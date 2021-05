Janáčkova filharmonie Ostrava: B5 Závěrečný koncert

KDY: čtvrtek 13. května od 19 hodin

KDE: ZDE

ZA KOLIK: od 50 Kč

Světový dirigent Andrej Borejko dorazí do Ostravy především kvůli práci s orchestrem a posluchačům představí exkluzivní program, který je vyvrcholením 67. sezóny JFO. Borejko druhou sezónu působí jako hudební a umělecký ředitel Varšavské filharmonie a již sedmou sezónu je uměleckým ředitelem floridské Naples Philharmonic. V rámci Závěrečného koncertu se představí Tomáš Vrána na klavír a s Janáčkovou filharmonií Ostrava předvedou suitu Pták ohnivák Igora Stravinského a Koncert pro klavír a smyčcový orchestr od Alfreda Schnittkeho.

Ilustrační foto.Zdroj: Archiv JFO

Fabric Live Stream @Techno w/ Coal Festival

KDY: pátek 14. května od 18 hodin

KDE: zde přes Facebook Live

V pátek 14. května se opět těšte na večer plný techno music! Line up je dle organizátorů klubu Fabric v Ostravě nabušený, takže to bude jízda. Stream bude vysílán skrze twitch kanál klubu Fabric a také na jejich facebookové stránce.

FC Baník Ostrava - FC Fastav Zlín

KDY: sobota 15. května od 17 hodin

KDE: Městský stadion Vítkovice

V sobotu od 17:00 hraje Baník na Městském stadionu další domácí zápas proti Zlínu, na který se znovu smí v omezeném množství dostat i permanentkáři. Veškeré informace k zápasu najdete na tomto odkaze.

Fanoušci Baníku. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Michal Čunderle: Jak byla vosa Marcelka ráda, že je - živě z Divadla loutek

KDY: neděle 16. května od 17 hodin

KDE: na facebookových stránkách divadla a jejich webu

Marcelka je docela normální vosa, jenom křídla jí nenarostla a její speciální letadélko je nacucky vinou malé havárie. Naštěstí v pravou chvíli potká komáří bratry Jaruna a Maruna. Začíná krasojízda plná dobrodružství, eskapád, legrace i situací, v nichž jde o život… (oficiální popis představení) V dramatizaci Kataríny a Marka Pivovarových a v režii Martina Tichého se představí herci Lenka Macharáčková, Marian Mazur, Petr Sedláček, Aneta Červená, Lenka Sedláčková a Ivo Marták.

Tři Tygři živě z Divadla Mír #30

KDY: neděle 16. května od 20 hodin

KDE: YouTube kanál Třech tygrů

Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro budou opět tvořit improvizované scénky podle vašich témat a věřte, že to bude velká sranda! Pauzy mezi scénkami samozřejmě vyplní úžasná Kapela Dneska. Během livestreamu vám navíc herci prozradí něco hooodně velkého, takže si tento strým určitě nenechte ujít. Více informací se dozvíte na facebookové události.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

TIPY ZA KARVINSKO

Zajímavá místa parku Boženy Němcové – vědomostní kvíz

KDY: 2. května 2021 - 31.května 2021

KDE: Regionální knihovna Karviná, hlavní budova v Karviné-Mizerově

Evropský den parků (24. květen) je již od roku 1999 trvalou připomínkou důležitosti péče o národní a městské parky. Regionální knihovna Karviná všechny čtenáře zve, aby si v písemném vědomostním kvizu přišli otestovat své znalosti o tom našem, karvinském: o parku Boženy Němcové. Soutěž probíhá po celý měsíc květen na oddělení pro dospělé – naučná literatura v budově Regionální knihovny Karviná v Karviné-Mizerově. V měsíci červnu obdrží nejlepší účastník soutěže hezkou cenu.

Park Boženy Němcové. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pokladna Městského domu kultury Karviná je otevřena

KDY: po - pá: 8.00 - 18.00; so: 8.00 - 12.00

KDE: MěDK Karviná

V rámci postupně vracející se kultury je otevřena také pokladna Městského domu kultury Karviná. Květnové pokladní hodiny jsou od 8 do 18 hodin od pondělí do pátku, o víkendu pak můžete pokladnu navštívit v sobotu od 8 do 12 hodin.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Třinecké farmářské trhy

KDY: pátek 14. května od 9 hodin

KDE: náměstí Svobody v Třinci

Na Třineckých farmářských trzích si i letos v pravidelných čtrnáctidenních intervalech nakoupíte výrobky a výpěstky, které při cestě na váš stůl nebyly přepravovány tisíce kilometrů, ale vyrostly, či byly vyprodukovány v naší zemi. Proto si můžete být jisti, že dostáváte skutečně kvalitní a čerstvé potraviny. Další trhy se uskuteční v pátek 28. května.

Výtvarná soutěž Květinový panáček

KDY: do 10. června

KDE: on-line

Pro všechny děti, které rády nejen malují, ale i tvoří, připravil DDM Třinec soutěž. Materiál najdete v přírodě, takže hurá na procházku. Vezměte si sebou čtvrtku papíru, na kterou si namalujete panáčka, a toho pak budete zdobit květinami. Nebo si vezměte křídy, panáčka si na zemi namalujete, ozdobíte. Ať zvolíte kterýkoliv postup, pak hotový výrobek nafoťte a pošlete se jménem a uvedením svého věku, na adresu estetika@ddmtrinec.cz.

