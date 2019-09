Kdy: sobota 21. září od 9 do 17 hodin

neděle 22. září od 9 do 16 hodin

Kde: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Za kolik: vstup je zdarma

Největší letecká armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě se koná v sobotu a neděli 21. a 22. září) na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Nejnavštěvovanější rodinná událost ve střední Evropě nabídne například vystoupení tří akrobatických skupin – francouzské Patrouille de France, švýcarské PC-7 Team a finské Midnight Hawks. Po dlouhých deseti letech se na Dny NATO vrací transportní letounC-5, navíc premiérově v modernizované verzi Super Galaxy.

Světový veřejný debut zažije na víkendových Dnech NATO nový český letoun L-39NG od generálního partnera akce, společnosti Aero Vodochody AEROSPACE a.s. V předchozích letech se na akci představoval technologický demonstrátor nového stroje, označovaný jako L-39CW, letos se ale poprvé na veřejnosti ukáže finální produkt, a to navíc v atraktivní podobě se zavěšenými zbraňovými systémy. Letoun L-39CW pak bude sloužit jako jeho doprovod pro přílet na mošnovské letiště.

„Letoun L-39NG symbolizuje budoucnost českého leteckého průmyslu a jeho veřejné představení je tak pro Dny NATO velice prestižní záležitostí,“ vyzdvihuje Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000. Letoun Aero L-39NG vychází z konstrukce původního L-39 Albatros, avšak za použití moderních, kompozitních materiálů. (lap)

okr. OSTRAVA

Koncert Stromboli

Kdy: pátek 20. září od 20.15 hodin

Kde: Rock and Roll GARAGE, Ostrava-Martinov

Za kolik: vstupenky na stání stojí 500 korun



Pořadatelem koncertu legendární rockové kapely Stromboli je ostravský klub Parník. Z kapacitních důvodů se však koncert uskuteční v klubu Rock and Roll GARAGE v Ostravě-Martinově. A jaké je složení kapely? Co jméno, to pojem: Bára Basiková, Michal Pavlíček, Jiří Veselý, Klaudius Kryšpín, Vendula Kašpárková, Vilém Čok. Páteční koncert legendární skupiny Stromboli začíná ve 20.15 hodin. Vstupenky na stání stojí 500 korun a lze je ještě koupit na webových stránkách klubu Parník, Ostravského informačního centra a také v recepci retro hotelu Garage (v den koncertu už se budou vstupenky prodávat za 550 korun). (lap)

30 let před a 30 let po sametu

Kdy: sobota 21. září

Kde: Dům kultury AKORD (malá galerie)

Za kolik: vstup na výstavu je zdarma, na zábavný večer od 18 hodin rovněž (je se však třeba registrovat předem v pokladně KD AKORD)



Vernisáž výstavy fotografií z historie domu kultury v Ostravě-Zábřehu, který dnes nese název AKORD, od jeho počátků až po současnost, se uskuteční v sobotu 21. září od 17 hodin v Malé galerii AKORD. Výstava v prostorách chodeb a galerie bude zpřístupněna veřejnosti zdarma. Na vernisáž naváže od 18 hodin v Klubu Akord pořad 60 vzpomínek na AKORD, ve kterém Zdeněk Kačor se svými hosty zavzpomínají na některé události prošlých 60 let a také na lidi, kteří byli jeho součástí. V pořadu vystoupí například MFS Ševčík, zahraje cimbálová muzika Tolar, pobaví soubor Nahodile.

Noc pro netopýry

Kdy: v sobotu 21. září v 19.30 hodin

Kde: Třebovický park, Ostrava-Třebovice

Za kolik: zdarma



V Třebovickém parku se v sobotu 21. září 2019 uskuteční Mezinárodní noc pro netopýry. Sraz je v 19.30 hodin u vstupu do parku u KD Altán. Během noční procházky starým zámeckým parkem s památnými stromy si zájemci budou moci poslechnout zajímavosti o životě a ochraně netopýrů a ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou moci sami vyzkoušet. K vidění budou rovněž ukázky odchytu netopýrů do sítí a také handicapovaní netopýři ze záchranné stanice. Akci pořádají ČESON – Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc a Městský obvod Třebovice. (mrš)

Putování po kapličkách

Kdy: v neděli 22. září, sraz v 15 hodin

Kde: u kaple svaté Barbory v areálu Hornického muzea v Petřkovicích



Farnost Ludgeřovice zve zájemce na tradiční akci s názvem Putování po kapličkách naší farnosti. Uskuteční se v neděli 22. září 2019 a bude se putovat po petřkovických kaplích a kapličkách. Sraz je v 15 hodin u kaple svaté Barbory v areálu Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. (mrš)

