The Beatles Collection Band po čase opět vystoupí v Hudebním Bazaru. Vznik kapely Beatles Collection Band spadá do období konce 90. let minulého století. Formovala se z muzikantů působících na hudební scéně již bezmála 30 let. Genialita písní Beatles promlouvá i k dnešní mladé generaci a je prezentována kapelou v originálních aranžích, ve kterých neztrácejí půvab a cit. Hudební záběr kapely je velmi pestrý a pohybuje se jak na malých scénách, tak i na prestižních profesionálních pódiích u nás i v zahraničí. Kapela The Beatles Collection Band nenese nálepku revival, pouze si klade za cíl i dnešním posluchačům připomenout slavnou legendární čtveřici, která jednou provždy změnila hudební svět a stala se klasikou, která obohatila život miliónů lidí.

Tučňáci na Arše

KDY: neděle 27. března od 15 hodin

KDE: Studio G, Ostrava

ZA KOLIK: 130 korun



Kamarádi se přece neopouští, ani když je hezky, ani když prší. Ani když prší a prší až je tu potopa! Jenže na Noemovu archu můžou od každého druhu jen dva, a tučňáci jsou tři. Co tučňáci vymyslí, aby obelstili přísnou kontrolu u vstupu, a co zažijí při plavbě a po přistání, se dozvíte v našem vtipném i poetickém pohádkovém příběhu.



Jubilejní Kolonie – komentovaná procházka

KDY: neděle 27. března od 16.30 hodin

KDE: zastávka tramvaje Jubilejní kolonie, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Jubilejní kolonii z let 1921–1950 řadíme mezi vůbec nejkrásnější kolonie ostravsko-karvinského revíru. Procházka Jubilejní kolonií vás nadchne natolik, že budete přemýšlet, zdali jste v Ostravě, nebo ve Vídni a také zdali jste v dělnickém sídlišti, nebo v zámeckém areálu. Během vycházky se seznámíme s pěti stavebními etapami, v nichž bylo sídliště budováno. Dozvíte se, čím byly jednotlivé etapy typické, a to nejen z hlediska architektury. Chybět nebudou ani informace o občanské vybavenosti, spolkovém životě, významných osobnostech či o nynější památkové ochraně a rekonstrukčních pracích. Součástí komentované vycházky je rovněž ukázka dobových snímků a literárních vzpomínek.

The Papper Jack

KDY: čtvrtek 24. března od 19 hodin

KDE: hudební klub Acoustica, Ostrava



Rock'n'rollová skupina The Papper Jack ,kterou založili Andy Budka a Ondřej Timpl (oba můžete znát ze skupiny Katapult), přiváží svoje první album Zpátky na stromy. Dále s nimi vystupují Johnny Jiroušek a José Botek. Kdy? Ve čtvrtek 24. března v ostravském Hudebním klubu Acoustica. Akce startuje v 19 hodin.



Cermaque

KDY: pondělí 28. března od 19 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava

Akustický koncert zpívajícího básníka Jakuba Čermáka představující průřez skladbami ze zatím deseti vydaných alb energického písničkáře doprovodí violistka a zpěvačka Julie Goetzová (projekt ZHILEE). Běsné, politické i intimní písně získaly v posledních letech dvě nominace na cenu Anděl (v kategoriích Alternativa a Folk). Pot a poezie. Koncert proběhne v ostravském Centru Pant v pondělí 28. března od 19 hodin.

KARVINSKO

Hrdina Západu

KDY: sobota 26. března v 19 hodin

KDE: KD Petra Bezruče, Havířov

ZA KOLIK: 100 korun

Doba není úplně jednoduchá a možná právě proto je čas, užít si reprízu Hrdiny západu v podání amatérského divadelního spolku Sputnik , která se uskuteční po dlouhých dvou letech.

Mucha v Jazzu

KDY: sobota 26. března od 20.30 hodin

KDE: Jazz Club, Havířov

ZA KOLIK: 330 korun



Po krátké odmlce se na scénu vrací parta z Brna, která Jazz již několikrát málem zbořila. Přijďte se zaposlouchat do líbivých melodií hitů jako Chlapi sú kokoti, Láska, Udělám ti 4 děcka, hajzle, Nepojedeš nikam a další.



Už jsme doma

KDY: sobota 26. března od 20 hodin

KDE: Stolárna club, Havířov

Legenda české avantgardní rockové scény – Už jsme doma, zahraje pro všechny fanoušky v havířovském hudebním klubu Stolárna. Jak v České republice, tak v zahraničí není podobná hudba, jakou UJD hraje, k nalezení. Je punkově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně náročná, do detailu propracovaná s nadčasovými texty. Typický je zvuk trubky, sbory, neuvěřitelné tempo a živá vystoupení, která oplývají silnou energií. Snad i proto jejich publikum s nimi nestárne.

Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti

KDY: neděle 27. března od 18 hodin

KDE: Kino EX, MěDK Karviná



V neděli 27. března od 18 hodin můžete v karvinském Kině EX (malý sál MěDK Karviná) zhlédnout úchvatnou filmovou pouť životem a tvorbou geniálního malíře Salvadora Dalího. Během této cesty vás postupně zavede na všechna místa neodmyslitelně spjatá s umělcovým životem.



Kapela Speciál zahraje speciálně ve Stolárně

KDY: pátek 25. března od 20 hodin

KDE: Klub Stolárna, Havířov

Převážně havířovská skupina Speciál, která po dlouhá léta doprovázela Věru Špinarovou na dlouhých, i mezinárodních turné, zahraje v pátek večer v havířovském rockovém klubu Stolárna. Docela výjimečně se sejde v tom nejsilnějším složení: kytarista a skladatel Andonis Civopulos, rytmika Jirka Bořuta a Karel Koláska, klávesista Pavel Králíček a zpěvačka Dáša Czinege (Glatzová). Ze svého stálého bydliště ve Švýcarsku přiletí i zpěvák a harmonikář Petr Němec. Speciální koncert proběhne v předvečer smutného výročí odchodu Věrky Špinarové (po onom nešťastném koncertu v Čáslavi zemřela v motolské nemocnici 26. března 2017) a začíná ve 20 hodin. Případné svíčky na stolečky určitě neuškodí… (pam)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Kapitán Demo

KDY: pátek 25. března od 21 hodin

KDE: Hudební klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 400 korun

Do klubu Stoun míří po dvou letech Kapitán Demo, kterého zcela jistě není třeba představovat.

Když se zhasne

KDY: sobota 26. března od 19 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun



Z pera autorského dua Michaela Doleželová & Roman Vencl vzešla hořká partnerská komedie. Příběh, který potkat každého z nás. Ten publiku představí Místecké divadlo PROZATiM.

O mlsném medvídkovi

KDY: neděle 27. března od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Loutková pohádka pro děti od 3 do 100 let vypráví veselý a dobrodružný příběh o medvídkovi Mišahí, který nerad loví ryby,ale raději mlsá med v indiánském týpí. Medvídka však začaruje zlý, lesní čaroděj Kajowagi, který chce vyhubit všechnu zvěř na Zemi a proměnit ji v poušť. Statečný indián Sokolí Oko naštěstí vysvobodí mlsného medvídka a přemůže čaroděje.

Karel Plíhal

KDY: pátek 25. března od 19 hodin

KDE: Nová Scéna Vlast, Frýdek-Místek



Ojedinělý hudebník textař a poeta se po odmlce vrací na koncertní pódia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole v Hradci Králové. Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra, a to vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové umění. Karel Plíhal vystoupí na Nové Scéně Vlast ve Frýdku-Místku, a to v pátek 25. března od 19 hodin.



OPAVSKO

Zvířátka a loupežníci

KDY: neděle 27. března od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Dřevěné divadlo Jana Hrubce nabídne čtyřletým i starším dětem známou pohádku o tom, jak tři loupežníci kradli jako straky. Jak už to tak u nepravostí bývá, narazili na statek, kde hospodaří babička, pejsek, koza, kohout a tři prasátka. Zvířátka se s loupežníky příliš nemazala a dala jim za vyučenou. (jih)

Kulturák plný hudby a zpěvu

KDY: neděle 27. března od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Dolní Benešov

ZA KOLIK: 100 korun



Koncert pro celou rodinu nabídne přítomným filmové, pohádkové i populární skladby. Návštěvníkům je nabídnou členové místního Městského dechového orchestru mladých pod vedením Bohumíra Stoklasy. Zazpívají Markéta Jasvecová s Bedřichem Tošerem a tanečně se připojí soubor Saltatores. (jih)

Koncertní sezóna začíná

KDY: neděle 27. března v 17 hodin

KDE: Kulturní dům Na Rybníčku, Opava

Program opavského cyklu abonentních koncertů nabídne milovníkům klasické hudby Vivaldiho koncert pro loutnu v D dur v úpravě pro mandolínu a klavír i méně známé Beethovenovy skladby, původně psané pro mandolínu. Také další dueta a sóla včetně vlastní tvorby a originálních aranžmá představí v průběhu koncertu fenomenální multiinstrumentalista, držitel Ceny Petra Bezruče a opavský rodák Radim Zenkl. Jeho vystoupení s klavíristkou Jitkou Čudlou bude první položkou na programu nového cyklu abonentních koncertů. Radim Zenkl bude hrát na virtuózní mandolínu, mandolu, irskou flétnu i didgedoo a popovídá o vzniku jednotlivých skladeb. (jih)

Senioři se chtějí bavit

KDY: sobota 26. března od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Budišov nad Budišovkou

