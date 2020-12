Galerie výtvarného umění v Ostravě v rámci programu nepřipravuje nic technicky ani finančně náročného a neplánuje akce, které by bylo komplikované rušit, či přesouvat. Organizátoři se drží v opatrnějším režimu, který považují za zrealizovatelný, i kdyby došlo k nenadálému zhoršení situace a galerie se musela znovu uzavřít. Aktuálně se prodlužují výstavy Dělník je smrtelný, práce je živá, spolu s ní Podvečer s Giorgiem de Chirico / Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO / BOHUMÍR MATAL. Počet návštěvníků v Domě umění se bude od čtvrtka 3. prosince řídit dle tabulky PES, tedy ve 3. stupni bude možná 25% návštěvní kapacita v kombinaci s podmínkou 1 člověk na 15 m2. V Domě umění bude vyžadováno dodržování 3R – ruce / roušky / rozestupy. Otevírací doba Domu umění je úterý až neděle od 10.00 do 18.00 hodin. Volné vstupy v neděli a pro seniory nad 65 let zůstávají platné. Více o aktuálních akcích a výstavách ZDE.

Pojď na pivo do Barráku

KDY: pátek 4. prosince od 15 hodin

KDE: Barrák music club Ostrava



S veškerými pravidly souladu se stávajícími protiepidemickými nařízeními proběhne v pátek 4. prosince neformální posezení v Barrák music clubu na Havlíčkově nábřeží v centru Ostravy s přítomností vytoužené čepované Plzničky a Radka. Na správnou atmosféru všechny přítomné naladí Oldschool set v podání frontmana kapely Malignant Tumour Bilose. Možné bude vše pouze za přítomnosti počtu čtyř lidí u stolu, bez živého koncertu, se zavíračkou ve 22 hodin a s rouškami. Pořadatel akce žádá, aby nemocní či nachlazení lidé zůstali doma.

Bezruči v 60 minutách / online stream

KDY: pátek 4. prosince od 18.30 hodin

KDE: On-line



Pohodlně se usaďte a vychutnejte si bezručáckou smršť z pohodlí domova! V gala nebo v teplácích, se skleničkou dobrého vína, hrnkem horké kávy, šálkem lahodného čaje, džbánkem piva nebo s něčím dobrým na zub! Svezte se spolu s námi na vlně zábavy a připravte si bránice! V živém streamu Divadla Petra Bezruče vám za jediný večer místní herci zahrají celý repertoár divadla a přidá ještě něco navíc! Těšte se na kombinaci žánrů, na které by vás nenapadlo ani pomyslet. Více ZDE.

Cvičení pro svěží tělo a mysl

KDY: sobota 5. prosince od 9.00 hodin

KDE: Kulturní dům K-Trio



Setkání naplněné herními činnostmi, které rozvíjejí koordinační schopnosti, orientaci v prostoru, myšlení a nadsmyslové vnímání. Staročínské ozdravné techniky, koordinační cvičení, intuitivní hry, rytmická cvičení. Seminář vede Mgr. Zuzana Kaiser.

Cena Jindřicha Chalupeckého 2020: Jury Weekend

KDY: neděle 6. prosince od 11.00 hodin

KDE: On-line



Symbolické vyvrcholení ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 bude mít letos podobu celodenního symposia s bohatým programem, vysílaným živě na webových stránkách ČT art. Finalistky a finalisté CJCH 2020 se rozhodli přistupovat k účasti v Ceně jako k příležitosti ke vzájemnému obohacení a sdílení rozdílných uměleckých přístupů, a vyjádřili přání o neudílení Ceny jednomu vítězi. Letos poprvé tedy nebude probíhat volba laureátky či laureáta, a namísto tradičního ceremoniálu udílení Ceny proběhne jednodenní oslava setkání výjimečných uměleckých osobností. Finalisté během sympozia osobně okomentují svá díla vzniklá pro výstavu v galerii PLATO Ostrava a někteří uvedou živé akce v podobě performance či hudebních vystoupení. Součástí programu bude také diskuze s finalistkami a finalisty a zástupci mezinárodní poroty, komentovaná prohlídka výstavou Ceny Jindřicha Chalupeckého a výstavou zahraničních hostek Pauline Boudry a Renate Lorenz. Více ZDE.

