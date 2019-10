Život bez bariér

Kdy: od pátku 4. do neděle 6. října

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: dospělí 100 korun, děti nad 6 let, studenti, senioři 63+, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů platí vstupné 50 korun, děti do 5 let zdarma

Jak aktivně strávit důchodový věk? Nebo vás zajímá, jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby? Nejen odpovědi na předchozí otázky, ale i na další můžete získat na festivalu Život bez bariér, který bude od pátku 4. října do neděle 6. října hostit ostravské výstaviště Černá louka. Cílem festivalu je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými a přispět ke zlepšení života a integrace do společnosti. Představí se i řada fondů, sdružení a neziskových organizací. V pátek a sobotu bude otevírací doba od 9 do 17 hodin, v neděli pak od 9 do 16 hodin.

Den architektury nabídne prohlídky i v Ostravě



Kdy: sobota 5. a neděle 6. října



Dny architektury, které nabízejí prohlídku 350 míst ve stovce měst nejen v ČR, ale i na Slovensku, nabídnou zajímavé akce i v Ostravě. V sobotu 5. října v 10 hodin před Domem energetiky je sraz pro ty, kdo by měli zájem absolvovat procházku po ulici 28. října. Po této „Pravé ostravské avenue„ zájemce provede architekt Jiří Mika. Ten bude společně Petrem Svobodou i průvodcem při procházce v okolí Kulturního domu města Ostravy a účastníkům představí připravované projekty v ulici 28. října. Sraz na tuto procházku je rovněž v sobotu 5. října (v 11.30 hodin před Domem kultury města Ostravy). V neděli 6. října se zájemci o architekturu mohou vydat na prohlídku Dolních Vítkovic. Sraz je ve 13 hodin v budově Velínu VP1 v DOV. Podrobný program mezinárodního festivalu Den architektury 2019 je k dispozici na www.denarchitektury.cz. Některé z programů jsou kapacitně omezeny – podmínkou je případná registrace účasti na GoOut.

Historickou tramvají údolím Porubky

Kdy: sobota 5. října od 8.20 do 17 hodin

Kde: Nástupní zastávka Poruba se nachází v Sokolské ulici před křižovatkou s Opavskou ulicí

Za kolik: dospělí platí 40 korun, děti od 6 do 15 let pak 20 korun. Jízdenky zakoupíte u průvodčího ve voze. Předplatní ani volné jízdenky neplatí.

V sobotu 5. října zve Dopravní podnik Ostrava zájemce na vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi údolím Porubky v trase Poruba vozovna – Zátiší a zpět. Trasa projížďky: Poruba vozovna (nástupní zastávka) – Hlavní třída – Vřesinská – Nová Plzeň – Krásné Pole – Dolní Lhota – Horní Lhota – Zátiší a zpět. Odjezdy ze zastávky Poruba vozovna: 8.20, 9.00, 10.20, 11.40, 13.00, 14.20, 15.40 hodin. Odjezdy ze zastávky Zátiší: 9.25, 10.20, 11.40, 13.00, 14.20, 15.40, 17.00 hodin.

Hradní hodokvas aneb lokální hodování



Kdy: sobota 5. října od 10 hodin

Kde: Slezskoostravský hrad

Za kolik: vstupné 120 korun dospělí, 60 korun děti od 6 let včetně, studenti, důchodci, TP, ZTP a ZTP/P průkazů (doprovod zdarma)

280 korun rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti), zdarma: děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P.



20. ročník Hodokvasu aneb lokálního hodování přinese spoustu novinek. Akce bude více zaměřena na podporu lokálních gastronomických specialit, které nabízí Moravskoslezský region. Představí se lokální pivovárky, vinná zona Navínko, farmáři a restaurace, které nabídnou pochutiny pro milovníky masa i veganské stravy. To vše doplní bohatý doprovodný program lokálních kapel, muzikantů, tvůrců a umělců. Od 10.30 do 21.30 hodin zahrají a zazpívají například ostravská kapela February, ostravsko-opavská kapela Made in 60´s složená z profesionálních muzikantů v čele s Evženem Hofmannem, kytaristou skupiny Kryštof. Akci můžete sledovat na FB události.

