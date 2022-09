Satirická komedie o dvou dějstvích od ruského spisovatele Nikolaje Vasiljeviče Gogola v moderním pojetí Bezejmenného divadla. Obě dvě představení se uskuteční v Orlovně v Ostravě - Třebovicích.

Hopsalín dětem

KDY: neděle 25. září od 10 hodin

KDE: Akord, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Klaun Hopsalín se zrodil v roce 1993 a od té doby baví děti i dospěláky ve svých zábavných programech. Jméno mu daly samy děti podle náplně programu, který je plný písniček, hopsání a zábavy. Program nebude jiný ani tuto neděli, ti nejmenší se tak mohou přijít pobavit a zazpívat si.



Klaun Hopsalín. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/ Regina Hellová

Nové Výškovice

KDY: neděle 25. září od 18 hodin

KDE: zastávka tramvají 29. dubna, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Sídliště Nové Výškovice představuje jednu z částí megalomanského projektu urbanistického celku Jižní Město. Během komentované vycházky si přiblížíme nejen jednotlivé okrsky a stavební etapy sídliště Nové Výškovice, ale také zdejší umělecká díla, specifika jednotlivých panelových domů a rovněž připomeneme okolnosti výstavby jednotlivých budov občanské vybavenosti. Součástí vycházky je také ukázka historických snímků z období výstavby sídliště. Trasa je koncipovaná jako procházka po východní části zástavby, během níž si představíme také jednotlivé typy panelových domů a standard bydlení. Vycházka pak končí u pomníku letce Františka Doležala, který zahynul při pádu letadla v roce 1974 na okraji sídliště.

Ostrava-Jih, část Výškovice. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Vladimír Pryček

KARVINSKO

Prohlídka Karviné – Hornický příběh

KDY: sobota 24. září od 13.30 hodin

KDE: Karviná - Doly

ZA KOLIK: 700 korun, včetně zapůjčení elektrokola, 550 s vlastním elektrokolem

Navštívíte zapadlé klenoty a zjistíte jak se černé uhlí promítlo do života několika generací. Doprovázet Vás na prohlídce bude hornický příběh i zkušený průvodce se spoustou historických fotografií a zajímavostí. Díky elektrokolům navštívíte co nejvíce míst s co nejmeněší námahou. Přesná trasa zůstává tajemstvím a postupně ji budete odhalovat až na samotné akci. Můžete vyjet sami či s kamarády a nebo s vaší drahou polovičkou. Podrobnejší informace a rezervaci si zájemci zajistí na https://steelova.cz/komentovana-prohlidka-karvina

Navštívíte zapadlé klenoty a zjistíte jak se černé uhlí promítlo do života několika generací.Zdroj: Archiv pořadatele

Karvinské varhany

KDY: neděle 25. září od 16 hodin

KDE: Kostel povýšení sv. Kříže, Karviná

ZA KOLIK: 200 korun



Již 18. ročník festivalu varhanní hudby na královském nástroji v duchovním prostředí uzavře poslední koncert v neděli 25. září. V kostele Povýšení sv. Kříže účinkuje Marta Wierzgoń a sbor Collegium Canticorum.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal Fanta

Podzimní plstění

KDY: neděle 18. září v 15 hodin

KDE: Střelnice, Český Těšín

ZA KOLIK: 250 korun

Dvouhodinový kurz suchého plstění ovčího rouna je vhodný pro dospělé a děti od 10 let. Zájemci si zhotoví přívěsek na krk ve tvaru žaludu, naučí se uvazovat na voskované šňůře posunovací uzel a kdo bude mí rychlé a šikovné ruce, může si k přívěsku přidělat i náušnice. Veškerý materiál a pomůcky jako ovčí rouno, plsticí jehly, molitanové podložky, voskované šňůry, čepičky žaludů, lepidlo, náušnicové komponenty včetně zarážek budou na místě k dispozici.