Komentovaná vycházka Děhylov – Štěpán

Kdy: v neděli 22. září, sraz v 10 hodin

Kde: Děhylovský potok – Štěpán

Za kolik: zdarma



Magistrát města Ostravy a Ostravské muzeum připravilo k Týdnu mobility komentovanou vycházku do Evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán. Jedná se o vzácnou rybniční rezervaci v nivě řeky Opavy na hranici Martinova a Děhylova. Účastníky provede botanička Zdenka Rozbrojová. Doporučena je turistická obuv. Délka trasy bude přibližně 4,5 km. Akce se uskuteční je v neděli 22. září 2019, sraz je na zastávce v Martinově v 10 hodin (tram č. 4, bus č. 51 a 58). (mrš)

Výšlap na Haldu Emu

Kdy: sobota 21. září od 14 hodin

Kde: sraz je 15 minut před začátkem výšlapu před branou Slezskoostravského hradu

Za kolik: Je nutná rezervace (vstupné se neplatí).



Poznejte blíže Slezskou Ostravu a užijte si krásný výhled z jednoho z nejvyšších bodů města. Sraz účastníků je 15 minut před začátkem výšlapu před branou Slezskoostravského hradu. Na procházku je nutné si udělat rezervaci (informace jsou na stránkách Ostravského informačního servisu) nebo v ostravských infocentrech. Při rezervaci online je automaticky vygenerován email, který vám bude zaslán. Vstupenky není nutné vyzvedávat. Průvodkyni stačí na místě jen nahlásit jméno uvedené v rezervaci. (lap)

Astronomické pozorování

Kdy: pátek 20. září od 21 hodin

Kde: Planetárium Ostrava

Za kolik: vstupné je 80 korun

Večerní pozorování na hvězdárně probíhá pouze za bezmračné oblohy. „Pokud přesto na hvězdárnu zavítáte, máme pro vás připravený náhradní program. Nejste-li si jisti, zavolejte před návštěvou hvězdárny na číslo 597 324 950 pro potvrzení konání pozorování. Nezapomeňte se dobře obléct, pozorování probíhá v otevřené pozorovatelně,“ informuje Planetárium Ostrava na svých webových stránkách. Dále upozorňuje i na to, že vstup do hvězdárny může být pro tělesně postižené velmi obtížný a pro vozíčkáře prakticky nemožný, neboť je přístupná pouze po relativně úzkých schůdkách. (lap)

okr. OPAVA

Víkend s hudbou a divadlem

Kdy: Sobota 21. září od 18 hodin a neděle 22. září od 16 hodin

Kde: Kostel sv. Jana Křtitele a KD, Hlučín

Za kolik: divadlo 290 Kč



Kostel sv. Jana Křtitele rozezní v sobotu koncert Scholy Gregoriana Pragensis. Hudební těleso, vedené Davidem Ebenem, vystoupí v rámci Svatováclavského hudebního festivalu 2019. V kulturním domě vystoupí v neděli v divadelním představení Veselá trojka Pavla Kršky. (jih)

Sportovní den (nejen) pro klienty

Kdy: v sobotu 21. září od 9.30 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v Kylešovicích

Vstupné: dobrovolné



Areál bude dějištěm Sportovního dne nejen pro klienty opavské Charity, která ji s opavským Okresním fotbalovým svazem pořádá pro malé i velké zájemce z řad široké veřejnosti. Návštěvníci si mohou vyzkoušet slalom na invalidním vozíku, showdown, šupec, jízdu na dvoukole, překážkovou dráhu i speciální ruské kuželky, které používají například nevidomí. Součástí programu bude fotbalový turnaj sponzorských týmů, ukázka masáže z Wellness centra Charity Opava nebo měření krevního tlaku. Přítomným zazpívá obyvatelka Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Iveta Dunková. Výtěžek bude věnovaný mobilnímu charitnímu hospici Pokojný přístav. (jih)

Jen tak si zaběhat

Kdy: v neděli 22. září start od 9.50 hodin

Kde: firma Model Obaly, Opava



Sedmý ročník Veřejného běhu kolem komína je připravený pro širokou veřejnost. Je otevřený pro jedenáct kategorií podle věku, a ve zvláštní kategorii Open. Délky tratí jednotlivých kategorií budou různé a povedou po asfaltovém povrchu i terénem. Prezentace závodníků proběhne na parkovišti u vrátnice Model Obaly od 8.30 do 9.30 hodin. (jih)

