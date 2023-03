Jak si užít aktuální víkend? Deník přináší souhrn tipů na ty nejzajímavější akce v Moravskoslezském kraji. Na Novojičínsku se lidé mohou těšit na koncert dvou kapel ve Studénce, v Novém Jičíně se koná bleší trh, pokračuje divadelní přehlídka amatérských divadel ve Štramberku, mnoho dalšího se děje jinde.

NOVOJIČÍNSKO

Na přehlídce se představí domácí ochotníci

KDY: pátek 17. března od 19.30 hodin

KDE: Štramberk, kulturní dům

ZA KOLIK: 120 Kč/snížené 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o jubilejní XXV. ročník přehlídky amatérských divadel. Téměř každý víkend, s výjimkou velikonočního, se v sobotu představí jeden amatérský divadelní soubor z bližšího i vzdálenějšího okolí. Tentokrát se představí „domácí“ Divadlo Pod věží Štramberk s představením Na tý louce zelený od Járy Beneše.

Město pořádá nefalšovaný blešák

KDY: v sobotu 18. března od 9 do 15 hodin

KDE: bývalá prodejna textilu v ulici 28. října, Nový Jičín

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kdysi velmi oblíbené bleší trhy se občas opět objeví. Tuto sobotu se koná Bleší trh v Novém Jičíně v domě pod podloubím v ulici 28. října č .p. 48, číslo orientační 6, což je bývalá prodejna textilu. Moto blešího trhu je „Dejte starým či nepotřebným věcem druhou šanci“. K mání tak budou například Hry, knihy, hračky, oděvy, doplňky, keramika, nářadí, gramodesky nebo sportovní vybavení.

Milovníky popu i rocku čeká dlouhá hudební noc

KDY: pátek 17. března od 20 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Hudební večer s kapelami Kámo a Neminem. Kámo je pop-rocková kapela z Ostravska. Mezi její úspěchy se řadí například vystoupení na festivalech Sázava fest 2022, Přeštěnice fest 2022, Rock for People 2016, na slavnostech města Ostrava nebo slavnostech města Kopřivnice, které navštívilo 2 500 lidí. Nedávno vydali nový singl s názvem Přísahám, který sklidil úspěch nejen na internetu, ale i v některých rádiích. Mladá kapela Neminem z Ostravska se prezentuje hravými poetickými texty a funky kytarovými doprovody. Ve své tvorbě mísí vlivy popu, rocku, folku i jazzu. V nadcházejících měsících chystá vydání nového singlu s videoklipem. Akci zakončí After party s DJ Láskou.

OPAVSKO

Výstava představí zajímavé krajiny

KDY: pátek 17. března od 17 hodin

KDE: Červený kostel, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Zájemci o výtvarné umění si dají dostaveníčko při zahájení výstavy Julie Machallové, která ve své malbové tvorbě nabízí pohled hlavně na krajiny a figury v ní. Opavská rodačka malbu vystudovala na Střední umělecké škole v Ostravě a pokračovala v ateliéru Daniela Balabána ba Fakultě umění Ostravské univerzity. Inspiraci nachází během cest po exotických zemích a obrazy vytváří pomocí fotografií a skic. Snaží se v nich zachytit prchavé okamžiky toho, co existuje jen v danou chvíli. Jsou to většinou místa běžně nehostinná až nepřístupná, například ledovce, hory nebo sopky. Návštěvníci výstavy se na ně dostanou bez pasu, víza i fyzické námahy.

Štístko a Poupěnka slaví

KDY: sobota 18. března od 15 hodin

KDE: kulturní dům, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Představení broučků Štístka a Poupěnky se tentokrát bude týkat velké oslavy. Jejich nový domeček bude parádní a proto bude hned co slavit. Diváci poznají nového pianistu, pana Doremi s písničkami. V přípravách oslavy bude rušit Jarášek Bobi i Čertík Bububu a možná se dostaví též Vlk a jehňátko. Tolik masek stačí na opravdový karneval, jen neudělat nepořádek, vyžadující velký úklid. Nakonec všichni zazpívají Ňufáčkovi „Hodně štěstí“ a budou se bavit na diskotéce.

