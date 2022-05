Odvázaný Stand up KDY: v sobotu 21. května od 19 hodin KDE: Etáž, Ostrava ZA KOLIK: 200 korun

Naprosto unikátní večer v historii divadla Odvaz, jelikož vůbec poprvé si užijete poctivý a nefalšovaný Stand Up. Tentokrát nebudou improvizovat, ale pobaví vás připravenými výstupy na nejrůznější témata. Tohle bude úplně jiný Odvaz, než na který jste zvyklí, ale rozhodně to bude stát za to! Toto představení bude výstupem z dvoudenního workshopu, kterého se zúčastní jak herci divadla Odvaz, tak také jejich divadelní přátelé. Navíc se celý večer uskuteční přímo na baru kina Etáž, kde vytvoří opravdu jedinečnou klubovou atmosféru. Tohle bude zážitek!

Židovská Ostrava

KDY: v sobotu 21. května od 15 hodin

KDE: Klub Atlantik, Ostrava

ZA KOLIK: 80 korun



Poznejte zanikající stopy ostravské židovské komunity, která před 2. světovou válkou čítala více než 10 000 osob. Navštívíme místa staré synagogy, židovské školy, dílen a obchodů židovských živnostníků a podnikatelů. Sraz před Klubem Atlantik.



Komentovaná procházka: Stará Bělá

KDY: v neděli 22. května od 15 hodin

KDE: Blanická ulice u hřbitova, Stará Bělá

ZA KOLIK: 100 korun

Vycházka Starou Bělou, která patří k nejstarším obcím na území současné Ostravy, přibližuje dějiny nynějšího městského obvodu Ostravy od založení do 2. světové války. Pozornost je věnována založení Bělé ve 13. století a dvěma starým tvrzím, dále již neexistujícímu dřevěnému kostelu sv. Mikuláše a současnému baroknímu chrámu zasvěcenému sv. Janu Nepomuckému. Vycházka připomene také historii Katolického domu, Husova sboru a drobných sakrálních památek. Představen je v několika zastaveních život a zásluhy starobělského faráře Fabiána Gregárka. Na vycházce zazní také historie zdejšího školství a spolkového života. Závěr prohlídky je vyplněn dějinami dvou starobělských lesů a minulostí a současností Jubilejní vodárny císaře Františka Josefa.

8. ročník Mezinárodní hudební konference s showcasovým festivalem

KDY: od pátku 20. do neděle 22. května

KDE: KD Poklad, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: 390 korun, jednodenní vstupné na místě 450 korun, na všechny tři dny 900 korun



Celkem 20 koncertů je připraveno v rámci hudební přehlídky Czech Music Crossroad. Na 8. ročník Mezinárodní hudební konference s showcasovým festivalem se představí se hudební z Česka, Slovenska, Polska, Francie a Jižní Koreje, mezi jinými klavírista Tomáš Kačo, Michal Noga Band ze Slovenska, místní písničkářka Kaczi, kapela The Survivors a další. Chybět nebudou workshopy, diskuze, semináře a také setkání s některými vystupujícími umělci, významnými pořadateli festivalů, promotéry a manažery z hudebního světa.



KARVINSKO

Allergen Ibiza

KDY: v pátek 20. května ve 21.30 hodin

KDE: Stolárna Club, Havířov

Každý Allergen má nádech Ibizy. Dj Nuff po delší odmlce přináší párty, kterou Havířov jistě rád přivítá. Vyrazte tančit, je to zdravé.

Tom & The Gang

KDY: v sobotu 21. května od 14 hodin

KDE: Jazz Club, Havířov



Havířovská funková legenda v čele s Tomem Kovalčíkem se vrací do Jazzu. Společně s celou partou výborných muzikantů přiveze už v sobotu 21. května svou show plnou funkových a soulových pecek a byla by přinejmenším hrubka o tohle přijít.

