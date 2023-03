Nejrychlejší přeběh Cesty hrdinů SNP aneb 770 km přes Slovensko

KDY: pátek 3. března, od 19 hodin

KDE: restaurace Libušín, Pustevny

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Štverák je ultratrailový běžec a v Libušíně bude vyprávět o svém běhu po Cestě SNP, který absolvoval v říjnu 2022. Běžel celkem 6 dnů, 19 hodin a 15 minut trasu dlouhou 770 km s převýšením 30 000 metrů. Běh věnoval Adélce Sekyrové, na kterou se vybíraly penízky, aby si mohla splnit své sportovní sny. Chcete vědět, jak se Tomáš na běh připravoval a jaký byl jeho průběh? O tom všem bude Tomáš povídat na své besedě. Pokud si chcete na besedu zarezervovat místo u stolu, volejte tel. 603 343 888.

Frenštátský Sedmihlásek

KDY: sobota 4. března, od 9 do 13 hodin

KDE: ASTRA, centrum volného času, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 30. ročník pěvecké soutěže pro děti od 7 do 15 let. Návštěvníky i soutěžící čeká super postupová soutěž ve zpěvu valašských písní, kterou každoročně společně pořádají Valašský soubor Sedmikvítek, Valašský folklorní spolek a CVČ ASTRA. Děti zpívají vždy dvě písně, jednu a capella a druhou s hudebním doprovodem, obvykle cimbálové muziky. Vše se nahrává na video a posílá pořadatelům dalšího, tedy regionálního kola, kde se setkají nejlepší zpěváčci z celého Valašska společného pro celou Moravu a Slezsko. Tam už děti doprovází Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Calin

KDY: sobota 4. března od 20 hodin

KDE: klub Stoun

ZA KOLIK: 450 Kč v předprodeji / 490 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Ikona českého rapu se poprvé představí ve frýdecko-místeckém klubu Stoun. Calin je v současnosti jeden z komerčně nejúspěšnějších interpretů na české hudební scéně.

HC Oceláři Třinec - Mladá Boleslav

KDY: neděle 5. března, 16.30 hodin

KDE: Werk Aréna Třinec

ZA KOLIK: 125-220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třinečtí Oceláři se doma představí po takřka třítýdenní pauze, kdy bojovali na ledech soupeřů. Očekává se tak skvělá atmosféra v zápase, který opět hodně napoví o tom, z kterého místa vystřelí třinečtí do play-off.

OSTRAVA

Oktagon 40

KDY: sobota 4. března od 18 hodin (vstup od 17 hodin)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: od 750 korun

PROČ PŘIJÍT: Šestnáct elitních zápasníků Evropy welterové váhy si to v Ostravar Aréně rozdají v prvním kole pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger o postup do čtvrtfinále. Osmička nasazených elitních zápasníků z Oktagonu je šampion welteru Kaik Brito, šampion střední váhy Patrik Kincl, srbský „Prometheus“ Bojan Veličković, brazilský kouzelník Apollo Silva, nejlepší maďarský fighter Máté Kertész, nesmrtelný Němec Christian Jungwirth i německá superstar Christian Eckerlin. A samozřejmě nebude chybět ani nejdéle panující král Oktagonu David Kozma, který chce po prohře na Oktagonu 37 dobýt Evropu a poté si vzít zpátky i titul welteru.

Veletrh cestovního ruchu

KDY: pátek 3. až sobota 4. března

KDE: výstaviště Černá louka

ZA KOLIK: od 90 Kč, senioři, studenti 50 Kč, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Cestování, poznávání, relax, turistika, dobrodružství. To vše slibuje 25. ročník veletrhu cestovního ruchu, který se o víkendu koná v Ostravě na Černé louce.

Knižní festival

KDY: pátek 3. až sobota 4. března

KDE: výstaviště Černá louka

ZA KOLIK: od 90 Kč, senioři, studenti 50 Kč, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čtvrtý ročník knižního festivalu opět představí nejen knižní novinky a to nejzajímavější z knižní produkce všech žánrů z celé České republiky, ale v rámci bohatého doprovodného programu se můžete těšit na tematické besedy a přednášky na dvou scénách; autorská čtení, autogramiády, křty nových knih a setkání s nejčtenějšími českými autory; workshopy, tvůrčí dílny a herní zónu; odpočinkovou "chill out" zónu s kavárnou, soutěže a tematické výstavy.

