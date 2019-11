Noc divadel oslaví v sobotu 30. výročí sametové revoluce

Kdy: sobota 16. listopadu

Kde: Ostravská divadla

Ostravská divadla se spojila v rámci sedmého ročníku Noci divadel nabídnou v předvečer 30. výročí sametové revoluce (v sobotu 16. listopadu) nabídnou cyklus „vaňkovských jednoaktovek“. Divadlo Petra Bezruče společně s Národním divadlem moravskoslezským a Studiem G nabídnou kromě Havlovy Audience také Příjem Jiřího Dienstbiera a Arest Pavla Landovského. Pohádku pro děti (pásmo s názvem Johanka vypravuje) nabídne v sobotu 16. listopadu také Ateliér při NDM. Zapojí se také Komorní scéna Aréna. V sále divadla bude scénické čtení textu SADO Viliama Klimáčka a projekce televizního záznamu inscenace S nadějí, i bez ní Tomáše Vůjtka. Program najdete na www.nocdivadel.cz.

30 předsametových a 30 posametových let na jihu



Kdy: sobota 16. listopadu od 16 hodin

Kde: Kino Luna (Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, 700 30)

Za kolik: vstupné zdarma (vstup do kinosálu je omezen kapacitou)



U příležitosti 30. výročí sametové revoluce zve radnice nejlidnatějšího ostravského obvodu veřejnost na speciální komponovaný pořad. Ten zahájí filmová projekce šesti filmových týdeníků z přelomu let 1989 až 1990, ve kterých budou autentické záběry z podzimu 1989 (ukončení vlády KSČ, demonstrace, volba nového prezidenta Václava Havla). Poté pořad zmapuje život v jižní části Ostravy před rokem 1989 i třicet let po něm, kterým vás provede kronikář Ostravy-Jihu.

Svobodný koncert ve svobodném kostele



Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: Ostrava, Masarykovo náměstí

Ostravský happening svobody se uskuteční v neděli 17. listopadu. Debatu o umění a vyznání v době socialismu a kulturně-společenském vývoji během 30 let svobody organizuje Svatováclavský hudební festival, který v původně silně komunistickém regionu vybudoval největší festival duchovní hudby a takzvané staré hudby v ČR. Vystoupí mimo jiné operní pěvkyně a pedagožka Eva Dřízgová-Jirušová, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík a ředitel a dramaturg Svatováclavského hudebního festivalu, klarinetista a pedagog Igor Františák. Dramaturgyně opery, muzikoložka a pedagožka Eva Mikulášková bude jako „sametové dítě“ (*1989) debatu moderovat.

Oslavte SametOVOU retro krasojízdou



Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma



Do Retro krasojízdy se v neděli 17. listopadu mohou zapojit všichni nadšení cyklisté nejen na skládačkách, ukrajinách, favoritkách i dalších. Sraz bude na Masarykově náměstí v 15 hodin a skupina projede centrem Ostravy. Retro krasojízda s tématem „osmdesátky po 30 letech“ je výzvou pro všechny, kteří milují Ostravu, svobodu, zábavu a městská kola. Retro krasojízdu pořádá Kulturně sportovní spolek Elegant Ostrava ve spolupráci s nextbike Czech Republic, Klubem českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka a Klubem českých velocipedistů v Hrabové. Více informací na www.elegantspolek.cz.

Jaká byla sametová revoluce v Ostravě?

Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: Galerie výtvarného umění-Dům umění

Co se dělo v Ostravě během sametové revoluce? Vzpomínání a diskuze Jiřího Geršla, Jana Krále a Ivana Motýla bude moderovat Ladislav Vrchovský. Diskuzi hudebně doprovodí a o své vzpomínky se podělí také kapela Marxova tchyně. Jan Král považuje události z listopadu 1989 dodnes za zázrak. Jak sám uvedl, nikdy si neuměl představit, že by se komunisté tak lehce a bez odporu vzdali moci. Velmi si váží svobody, které je v této zemi právě 30 let. Po už zmíněné akci bude od 17 hodin následovat komentovaná projekce dokumentu nazvaného Ostravu probudila něžná revoluce.