Farma v divadélku a Macbeth v divadle

Kdy: víkend sobota 21. září od 18 hodin a neděle 22. září od 19 hodin

Kde: Loutkové divadlo a Slezské divadlo, Opava



Členové Divadla Alfa ukáží návštěvníkům Loutkového divadla v sobotu ALFA farmu. Orwellovo literární dílo je adaptované do skutečného divadelního příběhu, ve kterém právě loutkové divadelní prostředky zvyšují alegoričnost. Režii má pražský režisér, herec, mim a performen Tomsa Legierski. Hra je vhodná pro diváky od 14 let. Do Slezského divadla doprovodí členové Divadla na zábradlí v neděli neohroženého válečníka Macbetha v dark bluegrassové černé komedii na klasické téma Williama Shakespeara. Její děj mísí absurditu s melancholií. (jih)

Dožínkové odpoledne

Kdy: v sobotu 21. září od 14 hodin

Kde: v areálu Na skládce, Rohov



Dožínkovou oslavu zahájí v kapli sv. Petra a Pavla bohoslužba za úrodu a spojená bude s ochutnávkou dožínkových koláč.. V 15 hodin vyjedou alegorické vozy a od 16 hodin začíná v areálu Na skládce dožínkový program s hudbou místní Rohovanky a vystoupením bohuslavických Vlašanek. V 17 hodin začnou děti soutěžit na in – line dráze a program uzavře volná zábava s občerstvením. (jih)

Obec slaví svůj den

Kdy: v sobotu 21. září od 14.40 hodin

Kde: na hřišti u základní školy, Slavkov



Oslavu Dnů Slavkova zahájí vystoupení dětí a od 16 hodin nastoupí dechovka Vlčovjanka. V programu nebudou chybět ani různé soutěže. V 19 hodin zazpívá přítomným zpěvačka Olga Lounová se svou kapelou a od 21 hodin začíná taneční zábava, která s doprovodem Show Bandu Pavla Březiny potrvá až do půlnoci. (jih)

Zahrádkáři se pochlubí

Kdy: víkend 21. a 22. září, sobota od 14 do 18 a neděle 9.30 až 18 hodin

Kde: zahrádkářský areál U Vrby, Štěpánkovice



Prostr zaplní ovoce, zelenina, květiny a další zahrádkářské výpěstky. Kromě místních zahrádkářů se jimi pochlubí i jejich polští kolegové z Kietrze. Nedělní část bude zahájena v 9.30 hodin bohoslužbou, spojenou s poděkováním za úrodu. (jih)

Zámecké burčákobraní

Kdy: v sobotu 21. září od 14 hodin

Kde: na zámku, Kravaře



Venkovní zámecké prostory ovládne během sobotního odpoledne burčák a dobrá nálada. Svým vystoupením k ní přispěje též cimbálová muzika Háj i folklorní soubory Karmašnice a Srubek. (jih)

Okr. NOVÝ JIČÍN

Michal David míří na Skalky

Kdy: pátek 20. září

Kde: Nový Jičín, amfiteátr Skalky

Za kolik: 590 Kč



Jedna z největších hvězd domácí popové hudební scény Michal David se v pátek 20. září objeví v amfiteátru Skalky v Novém Jičíně. Novojičínský koncert je dalším v rámci jeho turné Michal David Open Air Tour 2019. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na mnoho známých hitů, mezi nimiž nebudou chybět písně jako Colu, pijeme colu, My máme príma rodiče, Šoumen, Céčka, sbírá céčka, Děti ráje a samozřejmě Nonstop. Amfiteátr Skalky bude otevřen od 17.30 hodin, začátek koncertu je naplánován na 19. hodinu. (ipa)

Ulice se roztančí

Kdy: pátek 20. září

Kde: Kopřivnice, u restaurace Můj svět

Za kolik: zdarma



Kopřivnické Taneční centrum pořádá veselici pod širou oblohou. V pátek 20. září mají obyvatelé a návštěvníci Kopřivnice možnost zhlédnout ukázky různých tanečních forem vyučovaných v pravidelných kurzech. Některé z nich si dokonce mohou zkusit přímo na místě za doprovodu živé hudby kapely Cizinci. Tancovat se začne ve 14 hodin. (tj)

