Vladimír 518 a Maniak v Barráku

Kdy: pátek 28. února

Kde: klub Barrák, Ostrava

Za kolik: 250 Kč

Jedna z nejvýraznějších postav českého hip-hopu, člen legendárních PSH i labelu Bigg Boss. To je Vladimír 518, který do Ostravy přiveze i mladou a hodně výraznou krev českho rapu, Maniaka.

Knižní festival Ostrava

Kdy: 28. a 29. února

Kde: Černá louka, Ostrava

Za kolik: více na www.kniznifestival.cz



Spousty zajímavých hostů a v hlavní roli samozřejmě kniha. To je Knižní festival Ostrava, jehož letošní tváří je herečka Iva Janžurová. Více na www.kniznifestival.cz.

Poruba bude bruslit srdcem

Kdy: sobota 29. února, 14.30 - 16.30 hod.

Kde: zimní stadion RT Torax, Ostrava-Poruba

Za kolik: zdarma

Veřejné bruslení, které podpoří dobrou věc. To je smysl akce Bruslíme srdcem, kterou městský obvod Poruba připravuje ve spolupráci se společností Sareza na 29. února. Loni před Vánocemi zřídil městský obvod Poruba veřejnou sbírku Srdce pro Porubu, která je určena pro obyvatele obvodu, kteří potřebují pomoc. Ohlas mezi Porubany byl obrovský a za několik měsíců se podařily vybrat finance na vozík pro dvanáctiletého Davida Cvička a na tři cykly hiporehabilitace pro šestiletého Tomáše Boháče. Sbírka pokračuje dál a lidé mohou přispět i na nedělním bruslení na zimním stadionu v Porubě.

OPAVSKO

Kdo si hraje, nezlobí

Kdy: v sobotu 29. února od 10 do 18 hodin

Kde: Mendelovo gymnázium, Opava

V prvním patře Mendelova gymnázia se uskuteční akce s názvem Lidi, pojďte si hrát, jejímž spoluorganizátorem je Brain Fitness . Na návštěvníky čekají pro vyřešení různé hlavolamy BF, deskové hry Pajdulák, skládačky pro velké i malé zájemce, „matematické“ kino, robotické hrátky Světa techniky a další zajímavé věci. V provozu bude i 3D tiskárna.





Podat si inzerát není jen tak

Kdy: v sobotu 29. února od 18 hodin

Kde: sál Obecního domu Rohov



Štěpánkovický ochotnický soubor pobaví rohovské diváky úspěšnou komedií Marca Camolettiho s názvem Byt na inzerát. Zavede je na pařížskou adresu, obývanou varietní umělkyní, klavíristkou, malířkou a služebnou. Všechny si podají inzerát, kterým však hledají každá někoho jiného. Na inzerát se dostaví čtyři muži a je zaděláno na kolotoč záměn, eskapád a nedorozumění. Všechno se nakonec sice vyřeší, ale ne podle původních představ.

Benefiční koncerty pro postižené děti

Kdy: v sobotu 29. února od 14.30 hodin a v neděli 1. března od 16 hodin

Kde: Kulturní dům v Hati a Obecní sál Hněvošice



Pro postiženou Aničku bude v sobotu v Hati uspořádaný benefiční koncert, ve kterém vytoupí tenoři Rostislav Chroust a Milan Sulej, klavírista Samuel Šubrt a duo Adamis. Další koncert zazní v neděli v Hněvošicích pro malého Přemka se svalovou atrofií. Vystoupí v něm bluesový písničkář Lubomír „Bužma“ Khýr, který před několika lety sám nečekaně přišel o zrak i folková skupina My dva trio.