Operní legenda bude zpívat i vyprávět

KDY: neděle 19. března od 15 hodin

KDE: Minoritský klášter – kavárna U modrého zvonku, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Bývalá operní legenda Slezského divadla, sopranistka Olga Procházková, je na roztrhání. Její koncert 5. března byl beznadějně zaplněný a na další zájemce se tak nedostalo. Protagonistka ho proto na jejích žádost nyní ve stejném duchu zopakuje. Svým fanouškům nabídne odpoledne plné zpěvu a hudby, zajištěné opět klavíristou Františkem Šmídem. Kromě zpívání si protagonistka bude s přítomnými posluchači povídat nejenom o kultuře, ale přiblíží jim své zážitky z divadelních prken i svůj velmi intenzívní vztah k přírodě.

Večer se slovenským kytaristou

KDY: neděle 19. března od 18.11 hodin

KDE: kostel sv. Janů, Opava

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky kostela čeká setkání se slovenským kytaristou Danielem Salontayem a jeho koncert slibuje naprosto ojedinělý zážitek. Protagonista je polovinou skupiny Longital, jejíž poslední deska je na Slovensku nominována na album roku. V Opavě představí projekt s názvem ZAOBRAZ - otcove obrazy ponorené v synovej hudbe. Jeho opavský sólový ambientní koncert je motivovaný obrazy otce Alexandra Salontaya a doprovází ho sugestivní videoprojekce VJ Kufríka a začíná přesně se západem slunce v předvečer začátku jara. Výtěžek ze vstupného použijí organizátoři na opravy chátrajícího kostela kostela sv. Janů, který si převzali do své péče.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Fotbalové utkání FK Třinec - FK Varnsdorf

KDY: sobota 18. března 10.15 hodin

KDE: stadion Třinec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ne, takto si fotbalisté druholigového Třince vstup do jarních bojů rozhodně nepředstavovali. Dvakrát prohráli a jsou poslední. Zlomit se to může "doma" s Varnsdorfem a fotbalisté Třince podporu svých fanoušků určitě uvítají a budou potřebovat.

Mega party ve Frýdlantu v rytmu electroswingu, rock'n'rollu a oldies

KDY: sobota 18. března od 19 hodin

KDE: velký sál Kulturního centra, Frýdlant nad Ostravicí

ZA KOLIK: 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: MEGA PARTY je tady! Vezmi partu kamarádů a užij si rytmy elektoswingu, rock’n’rollu a dalších hudebních stylů a protancujte se až do rána. Dobový kostým ve stylu 50. a 60. let je vítán. Za DJ pult se během večera postaví DJ FreakySwingerzzz a speciální host DJ ROXTAR & ADOLFEEN. Program okoření vystoupení SAXOFRANCISE.

OSTRAVSKO

Motorkáři si mohou vyzkoušet Hondy a Yamahy

KDY: od pátku 17. března od 15 hodin do neděle 19. března 18 hodin

KDE: Nákupní centrum Géčko, Ostrava

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Máte svůj motorkářský sen? Chcete si vyzkoušet jaké to je, být motorkářem? V nákupním centru Géčko budou o víkendu nejen k vidění motorkářské krásky z dílny Honda a Yamaha. Můžete si je nejen osahat, ale i vyzkoušet – tedy doslova „osedlat“ a vyfotit se s nimi. Organizátoři slibují tyto kousky: Yamaha R6 (okruhovka), Yamaha Ténéré 700, Yamaha MT-07, Honda Rebel 1100, Honda CB650R, Honda Africa Twin 1100, Honda CB750 Hornet.