Retrovýstava 30 sametových let v Klimkovicích



Kdy: 17. až 30. listopadu

Kde: Kino Panorama Klimkovice

Za kolik: vstupné je dobrovolné



Městská knihovna Klimkovice zve zájemce do kina Panorama na Retrovýstavu 30 sametových let. Program bude zahájen v neděli 17. listopadu od 16 hodin slavnostní vernisáží. Vystoupí žáci ZUŠ Klimkovice s programem − Karel Kryl v písních a poezii i promítání kultovního snímku Kouř. V sobotu 23. Listopadu bude na programu divadelní představení Zahradní slavnost od Václava Havla. Ve středu 27. listopadu bude následovat beseda s klimkovickým kronikářem a zakladateli OF v Klimkovicích.

Sametový ohňostroj

Kdy: neděle 17. listopadu (od 17.30 do 19 hodin)

Kde: Slezskoostravský hrad

Pokud chcete společně oslavit 30 let od Sametové revoluce, vydejte se v neděli vpodvečer do areálu Slezskoostravského hradu. Plnoletí návštěvníci, kteří budou mezi prvními pěti stovkami příchozích, dostanou na zahřátí zdarma i svařák. Ohňostroj pak rozzáří nebe nad Ostravou od 18 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu v Avionu



Kdy: sobota 16. listopadu v 16 hodin

Kde: Avion Shopping Park



Příchod nejkrásnějších svátků v roce, Vánoc, se blíží. V obchodním centru Avion Shopping Park přípravy na Vánoce odstartují v sobotu 16. listopadu. Od 16 hodin program zahájí program tradiční a velmi oblíbený gospelový sbor, stromeček poté rozzáří populární zpěvačka z našeho regionu a také novopečená maminka Ewa Farna. Děti se mohou těšit na tvořivé dílničky, kde si vyrobí dárečky a vánoční ozdoby, součástí bude také soutěž o vstupenky na muzikál Popelka na ledě. Sobotním odpolednem provede herec a moderátor Miroslav Šimůnek.

Báňské spěšné vlaky po OKR VII.

Kdy: sobota a neděle (16. a 17. listopadu)

Kde: odjezdy v sobotu z různých míst v Ostravě, v neděli odjezdy z Havířova

Za kolik: dospělí 200 korun, děti 100 korun

Máte rádi industrial? Zajímá vás hornictví? Chcete se dozvědět spoustu zajímavostí nejen o Ostravsku a Karvinsku? Pak využijte možnost a vydejte se Báňským spěšným vlakem na poznávací jízdu po Ostravsko-karvinských šachtách. Dozvíte se spoustu zajímavostí nejen o hornictví a těžkém průmyslu na Karvinsku a Ostravsku, ale také uvidíte, kde všude se kdysi těžilo a dostanete se i na místa, která nejsou běžně přístupná a kde se ještě těží. Vyjíždí se v sobotu 16. listopadu z Ostravy a v neděli 17. listopadu z Havířova. Online rezervace jízdenek na Báňské spěšné vlaky VII. na https://slezskyzeleznicnispolek.cz/udalosti/.

Výlov rybníku v zoo Ostrava



Kdy: sobota 16. listopadu (od 9.30 do 12 hodin)

Kde: rybník pod Pavilonem evoluce v ostravské zoo

Za kolik: běžné vstupné do zoo



V sobotu 16. listopadu se v ostravské zoologické zahradě uskuteční tradiční výlov rybníka spojený s prodejem ryb. Lovit se bude na rybníku pod Pavilonem evoluce. Akce potrvá od 9.30 do asi 12 hodin. Vylovené ryby se začnou prodávat u výběhu slonů v 10 hodin a nabízet se budou až do vyprodání zásob. „Upozorňujeme, že množství ryb je omezené. Nákup bude možný po zakoupení vstupenky do zoo, případně po předložení permanentní vstupenky,“ upřesnila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. Kapr se bude prodávat za 65 korun za kilogram a amur za 70 korun za kilogram.

