Halloween ve Světě techniky

Kdy: sobota 26. října

Kde: DOV, Svět techniky

Za kolik: Kombinované vstupné na oba strašidelné programy za 810 korun pro celou rodinu (2 dospělí a maximálně 3 děti do 15 let). Poukaz je možné zakoupit pouze na eshop@dolnivitkovice.cz.

Chytrou zábavu okořeněnou malou dávkou děsu a strachu můžete zažít v sobotu 26. října v Dolních Vítkovicích. Velký svět techniky se promění v Dům hrůzy! K životu se probudí děsivá stvoření, díky kterým zažijete nezapomenutelný den! V Malém světě techniky U6 pak budete moci nahlédnout do děsivě nádherného sídla trošku zvláštní rodinky, kterou jistě dobře znáte. Dolní Vítkovice v sobotu ovládnou i hororové kostýmy a děsivý program: třeba strašidelná bojovka, děsivé dílničky, vyřezávání dýně, tajuplné čtení z čajových lístků, nebo magická seance to je jen malá ochutnávka toho, co návštěvníci prožijí ve Světě techniky. Už tuto sobotu od 10 hodin. (lap)

Festival Extrem food nabídne i hmyzí kuchyni

Kdy: v sobotu 26. října od 10 do 18 hodin

Kde: Ostrava, Trojhalí Karolina

Za kolik: vstupenka stojí 150 korun (kdo si ji koupí v předprodeji, dostane pytlík sušených červů zophobas). Děti do 15 let zdarma.

V Ostravě se v sobotu 26. října od 10 do 18 hodin uskuteční první ročník Extrem food festivalu. Akce se koná v Trojhalí Karolina a nabídne exotickou kuchyni, hmyzí pochoutky, cestovatelské přednášky, netradiční jedlické soutěže a bohatý doprovodný program.

Festivalový návštěvník bude mít na výběr z více než třicet gastro stánků s klasickou zahraniční kuchyní i tou extrémní. V nabídce bude například španělská paella, pokrmy s pořádnou dávkou chilli nebo hmyz, hadí maso, šneci, žabí stehýnka, holoubátka, kuřecí pařáty a další. Chybět nebudou ani netradiční soutěže v pojídání nejsmradlavějšího jídla na světě nebo pojídání chilli piva lžící.

MINT Market poprvé zavítá do Ostravy

Kdy: sobota 26. října od 11 do 18 hodin

Kde: Trojhalí Karolina

Za kolik: vstup je zdarma

MINT Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.

Jeho organizátoři se na vás budou těšit v sobotu 26. října v prostorách Trojhalí Karolina, kde na vás bude čekat pestrá nabídka módních outfitů, šperků, kosmetiky a dobrot. Přijďte si vychutnat příjemnou atmosféru a podpořte český design. Akci můžete sledovat na facebookových stránkách události. Historie MINT Marketů začala v červnu 2010, kdy proběhl první módní market pod názvem Factory Fashion Market. Od té doby se rozšířil nejprve do Prahy a pak i do mnoha dalších měst po celé České republice. (lap)

Michálkovické strašení

Kdy: sobota 26. října od 17 hodin

Kde: Ostrava-Michálkovice, park Michalském náměstí

Za kolik: startovné je 10 korun, prodej kartiček od 17 do 18 hodin

Ostravský městský obvod Michálkovice zve odvážné děti v doprovodu rodičů na Michálkovické strašení. Akce se uskuteční v sobotu 26. října od 17 hodin, chybět nebudou stezka odvahy, strašidelná stanoviště a soutěžit se bude také o nejhezčí dýni. Pro účastníky Michálkovického strašení je připravena i sladká odměna na závěr. Občerstvení na akci bude zajištěno. Akci můžete sledovat na facebookových stránkách. (lap)

Dara Rolins v Knihcentru představí svůj originální diář

Kdy: v neděli 27. října od 15 hodin

Kde: Knihcentrum-Dům knihy

Za kolik: vstup na besedu je zdarma, pořadatelé doporučují rezervovat si místo na webových stránkách www.knihcentrum.cz/rezervace. Zároveň upozorňují, že 15 minut před začátkem akce rezervace propadají.