Den sousedů

KDY: v sobotu 21. května od 13 hodin

KDE: nádraží Karviná

Přijďte se podívat na první karvinský blešák a užít si bezva sobotní odpoledne u nádraží. Čeká na vás hudba, zpěv, občerstvení, malování na obličej a přijde i kouzelník:-) Můžete také nastoupit na historický vláček, který vás zaveze do Petrovic u Karviné, kde se koná gastrofestival. Den sousedů se inspiruje blížícím se Svátkem sousedů, který prosadil roku 1999 Atanase Périfan. Cílem je utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001.

Rock na peroně

KDY: v sobotu 21. května od 17 hodin

KDE: letní kino, Bohumín

ZA KOLIK: 100 až 150 korun



Večer plný svěžího a kytarově mistrovského blues-rocku chystá pro Bohumíňáky místní kulturní spolek Město Bohů. Rock na peroně, jak byl tento žánrový hudební projekt organizátory nazván, přinese svým návštěvníkům opravdu nezapomenutelnou podívanou v podobě dvou zahraničních interpretů – Geralda Clarka a Lewise Creavena.

Gerald Clark, energický bluesový zpěvák a kytarista, původem z Kapského města, patří již léta k předním představitelům jihoafrické hudební scény. Clark svými silnými rytmy nadchne fanoušky tradičního blues, ale také rockery, folkaře nebo jazzmany.





FRÝDECKO-MÍSTECKO

, rodák z jihoanglického Bristolu je živel, jenž dokáže svým nespoutaným hudebním projevem ovládnout každé sebevětší nebo sebemenší podium. V Bohumíně předvede svou originální tvorbu, ale také slavné písně od Jimiho Hendrixe nebo Led Zeppelin.je kytarista, zpěvák a propagátor akustické bluesové muziky, který má na svém kontě stovky koncertů v České Republice a Polsku.

Swing 'n' Roll

KDY: v sobotu 21. května od 18 hodin

KDE: U Arnošta, Frýdek-Místek

Když se spojí swing a rokenrol, vznikne Swing 'n' Roll. Festival plný kvalitní a poctivé muziky, první a jediný svého druhu v ČR. Swing 'n' Roll se nedá popsat, ten se musí zažít. Dobové oblečení není podmínkou, je však velice vítáno.

Příroda hrou

KDY: v neděli 22. května od 14 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 30 korun



Přírodovědná akce v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek zve na Přírodu hrou při příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti. Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost genů, rostlinných a živočišných druhů a ekosystémů, které tvoří život na planetě Zemi. V muzeu vám u příležitosti tohoto dne představí přírodovědné obory, kterým se věnujeme – botanika, bryologie, entomologie, mykologie a zoologie. Na jednotlivých stanovištích uvidíte pestrost přírody kolem nás. Těšit se můžete na živé i neživé mechorosty, houby, rostliny, zvířata a další přírodniny. Pro děti je připraveno tvoření a vědomostní kvízy – úspěšní řešitelé si na pokladně muzea vyzvednou drobnou odměnu.



Nezbedná kůzlátka

KDY: v neděli 22. května od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Pohádkový příběh, ve kterém se kůzlátka ubránila mlsnému vlkovi. Maňáskové představení zahrají dětem i jejich rodičům herci Divadélka Smíšek.

Slezské dny

KDY: od pátku 20. až do neděle 22. května

KDE: areál Matice slezské, Dolní Lomná

ZA KOLIK: v pátek 80 korun, sobota 100 korun, neděle zdarma



Tradiční národopisná akce, Slezské dny budou letos třídenní a konají se v areálu Matice slezské v Dolní Lomné. V pátek vystoupí slovenský soubor Stavbár a večer se koná taneční workshop s posezením u cimbálu. V sobotu nebude chybět průvod krojovaných skupin a vystoupí řada dětských i dospělých folklorních souborů, např. Úsměv, Vonička, Kelčovan (SK), Slezánek, Vrtek, Ischias, Hlubina, Olšina, Slezan a VÚS Ondráš z Brna. V neděli proběhne festivalová mše svatá. Připraveno je občerstvení a pochoutky ze slezské kuchyně - placky se škvarkami, bachora, jelita se zelím, grilované maso a další pochoutky.