Odpust v Hrušově

Kdy: neděle 6. října

Kde: Hrušov

Velvyslanec Vatikánu v České republice J. E. Mons. Charles Daniel Balvo přijede v neděli 6. října odsloužit slavnostní mši svatou v době takzvaného odpustu (pouti) do Ostravy-Hrušova. Návštěvu iniciovala zakladatelka Společnosti pro památkovou obnovu hrušovského kostela Miriam Prokešová. Jak upřesnila, slavit se bude nejen svátek sv. Františka a Viktora, patronů kostela, ale také 120. výročí založení hrušovské farnosti (3. října 1899). Apoštolský nuncius bude hlavním celebrantem mše svaté, která se bude konat první říjnovou neděli od 10 hodin, posvětí také 15 restaurovaných vitrážových oken a v letošním roce renovované kostelní lavice. Hrušovský odpust začíná již v 9.30 hodin modlitbou růžence, následuje mše svatá v 10 hodin a odpoledne od 16 hodin jsou lidé zváni na farní posezení. (lap)

Karlovský Gastrofestival



Kdy: od pátku 4. do neděle 6. října

Kde: Velké Karlovice



Už o nadcházejícím víkendu 5. a 6. října provoní Velké Karlovice frgály, zabíjačka a další (nejen) valašské speciality. Program Karlovského Gastrofestivalu odstartuje už v pátek 4. října večer posezením u míchaných drinků vedle penzionu U Dorňáků a hudebním podvečerem s Bolkem Vjaclovským a ochutnávkou specialit zlínské Bistrotéky Valachy. Ve Spa hotelu Lanterna se uskuteční zahajovací galavečeře. Festival uvítá i speciálního michelinského hosta, Maďarku Eszter Palágyi, jedinou šéfkuchařku ve střední Evropě oceněnou michelinskou hvězdou. Novinkou je změna ve způsobu placení za ochutnávky: jednotná měna valašský gastroš přechází z dosavadní tištěné podoby do elektronické, k úhradě budou nově sloužit dobíjecí čipy. Hlavní program gastrofestivalu se koná v sobotu 5. a neděli 6. října od 9 do 18 hodin. Mezi raritami, které budou k ochutnání, patří třeba kozí zmrzlina, pečený býk nebo pštros na grilu. Více: www.KarlovskyGastrofestival.cz.

Okr. OPAVA

Večer plný zábavy

Kdy: v sobotu 5. října od 18 hodin

Kde: KD Bolatice

Návštěvníci si vychutnají zábavný pořad Barevný večer, sestavený ve stylu kdysi populární televizní Ein Kessel Buntes. Vystoupí imitátor, klavírista Dominik Fajkus a violoncellista Jan Hanousek, zatančí děti z kroužku Taurus a bude připraveno též křeslo pro hosta. Program doplní řada písniček a scének, přijde i kouzelník.

Divadelní matiné



Kdy: v neděli 6. října od 10 hodin

Kde: ve foyer Slezského divadla



V pořadí už po pětasedmdesáté se diváci sejdou u svého oblíbeného pořadu, jehož délka trvání je v republice zcela unikátní. Libuše Vondráčková s Evženem Truparem nabídnou přítomným další porci hudby, tance a zpěvu jako pozornost velké divadelní rodině, která se stále ráda setkává.

Přehlídka hudebních skupin

Kdy: v sobotu 5. října od 16 hodin

Kde: kulturní dům Branka

Program Branka fest zahájí od 16 hodin koncert kapely Boosta Grande (blues-rock). Po ní se postupně připojí Sorefingers (rock-grunde), Under the skin (crossover-rock), Places (indie-rock), Helpness (trash-crossover) a v závěru vystoupí Tartano:s ( hardcore-srossover). Hudební program doplní mažoretky a další místní zájmové skupiny.

Den stromů v arboretu



Kdy: v sobotu a neděli 5. a 6. října od 15 hodin

Kde: Arboretum v Novém Dvoře



Arboretum připomene Den stromů komentovanými prohlídkami areálu a oblíbenou akcí Vyřež/š si svou dýni. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje výrobu ozdob z dýní, ochutnávku dýňových specialit, lampionový průvod a další zábavné aktivity.