Populární zpěvačka Dara Rolins představí v neděli 27. října v ostravském Knihcentru − Domě knihy svůj originální diář. Zároveň se uskuteční i autogramiáda. Dara Rolins, známé zpěvačky, udává rovněž i módní trendy a vydává už čtvrtým rokem diář nazvaný Rok podle Dary. Motivační diář, který vytvořila, je odrazem její duše, emocí a životních zkušeností. (lap)

Koloběžka Poruba 2019

Kdy: pondělí 28. října od 9.45 hodin

Kde: Poruba, Hlavní třída

Za kolik: vstupenky od 100 do 250 korun

Tradiční závody na sklonku koloběžkové sezony bude v pondělí 28. října hostit porubská Hlavní třída. Začátek akce je v 9.45 hodin. Pořadatelé připravili zajímavý doprovodný program pro děti i pro dospělé. A také originální účastnické dárky pro všechny. Koloběžka Poruba 2019 bude nově rozšířena také o kategorii mužů a žen +45let (a starší). (lap)

Den otevřených dveří ostravské Nové radnice

Kdy: pondělí 28. října od 13 hodin

Kde: Nová radnice Ostrava

Za kolik: zdarma

Prostory ostravské Nové radnice na Prokešově náměstí se v pondělí 28. Října otevřou zájemcům. Kromě tradičních prohlídek reprezentačních prostor radnice s výkladem průvodce a vyhlídek z radniční věže zdarma bude v doprovodném programu na Prokešově náměstí zohledněno téma 30. výročí sametové revoluce, čímž se Den otevřených dveří připojí k akcím, které město Ostrava prezentuje pod souhrnným názvem SametOVA!!! Pásmo scének, skečů a vyprávění v podání známých ostravských herců doplní hudební vystoupení připomínající události listopadu 89. Veřejnost se může připojit k vytvoření vzpomínkové atmosféry zapálením svíček a jejich položením na určené místo tak vytvořit hořící srdce přímo na Prokešově náměstí.

Peter Nagy v Ostravě

Kdy: pondělí 28. října v 19 hodin

Kde: Dům kultury města Ostravy

Za kolik: vstupenky od 390 do 590 korun

Speciální česko-slovenské turné připravil ke svému kulatému jubileu zpěvák Peter Nagy. Na turné jej doprovází skupina Indigo, jíž dal název podle svého prvního hitu Profesor Indigo. Jedinečná možnost zažít nově postavený koncertní program plný pozitivní energie a hudby, který je průřezem tvorby tohoto zpěváka, skladatele a textaře. Mezi nejznámnější hity slovenského zpěváka, které si oblíbilo více generací posluchačů, patří například Aj tak sme frajeri, So mnou nikdy nezostárneš, Sme svoji, Poďme sa zachrániť, Psi sa bránia útokom, Kristínka iba spí nebo hit S nohami na stole. (lap)

OPAVSKO

Děti a lesní hrátky

Kdy: v sobotu 26. října od 9 hodin

Kde: les v Raduni

Akce Jak si děti hrají v lese uzavře letošní devátý ročník oslav Dne stromů. Děti si během ní budou do pravého poledne hrát přímo v lese a tvořit dílka z jeho produktů, tedy ze dřeva a šišek. Spolupořadatelem je dětský lesní klub V koruně stromů. (jih)

Výlov rybníka je tady

Kdy: v sobotu 26. října od 8 hodin

Kde: rybník ve Štáblovicích

Tradiční výlov rybníka, obsazeném především kapry a sem tam i nějakými štikami, začíná od rána. Návštěvníci si v té době kromě vlhce podzimního chladu užijí i podívanou, která bývá pouze jednou ročně. Ryby opustí v sítích rybník a možná v něm zůstane jen vodník. (jih)

Výstava vojenských sbírek

Kdy: v neděli 27. října od 12 hodin

Kde: vojenský srub, Milostovice

Za kolik: 50 Kč

Návštěvníci špičkově zrekonstruovaného pěchotního srubu OP – S25, tvořícího část linie opevnění, si mohou do 17 hodin prohlížet poloautomatické pevnostní kanony, kompletní vývojovou řadu těžkých i lehkých kulometů. sbírku armádních chladných i sportovních zbraní. Celkový dojen dotvoří ve srubu dobová atmosféra. (jih)