Plesání už míří do finále

Kdy: sobota 29. února od 20 hodin

Kde: obce v opavském region



Ples oživí společenské život v několika obcích. Hasiči z Háje ve Slezsku pořádají svůj ples ve smolkovské Sokolovně, ludgeřovičtí sportovci si zaplesají v Obecním domě a slavkovští chovatelé s dalšími zájemci se budou veselit v kulturním domě. Děti budou mít své merendy odpoledne. Maškarní karneval vypukne od 14.30 hodin v kulturním domě v Brance, karneval pro děti i dospělé zaplní od 14 hodin hotel Belarii a dětský maškarní ples začíná od 14 hodin v píšťském Kulturním centru. Masopustní průvod přiláká od 9 hodin obyvatele Dobroslavic a basa bude ve 20 hodin pochovaná v mladeckém kulturním domě.

U hasičů bude veselo

Kdy: v sobotu 29. února od 19 hodin

Kde:Hasičská zbrojnice v Domoradovicích

Místní dobrovolní hasiči nehasí jen požáry. V sobotu pořádají už třináctý ročník soutěže o nejlepší domácí pálenku Domo – Košt. Zápisné bude ve formě 0,5 litru domácí pálenky a sedmdesáti korun na občerstvení. Vítěz se po zásluze dočká patřičného ocenění.





Ludgeřovičtí se proběhnou

Kdy: v sobotu 29. února

Kde: Areál TJ v Ludgeřovicích

Za kolik: startovné 150/200 korun



Populární běžecký závod Ludgeřovická 15 začíná pro muže i ženy v 9 hodin startem Nordic Walking a pokračuje od 9.55 hodin během se psy. Hlavní běh na patnáct kilometrů bude odstartovaný v 10 hodin a program doplní ještě kondiční běh na tři kilometry a běh dětí do deseti let.

KARVINSKO

Náměstí se promění v masopustní jarmark

kdy: pátek 28. února, 8 – 17 hodin

kde: Bohumín, nám, T. G. Masaryka

Vstup: zdarma

Stánky s nejrůznějšími dobrotami, hudba, výstava masopustních zvyků a masopustní masky. Tak bude vypadat masopustní jarmark, který propukne v pátek 28. února na náměstí T.G. Masaryka v Bohumíně. Masopustní průvod vyjde ve 14 hodin od Základní umělecké školy v Žižkově ulici a půjde přes hlavní třídu na nám. TGM. Před půl třetí zazpívají a zatančí členové průvodu přímo na náměstí.





Do knihovny zavítá Expediční kamera

kdy: v sobotu 29. února od 14 hodin

kde: Petřvald u Karviné, knihovna

Vstup: zdarma



Pět netradičních cestovatelských filmů uvidí účastníci letošního ročníku mezinárodního festivalu s názvem Expediční kamera, která v sobotu zavítá do knihovny v Petřvaldu. Akce začíná ve 14 hodin a promítat se postupně budou filmy Tieň Jaguara, Surf Cuba, Boy Noman, Sary Jaz a B7 – 95 kilometrů, které ti změní život.

Prodaná nevěsta v Českém Těšíně

kdy: sobotu 29. února od 19 hodin

kde: Český Těšín, Těšínské divadlo

Vstupné: www.tdivadlo.cz

Klasickou operu z pera skladatele Bedřicha Smetany a libretisty Karla Sabiny v trochu jiné podobě můžete vidět v sobotu v Těšínském divadle. Smetanova Prodaná nevěsta byla totiž původně napsána jako zpěvohra /singspiel/, kde řada dnes velmi známých a populárních čísel a výstupů byla proložena mluvenou prózu, která až později byla přepracována na zpívané recitativy. Z této rané podoby vychází i těšínská inscenace, která tak navazuje na slavné postupy barokního lidového operního divadla, kde na jevišti nebude chybět originální lidový orchestr, sborový zpěv, lidové tance i loutkové divadlo. Jedná se o společný projekt České scény a Loutkové scény Bajka. Režie: Petr Kracik.