Podrobný návod k postupu naleznete zde.

Výstava Oldřicha Haroka Nenudárium OH

KDY: do 31. května

KDE: facebook FB Kultura F≈M

Díla malíře a sochaře Oldřicha Haroka se vynořily v roce 2004 v Šenově a od té doby sklízely úspěchy v Ostravě, Šenově, Havířově a dalších městech Moravskoslezského kraje. Po celý květen můžete jeho tvorbu zhlédnout ve virtuální galerii na FB Kultura F≈M. On-line výstava nazvaná Nenudárium OH se koná pod záštitou Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku. Ve své tvorbě se stále více zaměřuje na jevy „pod povrchem“, které jsou těžko vyslovitelné řečí, spíše básní, a velice komplikovaně obrazem. Charakteristická je zjednodušená linka, náznaková barevnost, použití struktur režného plátna a písma. Využívá své typografické školení a doplňuje obrazy říkánkami, torzy textů, nápěvky a někdy i básní v obraze.

Výstava přestaví historii bytové kultury

KDY: do 24. září

KDE: Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Kuchyňky, obývací pokoje a ložnice pro panenky upoutají malé i velké návštěvníky. Panenku je potřeba obléct, nakrmit, umýt a uložit ke spánku. Od improvizací se špalíčkem dřeva, látkovými odstřižky a kousky kartonu dospěl vývoj ke kuchyňkám a pokojíčkům, které byly miniaturizovanou verzí interiérů pro dospělé. Vybavení kuchyňky či pokojíku odpovídalo činnostem, které se v nich odehrávaly ve světě dospělých a které bylo možno napodobovat. Výrobci pochopitelně reagovali na poptávku a novodobé pokojíčky a domečky byly vybavovány s velkou pečlivostí. Nádobí a náčiní do malých domácností věnovali výrobci velkou pozornost již v průběhu 19. století a pozdější nabídkové katalogy obchodníků s hračkami to jen potvrzují.

TIPY ZA OPAVSKO

Vychutnejte si folkový koncert kapely Kopyto

KDY: sobota 15. května od 20 hodin

KDE: Klub Art, více zde

ZA KOLIK: zdarma

Chybí vám koncerty? Pak si nenechte ujít v sobotu, 15. května, folkový večer plný pohodových písní a veselého průvodního slova. Oslavte, sice trochu opožděně, 29. narozeniny kapely Kopyto. Vzhledem ke koronavirové situaci bude koncert vysílán z opavského Klub Artu pomocí streamu. Více informací na webu.

KopytoZdroj: archiv skupiny

Hurá na výlety: Myslíkovské Lurdy

KDE: nad obcí Myslík, asi 8 kilometrů z centra obce Palkovice



Cestovat i mimo svůj okres už můžete, tak proč sedět doma a nevyrazit ven? Možná objevíte místa, o která byste jindy ani nezavadili a zjistíte, kolik krásy jste měli už dřív na dosah. Poutní místo zvané Myslíkovské Lurdy se nachází nad obcí Myslík, místní části obce Palkovice. Jedná se o skalní kapličku lurdského charakteru. V roce 1946 byla z podnětu faráře Stanislava Dubiny a nákladem Jana Bělunka vybudována v Mankově skále jako poděkování za záchranu jeho života při bombardování města Ostravy během druhé světové války. Kaplička byla vysvěcena 12. září 1946. V květnu 1947 byly do kapličky dodány sochy Panny Marie Lurdské a sv. Bernadetty a místu se začalo říkat „Lurdy“.

Plot plný pohádek

KDY: až do 30. června

KDE: SVČ, Husova 17, Opava

ZA KOLIK: zdarma

Máte rádi pohádky? Než se znovu otevřou divadla, přichází volnočasové středisko Opava s pohádkovým plotem a to doslova. Své procházky si můžete zpestřit zastávkou u Pohádkového plotu před Loutkovým divadlem (Husova 17). Každý pátek bude na plotě viset vždy nový pohádkový příběh, který potěší a možná někdy i poučí.

Loutkové divadlo v Opavě.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Novojičínský jarmark - Květinový 2021

KDY: pátek 14. května od 8 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

Návštěvníkům nabídne hlavně květiny hrnkové a řezané, osiva a sadbu květin a zeleniny, květinové dekorace, skalničky a proutěné zboží. V prodeji budou také masné a uzenářské výrobky, sýry, koření, bylinky, domácí pečivo, perníčky, trdelník, med, oříšky, suvenýry z keramiky, dřeva a bižuterie a další sortiment, aktuálně povolený v souladu s vládními nařízeními.