Hlavolamy a kuriozity

Kdy: v neděli 6. října od 9 hodin

Kde: Kulturní dům Větřkovice

Milovníci hlavolamů si nenechají ujít 17. setkání výrobců a sběratelů hlavolamů a dalších kuriozit. Do 16 hodin si budou prohlížet špičkové hlavolamy z celého světa a mohou si je sami vyzkoušet i koupit. K využití budou mít i deskové hry a na své si přijdou též zájemci o historické pohlednice, kapesní kalendáře, pivní tácky, autogramy osobností a součástí nabídky jsou připravené ukázky dřevořezbářství, paličkování i dřevěných hraček.

Koně v tahu i ve skoku



Kdy: v sobotu a neděli 5. a 6. října

Kde: Hřebčín Kravaře a Jezdecký klub Opava – Kateřinky



Milovníci ušlechtilých koní si mohou během víkendu vybrat ze dvou akcí. Kravařský hřebčín pořádá v Olšinkách v sobotu od 10 hodin Prajzskou výstavu koní a pony, vozatajské závody začínají od 13 hodin a nedělní program bude od 10 hodin zaměřený na skokový hobby sport. Jezdecký klub Opava – Kateřinky nabídne v sobotu od 9 hodin v rámci Pegas Cupu na svém kolbišti překážkové soutěže do výše 130 cm a v neděli rovněž od 9 hodin hlavní závody s účastí předních jezdců a koní z Moravy i z Polska.

Zpěvačka navštíví Opavu

Kdy: v sobotu 5. října od 19 hodin

Kde: Kulturní dům Na Rybníčku, Opava

Sál kulturního domu rozezní koncert Báry Polákové, která je držitelkou dvou Cen Anděl. Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti přijede v rámci svého podzimního turné a kromě novinek svého repertoáru potěší příznivce i známými hity, například Po válce, Kráva nebo Nafrněná.

Okr. NOVÝ JIČÍN

Orel oslavuje první století

Kdy: pátek až neděle 5. až 7. října

Kde: Nový Jičín-Loučka, Orlovna

Za kolik: 100Kč vstupné na hodovou zábavu

Sto let se neslaví jen tak. I proto budou v Orlovně v Loučce, místní části Nového Jičína, rovnou tři dny plné oslav tohoto krásného výročí trvání místní organizace Orel. V pátek od 20 hodin rozproudí hodovou zábavu kapela Ypsilon, na kterou je vstupné 100 Kč. V sobotu 5. října bude od 15 hodin připraven bohatý program pro děti i dospělé. Hned na úvod se představí děti z mateřské školy v Loučce, poté bude následovat akrobatické vystoupení na šálách, následovat budou další artistické a taneční vystoupení, proložené vystoupením pěveckým. O doprovodný program se postarají poníci, na kterých bude možno se projet, dále si děti budou moci vyzkoušet laserovou střelnici a také si nechat něco namalovat na obličej. V neděli oslavy zakončí průvod s dechovou hudbou a prapory od kaple v orlovně a slavnostní oběd. Během celého víkendu je také možno zhlédnout dobové fotografie a seznámit se s historii Orla.

Na stromech bude výstava



Kdy: od soboty 5. října

Kde: Bílovec, park naproti kostelu sv. Mikuláše

Za kolik: zdarma



Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letos se koná pátý ročník zaměřený na podmínky pěstování kakaa na Pobřeží Slonoviny. Na akci spolupracují dvě nevládní neziskové organizace Fairtrade ČS a NaZemi. Poprvé se připojuje také Bílovec, a to hned na dvou místech – v parku naproti kostela sv. Mikuláše a v parku Na Střelnici. Výstavu je možné navštívit od 5. do 12. října.

Dvojice přenese návštěvníky do Španělska

Kdy: sobota 5. října

Kde: Nový Jičín, Coffeemusicbar

Za kolik: 50 Kč

Veronika Kačo je osobitou a výraznou postava naší hudební scény. Pochází z početné muzikantské rodiny a v sobotu 5. října vystoupí společně s flamencovým kytaristou Adanem Sanchezem. Ten se narodil ve Španělsku do rodiny, v jejichž tradici hraje kytara významnou roli. V současnosti žije v Ostravě, kde působí jako pedagog a věnuje se vlastní hudební tvorbě. O tom, jak jim to ladí, se může přesvědčit každý, kdo v sobotu navštíví Coffeemusicbar v Novém Jičíně. Koncert začíná ve 20 hodin a stojí jen 50 korun.

