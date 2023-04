Jak si užít aktuální víkend? Deník přináší souhrn tipů na ty nejzajímavější akce v Moravskoslezském kraji, na Novojičínsku se lidé mohou těšit na velikonoční jarmarky, v Novém Jičíně se představí jazzové trio, v Kopřivnici se bude křtít nové hudební album, mnoho dalšího se děje jinde.

NOVOJIČÍNSKO

Zpěvačka Nika pokřtí první album

KDY: pátek 31. března, od 19.30 hodin

KDE: Vila Machů, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Autorská a zároveň manželská dvojice Veronika a David Zemanovi, vystupující jako hudební duo Kalle, představí písně nejen ze své třetí řadové desky, která je svou náladou zřejmě tou nejtemnější. Hudební duo přitom ale jen přirozeně pokračuje v tom, co si před lety vytyčilo. Posmutněle krásná hudba s jedním z nejkrásnějších hlasů celé tuzemské nezávislé scény. Mladá ostravská zpěvačka Nika představí a pokřtí svou debutovou nahrávku „Flesh and Soul", která obsahuje 11 autorských písní. Síla interpretky je v hypnotickém výrazu plném barev a vůní, nápaditých aranžích a uhrančivém vokálu, který má tolik podob a odstínů jako pramen čisté vody zrcadlený v paprscích slunce.

Štramberská přehlídka přivítá divadelníky z Příbora

KDY: pátek 31. března, od 19.30 hodin

KDE: Štramberk, kulturní dům

ZA KOLIK: 120 Kč/snížené 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o jubilejní XXV. ročník přehlídky amatérských divadel. Téměř každý víkend v březnu a dubnu, s výjimkou velikonočního, se v sobotu představí jeden amatérský divadelní soubor z bližšího i vzdálenějšího okolí. Tentokrát se představí divadelní soubor DS Přídlo Příbor s hrou Benátky pod sněhem, jejímž autorem je Gilles Dyrek.

V Jazz klubu vystoupí Robert Balzar Trio

KDY: pátek 31. března, od 20 hodin

KDE: Stará pošta, Nový Jičín

ZA KOLIK: 160 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Hudba RBTria zachycuje nový, současný zvuk tří zkušených hudebníků v jednom organickém celku. RBT hraje ve složení: Vít Křišťan – piano, Robert Balzar – kontrabas, Kamil Slezák – bicí, Většinu repertoáru tria tvoří vlastní skladby, nebo úpravy nejen jazzových standardů. Zatím posledním počinem bylo vydání DVD „One Day”, které bylo natočeno v lese u Poličky v koprodukci s Českou televizí. Robert Balzar Trio zatím vydalo šest autorských alb a vystupovalo na mnoha zahraničních koncertech či festivalech v Evropě a v USA. RBTrio například doprovázelo hvězdy, jako jsou kytarista a zpěvák Raul Midon nebo Kurt Elling. RBTrio pravidelně vystupuje s vynikajícím českým zpěvákem Danem Bártou.

Velikonoční jarmarky nabídnou pestrý program

KDY: sobota 1. dubna, Od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin

KDE: náměstí S. Freuda, Příbor a náměstí Republiky, Studénka

PROČ PŘIJÍT: Příborský velikonoční jarmark nabídne kromě pochutin, řemeslných výrobků a dekorací také pěkný program. Ten obstarají děti z místních mateřských a základních škol a Valašský soubor písní a tanců Radhošť. Velikonoční jarmark ve Studénce nabízí kromě možnosti zakoupit si nějaké zboží také pestrý program. V 14.30 hodin vystoupí dětský folklorní sbor Holúbek, který v 15.30 hodin vystřídá na čtvrt hodiny divadélko pro děti Ententýny. Od 16 hodin bude hrát cimbálová muzika Slanina. Pro děti bude připravený historický kolotoč, chybět nebudou ukázky řemesel nebo tvořivé dílny.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Gaia Mesiah ve Stounu

KDY: pátek 31. března

KDE: klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: předprodej 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Živelná čtveřice Gaia Mesiah se přihlásila v březnu s novinkou Vlnobytí a vyrazila na turné. Kapela pověstná svou nezničitelnou energií se na albu vrací ke svým kořenům a současně plně zužitkovává zkušenosti nasbírané v průběhu mnoha let působení na domácí rockové scéně.

Odemykání Ostravice

KDY: sobota 1. a neděle 2. dubna

KDE: Ostravice Staré Hamry divoká voda

PROČ PŘIJÍT: Tradiční první akce vodácké sezóny na divoké vodě. Ostravice je svým charakterem a délkou divokého úseku ojedinělou řekou u nás. Jedná se o 11 km poctivé WW II „alpského“ typu, s velkým počtem peřejí, sjízdných stupňů a jiných lákadel.

