Projížďky historickými vozidly k Dolu Michal

Kdy: sobota 14. září

Kde: Ostrava-Hulváky, Michálkovice

Za kolik: jízdné (30 korun), děti od 6 do 15 let (15 korun)

Projížďky historickými vozidly k Dolu Michal, konané u příležitosti Dne evropského dědictví, si mohou v sobotu 14. září na trase Hulváky-Michálkovice a zpět užít zájemci nejen z Ostravy. Spoje pojedou po trase Hulváky-Pivovar-Most Pionýrů-Zoo-Michálkovice a zpět. Odjezdy ze zastávky Hulváky budou v 8.20, 10.20, 12.20, 14.20 a 16.20 hodin. Na poslední spoj už ale nenavazuje prohlídka areálu Národní kulturní památky Důl Michal. Zpět z Michálkovic budou spoje odjíždět v 9,11, 13,15 a 17 hodin. Předplatné ani volné jízdenky neplatí, jízdné 30 korun platí pro jednu jízdu, jízdenky se kupují u průvodčího ve voze.

Kafrárna Petra Kubaly nově v Divadle 12

Kdy: v pátek 13. září od 19 hodin

Kde: Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské (Divadlo „12“)

Za kolik: vstupné je 150 korun



Osobitá talkshow Petra Kubaly v Divadle „12“ nabídne v pátek 13. září v 19 hodin setkání s hokejovou legendou Davidem Moravcem, dramaturgem hlavní soutěže festivalu Kamera Oko Jakubem Felcmanem a písničkářem René Matláškem. Hosté budou odpovídat i na otázky: Jak se střílí zlaté góly? Co z člověka udělá skvělého kameramana? Jak se píše píseň, která dojme či rozesměje? Talkshow Petra Kubaly, kde se nepovídá ani nemoderuje, nýbrž pěkně od plic kafrá, začíná svou třetí sezonu. V této sezoně se Kafrárna přestěhovala do Divadla „12“ v areálu NDM.

Poprvé od útlumu těžby bude zpřístupněn Důl Jeremenko

Kdy: sobota 14. září od 10 do 16 hodin

Kde: Ostrava, Důl Jeremenko

Za kolik: zdarma

V sobotu 14. září zpřístupní státní podnik DIAMO poprvé od útlumu těžby veřejnosti Důl Jeremenko. Jediný důl v Ostravě, na kterém se dodnes fárá, se od 10 do 16 hodin otevře veřejnosti. Tento důl přestal těžit před 26 lety, ale nebyl zasypán jako ostatní. Zajišťuje mimo jiné i čerpání důlních vod pod celou Ostravou. Zájemci mohou navštívit areál dolu v Ostravě-Vítkovicích (ul. Sirotčí) budou moci vyjet na těžní věž jámy Jeremenko a prohlédnout si Ostravu i okolí z výšky 55 metrů. Dále budou k vidění unikátní obří čerpadla pro čerpání důlní vody i další zajímavosti.

Fauna trhy

Kdy: sobota 15. září od 8 do 12 hodin

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: dospělí (40 korun), děti od 3 let, studenti, senioři, držitelé ZP a ZTP (20 korun), děti do tří let zdarma



Ostravské Fauna trhy jsou chovatelskou a pěstitelskou prodejní burzou, určenou pro širokou veřejnost. Můžete na nich dobře nakoupit nebo prodat na jedné z největších chovatelských a pěstitelských burz u nás. Na burze naleznete v největším zastoupení akvaristiku, teraristiku, drobné savce, exotické ptactvo, holuby, drůbež, krmiva, terária, dekorace a další potřeby pro chovatele například psů, koček, holubů a další. Nechybí ani pokojové rostliny, kaktusy, orchideje. Venkovní prostory v jarních měsících nabízí možnost koupi ovocných stromků, letniček i jiných druhů rostlin.

Den pro seniory v Zoo Ostrava

Kdy: sobota 14. září

Kde: Zoo Ostrava

Za kolik: Pro seniory zdarma (musejí prokázat svůj věk platným dokladem)

V sobotu 14. září se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava uskuteční tradiční akce pro seniory. Tento den budou mít lidé nad 60 let volný vstup do zoo a připraven pro ně bude i speciální doprovodný program. „Kdo bude chtít, bude se moci zúčastnit komentované prohlídky s průvodcem. Sraz je v 10 hodin u vstupu do zoo. Lidé se mohou o zvířatech, jejich chovu v zoo i dalších zajímavostech. Zájemci také mohou nahlédnout do pěstebních skleníků, které jsou běžně návštěvníkům nepřístupné. Komentované prohlídky botanického zázemí s průvodcem probíhají od 11 nebo od 14 hodin.

