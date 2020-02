Svatba 2020

Kdy: sobota 1. a neděle 2. února

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: vstupné dospělí (100 korun), děti od 6 let včetně, studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů (50 korun), doprovod ZTP/P a děti do 5 let zdarma.

Nové trendy ve svatební módě, snubních prstenech, dortících, vázání svatebních kytic, fotografování a mnoho dalšího. To vše nabídne návštěvníkům svatební veletrh Svatba 2020. Na výstavišti Černá louka se představí více než 60 vystavovatelů. Pod jednou střechou si můžete zařídit vše a ještě získáte výstavní slevy. Můžete se zapojit i do soutěží o hodnotné ceny, jako například svatební šaty, snubní prstýnky, svatební dort a další. Můžete také vyzkoušet, který svatební účes vám bude nejlépe slušet. Připravena je i přehlídka svatebního luxusního prádla, která bývá každým rokem pomyslnou „třešničkou na dortu".







Společenský ples Mobilního hospicu Ondrášek

Kdy: sobota 1. února od 19 hodin

Kde: DK Akord, Ostrava-Zábřeh

Za kolik: cena vstupného je 500 korun (částka bude použita jako dar pro Mobilní hospic Ondrášek)Muzikant a zpěvák s charismatickým hlasem David Stypka vystoupí v sobotu v DK Akord na společenském plese Mobilního hospicu Ondrášek. Své umění předvedou také tanečníci z Tanečního studia Ostrava. O hudbu se postará rocková kapela Banda del caffe. Plesem bude provázet herec Vladimír Polák. Cena vstupenky je darem pro Mobilní hospic Ondrášek.

Ples Elegant

Kdy: v sobotu 1. února od 19 hodin

Kde: Ostrava, Klub Alfa (Veleslavínova 3183, Moravská Ostrava)

Za kolik: vstupenka stojí 690 korun

Dvacetičlenný orchestr, bohatý program a tombola, vynikající večeře, prvorepubliková kavárna, dobový fotokoutek a mnohem víc… Vystupují: kapela Dolbend, Hana Fialová a Tomáš Savka, krasojezdkyně Nicole Frýbortová a moderátor večera Vojtěch Lipina. Vstupenky v prodeji na www.elegantspolek.cz.





Legendární STOMP míří poprvé do Ostravy

Kdy: sobota 1. února od 15 hodin

Kde: Dolní Vítkovice, Multifunkční aula Gong

Za kolik: vstupenky stojí od 890 do 1290 korun Taneční senzace z Velké Británie STOMP se na začátku roku 2020 objeví v České republice! Několik představení světové show pro celou rodinu nabídne v Kongresovém centru v Praze. Odtud poputuje do ostravské Multifunkční auly Gong, kde vystoupí vůbec poprvé. Publikum se může těšit na strhující taneční show, ve které členové STOMP neváhají za účelem dobře znějícího rytmu použít všechno možné od zapalovačů a plechovek přes odpadkové koše až po kuchyňský dřez.

Atmosféra - "Ano, miláčku"

Kdy: sobota 1. února od 16 hodin

Kde: Cooltour Ostrava-Poruba

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Atmosféra, to je koncept moderní inspirativní bohoslužby pro širokou veřejnost s Talkshow se zajímavými hosty, programem pro děti, skvělým občerstvením a inspirující hudbou. „Rádi se s vámi setkáme v Cooltouru na Černé louce. Věříme, že nám pomůžete společně šířit pozitivní atmosféru v dnešním uspěchaném světě. Hosty budou manželé Juchelkovi,“ informují organizátoři. Akce se koná v sobotu 1. února od 16 hodin. Vstupné je dobrovolné. (lap)







Astronomické pozorování

Kdy: sobota 1. února od 19 hodin

Kde: Planetárium Ostrava

Za kolik: vstupné je 80 korun



Večerní pozorování na hvězdárně probíhá pouze za bezmračné oblohy. Pokud přesto na hvězdárnu zavítáte, bude pro vás připravený náhradní program. Pokud si nebude jistí, zavolejte před návštěvou hvězdárny na číslo 597 324 950 pro potvrzení konání pozorování. Pořadatelé akce upozorňují, že pozorování probíhá v otevřené pozorovatelně a je třeba se dobře obléct. Vstup do hvězdárny může být pro tělesně postižené velmi obtížný a pro vozíčkáře prakticky nemožný, neboť je přístupná pouze po relativně úzkých schůdkách, které vedou z prvního patra nahoru do kopule. Při vlastním pozorování je nutné vylézt na žebřík a dívat se do okuláru.