Show v kulturním domě

Kdy: v sobotu 26. října od 18 hodin

Kde: kulturní dům Na Rybníčku, Opava

Za kolik: 199 Kč, děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma

Známá opavská hudební skupina Naděje vydala své první CD s názvem Svědomí a slavnostně ho pokřtí ve velkoryse pojaté show. Ke slovu přijdou světelné efekty, konfetová a mlhová děla i bohatý doprovodný program. Kromě křtu oslaví kapela, často spolupracující na humanitárních akcích s Charitou Opava, na koncertu i své pětadvacetiny a gratulovat jí přijede mikulovská skupina Mech. (jih)

Návštěvníky pošlou k šípku

Kdy: v sobotu 26. října od 19 hodin

Kde: kulturní dům, Dolní Benešov

Za kolik: 250 Kč

Prostory místního kulturního domu zaplní účastníci tradiční Šípkové slavnosti. Zábavu včetně možnosti tance bude hudebně provázet skupina Reflex Rock. Společenskou událost, zahrnující i večeři, pořádá farnost sv. Martina se základní školou a vedením kulturního domu.(jih)

Děti si užijí strašení

Kdy: v sobotu 26. října od 17.30 hodin

Kde: park za autobusovou zastávkou

Místní děti prožijí svůj Strašidýlkový večer a protože jde o tradiční akci, mohli se na ni už celý rok těšit. Společně si projdou cestu, plnou strašidel, která prověří jejich odvahu a nebojsové dostanou sladkou odměnu. Kromě kostýmů si malí účastníci přinesou i lampiony, kterými prozáří tmavé okolí. (jih)

BRUNTÁLSKO

Kouzelnická škola

Kdy: v pátek 25. října v 18 hodin

Kde: Bruntál, městské divadlo

Za kolik: vstupné 100 korun

Taneční škola Stonožka Bruntál slaví letos třicet let. K tomuto výročí si nadělila pohádku Kouzelnická škola. Toto taneční představení plné strašidel, bubáků, netopýrů, čarodějnic a také písniček a legrace mohou diváci vidět v pátek 25. října od 18 hodin v Městském divadle v Bruntále. Vstupné činí 100 korun. (ot)

Legionářský Strom svobody

Kdy: v pátek 25. října v 16.30 hodin

Kde: Bruntál, městský park

Za kolik: vstupné zdarma

Vznik Československa před sto jedna lety si připomenou účastníci setkání v Městském parku v Bruntále. Akce proběhne v pátek 25. října v 16.30 hodin poblíž restaurace V Parku. Vloni zde byla vysazen Legionářský strom svobody. K této lípě letos organizátoři akce přidají tabulku s popisem. Akci pořádá Klub Za starý Bruntál společně s jednotou Československé obce legionářské Bruntál a s Moravskoslezskými táborníky. (ot)

Lovecká hudba na Hubertově

Kdy: v sobotu 26. října od 15 hodin

Kde: Karlova Studánka, kaple sv. Huberta

Za kolik: vstupné zdarma

K české myslivosti patří i hudba. Koncert k poctě svatého Huberta se koná v sobotu 26. října od 15 hodin u kaple sv. Huberta v Karlově Studánce. Akce nazvaná Lovecká hudba na Hubertově se zde koná již po osmnácté. Posluchače čekají fanfáry před kaplí, lovecké skladby pro dva, tři a čtyři lesní rohy, Svatohubertská zpívaná modlitba a další skladby. (ot)



Sokolnické lovy na závěr

Kdy: od soboty 26. do pondělí 28. října

Kde: Jiříkov, hrad Sovinec

Za kolik: 140 korun, děti a ZTP 80 korun

Letošní sezóna historických akcí na hradě Sovinec končí závěrečnou akcí. Tou budou o prodlouženém víkendu od soboty 26. do pondělí 28. října Sokolnické lovy aneb Slavnostní zakončení sezóny 2019.