TIPY ZA KARVINSKO

Rybí Sádky Karviná

KDE: Karviná



Sádky v Karviné jsou otevřené v prosinci každý rok. Jedině zde seženete kvalitního třeboňského kapra a další ryby z nejčistších rybníků. K dispozici je prodej třeboňských kaprů, amurů, tolstolobiků, candátů, štik a sumců. Všechny ryby vám budou na požádání také zpracovány. Prodej probíhá jen v prosinci daného roku a to od 5. do 24. prosince, poté nikoliv.

Jízdárna ve Dvoře Olšiny

KDE: Karviná-Staré město



Ve stájích Dvoru Olšiny v Karviné se nachází více než 30 různých koní pro začátečníky i pokročilé jezdce. Nabízí se jízdy pro děti i dospělé. Vybrat si lze jízdu ze sedla v kryté hale, venkovní jízdárně nebo v přilehlých překrásných terénech. Navíc je poskytována možnost projížďky historickým kočárovým spřežením. Již řadu let se zdejší provozovatelé zabývají také hipoterapií. Jízdárna Dvůr Olšiny dále nabízí boxové ustájení se zázemím pro majitele koní. Nutnost objednat lekci předem na tel. číslech +420 605 149 409 (CZ) nebo +48 697 092 694 (PL). Více ZDE.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Vánoční atmosféra v Třinci oživila nejen náměstí

KDE: Třinec



Do Třince přišla vánoční nálada. Kouzlo blížících se vánočních svátků navozují v ulicích města světelné dekorace a na náměstí Svobody živá jedle, která opět po roce dostala sváteční kabát a proměnila se ve vánoční strom. Téměř dva tisíce žároviček se poprvé rozsvítilo na první adventní neděli za účasti vedení města a zástupců církví. Letos poprvé po dlouhých letech nedoprovázel slavnostní rozsvícení vánočního stromu Mikulášský jarmark, který se kvůli přísným nařízením nemohl konat. Kromě vánočního stromu dokreslují sváteční náladu v Třinci také světelné dekorace v ulicích a na veřejných prostranstvích. Již tradičně zdobí svítící vločky, stromečky a další světelné dekorace ulici 1. máje, Staroměstskou, Nádražní, nám. Míru, na Terase a v Lyžbicích pak svátečně září náměstí Svobody, náměstí T. G. Masaryka, ulice Lidická, ulice Jablunkovská až po ZŠ Dany a Emila Zátopkových a na Sosně ulice Sosnová. Loni přibyly světelné dekorace na sloupech veřejného osvětlení také na ulici Frýdecké. Tradičně je v Třinci nazdobeno světelnými řetězy také několik stromů. Vánoční osvětlení bude dokreslovat sváteční atmosféru v Třinci až do Tří králů.

Navštivte Dřevěnku na Fojtství a Gorolské turistické informační centrum

KDE: Mosty u Jablunkova



Dřevěnka Na Fojtství v Mostech u Jablunkova byla zručnými rukami tesařských mistrů - tatranských horalů ze Zakopaného zrekonstruována v letech 2007 a 2008. V dobách, kdy byl pánem na vsi fojt, stála od roku 1790 v centru obce a bydlel zde mostecký fojt Szotkowski. Fotografie a kresby posloužily jako předloha přesné repliky, na které jsou patrny originální prvky lidové architektury. Protože zub času na chalupě nemilosrdně hlodal, rodina Szotkowských se odstěhovala. Dnes se nachází v rekonstruované dřevěnce Gorolské turistické informační centrum GOTIC, které nabízí mnoho služeb - turistické informace, tipy na výlet, zajišťuje propagaci obce, spolupracuje s podniky v cestovním ruchu a názorně seznamuje s tradičními řemesly a uměním tohoto kraje. Průvodce "Hrej si a poznávej" zábavnou formou seznamuje děti s česko-polsko-slovenským Trojmezím.

TIPY ZA OPAVSKO

Muzeum Hlučínska se opět otevírá veřejnosti

KDE: Hlučín



Muzeum Hlučínska a Informační centrum Hlučín se znovu otevírají veřejnosti. Navštívit můžete například stálou expozici Kdo jsou lidé na Hlučínsku a také výstavu Oděvy první republiky. Muzeum Hlučínska soustředí svůj zájem především na dějiny specifického regionu, který nese v názvu. Protože nemohlo převzít sbírky původního okresního muzea, muselo aktivní sběratelskou činností vytvořit vlastní sbírkovou bázi. Mnohaleté sbírkotvorné a dokumentační úsilí bylo korunováno otevřením stálé expozice na počátku roku 2014. V současnosti muzeum provozuje dvě výstavy, kromě stálé expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku.