Velké oslavy v Dolních Vítkovicích

Kdy: neděle 17. listopadu od 10 do 18 hodin

Kde: Malý svět techniky U6, DOV

Za kolik: vstupné 150 korun, rodinné vstupné (2 dospělí a až 3 děti) za 410 korun

Malý svět techniky U6 oslaví v neděli 17. listopadu už sedmé narozeniny. Oslava bude spojena s mimořádným programem pro celou rodinu. Kromě mnoha interaktivních exponátů si návštěvníci užijí prostředí filmu Pána prstenů a populárního fantasy románu autora Johna Rolanda Reuela Tolkiena. Akce s názvem „Středozem slaví narozeniny“ nabídne napínavé sledování hobitích stop nebo souboj s Přízrakem. Nefalšovaná atmosféra Pána prstenů tu propukne v neděli 17. listopadu od 10 hodin a program potrvá do 18 hodin.

BRUNTÁLSKO



Přednáška o historii

Kdy: v pátek 15. listopadu od 17 hodin

Kde: Moravskoslezský Kočov

Za kolik: vstupné dobrovolné

O historii sovineckého panství bude v Moravskoslezském Kočově vyprávět bruntálský historik Tomáš Niesner. Přednáška pro širokou veřejnost proběhne v pátek 15. listopadu od 17 hodin v Kulturním zařízení v Moravskoslezském Kočově. Vstupné dobrovolné. Další přednáška Tomáše Niesnera na téma Řád německých rytířů a Bruntálsko proběhne v pátek 22. listopadu v muzeu v Rýmařově. (ot)

Jazzový večer se Swing kvartetem



Kdy: v pátek 15. listopadu v 19 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem, středisko Střecha

Za kolik: vstupné 120 a 80 korun



Milovníci jazzu si přijdou na své na koncertě ve Vrbně pod Pradědem. Fanouškům zahraje Swing kvartet Bruntál se zpěvačkou Marii Velikou. Koncert se uskuteční v pátek 15. listopadu v 19 hodin ve středisku Střecha, vstupné činí 120 korun, ZTP a studenti platí 80 korun. (ot)

Koncert sboru Bernardini

Kdy: v sobotu 16. listopadu v 17 hodin

Kde: Rýmařov, kostel sv. Michaela

Za kolik: vstupné dobrovolné

Smíšený pěvecký sbor Bernardini z Břidličné si letos připomíná pětadvacet let od svého založení. Vyslechnout si skladby z repertoáru tohoto sboru mohou lidé na koncertu v sobotu 16. listopadu v 17 hodin v kostele sv. Michaela v Rýmařově. Sbor Bernardini zde zopakuje svůj jubilejní koncert, kterým letos v červnu oslavil čtvrtstoletí na scéně. Úvodem zazní vzpomínkové skladby, pak následuje Gloria RV 589 Antonia Vivaldiho v podání Pěveckého sboru Bernardini se sólistkou Lenkou Kawa za doprovodu Svatocecilského komorního orchestru z Olomouce, řízeného dirigentem Janem Gottwaldem, varhaníkem a organologem olomouckého arcibiskupství. Vstupné je dobrovolné. (ot)

Lampionový průvod k výročí



Kdy: v neděli 17. listopadu v 16.40 hodin

Kde: Bruntál, Kulturní středisko a náměstí Míru

Za kolik: vstupné zdarma



Jednou z připomínek Listopadu 1989 bude v Bruntále lampionový průvod k 30. výročí sametové revoluce. Sraz účastníků je v neděli 17. listopadu v 16.40 hodin na parkovišti u Kulturního střediska v Dukelské ulici. Zájemci obdrží lampiony na místě srazu. Průvod zamíří na náměstí Míru, kde proběhne krátká vzpomínková akce s příležitostí zapálení svíček u morového sloupu. Akci pořádá okresní organizace KDU-ČSL. (ot)

Komorní hudba na zámku v Bruntále

Kdy: v neděli 17. listopadu v 17 hodin

Kde: Bruntál, zámek

Za kolik: vstupné 150 korun



V Audienčním sále zámku v Bruntále vystoupí v neděli 17. listopadu trojice mladých polských umělců Extempore Ensemble. Koncert začíná v 17 hodin a koná se v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Je rovněž součástí akcí k oslavě 30 let od sametové revoluce.