Pocta velkým hlasům

KDY: pondělí 26. září od 16 hodin

KDE: vělký sál MěDK, Karviná



Martin Chodúr s klavírním doprovodem zazpívá pro publikum dříve narozených speciální koncert v karvinském Městském domě kultury. Akce je součástí projektu Kultura v plném proudu podpořeného Nadací OKD. Těšit se na známého zpěváka můžete v pondělí 26. září od 16 hodin ve velkém sále. Délka koncertu je 60 minut.



Martin Chodúr - Pocta velkým hlasůmZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Sobotní pečení

KDY: sobota 24. září od 10 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 170 korun

Během sobotního dopoledne si zájemci připraví lahodné věnečky, které si nazdobí a zabalí do celofánu. Dozví se něco o historii nejznámějších zákusků v Evropě a zhlédnou i prezentaci tohoto sladkého pokrmu. Nebudou chybět ani zajímavé hry a soutěže.

Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Dravci ve Faunaparku

KDY: neděle 25. září od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 korun



Povídání se sokolníkem o dravých ptácích a jejich chovu s ukázkou letu. Faunapark navštíví se svými dravci sokolník Jaroslav Oszelda, který chová přes dvacet druhů dravců. Akce proběhne na letní scéně Faunaparku. Pokud bude pršet akce se bude konat ve stodole Faunaparku.



Ilustrační fotografie.Zdroj: Deník/ Jana Kotalová

Cyklojízda - Den bez aut

KDY: neděle 25. září od 14 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

Odpolední výlet městem výhradně vlastní silou, to je cyklojízda. Vytáhněte nové nebo staré jízdní kolo, dvojkolo, tříkolku nebo koloběžku a vydejte se s námi na cestu po Frýdku-Místku. Cíl jízdy bude na nábřeží přehrady Olešná kolem 19 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na historické zajímavosti během trasy, soutěž o nejstarší kolo a o nejnápaditější kostým. Délka jízdy je asi 13 kilometrů.

Výstava Leoš Janáček

KDY: do 31. října

KDE: hrad Hukvaldy



Výstava, kterou můžete od 15. září zhlédnout na Hradě Hukvaldy, připomene osobnost a dílo významného hukvaldského rodáka Leoše Janáčka. Svůj život zasvětil hudební tvorbě. Jeho skladatelské počátky jsou spojeny se sborovými skladbami. Rozhodujícím momentem pro jeho tvorbu bylo studium lidové písně a zájem o lidskou psychiku. Na jeho počest se v roce 1948 pořádal první ročník hudebního festivalu Janáčkovo hudební Lašsko.



Leoš Janáček.Zdroj: www.ticbrno.cz

Semínko - Juana Höschlová

KDY: do 28. října

KDE: Galerie města Třince

Otázky možných scénářů budoucnosti jsou tématem výtvarnice Juliany Höschlové již několik let. Tematizování křehkosti biologických systémů, do kterých člověk intervenuje, jsou příběhy o dramatických zvratech a často prosakujících mocenských zájmech. Není snadné se k tomuto tématu vztahovat, ale člověk, který je s přírodou pevně spjatý, může být v rámci svého intuitivního vnímání situace rozrušen tím, jak odvážně je s modifikací rostlin zacházeno. Původní myšlenka výstavy Juliany Hoschlové v Galerii města Třince se opírá o otázku genetických bank. K vidění od 23. září do 28. října.

Výstava "Štětcem a jehlou" v Dřevěnce

KDY: do 22. října

KDE: Dřevěnka na Fojtství, Mosty u Jablunkova



V Dřevěnce na Fojtství v Mostech u Jablunkova bude od čtvrtka 22. září k vidění výstava obrazů a vyšívaných ubrusů paní Milady Hlawiczkové Hadidové s názvem „Štětcem a jehlou“. Setkání s autorkou proběhne ve čtvrtek 22. září 2022 v 16 hodin. Výstavu si pak budete moci prohlédnou až do 22. října 2022.