Ostrameeting, setkání fanoušků anime a popkultury

KDY: sobota 18. března od 13 do 18 hodin

KDE: sady Dr. Milady Horákové, Moravská Ostrava

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Půjde o letošní první setkání zástupců takzvané otaku komunity z blízkých i dalekých koutů České republiky, které pořádá ostravské uskupení Ostrameeting. Jde o veřejné setkání mladých cosplayerů, příznivců anime, videoher a východoasijské kultury.

Pochod pro lepší mozkovou vitalitu

KDY: sobota 18. března od 14 do 18 hodin

KDE:Tipy na víkend v celém kraji: Na Novojičínsku bude znít rock i pop sraz u městského úřadu obvodu Ostrava-Jih (Horní 791/3)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pochod pořádá Městský obvod Ostrava-Jih a Kultura Jih. Akce je součástí celorepublikového projektu Pochod pro Mozek 2023. Jeho cílem je připomenout široké veřejnosti to, na co se často zapomíná - že to, jak funguje náš mozek, výrazně souvisí s naší fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. Přihlášení není nutné, účast je zdarma. Kontaktní osoba Anna Kührová.

KARVINSKO

Evropský pohár v házené - HCB Karviná - Runar Sandefjord

KDY: sobota 18. března od 18 hodin

KDE: Házenkářská hala, Karviná

ZA KOLIK: 100-150 Kč

PROČ PŘIJÍT: V sobotu čeká karvinské házenkáře první čtvrtfinálové utkání EHF European Cupu proti norskému soupeři Runar Sandefjord! „Fanoušci, nenechte si ujít tento zajímavý souboj a přijďte s rodinou a přáteli vytvořit hráčům nezapomenutelnou atmosféru! Těšíme se na vás," zve klub a všechny pak opravdu čeká další špičkový sportovní zážitek v nádherné a bouřlivé atmosféře, jak to umí jen HCB Karviná a místní publikum.

Orchidea oslaví 20 let koncertem v Hard Cafe

KDY: sobota 18. března 20 hodin

KDE: klub Hard Cafe, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Důvod k oslavě se vždycky najde a slaví-li kapela 20 let existence, je ten důvod dvojnásobný. Dvě dekády na hudební scéně si koncertem v sobotu 18. března v klubu Hard Cafe připomene karvinská heavy metalová kapela Orchidea. Na koncertě zazní průřez celou tvorbou kapely a účast na akci přislíbili také někteří bývalí členové kapely. Fanoušci kvalitní metalové hudby si v sobotu v Hard Cafe mohou poslechnout také ostravskou hard rockovou kapelu Rusty Fox a karvinské metalisty Stone Throne. Hlavní hvězdou večer avšak bude Orchidea, která během 20 let nepřerušila svou činnost.

BRUNTÁLSKO

Jarní ples města Bruntálu

KDY: sobota 18. března od 19.30

KDE: Společenský dům, Bruntál

ZA KOLIK: 300 a 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Město Bruntál pořádá Jarní ples města Bruntálu - XXVIII. ročník. Hraje krnovská kapela BT Nova, k poslechu i tanci cimbálová muzika Opavští hudci. Hudební host večera je zpěvačka Leona Machálková. Slavnostní předtančení zajistí studenti gymnázia. Připravena jsou taneční vystoupení, módní přehlídka, bohatá tombola i občerstvení. Nebude chybět fotokoutek a také Prosecco Point.

Harmonie ve výcviku koní

KDY: sobota 18. března od 10 hodin

KDE: Mirotínek, Tvrdkov

ZA KOLIK: diváci 500 Kč, poplatek za účast koně 1000 Kč

PROČ PŘIJÍT: Seminář je určený všem milovníkům koní, kteří hledají cestu klidnou a snaží se porozumět koním. Zaměřen je na různé problémy při vedení, lonžování ale také ze sedla. Organizátoři předvedou například práci s tlakem a strašáky pro bázlivé koně, kdy posunou koně ven z jejich komfortní zóny a přitom je udrží v klidu.