Polský soubor Extempore Ensemble má v oblibě starou komorní hudbu. Soubor se skládá ze tří zkušených a všestranných umělců zabývajících se historickou interpretací staré hudby: houslistka Małgorzata Malke, cembalistka a varhanice Anna Firlus a hráč na violu da gamba Krzysztof Firlus. Jejich charisma pojící se s nápaditostí a kladením důrazu na detail vytváří z jejich koncertů opravdovou událost – nyní založenou na originální interpretaci virtuózních Telemannových sonát či Rameauových cembalových koncertů. „Tento koncert se koná v rámci zbrusu nového mezinárodního projektu Muzika bez hranic / Muzyka bez granic, jehož šest koncertů budeme realizovat ve spolupráci s polskými kulturními institucemi,“ uvedl ředitel projektu Igor Františák. (ot)

OPAVSKO

Divadlo a výročí sametové revoluce

Kdy: v sobotu 16. listopadu od 18 hodin a v neděli 17. listopadu od 17 hodin

Kde: Slezské divadlo, kino Mír a Horní náměstí, Opava

Sobotní večer přivede do Slezského divadla zájemce o Noc divadel. Jsou pro ně připravené zajímavé zážitky v zákulisí na téma Divadlo a svoboda. Výročí sametu si Opavané připomenou v neděli programovou sérií. Zahájí ji v 17 hodin lampionový průvod, od 17.45 hodin zazpívá na Horním náměstí pěvecký sbor Domino a v kině Mír vystoupí od 19 hodin skladatelka, kytaristka a zpěvačka Dagmar Voňková, jejíž pořad doplní projekce dokumentu s unikátními dobovými záznamy pod názvem Opava 1989.

Country širák přistává



Kdy: v sobotu 16. listopadu od 17 hodin

Kde: KD Slavkov



Po pětadvacáté zazní ve známé podzimní přehlídce country hudba kapel hlavně z opavského regionu. Návštěvníky budou do 24 hodin těšit skupiny Country s.r.o., Stašeko, Fram i Azyl. Hosty budou šumperská BG Nova a českobudějovická formace Semtam.

Benefiční koncert

Kdy: v neděli 17. listopadu od 15 hodin

Kde: kostel sv. Vojtěcha, Opava

Na opravu opavské konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie bude uspořádaný benefiční koncert v podání Opavského chlapeckého sboru ZŠ Vrchní, Církevní ZŠ v Hradci nad Moravicí, Opavského chrámového sboru a Pěveckého sboru Stěbořice. Pěvecká tělesa Povede Karel Kostera, na violoncello je doprovodí Hana Kosterová a na elektrické varhany Hana Malá. V jejich podání zazní lidové písně a skladby světových i českých skladatelů.

Víkend s ptačími exoty



Kdy: víkend 16. a 17. listopadu od 8 do 17 hodin

Kde: Chovatelský areál Ludgeřovice



Výstavní kelce budou celý víkend zářit pestrobarevným peřím kanárků i exotických opeřenců a znít jejich štěbetáním. Na živých exponátech si Matka příroda i chovatelé dali záležet. Výstava není jen potěšením pro oči laických návštěvníků, ale též na slovo vzatých odborníků. Jde totiž o výstavu soutěžní a s mezinárodní účastí.

Čokoládové narozeniny

Kdy: v sobotu 16. listopadu od 12 hodin

Kde: obchodní centrum Breda, Opava

Breda oslaví sedmé narozeniny čokoládově. Program bude v obchodním centru skutečně pestrý a zábavný pro všechny milovníky čokolády, cukrovinek a dobrého jídla. V jeho náplni bude kuchařské show, soutěže, degustace a spousta prodejních stánků. Součástí bude i koncert Markéty Konvičkové.