„A na takovou slavnost si zveme ty nejlepší z nejlepších. Proto jsme rádi, že na Pátém nádvoří opět vystoupí skvělý klaun, artista a akrobat Slávek Načunájev, který návštěvníkům dokáže, že se dá žonglovat téměř s čímkoliv,“ uvedl k chystanému programu za pořadatele Petr Šenkyřík.

„Když se ale nebude na nádvoří žonglovat, mohou se návštěvníci "svést" na skvělém Kolotoči príma pohádek úžasného rodinného divadla bratří Marčíků Já to jsem. Také nám předvedou, jak se dá upravit historie v příběhu Jak vznikají dějiny,“ pokračoval ve výčtu účinkujících umělců Petr Šenkyřík.

Návštěvníci uvidí také vystoupení Divadelní a šermířské společnosti Malberg, která předvede šermířské umění středověku. A na Sovinci nebudou chybět ani draví ptáci Sokolnického dvorce Dědictví, ti budou opět přichystaní na svých posedech pod Čtvrtou bránou, kde si je mohou lidé vyfotit, či je nechat dát na ruku. Pro ty nejmenší diváky jsou určeny pohádky loutkové divadla Kašpárkův svět. Na nádvořích najdou návštěvníci stánky s dobovým zbožím či historickými řemesly. Zájemci si zde mohou vyzkoušet třeba kovářské řemeslo. Po všechny tři dny bude areál hradu Sovinec otevřen vždy od 9 do 17 hodin. Navštívit interiéry hradu s průvodcem mohou lidé každou půl hodinu, poprvé v 9.30, poslední v 16hodin se začátkem výkladu na Horním hradě u dvou velkých děl. (ot)

Výtvarný kurz

Kdy: v sobotu 26. a v neděli 27. října

Kde: Rýmařov, Středisko volného času

Za kolik: 2500 korun

Kurz olejomalby krajiny pod vedením regionálního malíře Pavla Černoška mohou absolvovat zájemci v Rýmařově. Dvoudenní kurz se uskuteční v sobotu 26. a v neděli 27. října od 9 hodin ve Středisku volného času. Cena kurzu je 2500 korun a zahrnuje školné a veškerý materiál potřebný k malbě olejem, tedy plátno, olejové barvy, ředítka, stojan, štětce a paletu. Přihlášky se přijímají v rýmařovském Středisku volného času na telefonu 554 254 372. (ot)

Výstup na věž farního kostela v Bruntále

Kdy: v pondělí 28. října od 14 do 17 hodin,

Kde: Bruntál, farní kostel

Za kolik: vstup zdarma

Podruhé během krátké doby se opět mohou zájemci vydat na věž farního kostela v Bruntále. Po měsíci je to opět na státní svátek, nyní v pondělí 28. října. Akci pořádá město Bruntál v rámci osmého ročníku akce Noc, den a měsíc věží a rozhleden ČR aneb stoupá celá rodina. Vstup na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie na Žižkově náměstí v Bruntále je od 14 do 17 hodin, vstup je zdarma. (ot)

NOVOJIČÍNSKO

Vzhůru do světa loutek!

Kdy: pátek 25. října

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, kulturní dům

Za kolik: 50 Kč

Magický svět loutek a výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi se otevřou zájemcům v pátek 25. října ve Frenštátě pod Radhoštěm. Návštěvníci malého sálu kulturního domu se zábavnou formou dozvědí jak a z čeho se loutky vyrábí, jak fungují, jak se vodí a jak se s nimi hraje. Také se dozvědí, jak se natáčely některé loutkové večerníčky jako Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka, Hup a Hop, Včelí medvídci nebo Míša Kulička. Po besedě s výtvarníkem a loutkářem Davidem Velčovským si budou moci také sami jednoduchou loutku vyrobit. Beseda začíná v 16 hodin, vstupné je 50 Kč na osobu.



