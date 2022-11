Hlavní programovou část festivalu tvoří předpremiérová uvedení, 25. ročník festivalu se ovšem ponese v duchu oslav francouzské kinematografie a představí také top 10 filmů posledních let, novinky v předpremiéře, francouzskou klasiku, krátkometrážní filmy a nové filmy z festivalu v Cannes.

Cestovatelský festival Ozvěny

KDY: sobota 26. listopadu od 12 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava

ZA KOLIK: 350 korun



Kambodžské království v sobě skrývá mnohá tajemství a velmi rozporuplnou historii. Kambodža má za sebou neuvěřitelnou historii, která šokuje na každém kroku. Ať už to jsou stovky nádherných chrámů khmerského města Angkor anebo hrůzná vláda Rudých Khmerů v čele s nejkrutějším diktátorem světa Pol Potem. Vedle historických milníků návštěvníky čeká i návštěva města krabů a ochutnávka světoznámého kambodžského pepře na pepřových plantáží. Pokračovat budou do zaminované země Laosu, kde se s přednášejícími vydají do pralesa hledat tlustokožce. Nakonec naší cesty Laosem se svezou po jedné z nejdelších řek na světě, po řece Mekong.Nejvíce času však cestovatelé stráví na cestě po severní části Vietnamu.



Cestovatelský festival Ozvěny. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Ventolin

KDY: sobota 26. listopadu od 21 hodin

KDE: Fabric, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun

Král analogových synťáků se surrealisticko-dadaistickými texty. David Doubek alias Ventolin platí za jeden z nejvýraznějších fenoménů české alternativní scény. V rámci své podzimní tour dorazí i do Ostravy a opět tak vystoupí ve Fabricu.

Ventolin. Ilustrační fotoZdroj: Archiv Hraničáře

V centru pozornosti: Mucha

KDY: čtvrtek 24. listopadu id 19 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava



V talk show Centra Pant a Jana Kunzeho se vám představí další výrazná a známá osobnost česká punková písničkářka Nikola Mucha, a to 24. listopadu od 19 hodin v ostravském Centru Pant. Nikola Mucha pochází z Krnova. Vystupuje od svých 15 let, jak sólově, tak s dalšími muzikanty. Většinu života prožila v Kyjově, kde studovala hotelovou školu a začínala hrát na kytaru. V roce 2012 začala spolupracovat s Martinem Kyšperským, který kolem ní utvořil kapelu Mucha.



Nikola Mucha. Ilustrační fotoZdroj: Archiv

Divadlo Sklep, Praha - Výběr z Besídek

KDY: pondělí 28. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Akord, Ostrava-Zábřeh

Besídka je tradiční forma představení Divadla Sklep, pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, který je každoročně obměňován těmi nejlepšími nápady v podání samotných autorů, členů Divadla Sklep. Představení můžete zhlédnout také v Ostravě, a to 28. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu.

Výběr z Besídek předvede pražské Divadlo Sklep.Zdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: neděle 27. listopadu od 15.20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

Rozsvícení vánočního stromu a zahájení adventu se ponese ve slavnostním duchu a na své si v programu přijde každý. Na podiu se lidem púředstavíDream show, Žonglér Pablo, budou se zpívat neodmyslitelné koledy, ale atmosféru zpestří i ohnivá show a po rozsvícení symbolu Vánoc potěší svým koncertem Katarína Knechtová.

Vánoční strom v Karviné. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Januszek Tomáš

Cesta k vánoční harmonii

KDY: sobota 26. listopadu od 9.45 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 50 korun



Cesta k vánoční harmonii je nová, jednodenní akce nabitá programem s vánoční tématikou. Návštěvníci tu najdou ručně vyrobené zboží od místních prodejců, vánoční putování pro děti, mini městečko se zvířátky, přednášky, vánoční stánky, dílničky pro děti i dospělé, zdobení vánočního stromečku, kavárničku s punčem a cukrovím, uklidňující cvičení, adventní dekorace a kulturní program, který nabídne třeba zpívání s flašinetem.

Inekafe

KDY: sobota 26. listopadu od 17 hodin

KDE: Stolárna club, Havířov

ZA KOLIK: 450 korun

Inekafe vydalo na začátku listopadu nové album s názvem Made in Czechoslovakia. To obsahuje cover verze různých československých hitů od roku 1989 v pop punkovém aranžmá. Prvním singlem je skladba Vymyslená od skupiny Elán, která bude mít koncertní premiéru i na havířovském koncertě, který je součástí takzvaného zahřívacího turné. To předznamená velké tour Made in Czechoslovakia, kterého se fanoušci dočkají v roce 2023.