Lyžování s hitrádiem Orion a testovačka Sled dogs

Kdy: neděle 2. února od 9 hodin

Kde: Skalka Family Park (Ostrava-Poruba)

Za kolik: vstupné se neplatí

Lyžování s Hitrádiem Orion a testování sněžných bruslí Sled dogs si můžete užít v neděli 2. února ve Skalka Family Parku v Ostravě. Těšit se můžete například na soutěž s hosteskami o skipasy. Dozvíte se také o výhodách sněžných bruslí, které jsou podle organizátorů akce pro začátečníky jednodušší než lyže a zároveň vhodné i pro výuku lyžování.





O pejskovi a kočičce

Kdy: neděle 2. února od 14.30 hodin

Kde: Ostrava,klub Atlantik (Čs. Legií 3058/7)

Za kolik: vstupné je 80 korun (vstupenky jsou v prodeji bez možnosti rezervace v infocenterch)Oblíbená pohádka Josefa Čapka pro všechny děti, které mají rády zvířátka! Malí diváci se dovědí, proč je třeba uklízet si svůj domeček nebo jak se správně štěká a mňouká? A pejsek s kočičkou jim i prozradí, proč po sobě nemůžeme nechávat nepořádek v přírodě, jak se dělá dort a proč se musíme hezky starat o své hračky. Pohádku O pejskovi a kočičce mohou zájemci navštívit v klubu Atlantik v Ostravě v neděli 2. února, začátek představení je ve 14.30 hodin. Vstupenka stojí osmdesát korun.



OPAVSKO

Plesy míří do února

Kdy: sobota 1. února od 20 hodin

kde: Obce na Opavsku

Společenská sezóna pokračuje další plesovou sérií. V Hlučíně bude v sále kulturního domu Hlučínský bál a Hradec nad Moravicí se připojí Reprezentačním plesem města. V Bohuslavicích budou v kulturním domě plesat příznivci zahrádkáření a v hněvošickém Obecním sále bude Dobročinný ples. Chvalíkovičtí sportovci zamíří na parket v Sokolovně a v Ludgeřovicích potěší zájemce Párty ples v Obecním domě. Oldřišov nabídne v tělocvičně ZŠ Zahrádkářský ples a štěpánkovičtí hasiči s příznivci se pobaví v Clubu Cobra na svém tradičním plese. Maskované děti si přijdou ve štítinské ZŠ přijdou od 15 hodin na své při maškarním bále.



Krásy severské země

Kdy: v neděli 2. 2. od 16 hodin

Kde: Hasičárna, Kyjovice



Společenský sál v místní hasičárně bude sloužit jako cestovní kancelář. Michal Přikryl se v něm během své besedy podělí s přítomnými o zážitky, nasbírané během jeho putování po Norsku. Komu nebude toto vyprávění stačit, může si hned v pondělí dojít v 18 hodin na cestovatelské reperte, vyhrazené pro změnu krásám a zajímavostem Švédska.

Americký sen očima cizinců

Kdy: víkend 1. a 2. února

Kde: Galerie Cella a Hovorny, Opava

V Galerii je do 28. 2. veřejnosti přístupná výstava Vladimír Havlík & (c)merry: Great Again, otevřená 29. 1. Jejím námětem je mezigenerační dialog dvou olomouckých konceptuálních umělců, kteří se ocitnou v rolích minnesotského pedagoga a newyorské studentky. Vladimír Havlík a (c) merry se dramatickým prožíváním nedramatických situací vyrovnávají s americkou zkušeností prostřednictvím imerzivní instalace Great Again. V rámci ročních pobytů zprostředkovávají vlastní niterný pohled na lesk a bídu tehdejší i současné Ameriky. Great Again jako fragment úspěšného volebního sloganu konfrontuje zkušenost Čechů s mýtem života v zemi zaklínající se listinou práv, kterou bezprecedentně porušuje i kapitálem, investovaným do majestátní krajiny i měst s obrovskými prostory naddimenzovaných velikostí.

KARVINSKO



Zahraje a zazpívá Veselá parta ze Šlágru

kdy: v neděli 2. února v 16 hodin

Kde: kinosál K3 Bohumín

vstupné: 240 korun

Veselá parta ze Šlágru ve složení Karel Peterka, Helena Hamplová, Mára a Frankie Zhyrnov rozezpívají v neděli sál bohumínského kina. Repertoár tvoří autorské písně plné energie, dobré nálady a neskutečné pohody. Šlágr parta má v srpnu 2018 vydané své první album pod názvem Šlágr párty apracuje na dalším.