V Jazz klubu budou The Rainbreakers

Kdy: pátek 25. října

Kde: Nový Jičín, Klub galerka

Za kolik: 150Kč v předprodeji, 180 Kč na místě

Ben Edwards – zpěv, el. kytara, Charlie Richards – sólová kytara, Peter Adams – baskytara, Sam Edwards – bicí. To jsou Rainbreakers, čtyřčlenná kapela ze Shrewsbury, města jižně od Liverpoolu. Kapela je v britském hudebním tisku oslavována jako jedna z čerstvých nových tváří britského bluesrocku. Tvoří výrazný a charakteristický zvuk, který ztělesňuje spojení dynamických hudebních prvků, jež překlenují „propast“ mezi blues, rockem a soulem. V pátek 25. října se představí od 20 hodin v novojičínském Klubu galerka. Vstupné je 180 korun. (tj)

Senzaband slaví narozeniny

Kdy: sobota 26. října

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, kulturní dům

Za kolik: zdarma

Již patnáct let působí na regionální hudební scéně dětský pěvecký sbor Senzaband ze Základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Patnáctiny oslaví jeho současní i bývalí členové koncertem v v sobotu 26. října v kulturním domě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na oslavách vystoupí jako hosté sbor Cantilena ze slovenské Senice a novojičínský Pěvecký sbor Ondráš. Koncert začne v 17 hodin. (ipa)

Útrobami baru se ponese blues

Kdy: sobota 26. října

Kde: Kopřivnice, Fifty – Fifty Coffee & Cocktail Bar

Za kolik: dobrovolné vstupné

Stav se na písničku, pod tímto názvem se koná v sobotu 26. října hudební večer ve Fifty - Fifty Coffee & Cocktail Baru v Kopřivnici. Ústřední postavou bude výborný hudebník Lubomír „Bužma“ Khýr, jenž potěší návštěvníky především klasickým blues spojeným s českými texty, zazní ale také tradiční nebo gospelové písně. Hudební večer začíná 19.30 hodin.

V kině bude špičkový balet

Kdy: neděle 27. října

Kde: Kopřivnice, kinosál v KDK

Za kolik: 250 Kč/6 a více vstupenek: à 200 Kč

Kopřivnické kino je na Novojičínsku jediné, kde mohou návštěvníci minimálně jedenkrát měsíčně vidět různé druhy umění jako jsou malířství, opera, balet, sochařství a podobně. V rámci projektu nazvaného Umění v kině mohou v neděli 27. října návštěvníci kina v kopřivnickém kulturním domě vidět balet Raymonda, tak, jak ho ztvárnil ruský Bolšoj Těatr. Tříhodinový film z roku 2016 přinese balet ze série slavných ruských Petipových klasik, inspirovaný romanticky populárním středověkým prostředím s hrady a rytíři. Dívka Raymonda je zasnoubena za rytíře Jeanne de Brienna, ale unese ji saracénský emír Abderachmán, který se jí snaží zmocnit. Nakonec láska zvítězí a Jeanne de Briene v souboji porazí Abderachmána díky pomoci Bílé paní, ochránkyni Raymondiny rodiny. Promítání začne v 15.45 hodin, vstupné je 250 korun, v případě koupě 6 a více vstupenek je cena 200 korun za vstupenku. (ipa)



Dění v kině osvěží divadlo

Kdy: neděle 27. října

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, kinosál

Za kolik: vstupné dobrovolné

Nic nás nezastaví, říká název 5. autorské hry amatérského souboru Divadelní SPONA Zubří. Tato nejen komedie s písněmi přibližuje zdánlivě náhodné setkání dvou bratrů, rodáků z Československa v Anglii. Jejich shledání po 20 letech v anglickém chrámu Páně převrátí život nejen jim dvěma a rozehraje příběh plný víry, naděje, lásky, ale i hazardu a překvapení. Nedělní představení 27. října začne v 17 hodin. Vstupné je dobrovolné. (ipa)