Beseda připomene oblíbený seriál



Kdy: sobota 5. října

Kde: Bílovec, městská knihovna

Za kolik: 30 Kč/snížené vstupné: 15 Kč



Asi málokdo nezná Karla Arazima, ústřední oblíbeného postavu televizního seriálu Četnické humoresky. Stejně jako seriál se jmenuje i beseda, kterou na sobotu 5. října připravily pracovnice Městské knihovny Bílovec. Besedovat s návštěvníky bude Plk. JUDr. Michal Dlouhý, autor předloh seriálových dílů, který na besedu přijede v dobové četnické uniformě. Bude vyprávět o historii četnictva na našem území, o tom, jak vznikal úspěšný televizní seriál Četnické humoresky i o vlastní knižní a filmové tvorbě. Součástí besedy bude také povídání kastelána bíloveckého zámku Eduarda Valeše o četnickém domě v Bílovci. Na místě bude možnost zakoupit knihy a osobní turistické vizitky četníka. Beseda začne v 15 korun, dospělí zaplatí vstupné 30 korun, studenti a senioři polovinu.

Okr. FRÝDEK-MÍSTEK

Draci se budou vznášet nad letištěm

Kdy: v sobotu 5. října od 13 hodin

Kde: na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: zdarma

Den otevřených dveří, který doplní i tradiční a oblíbená drakiáda, se bude konat v sobotu 5. října na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Akci zahájí v deset hodin dopoledne výstava letecké techniky. Následovat budou seznamovací lety, seskoky parašutistů a akční ukázky leteckého provozu. Hodinu před polednem začnou dovednostní soutěže pro děti o zajímavé ceny. Se samotnou drakiádou, kterou obohatí soutěže v pouštění draků, pořadatelé počítají od 13 hodin. Na vyhlášení vítězů dojde kolem půl třetí odpoledne. Občerstvení bude zajištěno. V případě nepříznivého počasí se bude akce konat v omezeném rozsahu. Vstupné se vybírat nebude.

Okolo Bezručovy vyhlídky se půjde už pošesté



Kdy: v sobotu 5. října od 10 hodin

Kde: Bezručova vyhlídka, Sedliště

Za kolik: zdarma



Šestý ročník tradiční akce Okolo Bezručovy vyhlídky se koná v sobotu 5. října v Sedlištích. Jedná se o pěší i cykloturistiku, během které účastníci zdolají pětikilometrovou trať. Vzhledem k přijatelné délce a fyzické nenáročnosti je okruh vhodný pro všechny věkové generace. Start rodin s dětmi bude v 10 hodin v Lískovci - Hájku. Pro ostatní je individuální s cílem na Bezručově vyhlídce v době od 11 do 13 hodin.

Oktoberfest u přehrady láká na pivo a kapely

Kdy: pátek 4. října od 17 hodin a sobota 5. října od 14 hodin

Kde: venkovní areál Café&Restaurant Olešná ve Frýdku-Místku

Za kolik: vstup zdarma

Druhý ročník pivního festivalu s názvem Oktoberfest na Olešné se uskuteční v pátek a sobotu 4. a 5. října v areálu Café&Restaurant Olešná ve Frýdku-Místku. Program potěší nejen milovníky čepovaného pivního moku, ale i příznivce poctivé rockové muziky. První den zahájí akci v sedmnáct hodin vystoupením skupina Rockstars FM. V sobotu začne festivalové dění v jižní části přehrady už ve dvě hodiny odpoledne, které bude vyhrazeno dětem a soutěžím. Na pódiu se jako první představí od 16 hodin kapela The Rock Band, kterou o dvě hodiny později vystřídá Lucie revival Morava. Na koncerty naváže rockotéka. Podle pořadatelů, kteří zároveň zajistí dostatečný prostor pro parkování, se budou hudební hity i pivní pípy ve stáncích, roztáčet až do nočních hodin.