Petr Šablatura: 555

kdy: vernisáž 1. února, výstava od 4. 28. února

kde: Bohumín, Salon Maryška

Vstup: zdarma



Před pěti lety nás opustil vynikající člověk, malíř, řezbář výtvarník Petr Šablatura. Vzpomínkovou výstavu uvádí rodina, spolky Bart a Maryška. Vernisáž proběhne v sobotu 1. února v 15 hodin v Salonu Maryška. Výstava bude přístupná od 4. února. Vstup je zdarma.

V Orlové začíná Zahrádkářská univerzita

kdy: sobota a neděle 1. a 2. února

kde: Orlová, kulturní dům

vstup: zdarma

První dvě z několikadílného cyklu přednášek Zahrádkářské univerzity se konají o tomto víkendu. Ta první má termín 1. února a téma zní: Houby v přírodě a na zahradě. Přednášet bude známý mykolog Štefan Szúcs. Hned v neděli ve 14 hodin se pokračuje přednáškou farmakologa Jaromíra Wojnara, který bude mluvit o přírodní léčbě a péči o zdraví. Zahrádkářská univerzita se letos koná už po čtyřiačtyřicáté.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Zájemci si mohou zdarma vyzkoušet lyže

Kdy: sobota a neděle 1. a 2. února od 9 do 16 hodin

Kde: Ski areál Gruň ve Starých Hamrech

Za kolik: zdarma

Víkendová wedze jízda! Tak se jmenuje akce, která se bude konat v sobotu a neděli 1. a 2. února ve Ski areálu Gruň ve Starých Hamrech. Milovníci lyží a snowboardů si budou moci od 9 do 16 hodin zdarma vyzkoušet produkty značky Decathlon.





Embéčkem projeli čtyři světadíly

Kdy: sobota 1. února od 18 hodin

Kde: Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách

Za kolik: dobrovolné vstupné



Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách pořádá v sobotu 1. února zajímavou přednášku. O cestě kolem světa ve čtyřicet let starém osobním automobilu Škoda 1000 MB budou vyprávět dva bratranci - studenti psychologie a žurnalistiky. Oba se bez jakýchkoliv znalostí automechaniky vypravili na sedmiměsíční dobrodružnou a nebezpečnou cestu přes čtyři světadíly, během které navštívili dvacet zemí. O promítání se postará cestovatel a dirigent Michal Vičar. Vstupné na akci, která má začátek v 18 hodin, je dobrovolné.

Dětské publikum pobaví moucha Tse Tse a robot Rudy

Kdy: neděle 2. února od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

Divadlo Věž odehraje v neděli 2. února na prknech frýdecko-místecké Nové scény Vlast autorské dílo s názvem Jak Uhlíř Skoumal Svěrák, jehož podstatnou část tvoří písničky od skladatelů Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala a textaře Zdeňka Svěráka. Celý příběh se odehrává v kouzelném televizním studiu, ve kterém se vystřídá velká spousta barvitých postav, z nichž každá má svůj vlastní pořad. Představení je vhodné pro děti od čtyř let. Malé diváky potěší například moucha Tse Tse, detektiv Čmuchal, žabák Fred, brouček Potemníček, robot Rudy, Čili Parpičák a Pepík Superbouchač. Scéna je navíc doplněna poutavými obrázkovými motivy. Vstupenka na netradiční pohádku, která začne ve tři hodiny odpoledne, stojí sedmdesát korun.







Klub Stoun rozduní AC/CZ

Kdy: sobota 1. února od 21 hodin |

Kde: hudební klub Stoun ve Frýdku-Místku

Za kolik: 180 korun v předprodeji, 220 korun na místě



Do hudebního klubu Stoun ve Frýdku-Místku přijede v sobotu 1. února poprvé skupina AC/CZ. Ta je podle recenzentů nejlepší českou revivalovou kapelou, která hraje skladby legendárních AC/DC. Fanoušci se mohou těšit na devadesátiminutovou show s originálními kostýmy, nástroji a kulisy. Hlavním protagonistou tohoto seskupení je známý kytarista Adam Malík, který zároveň působí v populární kapele Čechomor. Rocková show vypukne v devět hodin večer.