Bacily ani tentokrát neuškodí

Kdy: v pondělí 28. října

Kde: Kopřivnice, kulturní dům

Za kolik: 490 Kč – I. sektor/470 Kč – II. sektor

Václav Neckář se po složitých životních peripetiích vrátil na pódia a nyní míří do Kopřivnice, kde měl sice vystupovat již minulou sobotu, ale nakonec se koncert uskuteční v náhradním termínu v pondělí 28. října ve velkém sále kopřivnického domu kultury. Zazní zejména písně z trojalba Příběhy, písně a balady, nebudou ale chybět i oblíbené hity. Vstupenky zůstávají v platnosti, nebo je možné jejich vrácení do 27. 10. 2019 v IC Kopřivnice. Koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily začne v 19 hodin. (ipa)



V Siemensu si připomínají čtvrtstoletí

Kdy: pondělí 28. října

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, Siemens

Za kolik: zdarma

Je to již 73 let, když ve Frenštátě pod Radhoštěm začala pod hlavičkou MEZ výroba elektromotorů. Přesně před pětadvaceti lety firma změnila vlastníka a od té doby působí ve Frenštátě pod Radhoštěm jako Siemens. Oslavu čtvrtstoletí připomene v pondělí 28. října Den otevřených dveří. Kdo chcete na vlastní oči vidět jeden z nejvíce digitalizovaných závodů Siemens na výrobu elektromotorů, zažít digitalizaci na vlastní kůži, užít si s dětmi soutěž o pěkné ceny nebo se přijít jen tak pobavit u atraktivního hudebního programu, měl by si pondělní datum zakroužkovat v kalendáři. Firma je otevřená veřejnosti od 10 do 16 hodin. (ipa)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Jóga v Beskydech zve na třetí ročník

Kdy: sobota 26. října od 8 do 16.30 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 590 a 690 korun

Třetí ročník festivalu Jóga v Beskydech si v sobotu 26. října podmaní frýdlantské kulturní centrum. Podle pořadatelů se akce můžou zúčastnit pokročilí i úplní začátečníci, kteří si chtějí odpočinout a odreagovat se od každodenní rutiny. Po dvou dopoledních lekcích, které se zaměří na protahovací a posilovací cvičení, bude následovat přestávka s občerstvením. Před polednem začne přednáška chiropraktika, který lidem poradí, jak se zbaví bolesti páteře a kloubů bez prášků a injekcí. Dále se účastníci seznámí s jógou dechu a zacvičí si její jemnější formu. Poté jim bude vyprávět jednadevadesátiletý Zdeněk Šebesta o lidské mysli, načež předvede techniku a krátkou relaxaci. Po tombole pro Elišku ukončí celou akci workshop, při kterém se přítomní budou oddávat rytmu afrického tance.

Po zarostlém chodníčku půjdou patnáct kilometrů

Kdy: sobota 26. října od 9.30 do 14 hodin

Kde: bývalé koupaliště v Hukvaldech

Za kolik: zdarma

Už osmatřicátý ročník turistického pochodu Po zarostlém chodníčku - spadaným listím se koná v sobotu 26. října v Hukvaldech. Jedná se o pěší pochod na patnáct kilometrů s hromadným startem, který bude o půl desáté dopoledne v areálu bývalého koupaliště. Do loňského ročníku se zapojilo 250 chodců.

Snow film fest nabídne snímky z celého světa

Kdy: sobota 26. října od 17 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 220 korun na celý festival

Snow Film Fest, který každý rok od října do prosince přináší do více než 200 českých a slovenských měst nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce, zavítá v sobotu 26. října také do Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku. První bonusový blok, který divákům nabídne filmy Surfer Dan, Můj svět a Queen Maud Land, se začne promítat v sedmnáct hodin. O hodinu později bude následovat projekce snímku Cesta na severní pól, po němž dostane prostor beseda s Miroslavem Jakešem. V hlavním filmovém bloku se návštěvníci můžou od 20 hodin těšit na tituly Onekotan, Ice and Palms a Střípky ze života horolezce. Na jednotlivé bloky činí vstupné 70, 130 a 100 korun. Cenově zvýhodněná permanentka na všechny projekce vyjde na 220 korun.