NOVOJIČÍNSKO

Den pro klobouk

KDY: v sobotu 21. května od 10 hodin

KDE: Návštěvnické centrum, Nový Jičín

Komentovaná projížďka historickým autobusem značky Tatra, která je zaměřena především na technické památky Nového Jičína. Pro větší prožitek z jízdy ji doplní historické fotografie významných objektů, kolem nichž budeme projíždět. Po projížďce následuje prohlídka expozice klobouků v Návštěvnickém centru Nový Jičín s možností vyrobit si svůj miniklobouček na parním stroji, který v Česku nemá obdoby. Následně si ho budete moci dozdobit podle svých představ a fantazie.

Richard Reynolds

KDY: v pátek 20. května od 22 hodin

KDE: Stage Bar, Nový Jičín



V rámci pravidelné noci EDM Stage dorazí do Stage Baru další hvězda. Tentokrát vystoupí Richard Reynolds, který patří k nejúspěšnějším producentům a djs v České republice. Jeho tracky jsou podporovány jmény jako Hardwell, Marcel Woods, Tom Swoon nebo Andrew Rayel.



Den magie pro děti

KDY: v neděli 22. května od 14 hodin

KDE: Bubla City Ranch, Kopřivnice

ZA KOLIK: 60 korun

Všechny děti, které milují Harryho Pottera, Malou čarodějnici či další kouzelníky si na akci budou moci vyrobit mnoho kouzelnických pomůcek, splnit poutavé úkoly a užít si atmosféru tajemna. V programu budou zaklínadla, šifry, střelba z luku, létání na koštěti, léčivé lektvary, čarodějné čtení - v 15 a 17 hodin. Také si dle chuti mohou dětičky vyrobit vlastní zlatonku, kouzelnický klobouk a větvičkový lapač.

OPAVSKO

Haló, Jacíčku

KDY: neděle 22. května od 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Studio G Ostrava představí divadelní adaptaci knihy Daisy Mrázkové, pojednávající o nejjednodušších a zároveň často nejtěžších věcech, jako je přátelství, odpovědnosti za svá slova i činy, láska, radost ze hry i objevování. Poetický příběh zajíčka Jacíčka a jeho kamarádky Veverky zavede malé i velké diváky do lesa plného obyčejných i neobyčejných věcí a též bytostí. Loutková pohádka pro nejmenší i pro velké Energie mladého hereckého obsazení nás přenese do světa dětství a fantazie.

Revizor

KDY: neděle 22. května od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Stará anekdota z carského Ruska, nebo naše současnost? Groteskní obraz provinční společnosti, mrazivě aktuální i teď a tady. Činoherní soubor uvede premiéru Gogolovy satirické komedie Revizor, která patří do šuplíku světové klasiky. Děj se točí kolem tajné návštěvy vládního zmocněnce v městečku během první poloviny 19. století. Avizovaná návštěva pořádně znervózní zkorumpovaného hejtmana a jeho svitu. Když se však revizor objeví, nikdo netuší, že jde o falešného a dostane všechno, co chce. Do chvíle, kdy pravda vyjde najevo, vytěží šikovný nepravý revizor ze situace maximum.

Cyklistický maraton

KDY: sobota 21. května od 9 a 10 hodin

KDE: Opava

Výstřel v 9 hodin odstartuje na Horním náměstí další ročník této populární akce pro účastníky tratě 90 kilometrů a v 10 hodin z něj vyjedou cyklisté na trať dlouhou 55 kilometrů. Trasy vedou obcemi Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Zálužné, Dubová, Žimrovice, Bohučovice a zpátky do Opavy. Pro malé účastníky jsou připravené tratě od 150 metrů po 20 kilometrů. Cíl je v kylešovickém Areálu chovatelů.