Čiperkové pobaví děti i rodiče

Kdy: neděle 2. února od 15 do 16 hodin

Kde: Kulturní dům Trisia v Třinci

Za kolik: 160 korun, děti do jednoho roku zdarma bez nároku na sedadlo



V současné době nejpopulárnější dětská kapela v České republice s názvem Čiperkové zavítá v neděli 2. února do třineckého kulturního domu Trisia. V pohádkovém pásmu zazní písničky, které pobaví nejen děti, ale i rodiče a prarodiče. Pořadem bude uvádět puntíkovaná moderátorka. Po vystoupení dojde i na autogramiádu a focení s kašpárkem Kuliočkem. Součástí programu bude také oblíbené „malování před pohádkou“. Děti si už doma nakreslí obrázky na téma „postavičky z písniček Čiperků“, načež své výtvory vezmou na samotné představení. Při vstupu do sálu je odevzdají uvaděčce. Až vyjdou z divadelního sálu, budou už všechny malůvky vystaveny v předsálí divadla.



Biotronik odpoví na jakoukoli otázku

Kdy: sobota 1. února od 14 hodin

Kde: Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku

Za kolik: dobrovolné vstupné



Další přednáška biotronika Tomáše Pfeiffera se koná v sobotu 1. února od 14 hodin v budově Základní umělecké školy na Hlavní třídě ve Frýdku-Místku. Tomáš Pfeiffer odpoví na všechny dotazy, které mu příchozí položí ústně a písemně. Témata přednášek určují samotní návštěvníci. Týkat se mohou velmi rozmanitých oblastí života. Vstupné na akci, kterou už tradičně zakončí biotronické působení, je dobrovolné.

NOVOJIČÍNSKO

Kořeny v únoru opět zapustí alternativní rock

Kdy: sobota 1. února

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, Dům kultury

Za kolik: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě

Již jedenáctý ročník více žánrového festivalu alternativní hudby KOŘENY bude i letos hostit Frenštát pod Radhoštěm. V rámci festivalu se představí kapely Dois, Oldřich, Janota, Tara Fuki a Vasilův Rubáš. Na první z nich se můžete těšit od 16 hodin.

BRUNTÁLSKO A KRNOVSKO

Festival závodního lyžování

Kdy: sobota 1. února a neděle 2. února, vždy od 7 hodin

Kde: Ski Aréna Karlov

Dva dny, dvě sjezdovky. Tak by se ve stručnosti dal charakterizovat víkendový festival závodního lyžování v Karlově organizovaný Lyžařským klubem Baník. Soutěž bude sice probíhat až pouze v sobotu a neděli, tréninky jsou ale na programu už dnes. Závodit se bude na červené závodní sjezdovce na Klobouku a taky na červené sportovní trati na Karlovském expressu. Organizátoři upozorňují, že pro dobu programu bude na těchto sjezdovkách omezen provoz, lanové dráhy a ostatní sjezdovky budou fungovat beze změn.







Jazzový koncert

Kdy: sobota 1. února v 19 hodin

Kde: Společenský dům Bruntál

Za kolik: 120 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě



Koncert americké zpěvačky Allison Wheeler doprovázené ruským pianistou Danielem Bulatkinem slibuje unikátní hudební zážitek. Ona je absolventka jazzových studií na University of Northern Colorado a držitelka ocenění prestižního časopisu Down Beat za Vysokoškolského vokalistu roku 2018. On je nejmladší hvězdou českého jazzu, držitelem několika cen Pianista roku a rovněž žák, který sbírá zkušenosti od nejlepších mistrů oboru u nás i v zahraničí.

Ve sněhu se měsíc chvěl

Kdy: od soboty 1. února v 16 hodin

Kde: Galerie Octopus Rýmařov

Za kolik: 30 korun dospělí, studenti a senioři za 20 korun

Poetickou výstavu obrazů, kreseb, básní a keramických objektů zahájí rýmařovské Městské muzeum slavnostní vernisáží v sobotu 1. února. Autory expozice jsou Markéta Kuxová a Adam Dostál, umělci z Horní Loděnice. Výstava bude v Galerii Octopus k vidění až do 1. března.







Hudební odpoledne

Kdy: sobota 1. února od 16 hodin

Kde: Kulturní dům Hošťálkovy

Za kolik: vstupné dobrovolné



Pokud chcete posedět s přáteli a poslechnout si k tomu dobrou hudbu, zamiřte do Hošťálkov. Zde se v sobotu uskuteční Hudební odpoledne. Kromě příjemné atmosféry a odpočinku od každodenních starostí tato akce slibuje i příjemný zážitek. Připravený program se opírá o muzikanty z kapely Řebřiňák, která bude po celou dobu hrát k tanci i poslechu. Pro návštěvníky však bude připraven i doprovodný program a drobné občerstvení.