NOVOJIČÍNSKO

Galerka nabízí bluesový večer

Kdy: v pátek 28. února

Místo: Nový Jičín, Klub Galerka

Za kolik: 160 Kč

V dalším večeru Jazz klubu se návštěvníci novojičínského Klubu Galerka mohou těšit na bluesovou brněnskou kapelu BACKSiGHT, která působí na bluesové scéně od roku 2004. Repertoár kapely obsahuje vlastní tvorbu, bluesové standardy i známé „nebluesové“ písně. Kapela se vícekráte probojovala do finále známého festivalu Blues Aperitiv v Šumperku. V roce 2018 vydala živé album natočené ve studiu Stará Pekárna a vysílalo o ní polské rádio v pořadu „Sila Bluesa“. Zvláštností souboru je, že o hru na bicí se dělí kytarista (hraje nohama) s harmonikářem (hraje rukama). Jak to skupině ve složení Otakar Šamánek – kytary, zpěv, Jiří Gruber – kytary a bicí nástroje, Martin Zahradník – foukací harmonika, zpěv a bicí nástroje, Víťa Hrbáč – kontrabas jde, bude možné posoudit od 20.00 hodin.





V muzeu zazní hudba klasiků

Kdy: v sobotu 29. února

Kde: Kopřivnice, Lašské muzeum

Za kolik: 70 Kč



Další koncert z cyklu Notový zápisník si mohou v sobotu 29. února vychutnat návštěvníci Lašského muzea v Kopřivnici. I tentokrát se vše ponese v komorní rovině, kurátor muzea Pavel Dvořák upozorňuje, že tentokrát se bude jednat o hudbu vyprávěnou strunami a smyčcem. Dalším hudebním hostem totiž bude čtveřice muzikantů, kteří společně vystupují pod názvem Ditters String Quartet. Zahrají skladby takových autorů, jakými jsou Antonín Dvořák, Johann Strauss či Robert Schumann. Koncert začne v 16 hodin.

A teď něco pro hravé

Kdy: v sobotu 29. února

Kde: Studénka, Vagonářské muzeum

Za kolik: zdarma

Merkur. Kdo z dnešních zejména čtyřicátníků a starších by si nepamatoval geniální stavebnici, která učila nápaditosti a šikovnosti. Takové autíčko bylo vždy k potěše, a co teprve, když mělo motorek. I ten totiž jedna ze stavebnic Merkuru obsahoval. Kdo si chce zavzpomínat na dětství a ukázat dětem, že se dá zabavit i bez počítače nebo mobilního telefonu, měl by v sobotu 29. února zamířit do Studénky. Tam je ve Vagonářském muzeu v zámku od 8 hodin další workshop pro děti a dospělé. Jeho název Hrajeme si s Merkurem je všeříkající.



Zapěje korejská sopranistka

Kdy: v sobotu 29. února

Kde: příbor, Piaristický klášter

Za kolik: vstupné dobrovolné



Komorní koncert při příležitosti 30 let diplomatických vztahů pořádají v sobotu 29. února v Piaristickém klášteře v Příboře CMS Vienna – Dipl. MgA Soyung Yu, Mgr. Josef Pukovec a ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice. Vystoupí korejská sopranistka Soyung You, flétnista Josef Pukovec, houslistky Lucie Staňková a Lenka Geryková, violoncellista Lukáš Novotný a na klavír zahraje Zdeněk Pěček. Zazní skladby autorů Semin Cho, Yoo Kyungae, Emericha Kalmána, Kurta Weila, Antonína Dvořáka, Soome Kahng a dalších. Koncert začne v 18 hodin.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Děti si mohou zastřílet z laserových pistolí

Kdy: pátek 28. února od 9 do 13 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: vstup zdarma

Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí uspořádá v pátek 28. února akci s názvem Sportovní dopoledne. Pro děti budou ve velkém sále od 9 do 13 hodin připraveny netradiční sportovní aktivity. Zahrát si mohou nejen korfbal, ale také si zastřílet z laserových pistolí na biatlonové terče. Bude se jednat o nácvik střelby vestoje, vleže i při běhu.