Výstava Štětcem a jehlou - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Koncert, pohádka, povídání a inscenace

KDY: víkend 24. a 25. září

KDE: Opava

Festival Bezručova Opava pozve v sobotu hudební fanoušky do kina Odboj, kde jim od 20 hodin pod názvem Expedice Apalucha a Terrible 25 nabídne dvojkoncert kapel z Opavy a Bratislavy. V neděli prozradí liberecké Naivní divadlo od 10 a 16 hodin dětem Jak chodil Kuba za Markytkou a přidá Tři přadleny. Oběma loutkovými pohádkami na motivy bratří Grimmů je poučí o tom, že hloupost a lenost neznají mezí a rozhodně se nevyplácejí. V Kupe začíná Na vodárně od 16 hodin beseda s Petrem Hanouskem a hudební odpoledne. Slezské divadlo bude od 19 hodin hostit Robota Radiuse. Odkaz Karla Čapka a jeho hry R.U.R. pojali členové pražské Laterny Magiky pohledem 21. století. (jih)

Robot RadiusZdroj: Archiv

Putování za bunkry a historií

KDY: víkend 24. a 25. září

KDE: Československého opevnění, Darkovičky



Slezské zemské muzeum pořádá dvoudenní vojensko-historickou akci Těžká léta 1938 a 1945. V sobotu bude od 15,45 hodin na programu vojensko - historická ukázka Oživená linie, připomínající události roku 1938, následují soutěže , ukázka osvobozovacích bojů na Ostravsku, prohlídka restaurovaného tanku T-34, prohlídka pěchotního srubu MOS-18 Obora a program v 19 hodin ukončí promítnutí filmu Atentát. V neděli jsou na programu Otevřené bunkry s komentovanou prohlídkou pěchotního srubu Alej, tradiční pochod po linii čs. Opevnění a odhalení pamětní desky hrdinovi protinacistického odboje Jaroslavu Švarcovi. (jih)



Bunkr. Ilustrační fotoZdroj: Archiv

Pochodový a běžecký závod

KDY: sobota 24. září v 10 hodin

KDE: Na Jasénkách, Hlučín

Start Závodu z Jasénky bude u areálu Gras Servis a trasa povede údolím Jasénky k řece Opavě, kterou běžící i pochodující účastníci překročí U Mušala po speciálním visutém mostě. Pokračovat budou kolem rybníka Štěpán do Třebovic, dále lesem do Bobrovníků a po cyklostezce zpět na Jasénky. Délka tratě je celkem dvanáct kilometrů a v cíli budou vyhlášeni nejlepší běžci. (jih)

Burčákobraní s Bakchusem

KDY: sobota 24. září od 14 hodin

KDE: Nádvoří zámku, Hlučín



Program zahájí písničky, vystřídané povídáním z městské katovny, šermíři a rváči a v 18.30 hodin bude přítomen i Mistr ostrého meče. Hrůzostrašný program, prokládaný písněmi, bude pro návštěvníky zdarma. Ke koštu oblíbeného burčáku se dostaví i sám antický bůh úrody a vína Bakchus, k dispozici bude lukostřelnice, mincovna, a ušatí oslíci, kteří ochotně svezou děti na svých hřbetech. (jih)

Hudba v kostele

KDY: neděle 25. září od 17 hodin

KDE: Červený kostel, Hlučín

Místní rodák Antonín Viliš s komorním souborem Benda Quartet vystoupí se svým repertoárem k radosti všech příznivců vážné hudby. Klasickou kytaru vystudoval v Rakousku. Je vítězem mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře, vystupoval v televizních soutěžích Talentmania a Super talent, koncertuje na domácích i zahraničních scénách a pedagogicky působí na místní ZUŠ. Benda Quartet patří mezi špičkové komorní soubory. Často bývá zván do komorních cyklů, spolupracuje s českým rozhlasem a je držitelem moravskoslezské Ceny jantar. (jih)

Kytarista Antonín VilišZdroj: Archiv

NOVOJIČÍNSKO

Bylinkový festival

KDY: sobota 24. září od 9.15 hodin

KDE: Educa-SOŠ, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma, vstup na přednášku 100 korun nebo 400 za všechny přednášky

Celodenní Bylinkový festival nabídne celkem 6 přednášek z oblasti přírodní cesty ke zdraví. Ve vstupním vestibulu budou od rána k dispozici vystavovatelé, prodejci, bylináři, můžete se přijít poradit, podívat, nakoupit.