Po schodech na Věž

Kdy: v neděli 15. září od 10 do 17 hodin

Kde: Ostrava, vyhlídková věž Nová radnice

Za kolik: dospělí (60 korun), studenti a senioři (40 korun), děti od 4 do 6 let (20 korun)



Jen dvakrát za rok mají návštěvníci možnost dostat se na vyhlídkovou věž Nové radnice po schodech. Z turistického infocentra v 6. patře vyjdou s průvodcem po 292 schodech až na vyhlídkový ochoz. Cestou se dozví různé zajímavosti o stavbě Nové radnice, historii a k nahlédnutí dostanou také historické fotografie. Výstupy s průvodcem po schodech budou probíhat vždy v celou hodinu a to od 10 do 17 hodin. Vstupné se hradí v hotovosti nebo kartou na pobočce vyhlídkové věže.

Dny Marianne ve Foru Nová Karolina

Kdy: od pátku 13. do neděle 15. září

Kde: Ostrava, Forum Nová Karolina

V obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina proběhnou Dny Marianne 2019. Nákupní akce roku nabídne mimořádné slevy, dárky ve speciálním Marianne Lounge a doprovodný program. Akce začíná v pátek 13. září a potrvá až do neděle 15. září. Doprovodný program bude zahrnovat Karolina beauty zónu s líčením, vlasovými proměnami, manikúrou nebo masážemi. O hudební doprovod se postará DJ Mike Saxi a také jedno hudební překvapení. Páteční program bude moderovat Lucie Šilhánová, v sobotu se pak v roli moderátorky představí Gabriela Partyšová.

Festival dřeva: závody dřevorubců, jarmark, zvěřinové hody i Robert Křesťan

Kdy: sobota 14. září od 11.30 do 18 hodin

Kde: Ostrava, Slezskoostravský hrad

Za kolik: vstup je zdarma



Na Slezskoostravském hradě v Ostravě se tuto sobotu uskuteční 15. ročník Festivalu dřeva. Návštěvníci se mohou těšit na ostrý souboj nejlepších dřevorubců soutěže STIHL TIMBERSPORTS o Pohár Lesů České republiky Czech Cup Ostrava 2019, včetně vicemistra světa Martina Komárka. V 11.30 hodin začne na Slezskoostravském hradě starodávný jarmark. Jeho součástí budou zvěřinové hody, ukázky práce dřevosochařů, historická řemesla a prezentace špičkové zahradní a lesní techniky. Ve 13.15 hodin odstartují závody dřevorubců a v 16.30 vystoupí Robert Křesťan se skupinou Druhá tráva. Děti si na hradě budou moci vyrobit dřevěné předměty. Připraveny pro ně budou zábavné atrakce, soutěže, dřevěná a lesní akademie, lesní ateliér, který nabídne lesní pedagogiku. Vstup na Festival dřeva je zdarma.

KARVINSKO

Jarmark na hranici

Kde: bývalý hraniční přechod Starý Bohumín - Chalupki

Kdy: neděle 15. září, od 6 h. ráno



Sběratelé i obdivovatelé starých kousků všeho druhu se sejdou třetí zářijovou neděli na Jarmarku na hranici. Polská obec Krzyżanowice pořádá v prostoru bývalé celnice za hraničním mostem ve Starém Bohumíně lidový bleší trh. Uskuteční se v neděli od brzkých ranních hodin. Pořídit tam bude možné porcelán, obrazy, staré noty, staré knihy, časopisy, hračky, ošacení, ale také třeba vojenské helmy šavle či pušky, organizátoři počítají i s občerstvením.

Karvinou čekají v sobotu Hornické slavnosti

Kde: Karviná, park Boženy němcové

Kdy: sobota 14. září od 14 hodin

Za kolik: zdarma



Nejbližší sobota odpoledne bude v Karviné patřit Hornickým slavnostem. Proběhnou tradičně v parku Boženy Němcové ve Fryštátě a pokud jde o hudební stránku, na pódiu se představí zpěvačka Markéta Konvičková, písničkář Xindl X, Petr Kolář, kapely Ahard a Mandrage. Slavnosti moderuje Petr Rajchert. Chybět nebude zábavný doprovodný program pro děti i dospělé.