Řemeslo má zlaté dno

Kdy: sobota 21. září

Kde: Bílovec, areál zámku

Za kolik: zdarma



V Bílovci chystají farmářský a řemeslný trh! V sobotu 21. září bude nádvoří bíloveckého zámku patřit farmářům a řemeslníkům z blízkého okolí, kteří vám přivezou nejlahodnější a nejrůznější výrobky ze svých farem a dílen. Návštěvníci budou mít možnost nakoupit si, dát si dobré jídlo, nebo si roztáhnout piknikovou deku a posvačit v trávě. K poslechu bude hrát cimbálová muzika, burčák zajistí vinařství Palavín z jižní Moravy a občerstvení je také zajištěno. Na programu budou tematické přednášky o vinařství, víně a farmaření, aktivity pro děti a další doprovodný program. Pro návštěvníky a milovníky historie a kultury bude také celý den otevřen zámek hrabat Sedlnitzkých z Choltic. Trh započne kolem 9 hodiny a potrvá až do 17. hodiny. (tj)

Na Skalkách zazní rock i blues

Kdy: sobota 21. září

Kde: Nový Jičín, amfiteátr Skalky

Za kolik: 50 Kč



Ukončení letní sezóny si žádá pořádnou rozlučku. Proto se v areálu Skalky v Novém Jičíně představí v rámci večera Skalky Oldies Rock hned tři kapely. Zahrají Klika NJ Blues – novojičínská bluesová kapela, Věšák – novojičínský hard rock-heavy a Dr. Hekto, místní hard-rockoví matadoři, kteří zahrají na závěr. Amfiteátr otevírá v 18 hodin. (tj)

Výročí skladatele zpestří křest knihy

Kdy: sobota 21. září

Kde: Kopřivnice, náměstí a Katolický dům

Za kolik: koncert v Katolickém domě – 250 Kč/děti a studenti - 150 Kč



Koncerty konané při příležitosti nedožitých stých narozenin kopřivnického rodáka, hudebního skladatele Zdeňka Petra se uskuteční v sobotu 21. září v Kopřivnici. V 18 hodin se na náměstí TGM představí dětské kopřivnické sbory „Kopřivka“ a Pěvecké sdružení Kopřivnice, hlavní část akce se odehraje v 19 hodin v Katolickém domě. Orchestr Ježkovy stopy a bratři Galiové s přáteli tam ve velkém sále zahrají a zazpívají hity a aranžmá Zdeňka Petra, Jaroslava Ježka a dalších skladatelů. V průběhu koncertu pokřtí Miloň Čepelka nové vydání knihy Zdeňka Petra „Hudba přítelkyně“. Miloň Čepelka rovněž bude večerem provádět společně s Martinem Galiou, Lukášem Jadrníčkem a Kryštofem Krhovjakem. (ipa)

okr. FRÝDEK-MÍSTEK

Nejlepší dřevorubec bude odměněn motorovou pilou

Kde: hřiště na Myslíku, Palkovice

Kdy: v sobotu 21. září od 13 hodin

Za kolik: startovné je 250 korun



Další ročník akce Myslíkovský dřevorubec se bude konat v sobotu 21. září na travnatém hřišti na Myslíku. Soutěžit se bude nejen v řezání motorovou pilou a volně stojícího špalku, ale také v přesekávání stojícího špalku a navíjení. Prezentace soutěžících začne v pravé poledne. Samotná soutěž odstartuje ve třináct hodin. Startovné činí 250 korun, přičemž v ceně je už i občerstvení. Hlavní cenou je motorová pila. Sbor dobrovolných hasičů z Myslíku, který soutěžní klání pořádá, se dále postará o bohaté občerstvení a zajímavý doprovodný program, který nabídne soutěže pro děti i ženy, umělecké kováře a ukázky řezání betonu. Po dobu akce bude umělecký řezbář Radek Zdražil vyřezávat dřevěné sochy, které budou na konci soutěže vydraženy. (mas)

Cyklistické závody jsou pro celou rodinu

Kde: hotel Grůň, Mosty u Jablunkova

Kdy: v sobotu 21. září od 9.30 do 16.30 hodin

Za kolik: zdarma



Druhý ročník veřejných cyklistických závodů horských kol pro celou rodinu s názvem Na bicykli k susedom se uskuteční v sobotu 21. září v Mostech u Jablunkova. Startovat se bude od hotelu Grůň v době od 9.30 do 16.30 hodin. Pro závodníky je připraven startovací balíček. Startovné je zdarma. Návštěvníci se můžou těšit na zábavný doprovodný program. Akce se koná v rámci přeshraničního projektu se Slovenskou republikou. (mas)