Noční turistický pochod - nošení dříví do lesa

KDY: 4. prosince, od 18.15 hodin

KDE: Lesní Albrechtice, Hradec nad Moravicí



Noční procházka povede po úplňku z Lesních Albrechtic přes Včelí hrad směrem na Hradec. Nebude chybět ani opékání ve Skalce. Sraz účastníků je v 18.15 hodin na autobusové zastávce železniční stanice Hradec. Odjezd je naplánován v 18.21 hodin. Pojede se linkou 930 (Přerovák), přistoupit lze také v Kajlovci, (u školy ale nezastavuje). Start turistického pochodu je v 18.45 hodin od kaple Sv. Rodiny v Lesních Albrechticích. Čelovky a svítilny je třeba mít s sebou.

TIPY BRUNTÁLSKO

Kino u vás doma - Proxima

KDY: sobota 5. prosince od 20.30

KDE: web kina Kino Centrum



Podívejte se na francouzsko-německé drama Proxima v hlavní roli s Evou Green. Ta ztvárnila astronautku Sarah, která se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima" podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu.

Znovuotevření rýmařovského muzea

KDY: od čtvrtku 3. prosince

KDE: Městské muzeum v Rýmařově



Muzea a galerie otevírají po nucené pauze své brány. Vypravte se třeba do muzea v Rýmařově. To pro vás prodloužilo výstavu děl Jitky a Květy Válových. Pro rýmařovskou výstavu byl vybrán soubor převážně kreseb, menší míry grafik a ilustrací. Na výstavě jsou však zastoupeny i dvě malby – Jitčina expresivní kompozice Já mám koně, vraný koně (1948) z dob studia v ateliéru Emila Filly, u něhož po roce 1945 na pražské UMPRUM obě studovaly, a Květin obraz Žena (1966) s typickým motivem sumární a valounovité postavy. Výstava potrvá do 30. prosince. Prodloužena byla také výstava fotografií Jiřiny a Jiřího Hankeových.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Mikulášký on-line večírek

KDY: pátek 4. prosince od 19 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín SLEDUJTE ZDE



Další pokračování série on-line vysílání z Klubu Galerka dnes od 19 hodin, tentokrát s Comarem a jeho přáteli. Honza Comar Ražnok spolu se svými přáteli a kolegy muzikanty Tomem Nováčkem (Evamore) a Zdendou Sochou (Zdendalele band) potěší, případně postraší všechny hodné i zlobivé mikulášskou hudební online nadílkou. Tři písničkáři, tři pohledy na hudbu a život – Mikuláš, Čert a Anděl.

Vánoční výstava

KDY: do 11. prosince

KDE: Městské informační centrum Odry



Středisko volného času v Odrách láká na výstavu s vánoční tématikou do městského informačního centra. Až do 11. prosince nabídne inspiraci, jak si vyrobit jednoduché vánoční dekorace z dostupného materiálu. Výrobky na vánoční výstavě lze i zakoupit.

KNIŽNÍ TIPY

Lunární kalendář Krásné paní

Autor: Žofie Kanyzová



V pořadí již pětadvacátý Lunární kalendář Krásné paní dává svým čtenářům příležitost sladit se s lunárním cyklem, cyklem, který vytvořila sama příroda. Nabízí možnost udělat pro sebe něco dobrého, změnit svůj život a obohatit svou představivost a fantazii pozorováním nebe a hvězd. Tradiční rubriky připomenou, co sami pro sebe můžete udělat v souladu s fází Měsíce a jeho postavením ve zvěrokruhu, poradí, jak posílit duševní zdraví.

Fialoví ďábli (ed. Martin Jiroušek)



Analogii hororu, jak zní v dodatku názvu knihy, editoval ostravský filmový a divadelní publicista, specializující se na horor, Martin Jiroušek. Uvnitř najdete příběhy budící úžas i děs zároveň. Červenou nitku uprostřed nachové mlhy šílenství vytvoří předválečný ostravský folklór. Všem příběhům a místům zůstává výjimečný kontext, společensko-sociální ukotvení 20. až 30. let minulého století, místy až překvapivě nadčasové.