OSTRAVSKO

Víkend ve znamení úklidu

KDY: pátek 31. března a sobota 1. dubna

KDE: Ostrava-Jih, Rezavka, Turkov

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Začátek jara se vždy nese ve znamení úklidu. Hned několik „úklidový“ akcí se koná o víkendu i v Moravskoslezském kraji. Například v Ostravě už v pátek mají sraz dobrovolníci, kteří se chtějí zapojit do očisty Bělského lesa. Akci s názvem Ukliďme náš Jih pořádá Městský obvod Ostrava-Jih a Kultura Jih a sraz je v Bělském lese v pátek 31. března od 14.45 do 15.00 u tramvajové smyčky na ulici Svornosti (konečná tramvajové linky č. 11). Pro dobrovolníky budou připraveny pytle, rukavice i drobné občerstvení.

V sobotu se pak zájemci mohou zapojit do úklidu přírodní památky Turkov, kouzelného lesa na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba a Třebovice. Organizátorem akce je sdružení Ekolyceum a jedná se již o 19. ročník jarního úklidu Turkova. Dobrovolníci mají sraz v 9 hodin na zástavce MHD "Bedřicha Nikodéma" (autobus č. 39, tramvaj č. 4).

Ve stejnou dobu mají sraz také zájemci, kteří se chtějí zapojit do jarního úklidu přírodní rezervace Rezavka v Ostravě-Svinově. Díky blízkosti města a naučné stezce je Rezavka hojně navštěvována, což s sebou bohužel přináší i více odpadků odhozených v přírodě a vandaly ničící naučné a informační cedule. Akce se koná pod záštitou správy Chráněné krajinné oblasti Poodří. Sraz účastníků je opět v sobotu 1. dubna v 9 hodin, tentokrát na parkovišti před restaurací McDonald's v Avion Shopping parku. „Poté společně sejdeme pod silniční most přes Odru, rozdáme si pytle, rukavice a začneme uklízet. Naším cílem bude také oprava a vyčištění cedulí a informačních panelů, zprůchodnění stezek přehrazených padlými kmeny a v neposlední řadě pozorování jarní přírody Poodří. Pro účastníky budou připraveny drobné odměny a hlavně dobrý pocit z vykonané,“ lákají organizátoři.

Prodejní přehlídka udržitelné módy

KDY: Od pátku 31. března 9 hodin do soboty 1. dubna 17 hodin

KDE: Výstaviště Černá louka, pavilon A, Ostrava

ZA KOLIK: Vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Módní přehlídky tradičně patří k top zážitkům ve světě módy. Festival udržitelné udržitelné módy ReFashanda ale toho o víkendu nabídne mnohem více. Jeho součástí bude i Regionální tržiště. K dostání zde budou nejen oděvy a šperky, ale i další originální ruční výrobky a potraviny z našeho regionu, připraven je také bohatý doprovodný program. Obě akce, ReFashanda i Regionální tržiště, jsou součástí měsíce udržitelné módy ReFashion, který navazuje na Fashion Revolution Week. Jeho cílem je šířit osvětu o dopadech módního průmyslu, rozvíjet povědomí o upcyklaci, recyklaci a slow fashion.

Den ptactva v Zoo Ostrava

KDY: sobota 1. dubna od 9 do 19 hodin

KDE: Zoo Ostrava, Michálkovice

ZA KOLIK: 160 korun, zvýhodněné vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Na 1. dubna tradičně připadá Mezinárodní den ptactva. Svátek všech opeřenců se slaví již od r. 1906, kdy byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava patří tento den k dlouholetým tradičním akcím pro veřejnost, kdy všichni nositelé s ptačími jmény mají zvýhodněné vstupné. V deset hodin ráno začíná procházka s ornitologem, poznávání ptačích druhů v areálu zoo (doporučují se dalekohledy s sebou). Sraz je u Výukového centra. Od 12 do 16 hodin se pak koná akce nazvaná Ptačí hádání - přehlídka budek, peří, vajec a další aktivity pro děti a dospělé.

Kowax Valašská Rally poprvé v Ostravě

KDY: neděle 2. dubna od 9 do 18 hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: předprodej 250, na místě 300, děti do 15 let vstup s rodiči zdarma

PROČ PŘIJÍT: Speciální rychlostní zkoušku Valašské rally se organizátoři letos rozhodli pojmout jako svátek motorsportu. Návštěvníci se mohou těšit na mistrovství ČR v rally v čele s Václavem Pechem ve voze WRC, drift show a drift taxi, sraz veteránů či upravených aut, závod RC modelů, simulátory nárazu, koncerty a mnoho dalšího. Program nadchne nejen velké chlapy, ale na své si přijdou i děti, pro které máme připravené soutěže a atrakce. K dispozici bude také občerstvení.