KARVINSKO

Den hokeje v Karviné

KDY: sobota 4. března do 10 hodin

KDE: Zimní stadion a tenisová hala Karviná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci akce nazvané Den hokeje se mohou hokejoví fanoušci těšit například na (nejen) dovednostní soutěže NHL Global Fan Tour, tréninky, dětský hokejový turnaj a soutěže v e-sportu. Pro všechny bude jistě velkou atrakcí exhibiční utkání hokejových legend anebo veřejné sledování zápasu NHL mezi týmy Boston Bruins a New York Rangers. Třináctihodinový maraton, na jehož úvodu zazní česká hymna podání místního pěveckého sboru Permoník, začne v 10 hodin ve sportovním areálu v Karviné-Fryštátě – na zimním stadion a přilehlé tenisové hale.

Rock and Roll v srdci

KDY: sobota 4. března od 19 hodin

KDE: Stolárna club Havířov

ZA KOLIK: 200 Kč/ZTP 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Benefiční koncert několika kapel podpoří potřebné rehabilitace pro chlapce jménem Dalibor. Na akci vystoupí kapely Vixlaivant, Messalina, Solar System, We Are Here, po koncertních vystoupeních bude následovat after party.

OPAVSKO

Plesy se pomalu loučí

KDY: pátek 3. března a 4. března v 19 hodin

KDE: kulturní dům Budišov nad Budišovkou, Babinec Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: v textu

PROČ PŘIJÍT: Kulturní dům v Budišově nad Budišovkou přivítá v pátek od 20 hodin účastníky charitativního Plesu pro Jakuba. Přítomné pozve na parket krnovská skupina BTJ Nova a připravené jsou i soutěže o ceny. Vstupné i s večeří stojí 350 korun. V sobotu budou v Hradci nad Moravicí plesat nejenom milovníci country a western stylu na Country bálu v Babinci. K tanci i k poslechu jim nebude hrát nikdo jiný než country skupina Karavana a program zaručuje výuku country tanců i soutěže o ceny. Vstupné je 200 korun.

Přijďte se proběhnout

KDY: sobota 4. března od 8.30 hodin

KDE: areál hřiště TJ Ludgeřovice

ZA KOLIK: neuvedeno

Na 14. ročníku běžeckého závodu Ludgeřovická 15 jsou pro účastníky připravené trasy přesně na míru jejich fyzických schopností. Běžet mohou v délce tří až patnáctí kilometrů, děti se proběhnou na trati dlouhé sto metrů a chodci ujdou patnáct kilometrů. V cíli je pro účastníky připraveno občerstvení formou čaje, párku, piva a nealko nápoje. První tři závodníci z každé kategorie, kteří doběhnou do cíle hlavního závodu, dostanou pohár.

Putování z pohádky do pohádky

KDY: neděle 5. března v 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Malí návštěvníci od tří let si v divadélku užijí hned pět klasických pohádek: O Otesánkovi, O Červené Karkulce, O velké řepě, Hrnečku, vař! a O koblížkovi. Členové dětského divadelního souboru Štěkátko si pro ně připravilo veselé zpracování pohádek o věčně hladovém Otesánkovi, o dramatickém setkání Červené Karkulky s vlkem a babičkou, o velmi obtížném tahání přerostlé řepy, o přes míru vařícím hrnečku a nakonec ještě o neposlušném koblížkovi.

Anička a bylinkové kouzlo

KDY: neděle 5. března od 14 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

ZA KOLIK: 150 až 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Opavským dětem přiveze Slovácké divadlo Uherské Hradiště pohádkový muzikál, který zaujme malé diváky i jejich dospělý doprovod. Diváky vtipnou formou seznámí s mocí bylinek. Malá Anička objeví jejich kouzelný svět, který chce její tatínek zničit, aby mohl na louce postavit obchodní centrum. Podaří se dívence louku pro bylinky zachránit? V příběhu sehrají kromě už zmíněných bylinek velkou roli též kouzla a písničky od srdce.

BRUNTÁLSKO

Oslava žen a Divoké kočky

KDY: 3. března od 17:00

KDE: velký sál tělocvičny ZŠ, Město Albrechtice

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Na oslavu svátku Mezinárodního dne žen je připravena nejen hudba, tanec, ale i menu, módní přehlídka, vystoupení Tanečního oddílu TJ Město Albrechtice. A jako třešnička na dortu vystoupení travesti skupiny Divoké kočky. Vstupenky lze zakoupit na podatelně MěÚ Město Albrechtice. Cena vstupenky je 250 Kč. Tak neváhejte, bude to jízda!

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: do 28. května denně mimo pondělí, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od konce minulého týdne lze prohlídku bruntálského zámku spojit s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.