Stoun opět přivítá legendární Tata Bojs

Kdy: sobota 26. října od 21 hodin

Kde: Hudební klub Stoun ve Frýdku-Místku

Za kolik: 290 korun v předprodeji, 350 korun na místě

Legendární pražská alternativní hudební skupina Tata Bojs, která vznikla v roce 1988, zavítá v sobotu 26. října do hudebního klubu Stoun ve Frýdku-Místku. Formace, která je jedinečná nejen originálními texty, ale i vkusným mícháním hudebních stylů, se do bývalého krytu vrací po dvou letech. Koncert začne v devět hodin večer.

Děti po pohádce uspí broučky

Kdy: neděle 27. října od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

Divadlo Koráb odehraje v neděli 27. října od 15 hodin na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku veselou pohádku Princezna na hrášku. Po představení se malí diváci přesunou do parku, kde budou uspávat broučky, za což dostanou sladkou odměnu. Součástí akce bude také vystoupení frýdecko-místeckých mažoretek Clariss. Vstupné vyjde na sedmdesát korun.



Chantal Poullain zazpívá šansony

Kdy: neděle 27. října od 19 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 280 korun

Chantal Poullain je nejen úspěšná divadelní a filmová herečka, ale i šansoniérka. Přesvědčit se o tom budou moci posluchači, kteří zavítají na její koncert, jenž se bude konat v neděli 27. října v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Všestranná umělkyně a bývalá manželka herce Bolka Polívky, která vystudovala divadelní akademii v Ženevě, se s mikrofonem představí od 19 hodin.



Kollárovci roztančí kulturní dům

Kdy: neděle 27. října od 15 hodin

Kde: Kulturní dům ve Frýdku

Za kolik: 400 korun

Oblíbená slovenská kapela Kollárovci, která je momentálně na turné, potěší své příznivce koncertním vystoupením i ve Frýdku-Místku. Zábavná show, kterou obohatí vynikající zpěvy a nádherná muzika, začne ve frýdeckém kulturním domě v neděli 27. října ve tři hodiny odpoledne. Zájemci za vstupenky v předprodeji zaplatí 400 korun.

KARVINSKO

Bunkr na Trati přivítá no státním svátku návštěvníky

Kdy: Pondělí 28. října, 14 – 18 h.

Kde: Bohumín, bunkr Na Trati

Vstupné: 50 korun, děti do 15 let zdarma

V den státního svátku 28. října se definitivně uzavře letošní návštěvní sezóna bunkru Na Trati. Členové Klubu vojenské historie Bohumín v ten den naposledy otevřenou pro veřejnost pěchotní srub a tím oslaví výročí vznik samostatného Československa. Objekt, který je součástí technotrasy Moravskoslezského kraje, bude přístupný od 14 do 18 hodin. Prohlídky začínají každou celou hodinu.

Dospělí zaplatí 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. „Návštěvníci si mohou zakoupit tematické knihy, pohledy, magnety, v prodeji je i turistická známka, nálepka a vizitka,“ řekl člen klubu Michal Hejda.

V Bohumíně se pokusí o rekord v počtu halloweenských masek

Kdy: v sobotu 26. října, od 16 hodin

Kde: Bohumín, Hobbypark

Vstup: volný

O další další zápis do České knihy rekordů se v sobotu 26. října během oslav Halloweenu pokusí v Bohumíně. Organizátoři chtějí vytvořit nejdelší průvod se strašidelnými maskami. Pokud by se povedlo rekord vytvořit, byl by to už sedmnáctý, který má Bohumín v České knize rekordů připsaný.

„Prosíme všechny včetně dospělých, aby v sobotu odpoledne přišli v halloweenských maskách a pomohli tak vytvořit nový český rekord. Agentura Dobrý den bude masky počítat a zaznamenávat, následně změří i délku průvodu,“ uvedl ředitel pořádající agentury K3 Bohumín Karel Balcar. Kdo by přece jen i přes výzvu pořadatelů přišel bez masky, bude si ji moci přímo na místě namalovat barvičkami na obličej nebo si ji vyrobit z papíru.

Ještě před samotným pokusem o dosažení prvenství čeká v tamním Hobbyparku na rodiny s dětmi zábavný halloweenský program se soutěžemi a vystoupením zpěvačky Heidi Janků.

Program začíná v Hobbyparku v 16 hodin, o hodinu později se návštěvníci akce přesunou do parku. (toj)