KARVINSKO

Otevření Archeoparku v Chotěbuzi

KDY: sobota 1. dubna, 9-16 hodin

KDE: Archeopark Podobora Chotěbuz

ZA KOLIK: dospělí 120, děti a ZTP 60, rodinné 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: V Archeoparku zahajujeme sezonu! Od soboty 1. dubna bude veřejnosti zpřístupněn venkovní areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, jak se žilo v době raného středověku – v jakých obydlích lidé bydleli, jaký oděv nosili, čím se živili, jaké nástroje používali apod. Prohlídky s průvodcem se budou konat každou celou hodinu, první v 9:00, poslední v 16:00. Prohlídka bez průvodce není možná. V rámci zahájení sezony, které letos nese název Od příze po tuniku, si můžete vyzkoušet i nejrůznější aktivity spojené s tkaním – budeme spřádat nitě na vřeténku i kolovratu, tkát na různých stavech a barvit látky.

To To Band CZ v Hard Cafe

KDY: sobota 1. dubna

KDE: Hard Cafe Karviná

ZA KOLIK: 199 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapela TOTOBAND.CZ je jediný cover band legendární americké kapely TOTO v České republice. Uslyšíte hity jako Africa, Rosana, Hold The Line, Pamela, White Sister, Georgy Porgy atd. Kapela je složená z moravských muzikantů, kteří spolu v tomto složení koncertují po různých klubech a na hudebních akcích od roku 2015. Program je rozdělen do dvou částí po cca jedné hodině.

OPAVSKO

Jarmark vítá Velikonoce

KDY: pátek 31. března od 13.30

KDE: Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Na Velikonočnímu jarmarku si dají odpolední dostaveníčko labužníci, hospodyňky i děti. Pro mlsné jazyky bude připravená spousta dobrot, zkrátka nevyjdou ani zájemci o velikonoční výrobky do svých domovů a děti se vydovádějí v dílničce při ruční výrobě dobře svištící pomlázky.

Klubový večer z cyklu Jubilanti

KDY: pátek 31. března od 17 hodin

KDE: Kupe, Opava

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Večer s názvem Muži nestárnou aneb Stáří není pro sraby bude věnovaný jubilantovi Vlastimilu Kočvarovi a název na něj sedí jako ulitý. Opavský inženýr, konstruktér, zlepšovatel, spisovatel, pedagog, numismatik, redaktor, známý esperantista a bývalý předseda Matice slezské, který slaví 85 let + 2 „zpožděné covidové roky“ je prostě Velký Slezan. Bez jeho přítomnosti a aktivní účasti není myslitelná žádná opavská akce kulturního charakteru. Oslavenec si pozornost rozhodně zaslouží. Besedy se ujme ostřílený Evžen Trupar a hudebně protagonistovi popřeje skupina Praktik People.

Jarní cesta za bylinkami

KDY: sobota 1. dubna od 9 hodin

KDE: zahradnictví Weiss, Otice

PROČ PŘIJÍT: V rámci Dne země i zahradnictví připravilo pro návštěvníky zajímavý program. Ukáže jim, jak rostlinky pěstovat, zajistí komentovanou prohlídnu areálu a ve tvořivých dílničkách naučí přítomné děti set i sázet bylinky.

Výstava V tichém osamocení

KDY: víkend 1. a 2. dubna od 15 do 18 hodin

KDE: Červený kostel, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Opavská rodačka, výtvarnice Julie Machalová nabízí zájemcům své obrazy, na kterých zachycuje prchavé dojmy ze svých zahraničních cest. Nejprve je tvoří pomocí fotografií a skic v okamžiku zaujetí, pak dojem převádí štětcem na obraz. Jsou to většinou ledovce, hory, sopky, tedy .krajiny pro turistu nepřístupné a nehostinné, ne kterých by dlouhý čas rozhodně trávit neměl. Je však okouzlen daným momentem, přeje si tam zůstat, proto se zachycená krajina stává jedinečným fenoménem se silnou estetickou hodnotou.

První jarní jarmark

KDY: neděle 2. dubna od 8 do 14 hodin

KDE: kulturní dům Služovice

PROČ PŘIJÍT: Svůj první jarní jarmark si obec vychutná v prostorách kulturního domu. Zájem určitě vzbudí ručně vyráběné dobroty, ukázka jarních hrnkových květin a pro děti bude připravena tvořivá dílnička. Naučí se v ní malovat velikonoční vajíčka i obrázky, zdobit velikonoční perníčky a uplést si pomlázku.

BRUNTÁLSKO

Velikonoční jarmark na zámku Bruntál

KDY: sobota 1. dubna od 9 do 14

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 30 korun, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: První jarní jarmark v duchu velikonočních tradic si budou moci užít už tento víkend návštěvníci zámku Bruntál. Těšit se mohou nejen na prodej velikonočních výrobků a hudební vystoupení, ale ani i na tvořivé dílničky.

První salva na Sovinci

KDY: od soboty 1. dubna od 9 hodin do neděle 2. dubna 17 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 korun, zvýhodněné vstupné 120 korun, rodinné 540 korun

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend na starobylém hradě Sovinci se ponese v duchu výročí 380 let od švédského obléhání hradu. Chybět nebudou netradiční prohlídky oživené scénkami, které doplní a ozvláštní tradiční prohlídkovou trasu. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, například na šermířská a mušketýrský vystoupení.