ZA KOLIK: 80 korun



Místní organizace Svazu tělesně postižených se Střediskem volného času pořádá Bál babiček a dědečků. K tanci i k poslechu zahraje přítomným Alergo v podání manželů Hesových a součástí programu bude též oblíbená tombola. Bál bude velmi vhodnou zábavou, kterou senioři zejména nyní hodně potřebují. (jih)



Filmový klub: Raffael – mladý génius

KDY: pondělí 28. března od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Opavský filmový klub uvede opět koncem kalendářního měsíce dokument věnovaný umění a opět půjde o italského malíře, titul snímku je Raffael – mladý génius. Režisér Massimo Ferrari pojal malířovu autobiografii z nové perspektivy a soustředil se na Raffaelovy působivé portréty žen od pekařky přes šlechtičny a antické nymfy až po madony. Objevuje se zde myšlenka, že ztráta matky v osmi letech byla podvědomým impulsem ke hledání absolutní krásy právě prostřednictvím zobrazování ženských postav. Raffael především svými dokonale výstižnými a působivými portréty završuje renesanční umění, následující manýrismus už musí realitu nějakým způsobem upravovat a deformovat, protože ji lépe než on nikdo už nenamaluje. Dokument připomíná pětisté výročí malířova úmrtí v roce 1520, které znamenalo velkou tragédii pro nejen tehdejší umělecký svět zvláště s přihlédnutím k tomu, že Raffaelovi bylo pouhých sedmatřicet. Snímek Raffael – mladý génius uvádí kino Mír v pondělí 28. března od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Doga

KDY: sobota 26. března od 19 hodin

KDE: Music Club Drago, Nový Jičín

ZA KOLIK: 390 korun

Všichni fanoušci české rockové kapely Doga se můžou těšit na koncert v klubu Drago. Kapela vznikla v roce 1988. Nejvýraznější personou kapely byl a je kytarista a zpěvák Roman „Izzi“ Izaiáš, který se postupem času stal výhradním autorem písní. Kapela dosud vydala 11 alb a právě výběr z nich si můžou milovníci rockové muziky poslechnout. Klub bude otevřen od 19 hodin, samotný koncert zahájí ve 20.30 hodin.

Zpíváme pro UNICEF

KDY: sobota 26. března od 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 50 korun



Pěvecký sbor Nyklband se v letošním roce zapojí do celorepublikové charitativní sborové akce Zpíváme pro UNICEF. Těšit se můžete na staré osvědčené hity, tedy výběr lidových i populárních písní z minulých let. Vybrané peníze podpoří program Děti ve válce.

Jarní Joga festival

KDY: sobota 26. března od 9 hodin

KDE: Čajovna Magnolia, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 650 korun

Sobotní den se ponese ve znamení oslavy jara, zdraví, pohybu, čaje a samozřejmě lekcí jógy s různými lektory. Součástí festivalu bude i přednáška, meditace a muzikorelaxace. To vše v prostředí čajovny - oázy klidu, odpočinku a dobrého čaje. Na festivalu vystoupí Petra Konečná z hranického Studia Půda, Simona Brusová, Eva Svobodová, Tereza Slezáková z Jógy v souvislostech a Lena Elin Masopustová z BohoYogi. Přijďte oslavit příchod jara zdravým pohybem, přátelským klábosem, šálkem čaje a v neposlední řadě důkladným zpomalením uprostřed každodenní uspěchanosti. Jarní únava nebude mít šanci.

BRUNTÁLSKO

Putování ke studánce

KDY: sobota 26. března od 8.45 hodin

KDE: sanatorium Ježník, Krnov

Město Krnov i letos zve na tradiční akci ke světovému dni vody. Při putování ke studánce účastníky čeká procházka přírodou s úkoly, soutěžemi a zaslouženou odměnou v cíli. S sebou přibalte špekáčky na společné opékání.

Tvořivá sobota

KDY: sobota 26. března od 9 hodin

KDE: SVČ, Krnov

ZA KOLIK: 50 korun



Nový termín Tvořivé soboty, na které si můžete vyrobit svou vlastní keramickou pokladničku je tady! V sobotu 26. března v 9:00 se na všechny moc těší Jana, a to přímo ve výtvarném ateliéru na Žižkové. Kapacita míst je jako vždy omezena, proto si nezapomeňte rezervovat místo na telefonním čísle 775 055 218 nebo e-mailu: jana.klekova@svckrnov.cz.



Pevně a jasně

KDY: sobota 26. a neděle 27. března od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum, Krnov

ZA KOLIK: 50 korun

Pevně a jasně je heslem knížecího rodu Lichtenštejnů. 15. března uběhlo přesně 400 let od doby, kdy Karel I. z Lichtenštejna získal Krnovské knížectví. Putovní výstava, kterou připravilo Muzeum Novojičínska ze sbírek muzejních a památkových institucí, vypovídá o působení jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Evropy na Moravě a ve Slezsku a má za cíl připomenout odkaz knížecího rodu ve vojenských dějinách střední Evropy.