Koncert Inekafe. Ilustrační fotoZdroj: Simona Bártlová

Medový jarmark

KDY: víkend 26. a 27. listopadu

KDE: motorest v Koukolné, Dětmarovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Obecní úřad Dětmarovice ve spolupráci s MO ČSZ a MO ČSV Dětmarovice pořádají v sobotu 26.11.2022 v době od 9.00 do 16.00 a v neděli 27. 11. 2022 od 9.00 do 16.00 hodin v sále motorestu v Koukolné Medový jarmark se soutěží "O nejkrásnější adventní věnec “. Soutěžní exponáty je potřeba doručit v pátek 25.11.2022 od 12.00 do 17.00 hod. do motorestu v Koukolné. Bude probíhat prodej medu, kosmetiky s včelími produkty, výrobků z včelího vosku, horké medoviny, perníčků, drobné keramiky, vánočních ozdob, dárkových předmětů, bižuterie, apod.



Medový jarmark 2022. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pevnost Boyard

KDY: sobota 26. listopadu od 13.30 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 60 korun

Opět po roce se Středisko volného času Klíč promění v tajemnou pevnost Boyard, ve které budou týmy mít za úkol získat co nejvíce klíčů. Čekají je úkoly, které prověří spolupráci, smysly i znalosti.

Beskydský slavík - finále

KDY: sobota 26. listopadu od 16 hodin

KDE: Nová Scéna Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Beskydský Slavík se připravuje na velké finále. Do pěvecké soutěže pro nadějné talenty se přihlašují soutěžící z celého Moravskoslezského kraje. Zatím proběhly dva castingy v Ostravě a Frýdku-Místku, ze kterých vzešlo 11 finalistů. Ti předvedou své umění a zabojují o příčku nejvyšší. Vystoupí finalisté, porotci a speciální host - herec Radek Melša.



Ilustrační fotoZdroj: Profimedia.cz

Desmod

KDY: sobota 26. listopadu od 20.30 hodin

KDE: Trisia, Třinec

ZA KOLIK: od 450 korun

Po dlouhé době se představí slovenská rocková kapela Desmod v plné síle v Třinci. Dnes již legendární Desmod, držitel mnoha ocenění Zlatý Slávik je v historické formě a jejich koncerty jsou vždy velmi živé a plné energie. Kapela si prošla personálním obsazením, ale její frontman Mário Kuly Kollár stojí v jejím čele pevně a fanouškům slibuje, že Desmod nikdy nebyl silnější.

Z koncertu Desmod. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Šarlota Šínová

Dámy a pánové, zadejte se

KDY: do neděle 29. ledna 2023

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek



Plesová sezóna se pomalu blíží, je potřeba oprášit taneční boty a vzpomenout si na základní kroky tanců. Fenomén tanečních kurzů a všeho, co k nim patří, se pokusí přiblížit výstava. Dává si za cíl oživit vzpomínky na učení se základních kroků společenských tanců, základů slušného chování a etikety. Nahlédneme do tanečního pořádku, zavzpomínáme, kde všude se konaly taneční zábavy. Výstava ve frýdecko-místeckém Muzeu Beskyd potrvá do neděle 29. ledna 2023.



Dámy a pánové, zadejte se. Plakát k výstavěZdroj: Archiv pořadatele

Den pro dětskou knihu

KDY: sobota 26. listopadu od 10 hodin

KDE: Knihovna Třinec

Svátek malých čtenářů opět tady! Po celou sobotu se můžete těšit na prodej knih, zvláště dětských a na další akce, a to v Knihovně Třinec 26. listopadu od 10 hodin. Od 10.00 12.00 hodin knihovnu navštíví autorka knih pro děti Ester Stará, která bude dětem číst a součástí je i výtvarný workshop. Na divadelní představení divadla Bajka Neuvěřitelná cesta levé ponožky se mohou děti i rodiče těšit v 16.00 hodin. Po celý den také poběží Pohádkotelka přečti nebo povyprávěj před diváky pohádku. Průvodkyní bude knihovnice Bára.

