Jak si užít nastávající víkend? Na Novojičínsku jsou připraveny vánoční akce i koncert populární zpěvačky. Mnoho se toho děje i jinde v kraji, více v Tipech Deníku.

Karviná, rozsvícení vánočního stromu. 3. prosince | Video: Deník/Tomáš Januszek

NOVOJIČÍNSKO

Vystoupí také Ilona Csáková s bandem

KDY: pátek 22. prosince a sobota 23. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vystoupení v rámci končícího tradičního adventního jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. V pátek od 15.30 hodin vystoupí dětská energická kapela Brouci z Českého Těšína, v 18 hodin se na pódiu představí známá zpěvačka Ilona Csáková s doprovodnou kapelou. V sobotu, poslední den adventního jarmarku v Novém Jičíně, čeká jeho návštěvníky od 15 hodin pohodové odpoledne s žesťovým kvintetem All Brass Band, od 15 do 17 na Masarykově náměstí také budou skauti rozdávat Betlémské světlo.

Vánoční náměstí

KDY: pátek 22. prosince od 17 do 22 hodin

KDE: náměstí Míru, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční zóna v centru města nabídne stánky, vánoční bar, posezení, k tomu budou hrát Dj Lucky Boy a Dj Skap.

Betlémské světlo ve Studénce

KDY: sobota 23. prosince a neděle 24. prosince

KDE: Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Skauti a skautky ze Studénky budou rozdávat Betlémské světlo v sobotu 23. prosince od 15 do 18 hodin na náměstí Republiky a v neděli 24. prosince od 9 do 12 hodin v parku u ZŠ Františka kardinála Tomáška. Už v pátek bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v areálu zámku v Nové Horce, místní části Studénky - od 8 do 15 hodin v zámecké kapli a od 15 do 18 hodin před kaplí.

KARVINSKO

Karvinský vánoční jarmark

KDY: sobota 23. 12. od 10 do 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den před Štědrým večerem lze v Karviné navštívit adventní městečko, atmosféru bude dotvářet historická tržnice, ve které uvidíte lití olova, práci kováře na otevřené výhni, mincovnu mistra pregéře a ukázky ražby mincí, kde budete mít možnost zakoupit si čerstvě vyražené mince „pod polštář“ podle starých vánočních zvyků. Čeká na vás i ovčinec, vánoční hudba, pečené kaštany či Ježíškova vánoční pošta pro přáníčka dětí i dospělých.

Česká mše vánoční

KDY: pátek 22. 12 v 18 hodin

KDE: Evangelický kostel Na Rozvoji

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pěvecký sbor Slezan a orchestr učitelů a přátel ZUŠ P. Kalety zahrají a zazpívají tradiční hudební skladbu Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční.

AZ Havířov vs. Technika Brno

KDY: pátek 22. 12 v 17.30 hodin

KDE: zimní stadion Havířov

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vedoucí tým druholigové skupiny Východ se bude chtít rozloučit s rokem 2023 výhrou proti poslední Technice Brno. Přijdete povzbudit pravděpodobného vítěze soutěže?

Plebiscit 1920 – Plebiscyt 1920

KDY: pátek 22. 12 od 8 do 16 hodin

KDE: Historická budova Těšína, Hlavní třída 115/15

ZA KOLIK: 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava o historii Těšínského Slezska byla připravena ve spolupráci českých a polských historiků pod autorským vedením PhDr. Tomáše Ruska ze Slezské univerzity v Opavě v rámci přeshraničního projektu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński 1920–2021, realizovaného společně Slezskou univerzitou v Opavě a Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Štědrovečerní ohňostroj

KDY: neděle 24. 12. v 21 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Bohumín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Koncert a ohňostroj v jednom na Štědrý den. Pro občany Bohumína zazpívá Eliška Nováková (21 až 21.45 hodin), setkání uzavře ve 21.50 hodin tradiční ohňostroj.

OSTRAVSKO

Popelka - muzikál na ledě

KDY: sobota 23. prosince od 14 hodin

KDE: Ostrava Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: od 750 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostravar Aréna v sobotu nabídne velkovýpravné představení plné kouzel, pohádkové fantazie s nádhernou hudbou, skvělými výkony v podání hereckých, pěveckých a krasobruslařských hvězd. 300 dobových kostýmů, působivé variabilní jeviště a mnoho moderních efektů, vytváří z tohoto představení nezapomenutelný zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé! V hereckých a pěveckých rolích vystupují Pepa Vojtek, Dana Morávková, Václav Kopta, Hanka Křížková, Tomáš Savka, Hana Buštíková, Vlastimil Harapes a další. Hlasy Popelce a Princi propůjčili Lucie Bílá a Ondřej Ruml. Účinkuje mezinárodní krasobruslařský soubor sportovců ze sedmi zemí, mezi nimiž jsou sólisté předních evropských krasobruslařských show. Děti do 6 let, nebo do 120 cm mají vstup zdarma, bez nároku na sedadlo. Maximálně 1 dítě zdarma na jednoho platícího dospělého.