Solidární benefiční koncert



Kdy: v sobotu 16. listopadu od 18.30 hodin

Kde: Chrám sv. Mikuláše, Ludgeřovice

Za kolik: vstupné dobrovolné



Chrámovou lodí zazní koncert, jehož výtěžek je určený na opravy kostelních varhan v Markvartovicích. Varhaník Vladimír Roubal v něm posluchačům přiblíží tvorbu Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Cézana Franka a dalších světových skladatelů.

Město vzpomíná na hrdinu

Kdy: v neděli 17. listopadu v 9.30, 13 a 17 hodin

Kde: na vítkovském hřbitově, v Podhradí a v kině Panorama

Jméno Jan Zajíc zůstane ve městě stále živé i prostřednictvím každoročního memoriálu. Program začíná pietním aktem na hřbitově, odkud se účastníci mohou vydat na pochod po modře značené turistické trase ke zřícenině Vikštejn. Stanoviště u hradu bude v provozu od 10.45 do 11.30 hodin a účastníci dostanou pamětní list. Od 13 hodin začíná v prostoru školícího střediska pošty v Podhradí koncert Jana Kryla a memoriálovou náplň zakončí v 17 hodin v kině film Antonína Máši s názvem Byli jsme to my?

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Lampionový průvod rozzáří Frýdek-Místek

Kdy: pátek 15. listopadu od 17.30 hodin

Kde: Sady Svobody ve Frýdku-Místku

Za kolik: zdarma

Velký lampionový průvod rozzáří v pátek 15. listopadu město Frýdek-Místek. Do tradiční akce se podle pořadatelů můžou zapojit všechny věkové generace nejen s obvyklými lampiony, ale i různými svítidly a světélkujícími ozdobami. Sraz účastníků bude o půl šesté večer v sadech Svobody ve Frýdku. Další zájemci se budou moci do procesí připojit kdekoli po trase, která povede kolem řek Morávky a Ostravice. Zakončení bude na místeckém náměstí Svobody, kde se na pár minut úplně zhasne pouliční osvětlení, aby si všichni přítomní mohli společně vychutnat jedinečnou podzimní atmosféru.

Frýdecký zámek ovládne vinařský festival



Kdy: sobota 16. listopadu od 13 do 21 hodin

Kde: areál frýdeckého zámku

Za kolik: 100 korun



Malebný areál frýdeckého zámku bude hostit v sobotu 16. listopadu od 13 do 21 hodin první ročník vinařského festivalu s názvem FM žije vínem. Svá vína přijedou představit známá vinařství z Moravy a Rakouska. Při vstupu si každý účastník vymění vstupenku za degustační skleničku, která mu už zůstane. Zároveň dostanete uvítací drink, katalog s vystavovanými víny a speciální čip, který bude možné nabít na jakoukoli částku. Vína se budou záměrně podávat po degustačních vzorcích, aby návštěvníci mohli ochutnat co nejvíce značek. Platit se bude jednoduše přiložením čipu. Po celý den a večer bude k dobré náladě vyhrávat cimbálová muzika. Prostor dostane i mladý písničkář David Kalužník z Brna. Akci bude moderovat oblíbená herečka Markéta Hrubešová, která navíc vyhlásí několik soutěží o vinařské ceny. Chybět nebude ani bohaté občerstvení v podobě dobrého jídla, lahodné kávy a sladkých dobrot.

Dětské publikum se zapojí do pohádky

Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

Divadlo SemTamFór zahraje v neděli 17. listopadu na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku pohádku O Honzovi. Hlavním protagonistou příběhu je nejlínější mládenec, jemuž sudička předpověděla, že to bude právě on, kdo zabije draka a dostane princeznu. Honzovi se ovšem z vyhřátého pelíšku na peci do světa nechce. Představení je protknuto interaktivní komunikací s dětským publikem, které pomáhá pohádku vypravovat. Jak je v pohádkách tohoto divadelního souboru zvykem, pracuje se znakovou scénou, aby vyprávění dotvářela především dětská fantazie. Vstupné na představení, které začíná ve tři hodiny odpoledne, vyjde na sedmdesát korun.