Hudební jaro na Hlučínsku

KDY: víkend 21. a 22. května

KDE: u kulturního domu v Dolním Benešově



Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek Hudební jaro na Hlučínsku nabídne v sobotu od 18 hodin koncert Mistříňanky a následné Dechnopárty Artura Kubicy. V neděli zahájí programový blok od 15 hodin Hvězdicový pochod městem a od 15.30 hodin vystoupí Orkiestra Deta PSP, Dychový orchester a mažoretky z Nové Dubnice, Městský orchestr mladých z Dolního Benešova a ukončený bude od 18.30 hodin Monsterkoncertem. Vstup je zdarma.



Májový koncert

KDY: neděle 22. května od 17 hodin

KDE: Červený kostel, Hlučín

ZA KOLIK: 150 korun

Romantický Májový koncert zahájí smyčcovým vystoupením žáci místní ZUŠ. Posluchačům nabídnou Vivaldiho Largo, Kánon od Pachelbela a přidají La Vie en Rose z repertoáru Edith Piaf. Následovat bude romanticky zaměřený koncert harfistky Kataríny Ševčíkové, která patří k nejvyhledávanějším umělkyním nejenom u nás a na Slovensku, ale též v dalších evropských zemích. Kromě klasické hudby hraje v úpravě pro harfu též další hudební žánry - pop, folk, jazz nebo filmovou hudbu.

Degustační večer s chutí vína

KDY: sobota 21. května od 18 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 350 korun



Přičiněním známého opavského sommeliéra Alexandra Burdy poznají návštěvníci vinařské velmoci. Konkrétně to budou Itálie, Francie, Španělsko a kromě poslechu ochutnají též jejich jiskřivé produkty, kterými se ve vinařském světě proslavily. Na degustačním zážitkovém večeru půjde o sedm významných vín a současně i příběhy, objasňující jejich světový úspěch.



BRUNTÁLSKO

Fklidu Jazz

KDY: v sobotu 21. května od 20 hodin

KDE: Fklidu, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

Vychutnejte lahodný jazz. Tentokrát vystoupí hned dva jazzové projekty. U nás všem dobře známé krnovské duo 2Fo3 které se vystřídá s opavským duem Alexandra Špruncová & Branislav Dorko. Opavská zpěvačka Saša Špruncová a kytarista Branislav Dorko hrají jazzově laděné melodie od 30. let minulého století až do současnosti. Jejich minimalistické aranže dávají vyniknout samotné podstatě působivých a léty prověřených světových písní, o nichž málokdo tuší, že mohou mít i zajímavé české texty.

Tvořivá sobota

KDY: v sobotu 21. května od 9 hodin

KDE: SVČ, Krnov

ZA KOLIK: 100 korun



Další termín Tvořivé soboty je tady. Tentokrát si budete moci vyrobit květiny z foamiralu a ozdobit si tak svoji domácnost nebo někoho překvapit a obdarovat. Na všechny už se moc těší Jana, a to přímo ve výtvarném ateliéru na Žižkové. Kapacita míst je jako vždy omezena, tak si nezapomeňte rezervovat místo na tel.: 775 055 218 nebo e-mailu: jana.klekova@svckrnov.cz

Galakoncert Hlas Česka

KDY: v neděli 22. května od 19 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 80 korun

Pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska pořádá Galakoncert známých osobností, kteří usednou během celé soutěže do porot. Jako např. zpěvačka a moderátorka Rádia Kiss Sonia Edde, krnovská rodačka a zpěvačka Marie Veliká, zpěvačka Tereza Rays alias Electric Lady, muzikálový zpěvák a herec Richard Pekárek, zpěvačka Yanna, zpěvačka Eva Matějovská, trojnásobná držitelka ceny Thálie, operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková, operní pěvec Roman Hoza, operní pěvkyně Václava Krejčí Housková, ředitelka soutěže, operní pěvkyně Ilona Rédlová aj. Během celé soutěže v Krnově bude mladý influencer a účastník 3. řady reality show Like House Vojtěch Medlen podporovat všechny soutěžící. Celým Galakoncertem vás budou provázet Sonia Edde a Martin Bodešínský.

