavosti týkající se daného tématu. Nebudou chybět ani zábavné hry a pohybové aktivity.

Červená Karkulka | Divadlo Koráb

KDY: neděle 16. ledna od 15 hodin

KDE: Nová Scéna Vlast, Frýdek-Místek



Přemýšlejte s námi. Jak to je s tou Karkulkou? Napřed si s vlkem hezky povídá a potom vlk dělá divočinu. Svoji novou kamarádku sní. Babička nemá šanci, myslivec stejně přijde přesně pozdě. Není něco v nepořádku? V lese se dějí různá nebezpečenství, ale zajíci, babička i Karkulka mají pro strach uděláno. Nebojte se, nebude to úplně jiná Karkulka, než na jakou jste zvyklí, ale trochu napínavá bude. Inscenaci Divadla Koráb můžete zhlédnout v neděli 16. ledna od 15 hodin v Nové Scéně Vlast ve Frýdku-Místku.

OPAVSKO

Koncert s připomínkou výročí

KDY: neděle 16. ledna od 14.30 hodin

KDE: kostel svatého Jana Křtitele, Hlučín

Hlučínská základní umělecká škola nabídne ve svém Novoročním koncertu posluchačům skladby Vivaldiho, Bacha, Bártoka a dalších skladatelů. Posluchačům je přiblíží současní i bývalí žáci školy a pedagogové. Tímto koncertem připomenou i odložené výročí Komorního orchestru Vejvanovský, které pro covidovou pandemii nemohlo být uskutečněno v původním termínu. (jih)

Komedie nabitá gagy

KDY: sobota 15. ledna od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Štěpánkovice



Místní ochotnický soubor rozesměje diváky zdařilou komedií Miláčku, vydrž. Dva spolumajitelé vyhlášeného kožešnického salonu v ní zažívají trapnosti nejenom s dámami, ale i s jejich žárlivými milenci a manžely. Děj, střídající gag za gagem, bude zábavným vstupem do nového roku. (jih)

Cyrano odhodí svůj širák

KDY: neděle 16. ledna od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Za premiérovým publikem přijde neohrožený Cyrano z Bergeracu tak, jak ho stvořil duchovní otec Edmond Rostand. Život mu vdechne Martin Valouch, jeho zamilovaným přítelem Kristiánem bude Daniel Volný a o jejich lásku Roxanu se podělí Andrea Zatloukalová se Soňou Křepelovou. Další postavy ztvární zbylí členové činoherního ansámblu, režii má Jiří Seydler, kostýmy navrhl Tomáš Kypta a sénu Michal Hejmovský. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Folkový dvojkoncert

KDY: sobota 15. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 80 korun

Jan Hlucháň, písničkář ze samého srdce Valašska, bohém s duší chlapce, potěší všechny milovníky dobré muziky netradičními texty, chytlavými melodiemi a energií projevu. Písničkář Zdeněk Socha, zase vtipně glosuje běžné zážitky každodenního života. Ve spojení jeho jména a hlavního nástroje ukulele si začal říkat ZdendaLeLe. Někdy bývá doprovázen jinými hudebníky, ale většinou hraje sám a pomáhá si foukací harmonikou a cajonem.

Malý festival Pohody

KDY: sobota 15. ledna od 14 hodin

KDE: Katolický dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Milovníci literatury mohou zavítat na celodenní festival k 30. výročí knihkupectví pohoda. Každý čtenář si najde to své. Opičí matka, blogerka, recenzentka a propagátorka dětské literatury bude číst dětem i rodičům z dětských knížek. Užijete si společné tvoření s autorkou a ilustrátorkou dětských knížek. Na kávu i rozhovor přijala pozvání jedna nejčtenější současných českých autorek - Karin Lednická. Publicista a spisovatel Pavel Kosatík promluví o Emilu Zátopkovi.

Nezbedná čarodějka

KDY: neděle 16. ledna od 10 hodin

KDE: Kino, Kopřivnice

ZA KOLIK: 60 korun

V lesní chaloupce žije už 320 let nezbedná čarodějnice Střapatice se svým moudrým přítelem netopýrem Lumírem. Ten přísně dohlíží na to, aby se nezbednice řádně učila kouzlit a čarovat. Ta ale dělá vše pro to, aby se jen bavila, a učení se vyhýbá. Lumírovi vyvádí drobné neplechy a lumpárničky. Vrcholem je, když si vymyslí, že místo učení uspořádá ve svém domku velký lesní karneval a pozve na něj děti z celého okolí. Jak celá oslava dopadne, zda ji při tom načapá její přísná teta Babice Krákořice a jestli bude za své četné nezbednosti potrestána? To se vše teprve uvidí.

Dřevěný svět

KDY: do 29. ledna

KDE: Centrum tradičních technologií, Příbor



Výstava Dřevěný svět probíhá v příborském Centru tradičních technologií až do 29. ledna. Čím je zajímavá, zvláštní, jedinečná a neobvyklá? Na první pohled ničím! Vystaveny jsou předměty, které ještě v devatenáctém století byly zejména na venkově naprosto běžné. Ve výstavě není nic interaktivního, není použitá žádná moderní technika, nejsou tu žádná tlačítka a ve výstavním sále byste jen těžko chytali signál wifi. Přesto důvodů, proč na tuto výstavu vyrazit, je mnoho.

Ledové sochy na Pustevnách

KDY: od 15. do 30. ledna 2022

KDE: Pustevny

Ani letos nebude na Pustevnách chybět vyhledávaná atrakce - Ledové sochy! Ty jsou zajišťovány ve spolupráci s těmi nejlepšími sochaři a řezbáři. Beskydská "metropole" se tak opět stane jednou z nejrušnějších českých horských oblastí. Letošní krásné vesmírné a hvězdné téma vyroste pod rukama významných sochařů a řezbářů. O tuto oblíbenou třpytivě ledovou výstavu se zajistí tým zkušených mistrů složený z Mariana Maršálka, Igora Kučery, Filipa Lyska, Václava Lemona, Alberta Šimráka, Romana Mikuše a Ondřeje Procházky. Jsou opravdovými profesionály v oboru, kteří se mohou pyšnit několika vítězstvími na mezinárodních ledových soutěžích, účastí v zahraniční jako je USA, Polsko či Německo. Ale především přinesou stejnou ledovou krásu, jakou se chlubí ledové sochy v Tatrách na Hrebienoku.

BRUNTÁLSKO

Z nových muzejních sbírek

KDY: neděle 16. ledna od 9.30 do 16.30 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 30 korun

Muzeum na této výstavě seznámí návštěvníky se svými sbírkovými přírůstky za období 2015–2020. Nové přírůstky dokumentují všechny oblasti lidského života.

Pohledy na Krnov

KDY: sobota 15. a neděle 16. ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum Krnov

ZA KOLIK: 50 korun, snížené vstupné 30 korun



Návštěvníci se mohou potěšit již šestým pokračováním oblíbené výstavy velkoformátových kopií starých fotografií a pohlednic Pohledy na Krnov. Ve spolupráci s panem Jiřím Křivou jsou krnovskému publiku představovány jak známé, tak i prozatím nepublikované snímky ze sbírek nejen Městského muzea v Krnově a Jiřího Křivy, ale také některých dalších krnovských sběratelů a fotografů.

Ladislav Steininger

KDY: sobota 15. a neděle 16. ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Edel gallery, Krnov

ZA KOLIK: 50 korun

S prvním lednovým týdnem bude slavnostně zahájena i výstava vybraných děl krnovského výtvarníka Ladislava Steiningera. Galerie se nachází v obchodním domě v prostorách, kde dříve bývala drogerie Teta.