OPAVSKO

Brémšti muzikanti

KDY: neděle 27. listopadu od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 80 korun

Divadlo Bajka přiveze opavským dětem až z Českého Těšína příběh zvířátek, která přemohla loupežníky a budete překvapeni, čím. Při cestě do Brém zažijí Kočička, Pejsek, Oslík a Kohoutek nejedno dobrodružství a vymyslí tu úplně nejlepší písničku. (jih)

Z inscenace Brémští muzikanti.Zdroj: Archiv pořadatele

Advent na zámku

KDY: sobota 26. listopadu od 13 hodin

KDE: zámek Neplachovice



Adventní návštěvníci si dosyta užijí širokou škálu nejrůznějších výrobků, ručních prací a adventních dekorací. Potrava tam však nebude jen pro oči, ale i pro mlsné jazýčky, ktrré ocení bohaté občerstvení včetně sladkých dobrot a horkého punče. Od půl páté si přijdou v programu na terase na své i děti. (jih)

Písničkář s adventním koncertem

KDY: sobota 26. listopadu od 16 hodin

KDE: kostel sv. Jánů Opava

ZA KOLIK: 200 korun

Kostelem se rozezní koncert písničkáře Pavla Helana, kterého na housle doprovodí koncertní mistryně orchestru Slezského divadla v Opavě Yelyzaveta Pruska. Akci pořádá spolek Kostela sv. Janů, který před časem převzal chátrající kostel sv. Janů do své správy a od té doby ho postupně opravuje. Výtěžek ze vstupného bude použitý na další opravy kostela. (jih)

Pavel Helan. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

Advent s rozsvíceným stromem

KDY: sobota 26. listopadu od 14 hodin

KDE: Kravaře



Ve Farní stodole bude od 14 hodin čas pro adventní věnce i vazby, k vidění budou andílci z překližky, pískové obrázky, korálkové ozdoby, zdobené svícny a chybět nebude ani malování sádrových odlitků. V 17 hodin se u městského úřadu rozsvítí vánoční strom a vystoupením hudebních a pěveckých souborů, vánoční poselství přinesou andělé na chůdách a připraveny budou též dopisy Ježíškovi. (jih)

Unikátní výstava Na jedné lodi. Na jednom břehu

KDY: víkend 26. a 27. listopadu

KDE: Galerie Hřivnáč, Opava

Zkušený opavský organizátor výstav, galerista a sochař Libor Hřivnáč, připravil se svými spolupracovníky unikátní konceptualistický projekt, který bude uskutečněný ve vybraných českých galeriích. Projekt umělecky zajistilo pětatřicet českých i zahraniční profesionálních umělců i nadšenců a galeristé s kurátory z celé republiky. Jeho smyslem je sdělení, že jsme sice každý zcela jiný, ale dýcháme stejný vzduch a žijeme na společné zemi, proto bychom se k sobě měli chovat se vzájemným respektem. Projekt má dvě části: Prostorovou část s názvem Na jedné lodi a část nástěnných maleb na dřevě s názvem Na jednom břehu. Myšlenkově navazuje na tvůrčí odkazy českých uměleckých spolků a záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR. Úřad vlády ČR projekt u příležitosti předsednictví ČR Evropské unii zařadil do seznamu oficiálních kulturních akcí a získal právo užívat vládní logo. V Opavě si tuto nevšední výstavu mohou zájemci po vernisáži 24. listopadu prohlížet do 28. ledna. (jih)

Z výstavy Na jedné lodi. Na jednom břehuZdroj: Archiv pořadatele

Filmový klub: Řeka

KDY: pondělí 28. listopadu od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Opavský filmový klub i tentokrát dodrží pravidlo o uvedení dokumentu na konci měsíce a nabídne snímek Řeka. Jde o druhý díl plánované trilogie celovečerních dokumentů o vzájemném vztahu krajiny a člověka. Australská režisérka Jen Peedomová po snímku o horách obrátila svou pozornost k řekám coby tepnám planety, které formují nejen krajinu, kterou protékají, ale rovněž lidská společenství žijící v jejich blízkosti. Ne náhodou vznikaly první velké starověké civilizace v povodích řek, ne náhodou u brodů vznikala významná města. Dokument však nepopisuje význam řek z vědeckého či historického hlediska, soustřeďuje se na jejich krásu i zranitelnost a k pořízení úchvatných záběrů používá nejmodernější techniku, která je ve službách režisérčiny invence spolu se skvělým hudebním doprovodem a nevtíravým poetickým komentářem. Snímek Řeka uvádí kino Mír v pondělí 28. listopadu od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Za Mikulášem k Žerotínům