Adventní program v Ostravě jde do finále

KDY: pátek 22. a sobota 23. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, náměstí Ostrava-Jih, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program Ostravských Vánoc a Vánoc na Jihu jde Adventní program v Ostravě jde do finále. Čtvrtý adventní víkend nabídne v sobotu 23. prosince, poslední předvánoční večer, koncert Kateřiny Marie Tiché a kapely Bandjeez od 18 do 19 hodin, předtím - od 16.30 do 17. hodiny - se mohou návštěvníci trhů těšit na představení Trampoty s Ježíškem. V pátek bude pódium patřit od 17.30 do 18.30 hodin Dětskému pěveckému sboru Koko a jejich Živému betlému, od půl sedmé do osmi hodin večer si naposledy budou moci návštěvníci trhů pořídit foto přímo z velké stage na Masarykově náměstí. Návštěvníci vánočních trhů na náměstí v Ostravě-Jihu se mohou v pátek od 17. hodin těšit na Vánoce s flašinetáři a písně v podání divadelní společnosti Keltik. V sobotu ve stejný čas pódium ovládne kytarista a zpěvák Vadim Windy s pořádnou porcí folkrocku před štědrovečerní večeří.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svatoštěpánské odpoledne

KDY: úterý 26. 12. od 13 do 17 hodin

KDE: Frýdecký zámek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Můžete zhlédnout aktuální výstavy nebo se můžete zúčastnit prohlídky Zámeckého okruhu či navštívit expozici Beskydy – příroda a lidé. V 15 hodin vystoupí v Rytířském sále frýdeckého zámku Lašský smíšený pěvecký sbor Baška.

Černá hodinka v Zeleném domě

KDY: čtvrtek 21. prosince v 16.30 hodin

KDE: přednáškový sál v Zeleném domě, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 25 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční předvánoční večer věnovaný tajemným příběhům a pověstem z oblasti Beskyd a Pobeskydí. Po krátké procházce zšeřelým Frýdkem za svitu lucerny se uskuteční rozsvícení vánočního stromu na jedné tajemné zahradě. Ochutnání štědrovečerní bryje.

Regionální derby v extralize

KDY: úterý 26. 12. v 17 hodin

KDE: Werk Aréna, Třinec

ZA KOLIK: od 125 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další díl nesmiřitelného souboje dvou krajských rivalů. K vidění bude v rámci 30. kola atraktivní hokejové derby. Zatímco Třinec atakuje druhou Spartu, Vítkovice se plácají na spodku tabulky a budou se od něj chtít odlepit. Kdo uspěje?

OPAVSKO

Vánoční trhy se rozloučí

KDY: pátek 22. prosince od 16 hodin

KDE: Dolní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: Kulturní program Vánočních trhů uzavře od 16 hodin skupina Opavští hudci a po jejich koncertování se na pódium v 18 hodin postaví Wohnout, jejichž vystoupení bude současně i tečkou za letošní vánoční nadílkou, která Opavanům zpestřovala jejich návštěvy i nákupy na náměstí.

Vánoční ladění

KDY: pátek 22. prosince od 18 hodin

ZA KOLIK: 150 korun

KDE: kulturní dům Hať

PROČ PŘIJÍT: Pro návštěvníky bude připravený hudební program, který je správně naladí na vánoční pohodu. Akci připravila obec ve spolupráci s její kulturní komisí.

Vánoční zpívání

KDY: sobota 23. prosince od 19 hodin

KDE: hostinec U Janů, Darkovice

PROČ PŘIJÍT: Prostor rozezní koledy, které si přítomní s chutí zazpívají. Strádat přitom nebudou, protože občerstvení bude připraveno. O dobrou náladu se už postarají sami.

BRUNTÁLSKO

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez vystoupí v Krnově

KDY: pátek 22. prosince

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 420 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert nabídne spojení autorsky zkušené moravské zpěvačky a kapely Bandjeez zesnulého Davida Stypky.

Vánoční lyžovačka ve Ski Aréně Karlov

KDY: neděle 24. prosince

KDE: Ski Aréna Karlov

PROČ PŘIJÍT: Vánoční lyžovačka, která se uskuteční ve Ski Aréně Karlov nabídne i testování lyží a jízdu po perfektě upravených sjezdovkách.

Vánoční Sovinec

KDY: úterý 26. prosince až sobota 30. prosince

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na netradiční vánoční prohlídky hradu s vůní svařeného vína, čaje a kávy. Vánoce na Sovinci proběhnou od 26. do 30. prosince. Připraveny jsou zajímavosti z historie hradu, o vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích. Během prohlídek se návštěvníci dozví mnohé zajímavosti z historie hradu, o vánočních a novoročních zvycích. Prohlídky budou obohaceny vstupy, kde se zábavnou formou dozví o historii výroby mincí, o trestech za padělání a šizení mincí. Každý návštěvník si bude moci odnést drobný dárek jako vzpomínku na tuto akci. Kromě vánočních prohlídek bude i poslední letošní Sovinecký rébus.