Poznej svého farmáře

Kdy: sobota 14. září od 10 do 15 hodin

Kde: Farma Bezdínek Dolní Lutyně, Dolní Lutyně



Farma Bezdínek v Dolní Lutyni zve v sobotu na komentované prohlídky návštěvnického centra s ukázkovým skleníkem. Součástí návštěvního dne bude interaktivní 3D expozice, farmářský trh s lokálními potravinami, divadlo pro nejmenší, kuchařská show, přednáška Margit Slimákové o zdravé výživě, soutěže pro děti, skákací kombajn projížďky na koních. Akce se koná od 10 do 15 hodin v areálu farmy Bezdínek na pomezí Dolní Lutyně a Věřňovic.

Víkendová vyjížďka retro autobusem i povídaní o alchymistech



V rámci Dnů evropského dědictví, kdy jsou zdarma přístupné historické objekty, připravili v Karviné dvě novinky. První z nich je projížďka retro autobusem po technických památkách Karviné a druhou alchymistická dílna rudolfinského období.



Obě tyto atrakce budou přístupné v sobotu 14. a v neděli 15. září, a kromě toho se nabízejí společné prohlídky Zámku Fryštát a kostela Povýšení sv. Kříže, kostela sv. Marka ve Fryštátě, křivého kostela sv. Petra z Alkantary a fryštátské radnice.



Alchymistická dílna ve sklepení zámku nabídne hned šest představení se začátky v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Součástí představení bude i povídání o alchymistech v rudolfinské Praze Jednotné vstupné 60 Kč.



Kromě zámku a kostelů se letos mohou milovníci historie vydat po stopách zaniklé Karviné. Doba exkurze od 10 do 13 hodin. Historický autobus vyjede od zámku a pojede do Karviné-Doly. Po cestě s několika zastávkami se návštěvníci dozvědí o nejstarší historii Karviné a příběhu objevu uhlí. Na trase se zastaví např. u šikmého kostela, jámy Gabriela, na místním hřbitově, místě původního centra Karvinné, kde se nacházela honosná radnice, s „novým“ kostelem sv. Jindřicha, další zastávka bude u bývalého dolu Barbora, bývalých kolonií Nový York a Mexiko včetně zanikajícího evangelického hřbitova. Přes Stonavu a Darkov se bude vracet zpět do centra. Cena je 150 korun.

OPAVSKO

Opava v pohybu

Kdy: v sobotu 14. září od 12 hodin

Kde: Městské sady, Opava

V Městských sadech čeká návštěvníky akce, při které si mohou do 18 hodin vyzkoušet netradiční druhy pohybu či sportu. Přichystaná pro ně bude lukostřelba, vzduchové i laserové pistole a též hasičský sport. Mohou se projet na lodičkách a vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku nebo se projít s opileckými brýlemi. Součástí programového odpoledne bude dvoukilometrový charitativní běh se startem v 15 hodin. Za každého účastníka startu přispěje město Opava dvacetikorunou na mobilní hospicovou péči Pokojný přístav.

Sezonu slavnostně zahájí Prodanka

Kdy: v sobotu 14. září od 17 hodin

Kde: Horní náměstí, Opava



Divadelní sezonu slavnostně zahájí Prodaná nevěsta. V 17 hodin před divadlo přiveze koňský povoz zpívající krojovanou chasu a uvaděčky v krojích budou přítomné hostit chlebem a solí, koláčky, preclíky a čepovaným pivem. Mezi diváky se bude procházet sám Bedřich Smetana ve fraku, s plnovousem, stříbrnými brejličkami a černou parukou. Samotné představení začne v 18 hodin. V neděli začíná od 19 hodin činoherní premiéra hry Naše městečko. Děj míří mezi obyčejné lidi a vyvrací vžité představy, že hrdiny dramatu musí nutně být výjimeční jedinci. Nabízí diákům poetický pohled na zdánlivě běžné dny dvou rodin a jejich sousedů v městečku Grover´s Corners. Jejich starosti a radosti v roce 1938. kdy byla napsaná, jsou i našimi současnými starostmi i radostmi.

Koncert v klubu

Kdy: v sobotu 14. září od 20 hodin

Kde: Klub Art, Opava

Příznivci čtyřčlenné kapely Jury Wajdy s názvem East Affair se zaposlouchají do jejího repertoáru, složeného z jazzu, folku, ethna a worldmusic. Typickám znakem převážně autorských skladeb je též inspirace Afrikou, Indií a Jižní Amerikou. Důraz však hudební těleso klade na hudbu ze střední a východní Evropy.