Nové vydání Erbenovy Kytice



Erbenovy balady plné mystiky a tajemna se dočkaly dalšího zpracování, tentokrát s nádhernými a citlivými ilustracemi české malířky a grafičky Míly Fürstové, která se svým smyslem pro detail a jemnou poetikou svých děl dokonale napojila na myšlenkový proud Karla Jaromíra Erbena. Tato umělkyně navíc před několika lety vytvořila také ilustraci pro obal desky jedné z největších současných světových kapel – Coldplay.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

IQ Fitness - Tangram



Tangram je jedním z nejznámějších hlavolamů na světě. Hra je původem z Číny a do Evropy a Ameriky se rozšířila někdy v 19. století. Hra přispívá k rozvoji kognitivních funkcí jako je pozornost, koncentrace, pohotovost a prostorová představivost. Základním úkolem hry Tangram je sestavení čtverce. Další variantou hry je skládání různých tvarů podle zadání na kartičkách. Hra obsahuje celkem 24 karet se zadáním v různých obtížnostech. Skládat Tangram můžete také podle své fantazie a ostatní mohou hádat, co tvary představují.

Diamantový les - dětská hra



V originální hře českého autora jde o proměnu v trpaslíky. Čeká vás napínavá pátrací akce v temném lese. Hledat budete čtyři barevné diamanty a pokud je jako první najdete právě vy, máte vyhráno. Jak ve hře vypadá temnota? Během jednoho tahu se vám bude odkrývat vždy jen několik málo políček, postupně je budete prozkoumávat a hledat drahokamy. Coby trpaslíci si v Diamantovém lese projdete štoly, skály, bažiny, objevíte poklady a potkáte také nevyzpytatelné rarášky. Hra je ideální pro děti od 5 let. Chytře kombinuje strategii a procvičení paměti.

DALŠÍ TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

Adventní koncert

KDY: pátek od 19 hodin

KDE: YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu



Betlém na Masarykově náměstí, ohrada se zvířaty, stromek a zvonička. Vonící svařák a procházka starým městem. Lákadla, za kterými každoročně míří o adventu spousta lidí do centra Znojma. Druhý adventní víkend již nabídne místním lidem i návštěvníkům otevřené restaurace, ale pořadatelé ze Znojemské Besedy mysleli i na duševní „stravu“. Sváteční náladu po páteční procházce umocní on-line koncert Michala Šindeláře.

Projekt Spolu pečeme přání

KDY: kdykoliv

KDE: facebooková skupina



Dobrovolnická organizace z Teplic SPOLU proti samotě přichází v tomto předvánočním čase se zajímavým projektem, ve kterém vyzývá lidi z celé České republiky, aby nezapomínali na ty osamělé. Upečte přání pro osamělého člověka, bezpečně mu ho předejte a prostřednictvím veřejné facebookové skupiny Spolu pečeme přání se podělte s ostatními, jak jste tvořili. Je to zároveň aktivita pro rodiny s dětmi, které už často neví, jak děti zabavit za současných omezení. Při předávání přání pak může dojít k prvotnímu náznaku vztahu s obdarovaným, na který mohou v budoucnu navázat a budovat vzájemnou pospolitost.

Za Vánocemi minulých generací se vydejte na stránky muzea

KDY: kdykoliv

KDE: ZDE



Virtuální výlet do světa vánočních svátků minulých generací připravilo Východočeské muzeum Pardubice. Do webové výstavy nazvané Vánoční pozdrav z Pardubic zahrnulo předměty, pohlednice a fotografie spojené se slavením Vánoc, které uchovává ve svých sbírkách. K vidění je na webu www.vcm.cz. Potěšit se návštěvníci mohou předměty denní potřeby, fotografiemi, pohlednicemi či ozdobami. Prohlédnou si klasické betlémy, formy na pečení vánočky a dalšího vánočního pečiva, sváteční nádobí nebo ozdoby. Leckoho možná překvapí ukázky svátečního papírového nádobí nebo dánské talíře s vánočními motivy. K zimnímu období pak bezesporu patří také zimní sporty, od sáňkování, až po modernější aktivity, jako je bruslení a hraní hokeje.

Tip na společenskou hru: Jízdenky prosím! Evropa

KDY: ve volném čase s rodinou

KDE: ADC Blackfire



Veleúspěšná hra o stavbě železnic po celé Evropě. Jízdenky, prosím! postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě – čím rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Je pokračováním deskové hry Ticket to Ride. Oproti svému předchůdci se hráči přenáší do Evropy na přelomu 19. a 20. století, kde budování železniční sítě komplikuje množství horských masivů a členitost mořských břehů, kdy je občas výhodnější vodní masu překlepnout než ji složitě objíždět. Kromě nového herního plánu s mapou Evropy je hra obohacena o několik nových prvků.