KDY: sobota 26. listopadu od 9 hodin do 13 hodin

KDE: Žerotínský zámek, Nový Jičín

ZA KOLIK: 50 korun

Jarmark v zámku nabídne stánkový prodej originálních produktů a výrobků, originální dobroty k zakousnutí, demonstraci řemesel v exteriéru i interiéru jako je zpracování ovčího rouna, krajkářské a drátenické řemeslo, zpracování břidlice, práce se dřevem a v neposlední řadě si návštěvníci užijí i různé edukační programy. Chybět nebudou taneční a pěvecké vystoupení souboru lidových písní a tanců Javorník a tradiční přivolání Mikuláše a krátké povídání, proč slavíme tento svátek. Děti mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku a Mikuláš s družinou je odmění.

Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníku

Chris Sadler

KDY: pátek 25. listopadu od 22 hodin

KDE: Stage Bar, Nový Jičín



Legenda české taneční scény, anglický DJ a producent Chris Sadler, který pravidelně vystupuje s top zahraničními DJs a také na festivalu Mácháč, nebo Beats for Love vystoupí poprvé ve Stage Baru a předvede své umění.

Zahájení adventu

KDY: neděle 27. listopadu od 15.30 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

Začátek adventu mohou lidé prožít společně v parku a zároveň spojit příjemné s užitečným. Adventní čas připomene proslovem starosta Adam Hanus a slavnostně odhalí sochu Běžci, Start – Cíl, rozsvítí vánoční výzdobu a atmosféru doladí koncert dámského uskupení Červené víno čokoláda. Návštěvníci budou mít možnost volného vstupu do muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Součástí akce bude také materiální sbírka pro Kočičí školku a psí útulek. Lidé tak s sebou mohou vzít dobrůtku, kterou předají spolkům v jedné z dřevěných budek. Po celou dobu akce bude připravené také občerstvení a živý betlém se zvířátky.

Vzduch - novojičínský alternativní folk

KDY: pátek 25. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Vzduch je čtyřčlenná alternativní folk popová kapela, soustředěná kolem nadějného novojičínského písničkáře a kytaristy Martina Chovance, kterého doprovází neméně nadějní hudebníci zpěv, samply a hlavně mistr baskytary Zbyněk Machetanz, na bicí hraje neunavitelná mašina David Lukeš a pánskou sekci vyrovná klávesy a zpěvem Tereza Adamcová. Kapelu na koncertě doplní host, příborský písničkář Adam Rejman. V novojičínském Klubu Galerka zahraje 25. listopadu od 20 hodin.



Kapela Vzduch. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

KDY: pátek 25. listopadu od 16.15 hodin

KDE: Náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Město Bruntál ve spolupráci se Střediskem volného času připravuje Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru v Bruntále. Uskuteční se v pátek 25. listopadu v 17 hodin, ještě předtím bude připraven kulturní program, dopisy Ježíškovi, které si mohou děti napsat či namalovat. Po rozsvícení stromu je připraveno představení pro děti Trampoty s Ježíškem – přijede Cirkus trochu jinak z Ostravy a velicí andělé budou putovat i s malým Ježíškem mezi lidmi.

Stromeček v Bruntále. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Dalibor Otáhal

Manželský čtyřúhelník na horách

KDY: sobota 26. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 270 a 290 korun



Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fanny agentuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad tím, co z běžného života se do prvního dílu nevešlo. Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budou manželské páry řešit na horské chatě před Vánocemi.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: neděle 27. listopadu od 16 hodin

KDE: Hlavní náměstí, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

Zahájení adventního období v Krnově u příležitosti rozsvícení nového vánočního stromu doprovodí koncert skupiny Gospel Friends, slavnostní ohňostroj, rozsvícení kouzelné vánoční zahrady v Zahradě smyslů i start stezky Andělská zastavení.

Stromeček v Krnově. Ilustrační fotoZdroj: Deník/František Kuba

Neviditelné synagogy

KDY: do 28. února 2023

KDE: Krnovská synagoga, Krnov



U příležitosti „Červené středy“, dne připomínky obětí všech, kdo jsou, či byli pronásledováni pro své vyznání, se 23. listopadu od 17 hodin v Krnovské synagoze uskutečnila vernisáž fotografií Štěpána Bartoše, s názvem „Neviditelné synagogy“. Umělecké fotografie jsou doplněny o kontury zaniklých synagog Moravskoslezského kraje. Výstava potrvá do 28. února 2023.



Neviditelné synagogy. Plakát k výstavěZdroj: Archiv pořadatele

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.