V hotelu budou prezentovat nejen svatební tabule

Kdy: sobota 29. února od 10 do 16 hodin

Kde: Beltine forest hotel v Ostravici

Za kolik: vstup zdarma



Hotel Beltine forest v Ostravici chystá na sobotu 29. února od 10 do 16 hodin akci Svatební den. Pro zamilované páry, které se v dohledné době chystají vzít, budou ve stylové restauraci Koliba připraveny ukázky svatebních tabulí, slavnostních jídel, kvalitních vín a míchaných drinků. Chybět nebudou ani prezentace svatebních a obřadních služeb. Dojde i na prohlídku pokojů pro novomanžele a svatebních hostů.

Diváci uvidí hořkou komedii

Kdy: sobota 29. února od 19 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 450 korun

Divadlo Verze odehraje v sobotu 29. února na prknech frýdecko-místecké Nové scény Vlast hořkou komedii Šťastný vyvolený. Jedná se o hořkou komedii o lásce ve stínu nenávisti. Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat, přičemž si za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Divákům se v hlavních rolích představí David Matásek, Matouš Ruml, Igor Chmela a Jana Janěková. Devadesátiminutový příběh, během kterého nebude žádná přestávka, se na jevišti začne odvíjet v sedm hodin večer.



Na plese K&V zahraje populární kapela Poetika

Kdy: sobota 29. února od 20 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 250 korun v předprodeji



Ples K&V, který si v sobotu 29. února odbude svou premiéru ve frýdlantském kulturním centru, láká na velmi pestrý program. K tanci a poslechu zahraje kapela Amaranth ze Zlína. Překvapením večera bude vystoupení populární kapely Poetika, se kterou se následně mohou příznivci vyfotit ve fotokoutku. Příchozí jistě ocení i lidové ceny na baru, velký výběr míchaných nápojů a čepované pivo. V ceně vstupenky je i velká tombola, občerstvení u stolů a raut. Vstup je možný pouze ve společenském oděvu.

Swingalia Band naservíruje hity v netradiční úpravě

Kdy: pátek 28. února od 20 hodin

Kde: Lucy's & Big Blonde Café v Místku

Za kolik: neuvedeno



Ve frýdecko-místecké kavárně Lucy's & Big Blonde Café zahraje v pátek 28. února od 20 hodin Swingalia Band. Jedná se o spojení bratrů Galiových a přátel v energický hudební počin. Posluchači se dočkají nejen swingového repertoáru s hity 30. a 40. let, ale i jiných jazzových stylů. Formace se navíc s osobitým humorem nebojí servírovat ani songy odjinud v novém aranžmá. Rezervace míst je možná na telefonním čísle: 606 222 345.



Maková panenka potěší dětské publikum

Kdy: neděle 1. března od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun



Divadlo Slunečnice z Brna pobaví dětské diváky činoherní pohádkou Maková panenka, kterou uvede v neděli 1. března v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Hudební pohádka se čtyřmi příběhy, kterou divadelníci nastudovali na motivy známých večerníčkových postaviček Václava Čtvrtka, začne ve tři hodiny odpoledne.

Obecní ples bude v mafiánském duchu

Kdy: sobota 29. února od 19 hodin

Kde: restaurace Pod Habešem v Palkovicích

Za kolik: 200 korun v předprodeji, 250 na místě

Obecní ples v mafiánském duchu se uskuteční v sobotu 29. února od 19 hodin v restauraci Pod Habešem v Palkovicích. Součástí bohatého programu bude mafiánská herna, speciální nabídka míchaných nápojů a rumů s hosteskami, barmanská show, tematický fotokoutek a půlnoční tombola. K tanci a poslechu zahraje Groove Harmony. Nejnápaditější mafiánské převleky budou oceněny. Vstupenka i s místenkou vyjde v předprodeji na 200 korun, na místě bude dražší o padesátikorunu.