Pohádka o zbojníkovi

Kdy: v neděli 15. září od 10 a 16 hodin

Kde: Loutkové divadlo, Opava



Loutková scéna Těšínského divadla přivede do Opavy Zbojníka Ondráše. Známou legendu oblékli herci do pohádkových šatů a kromě ústředního hrdiny představí dětem i hraběnčiny mazlíčky, rarášky a Zlatohlava. V pohádce nebude chybět ani společné zpívání. Skutečný zbojník Ondráš se narodil před zhruba třemi sty lety v Janovicích, jako dospělý zbojničil a v pětatřiceti letech zemřel rukou zrádného kamaráda Juráše.

Hasiči provedou útok

Kdy: v sobotu 14. září od 14 hodin

Kde: Hřiště, Rohov

Místní sbor dobrovolných hasičů pořádá soutěž v požárním útoku, zařazenou do Okresní ligy Veteránů nad 35 let. Program začíná požárním útokem mužů a žen. Soutěž se koná dvoukolově a za každého počasí.

Otevření bude s plnou parádou

Kdy: v sobotu 14. září od 15 hodin

Kde: Zámek, Oldřišov



Místní zámek bude po rekonstrukci slavnostně otevřený. Program nabídne zájemcům až do 20 hodin komentované prohlídky a do programu se od 16 hodin zapojí dechový orchestr z Hradce nad Moravicí.



Připravený je též workshop, projekce dokumentu o celé rekonstrukci objektu a slavnostní část programu uzavře od 20 hodin noční karneval.

NOVOJIČÍNSKO

Děti se vydají na pohádkovou cestu

Kdy: pátek 13. září

Kde: Odry, Zámecký park

Za kolik: zdarma

Na Pohádkovou cestu parkem zve obyvatele a návštěvníky město Odry. V pátek 13. září budou v zámeckém parku pro děti připravena pohádková zastavení u jejich kamarádů Sněhurky a sedm trpaslíků, Makové panenky, a návštěvníci dokonce dojdou i do pekla. Za plnění úkolů čeká na děti drobná odměna. Doprovodný program stejně jako občerstvení bude po celé odpoledne zajištěno. Pohádková cesta započne ve 14 hodin.

Město si připomíná výročí

Kdy: pátek 13. září a sobota 14. září

Kde: Příbor, centrum města

Za kolik: zdarma



Třicáté výročí vyhlášení městské památkové rezervace si připomínají v Příboře, který se i letos v o víkendu zapojí do akce Dny evropského dědictví. Již v pátek 13. září se v kulturním domě uskuteční od 18 hodin koncert s názvem My dva a čas aneb Když navečer jsme pod hvězdami stáli.



V sobotu 14. září mohou obyvatelé a návštěvníci Příbora navštívit od 9 do 17 hodin zdarma kteroukoliv z otevřených památek. V 8 hodin také začne v muzeu Příborské muzejní ráno, od 9 hodin mohou návštěvníci muzea navštívit Dílnu tradičních technologií. V piaristickém klášteře a v kulturní domě bude od 9 do 17 hodin promítání časosběrných filmů o rekonstrukcích památek ve městě. V 10 hodin zástupci města odhalí před kulturním domem pamětní desku věnovanou bývalému místostarostovi Bedřichu Turkovi. V 10.30 hodin začnou komentované prohlídky, hodinu po poledni se veřejnosti otevře dům s lucernou č. p. 38 a hodinu poté v piaristickém klášteře zástupci města předají ocenění vybraným obyvatelům. Přístupné budou výstavy o Tatře a bratřích stavitelích Karlsederových, v 15 hodin začne na náměstí historický program, který potrvá až do 21 hodin. Mezitím bud možné zúčastnit se přednášky o funkcionalistických stavbách na severní Moravě nebo vernisáže výstavy „Budova radnice a její vývoj“, která se uskuteční v patře městského úřadu.