Děti poučí pohádka O chaloupce z perníku



Kdy: neděle 17. listopadu od 16 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 50 korun



Divadelní pohádku O chaloupce z perníku uvede v neděli 17. listopadu od 16 hodin velký sál frýdlantského kulturního centra. Děti budou prožívat známý příběh o tom, že i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout. Vstupenky v ceně padesáti korun se začnou prodávat hodinu před začátkem představení.

Třicet let demokracie připomene lidem koncert a dokument

Kdy: pátek 15. listopadu od 17.30 hodin a neděle 17. listopadu od 17 hodin

Kde: Janáčkova síň a Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: zdarma

V rámci projektu 30 let svobody a demokracie se i ve Frýdlantu nad Ostravicí uskuteční několik akcí, při kterých se bude vzpomínat na pád komunistické totality. Výroční oslavy doprovodí například chlapecký pěvecký sbor Permoník, který vystoupí v pátek 15. listopadu od 17.30 hodin v Janáčkově síni.

Handmade market nabídne originální výrobky



Kdy: sobota 16. listopadu od 9 do 17 hodin

Kde: Národní dům ve Frýdku-Místku

Za kolik: 30 korun



Handmade market s podtitulem vyrobeno s láskou, je prodejní výstava lokálních tvůrců s pohodovou atmosférou. Jedná se o moderní trh s ručně vyrobenými produkty od místních výrobců. Letos se Market koná ve Frýdku-Místku úplně poprvé, a to v prostorách Národního domu v sobotu od 9 do 17 hodin. K vidění budou nejrůznější výrobky od kosmetiky, oblečení, doplňků do domácnosti až po šperky. Nebude chybět ani bohaté občerstvení a gurmánské zážitky.



Handmade market nabídne originální design, provedení a především český původ výrobků. Kromě samotného prodeje bude připraven po celý den doprovodný program v podobě workshopů pro děti i dospělé. Vstupné na akci stojí 30 korun.

NOVOJIČÍNSKO

Klub zaplní excelentní hudba

Kdy: pátek 15. listopadu

Kde: Nový Jičín, MC Drago

Za kolik: 300 Kč předprodej/350 Kč na místě

Když se řekne Cocotte Minute hudebním znalcům se hned vybaví výjimečné texty, jedinečný hlas, excelentní a nesmiřitelná hudba autorské dvojice Zeller a Czendál. Špičkovou kapelu českého nu-metalu bude hostit v pátek 15. listopadu novojičínský MusiClub Drago, v němž si muzikanti i návštěvníci připomenou 15. výročí od vydání kultovního debutu Czeko. Právě skladby z tohoto jedinečného alba tvoří část playlistu na současném turné kapely Cocotte Minute. Jako exkluzivní host kapely se představí G-folkový král Vojtaano. Klub otevírá v 19 hodin, koncert začne v 20.30 hodin. Vstup je od patnácti let, vstupné na místě je 350 korun.

Martinský trh se blíží



Kdy: pátek 15. a sobota 16. listopadu

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru

Za kolik: zdarma



Letos se proslulý a hojně navštěvovaný Martinský trh ve Frenštátě pod Radhoštěm uskuteční v hodně pozdním termínu, sobota totiž vychází až na 16. listopadu. Již den předtím se na náměstí Míru ale koná už také tradiční Předmartinské odpoledne. Začne v pravé poledne a potrvá do 23 hodin. Opět se bude soutěžit o nejlepší vařonku – vyhodnocení bude v 17 hodin, během dne zlepší náladu kapely Navalentym, Klika NJ blues a Manet, od 16 hodin pak na parkovišti pod náměstím u fary zahrají frenštátská tělesa D_N_B thru school SESSION – MA.KS. CREW vs FOREST. Martinský trh začne v sobotu v 8 hodin a potrvá do 16 hodin, příjezd svatého Martina na bílém koni a jeho družiny je očekáván v 10 hodin. S krátkým proslovem vystoupí starosta města Miroslav Halatin, dojde na vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší recepturu na svatomartinskou husu, samozřejmě nebudou chybět desítky prodejních stánků. Do toho zahrají kapela Bakchus hrající historickou muziku a cimbálová muzika Poštár.