Paskovský jarmark si podmaní celý zámek

Kde: zámek a přilehlý park v Paskově

Kdy: v sobotu 21. září od 14 hodin

Za kolik: zdarma



Výroční Paskovský jarmark ovládne v sobotu 21. září zámek a přilehlý park v Paskově. Na akci se budou prezentovat regionální potravinářské a zemědělské produkty. K vidění bude také tvorba místních výtvarníků a řemeslníků. Volně přístupné budou i všechny výstavy - Galerie erbů, Stálá expozice k dějinám Paskova, Edmund Reitter a jeho svět a Modely dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček Jana Blizňáka. Samotný jarmark bude slavnostně zahájen ve dvě hodiny odpoledne. Následně se lidem představí smyčcový orchestr a cimbálové muziky, mažoretky, dětský folklorní soubor Paskovjánek a dechový orchestr ZUŠ Vratimov. Bluesrocková kapela Dobráci od Kosti začne hrát po sedmnácté hodině. Pro děti bude k dispozici skákací hrad. Dospělí jistě ocení stánky s dobrým jídlem a pitím. (mas)

Okr. KARVINÁ

Americké hladivé temno i Panenské plameny

Kdy: Sobota 21. září

Kde: Český Těšín



Americká kapela Timber Rattle patří mezi vůbec nejzáhadnější hudebníky vesmíru. Ostatně, vesmírně zní i jejich muzika, složená z ambientního hledačství a až duchovně znějícího zpěvu. Američani zahrají v sobotu 21. září v českotěšínském klubu Bledý úsvit ve Střelniční ulici. Společnost jim budou Laundered Syrup se svým energickým hard rockem a Panenské plameny, kytarová senzace z Kopřivnice. Koncert tří zajímavých uskupení začíná ve 20 hodin. (rich)

Film King Skate ve Futře

Kdy: Sobota 21. září

Kde: Orlová

Pro všechny milovníky i fanoušky skateboardingu. Filmový dokument King Skate pojednává i skejtové scéně v někdejším Československu v 80. letech minulého století, kdy zde pro všechno vládly úplně jiné – komunisticky totalitní – podmínky, než dnes. Dokument promítá orlovský klub Futra v sobotu 21. září od 20 hodin. (rich)

Okr. BRUNTÁL

Chovatelská výstava domácích zvířat

Kdy: v pátek 20. září od 15 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem

Za kolik: plné 140 Kč, zlevněné 80 Kč



Chovatelé i milovníci a obdivovatelé domácích zvířat se mohou o následujícím víkendu přijít podívat na okresní soutěžní výstavu králíků, drůbeže a okrasných a užitkových holubů včetně holubů poštovních. Na výstavě bude také expozice okrasného ptactva, hrdliček, andulek, papoušků a bažantů. Výstavu pořádá Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vrbně pod Pradědem, která letos slaví 70 let od svého založení. Výstava bude otevřena v pátek 20. září od 15 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin. (ot)

Květuška a čarodějnice na janovickém zámku

Kdy: v sobotu 21. září v 17 hodin

Kde: Janovice u Rýmařova, zámek

Za kolik: vstup zdarma



Rýmařovský amatérský divadelní soubor Mahen připravil pro děti pohádku Evy Schwarzové Květuška na čarodějnice. Představení se uskuteční na zámku v Janovicích u Rýmařova v sobotu 21. září v 17 hodin. Květuška a čarodějnice je pohádkovým příběhem s písničkami o chudé dívce Květušce (Pavla Zieglerová ml.), která má jen jedno přání… stát se na chvíli princeznou. Splnění tohoto snu jí slíbí potrhlý Bazilišek (Bronislav Konečný), který tak plní rozkaz zlé čarodějnice (Pavla Zieglerová) a přivádí Květušku jako služebnou do jejího obydlí. Ze sevření protivné babice Květušce pomáhá přerostlý skřítek (Petr Wagner) a jeho kamarádka víla (Barbora Večeřová), která byla kdysi hvězdou na nebi, než se také dostala do spárů čarodějnice. Pohádku o tom, jak je důležité zvážit svá přání, režíroval Martin Holouš, který vytvořil scénu spolu s Radkou Kolárikovou. Ta se postarala i o krásné kostýmy. Hudbu, zvuky a světla zajistil Petr Laštuvka. (ot)