Bylinkový festival - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Joys From Lost

KDY: neděle 25. září od 17 hodin

KDE: Déva, Nový Jičín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kapela Joys from Lost se svým fanouškům představí v novojičínské čajovně Déva. Koncert se odehraje v neděli 25. Září od 17 hodin a posluchači se můžou těšit na akustické verze známých rockových songů, ale také na smělé pokusy o vlastní tvorbu.



Kapela Joys From LostZdroj: Archiv kapely

Ruleta

KDY: sobota 24. září od 20 hodin

KDE: Kino, Frenštát pod Ranhoštěm

Amatérská divadelní společnost Waterloo uvádí hru Pavla Kohouta Ruleta. Ona je vyhášená kurtizána, on desperát prchající před policií. V prostorách nevěstince, kde by to člověk nejméně očekával, dojde k osudovému setkání. Obstojí ideál ve střetu s drsnou realitou?

Závěr sezony Oldtimer Clubu

KDY: neděle 25. září

KDE: Novojičínsko, Hranicko, Lipnicko, hrad Helfštýn



Tradiční setkání členů klubu sběratelů historických vozidel spojené s ukončením sezony Oldtimer Clubu se uskuteční už tuto neděli. Sraz je v Lipníku nad Bečvou na náměstí TGM od 8.30 do 10.30 hodin. Zde se v kavárně U Laviček koná od 9 do 10 hodin Kloboukový den. Vyjížďka pro veterány do roku výroby 1965 odstartuje v 10.30 hodin z lipnického náměstí směr Loučka – Milenov – Velká – Střítež nad Ludinou – Nejdek – Veselí rozhledna – Odry. Obdivovat historická vozidla mohou lidé od 12 do 13.30 hodin u Dělnického domu v Odrách. Poté kolona historických vozidel vyrazí směr Vražné – Bělotín – Hranice – Lipník nad Bečvou až na hrad Helfštýn. Zde se pak můžete těšit od 14.30 hodin na tradiční výstavu veteránů.

BRUNTÁLSKO

Bruntálské hudební večery

KDY: pátek 23. září od 19.30 hodin

KDE: Pivovar Hasič, Bruntál

ZA KOLIK: 50 korun

Milovníci hudby mohou pohodový víkend zahájit pátečním posezením s přáteli v pivovarské restauraci Hasič. Kapela blues-rockových veteránů Generace 75 bude hrát k poslechu i tanci nálož pecek ze 70 - 90tých let. Do pátečního repertoáru zařadila kapela i vzpomínkové kultovní písničky, které si zpívaly stovky fanoušků kapely před téměř 40ti lety.

Zvířátka a loupežníci

KDY: neděle 25. září od 15.30 hodin

KDE: SVČ Krnov



Se začátkem nového školního roku přichází opět loutkářský soubor Krnováček se svým představením Zvířátka a loupežníci. Milovníci divadla se můžou těšit na veselé představení. Tradičně se hraje od 15.30, ale příchod je možný už od 15.15 hodin.



Zvířátka a loupežníci - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Hradní hodování

KDY: sobota 24. a neděle 25. září od 9 hodin

KDE: hrad Sovinec

Hrad Sovinec je odedávna spojen nejen se šermíři, divadly a tanečnicemi, ale i s výborným jídlem. Během této víkendové akce si návštěvníci užijí všeho. Kulturní program této akce bude obohacen ochutnávkami různých specialit a těšit se budou i šermíři, tanečnice nebo sokolník. Kromě široké nabídky klasických jídel budou k ochutnání také speciality jako bramboračka s lesními hřiby, smetanová cibulačka, pikantní dršťková, Sovinecký flamendr, domácí švestkové knedlíky, sýrové variace s brusinkový dipem, grilovaná žebra, koleno na pivu a mnohem více.

Hrad Sovinec. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Dalibor Otáhal