Cestovatel zavede návštěvníky do velehor

Kdy: pátek 15. listopadu

Kde: Kopřivnice, kavárna Vila Machů

Za kolik: 120 Kč

Do svérázné oblasti divokých velehor Kyrgyzstánu a Tádžikistánu zavede v pátek 15. listopadu návštěvníky kavárny Vily Machů v Kopřivnici cestovatelská přednáška Pavla Svobody. Přátelští pastevci, tradiční pohostinnost a krásné horské treky v Ťan-Šanu i Pamíru. Jurty, kumys, orientální bazary a postsovětská nostalgie, ale také přes kilometr vysoké žulové stěny, tyrkysová jezera a dech beroucími scenérie, to vše připomene cestovatel Pavel Svoboda, který se sám vydal stopem odlehlým Pamírem po slavné Pamir Highway až k sedmitisícovému Pik Lenina. Součástí přednášky bude autogramiáda nové knihy Napříč Asií o půlroční cestě z Moskvy do Bangkoku. Začátek přednášky je v 18 hodin.

Legendární Plastici zahrají dvakrát



Kdy: Sobota 16. a neděle 17. listopadu

Kde: Kopřivnice, Nový Jičín

Za kolik: zdarma



Dva koncerty legendární kdysi undergroundové kapely Plastic People Of The Universe ve složení Josef Janíček, Vratislav Brabenec, Jaroslav Kvasnička, Johnny Judl jr., David Babka se uskuteční o víkendu na Novojičínsku. Oba v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce. V sobotu Plastici vystoupí od 18 hodin v Kopřivnici v sadu Dr. E. Beneše, v neděli se představí od 16.45 hodin na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

KARVINSKO

Snow Film Fest 2019 v Bohumíně

Kdy: V pátek 15. listopadu, 19 hodin

Kde: Bohumín, Knihovna, přednášková místnost

Za kolik: 80 Kč

Další ročník minifestivalu Snow Film Fest se po Karviné a Orlové zastaví také v Bohumíně. Nabídne celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách. Kdo dorazí, může vidět filmy Queen Maud Land, Onekotan: The Lost Island, Ice & Palms, Surfer Dan a Střípky že života horolezce, ve které si zavzpomínají na Míru Šmída, zakladatele Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují a výborného horolezce, který před pětadvaceti lety tragicky zahynul při sólo výstupu na Lost Arrow v Yosemitech.

Cirk La Putyka v Havířově



Kdy: Sobota 16. listopadu v 19 hodin

Kde: Havířov, KD Petra Bezruče

Za kolik: od 440 korun



Sedm akrobatů a herců v netradiční kombinaci disciplín nového cirkusu s těmi, které na jevišti už jen tak neuvidíte. Do Havířova přijíždí Cirk La Putyka s inscenací Battacchio, jež je inspirovaná poetikou starých kočovných divadelních společností, které ve svých představeních volně spojovaly všemožné druhy lidských dovedností a výtvorů. Batacchio vás okouzlí atmosférou dávných šou plných magických triků, dechberoucí akrobacie a humoru. Hrají herci a akrobaté Cirku La Putyka: Šárka Bočková, Anna Schmidtmajerová, Michal Boltnar, Vojtěch Fülep, Daniel Komarov, Alexandr Volný, Jiří Weissmann.

Bohumín hostí ezoterický festival

Kdy: v sobotu 16. listopadu od 9 hodin

Kde: Bohumín, knihovna K3

Vstupné: 130 korun

Bohumín – Přednášky, workshopy, taroty nebo rozbor strachu či návod, jak budovat zdravé a fungující vztahy. To vše se můžete dozvědět na letošním ročníku Ezo-festivalu, který se v sobotu koná v Bohumíně. Přednášet budou např. Zuzana Holcmanová (Tarot, průvodce naším životem), Veronika Pešková (Strachy, jako součást našeho života?), Vladimir Savčenko (Proč vaše vztahy nefungují? aneb Jak budovat vědomý vztah). Během programu bude po celý den k dostání zdravá ayurvédská kuchyně.