FRÝDECKO-MÍSTECKO A TŘINECKO

Slavnosti obohatí také zpěvák Ivan Mládek

Kdy: v sobotu od 14 hodin

Kde: v areálu hasičské zbrojnice v Kozlovicích

Za kolik: padesát korun zaplatí dospělí, důchodci a děti jsou zdarma

Obecní slavnost s bohatým kulturním programem se bude konat v sobotu 14. září v areálu hasičské zbrojnice v Kozlovicích. Tradiční akci zahájí ve dvě hodiny odpoledne freestylová exhibice na kolech, po které vystoupí dětský folklorní soubor Valášek s muzičkou. O hodinu později potěší zejména děti Dáda Patrasová s mini-disco show. Následovat bude taneční vystoupení SPV Kozlovice. V sedmnáct hodin se na pódiu představí legendární Ivan Mládek s Banjo Bandem. Po koncertě dostane prostor Valašský Vojvoda s klubem Kalokagathia, který předvede moderní gymnastiku a tance. Úderem devatenácté hodiny se opřou do strun muzikanti z rockové skupiny Abraxas. Pokračovat bude taneční zábava s kapelou R.U.M. Pořadatelé zajistí nejen dostatečný počet stánků s dobrým jídlem a pitím, ale taktéž atrakce pro děti a velkoplošnou projekci. Dospělí za vstupné zaplatí padesát korun, důchodci a děti do patnácti let platit nebudou. Slavnostní mše za dary země a požehnání obci se bude sloužit v neděli 15. září od 10.30 hodin v kostele sv. Michaela a sv. Barbory.

Na dožínky zvou do Tošanovic

Kdy: v sobotu od 13 hodin

Kde: areál před motelem Turist v Horních Tošanovicích

Za kolik: zdarma



Na tradiční dožínky se mohou lidé těšit v sobotu od 13 hodin v areálu před motelem Turist v Horních Tošanovicích. Program začne dožínkovým průvodem a předáním věnce hospodáři. V odpoledním bloku vystoupí Hornická dechovka s mažoretkami, Šubaduba band, soubor z Jaworza nebo Malý Rozsutec z Terchové. Ve večerním bloku se představí Pocta Waldemaru Matuškovi a hudební skupina Blond. Na akci nebude chybět ani ukázka řezbářské činnosti. Bude zajištěn obří stan, bohaté občerstvení a atrakce pro děti.

Ondřejníček zažije poslední plackové hody

Kdy: v sobotu od 11 hodin

Kde: Roubenka Ondřejníček, Frýdlant nad Ostravicí

Za kolik: zdarma

Poslední plackové hody letošního léta zažije v sobotu 14. září roubenka Ondřejníček, která se nachází na Solárce ve Frýdlantu nad Ostravicí. Příchozí se můžou těšit na domácí bramboráky, které se budou podávat na více způsobů. Akce, která má začít hodinu před polednem, se bude konat jen za příznivého počasí.

BRUNTÁLSKO

Loučení s prázdninami na hradě Sovinec

Kdy: sobotu 14. a v neděli 15. září od 9 do 17.30 hodin

Kde: Jiříkov, hrad Sovinec

Za kolik: plné 140 Kč, zlevněné 80 Kč

Víkendové historické akce na hradě Sovinci pokračují i po letních prázdninách. V sobotu 14. a v neděli 15. září mohou zájemci navštívit akci s názvem Kašpárek na skalním hradě. Pořadatelé akci pojali jako loučení s prázdninami, měl by to být víkend plný pohádek. Po oba dva dny na pátém nádvoří návštěvníky pobaví svými šermířskými vystoupeními a ukázkami Skupina historického šermu Páni z Polic. Pohádky a jiná divadelní představení zahraje společnost Purple. Co všechno dokáže létat vzduchem ukáže divákům skvělý kejklíř Křupíno Křup. Pro nejmenší diváku tu bude s loutkovými pohádkami divadlo Kašpárkův svět. Na nádvořích najdou lidé také obvyklé stánky s dobovým zbožím, historickými řemesly a občerstvením. Po oba dva dny bude areál hradu Sovinec otevřen vždy od 9 do 17.30 hodin. Interiéry hradu si mohou návštěvníci projít s průvodcem každou půl hodinu, vychází se poprvé v 9.30 od dvou velkých děl na Horním hradě.

Půl století s CHKO Jeseníky

Kdy: do 28. října, v září denně od 9 do 17 hodin, v říjnu mimo pondělí od 9 do 16 hodin

Kde: Bruntál, zámek

Za kolik: plné 30 Kč, zlevněné 15 Kč



Připomínkou na padesát let existence Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je výstava nazvaná 50 let CHKO Jeseníky. K vidění je na zámku v Bruntále.



Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla zřízena 1. června 1969 na ploše 744 hektarů na katastrech dvanácti obcí na Bruntálsku a sedmnácti obcí na Šumpersku. Výstavou si připomeneme počátky této instituce, spojené s vytyčením národních přírodních rezervací na území Hrubého Jeseníku, vybudováním nejznámějších naučných stezek, 18 přírodních rezervací a 6 přírodních památek. Autentické předměty spojené s činností správy chráněné oblasti jsou doplněny panely s charakteristikou jednotlivých krajinných celků a velkoplošnými fotografiemi.



Výstava potrvá do 28. října. Zájemci ji mohou v září navštívit denně od 9 do 17 hodin, v říjnu denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.

Řízkový festival

Kdy: v sobotu 14. a v neděli 15. září

Kde: Malá Morávka, vybrané restaurace

Po borůvkových hodech se v Malé Morávce koná další gurmánská akce, je jím Řízkový festival. Ve vybraných restauracích si hosté v sobotu 14. a v neděli 15. září pochutnají na nepřeberné variantě řízků, z nejrůznějších druhů masa i třeba vegetariánských bez masa.

Vrbenský vyprošťovák

Kdy: v sobotu 14. září od 13 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem – Mnichov, myslivecká střelnice



Gurmánskou soutěž a zábavu nabízí Vrbenský vyprošťovák. Tak pojmenovali pořadatelé akci ve Vrbně pod Pradědem, při níž mají soutěžící za úkol uvařit natolik říznou a posilňující polévku, která by konzumenta „postavila na nohy“. Navíc musí jít o pořádný kotel polévky, uvařený v kotlíku nad ohněm. Kotlíkový souboj týmů při vaření tradičních i netradičních polévek se odehraje u myslivecké chaty na střelnici ve Vrbně pod Pradědem – Mnichově v sobotu 14. září od 13 hodin. Soutěžící týmy musí uvařit minimálně pět litrů libovolné polévky a připravit veřejnou ochutnávku. Nebude chybět ani bohatá tombola. Kotlíkové odpoledne pořádá Spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Praděd.

Draci nad Vrbnem

Kdy: v sobotu 14. září od 14 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem – Mnichov, myslivecká střelnice

Rodiče s dětmi se mohou v sobotu 14 září vydat na pouštění draků. Spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Praděd připravili letecké odpoledne a soutěž o nejkrásnějšího a nejoriginálnějšího draka. Stačí přijít s vlastním drakem, ať už vyrobeným či kupovaným. Akce začíná ve 14 hodin na myslivecké střelnici ve Vrbně pod Pradědem – Mnichově. Na závěr je připraveno opékání špekáčků. Pokud nebude příznivé počasí a vítr nezafouká, krocení draků se odkládá na sobotu 12. října.

Výstava zve do knihovny

Kdy: do 31. října

Kde: Bruntál, Městská knihovna

Za kolik: zdarma



Koláže a kresby Daniely Tvarůžkové jsou k vidění v prostorách Městské knihovny v Bruntále v budově Petrina. Výstava je přístupná během otvírací doby knihovny od 1. září do 31. října.

Zažít Bruntál jinak

Kdy: sobotu 14. září od 13 do 22 hodin

Kde: Bruntál, ulice Dolní, U Rybníka a v jejich okolí

Za kolik: zdarma

Velká příležitost k setkání sousedů a obyvatel přímo na ulici se chystá na sobotu 14. září v Bruntále. V ulici Dolní, U Rybníka a v jejich okolí proběhne pouliční slavnost plná nevšedností nazvaná Zažít Bruntál jinak. Dějištěm se stane zahrada Mateřské školy U Rybníka, areál bývalých jeslí, rybník či evangelický kostel.

V pouličním festivalu pod širým nebem se představí místní organizace, prostor je i pro činorodé jednotlivce, kteří se mají s čím představit. Něco zajímavého by zde měl najít každý bez rozdílu věku, organizátoři chtějí nabídnout leccos poutavého pro všechny věkové skupiny. Účastníkem se může stát každý třeba tím, že něco uvaří, upeče nebo nabídne na stánku k prodeji doma už nepoužívané knihy, desky, oblečení, nádobí a další věci. Bude zde bleší trh, pouliční umění, dílny, workshop, výstavy, divadlo, hudba, ale především příležitost pro společné sdílení veřejného prostoru, pro setkávání se a poznávání. Program potrvá od 13 do 22 hodin.