Okr. BRUNTÁL

Výstava fotografií Jana Němečka



Kdy: v pátek 4. října v 16.30 hodin

Kde: Rýmařov, městská knihovna

Za kolik: vstup volný

V Galerii u Stromu poznání v Městské knihovně v Rýmařově je do 4. října k vidění výstava fotografií Jana Němečka nazvaná Reynkovi / Petrkov. Jde o poslední výstavu Galerie u Stromu poznání, protože rýmařovská městská knihovna se z objektu v Sokolovské ulici stěhuje do nové budovy v ulici Julia Sedláka. Fotografický soubor Petrkov / Bratři Reynkovi vznikl v rámci výuky na Institutu tvůrčí fotografie. Fotografie Jana Němečka vznikaly v Petrkově, krajině básníka a grafika Bohuslava Reynka, kam za jeho syny, Danielem a Jiřím, tehdejší student fotografie od roku 2012 více jak dva roky jezdil při práci na studijním projektu pod vedením profesora Jindřicha Štreita. Derniéra výstavy proběhne v pátek 4. října v 16.30 hodin, vystoupí na ni Jan Němeček s vyprávěním o bratrech Reynkových a Vladimír Václavek s písněmi na verše Bohuslava Reynka.

Maková panenka a motýl Emanuel



Kdy: v sobotu 5. října v 16 hodin

Kde: Bruntál, městské divadlo

Za kolik: 70 korun



Do Městského divadla v Bruntále se mohou rodiče s dětmi vydat na rodinnou činoherní pohádku s písničkami Maková panenka a motýl Emanuel. Představení zahraje v sobotu 5. října v 16 hodin Liduščino divadlo Praha. Pohádka zaujme bohatou výpravou a také krásnou češtinou. „Podle dědiců autorských práv patří naše dramatizace k nejlepším dramatizacím prozaických textů Václava Čtvrtka,“ pochlubili se z Liduščina divadla. Vstupenky za 70 korun jsou v předprodeji v Městském informačním centru Bruntál, v kanceláři Městského divadla Bruntál a nebo na místě před představením.

Balady zbojnické na Sovinci

Kdy: v sobotu 5. října a v neděli 6. října od 9 do 17.30 hodin

Kde: Jiříkov, hrad Sovinec

Za kolik: 140 a 80 korun

Letošní sezóna historických akcí na hradě Sovinec se pomalu blíží k závěru. O nadcházejícím víkendu v sobotu 5. a v neděli 6. října jsou připraveny Balady zbojnické aneb loupeživé povídky a šermířské příběhy.

Na Pátém nádvoří hradu budou vystupovat skupiny s příběhy veselými, vážnými, komickými i tragickými. Diváci uvidí představení šermířské a divadelní společnosti Divadlo bez střechy, jež všechny tyto žánry spojila do představení Den v katovně nebo v Prokletém dědictví. Skupina historického šermu tance a divadla Nuntius Regis se představí s příběhem Nevěsta Kyjevská a Slavík loupežník. Se skupinou scénického šermu Allegross se návštěvníci pobaví u originálních pohádek Popelák a Pepouš. Pro nejmenší diváky zahraje loutkové pohádky divadlo Kašpárkův svět.

Na Čtvrtém nádvoří předvedou sokolníci ukázky výcviku dravých ptáků. Na nádvořích nebudou scházet ani stánky s dobovým zbožím či historickými řemesly. Po oba dva dny bude areál hradu Sovinec otevřen vždy od 9 do 17.30 hodin, navštívit interiéry hradu s průvodcem budou mít návštěvníci každou půl hodinu se začátkem výkladu na Horním hradě u dvou velkých děl.

Mezinárodní festival ve Vrbně



Kdy: v sobotu 5. října od 16 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem, Klub Mír

Za kolik: vstup volný



Pěvecké sbory se představí v sobotu 5. října ve Vrbně pod Pradědem na pětadvacátém ročníku Mezinárodního festivalu pěveckých sborů. Festival proběhne v Klubu Mír od 16 hodin, vstup na akci je zdarma. Účinkují sbory Ondráš (Nový Jičín), Carmen (Zábřeh na Moravě), ze Slovenska přijede Cantilena (Senica), z Polska se zúčastní Cantabile (Nysa) a samozřejmě vystoupí i domácí hostitelský Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.