Květinový jarmark na novojičínském náměstí. Ilustrační foto.Zdroj: Marie Machková

Pohádkový les

KDY: sobota 15. května od 10 do 16 hodin

KDE: Kamenárka, Štramberk

ZA KOLIK: 40 korun



Trasa Pohádkového lesa (žlutě značená) je asi 5 kilometrů dlouhá a vede kolem rozhledny na Bílé hoře a Váňova kamene. Těšit se můžete na pohádkové bytosti, zajímavé úkoly s přírodní a pohádkové říše a drobnou odměnu na konci.

Rekovice OPEN 2021

KDY: do 31. května

KDE: discgolfové hřiště, Frenštát pod Radhoštěm, Horečky

ZA KOLIK: zdarma

Jarní - discgolfový turnaj pro všechny věkové kategorie probíhá celý měsíc a je určen pro hráče všech výkonnostních úrovní. Turnaje se může zúčastnit kdokoliv. Podmínkou je pouze vyplnění registrace do turnaje na stránkách www.idiscgolf.cz a hrát podle pravidel fairplay. Tradičně o tomto čase organizuje ASTRA, centrum volného času turnaj na místním discgolfvém hřišti ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vzhledem k celospolečenské a epidemiologické situaci nelze turnaj uspořádat v tradičním formátu. Nevzdáváme se však a nasloucháme toužebným hlasům vás všech, milovníků discgolfu a po úspěšném podzimním turnaji přicházíme i na jaře se stejným, netradičním formátem turnaje.

Rodinné putování okolím Kopřivnice

KDY: do soboty 15. května

KDE: Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Udělejte si čas a vyrazte na příjemný pěší výlet z Kopřivnice do Štramberku, kde na vás cestou čeká 7 zastávek s krátkým zamyšlením, otázkami, aktivitami i hrami, které by mohly k vaší rodinné pohodě přispět. Trasu si můžete projít kdykoli od 8. do 15. května. Když v cíli, v Ušaté kavárně řeknete, že jste účastníci Rodinného putování, vydají vám malou upomínku na vaše putování a třeba si dáte po cestě i něco dobrého ;-). Kavárna je otevřena o víkendu od 10 do 17 hodin. Ve všedních dnech, pokud nebude otevřené výdejní okénko, tak na něj v době od 12 do 17 můžete zaťukat a upomínku na putování vám také vydají.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Autorské čtení on-line: Radek Štěpánek

KDY: čtvrtek 13. května od 18 hodin

KDE: Městská knihovna Krnov, dostupné zde

ZA KOLIK: zdarma

Rádi čtete a bez knihy si svůj běžný život nedokážete představit? Jsou něco jako potrava pro duši? A co takhle setkání se spisovatelem, který vaší oblíbené knize vdechnul život? Nenechte si v květnu ujít další, již páté autorské čtení, které proběhne živě (on-line) z Městské krnovské knihovny.

Ve čtvrtek 13. května od 18 hodin se vám po čtyřech autorkách, představí muž, básník, redaktor a nadšený rybář Radek Štěpánek. Pochází z Prachatic, má za sebou mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně, kde později vystudoval humanitní environmentalistiku. Jeho básnická tvorba čítá osm básnických sbírek a první z nich, Soudný potok, vyšla v roce 2010. Zatím poslední sbírka nese název Velké obcování a vyšla v roce 2020. Kniha obsahuje texty na pomezí poezie a básnické prózy, které psal Radek Štěpánek mezi lety 2012 - 2019.

Spisovatel Radek ŠtěpánekZdroj: z webu ČT

Pátrací akce: Případ malého detektiva

KDY: do neděle 16. května

KDE: okolí budovy SVČ Krnov (ul. Dobrovského 16) dopravní hřiště a zahrada



Rádi řešíte zapeklité úkoly a pátráte po indiciích, které vás zavedou k odpovědím? Pak je právě vám, nadšeným detektivům, určena hravá pátrací hra, kterou připravilo krnovské volnočasové středisko v okolí své budovy. Pomozte malému detektivovi vyřešit případ krádeže vzácného poháru ze střeleckého klubu. Pomocí dvanácti stop, které pachatel zanechal vyřešíte celý případ a určíte hlavního podezřelého.

Jeho jméno napište na e-mail: miluse.kosinarova@svckrnov.cz nebo jej přijďte říct přímo na recepci SVČ Krnov. Odměnou za váš vyřešený případ a správné určení pachatele bude průkaz malého detektiva. Podrobnější informace najdete na webu SVČ Krnov.



Pátrací hraZdroj: pixabay.com

KNIŽNÍ TIPY

Magda Knedler: Porodní sestra z Osvětimi

Oceňovaný bestseller Porodní sestra z Osvětimi navazuje na množství knih s tematikou 2. světové války, přesto je výjimečný svou linkou o hlavní hrdince, Stanisławě Leszczyńské, porodní sestře z Lodže, která na vlastní žádost začíná pracovat v nelidských podmínkách. Strhující příběh popisuje osud sestry, která v koncentračním táboře provedla tisíce porodů, během nichž nezemřelo žádné dítě ani žena.

Jaroslav Rudiš: Grandhotel

Román nad mraky. Tak autor nazval svůj knižní počin, který balancuje mezi absurdním příběhem podivínského samotáře Fleishmanna, kterému se v životě nedaří, a pomalu rozvíjejícím se silným motivem myšlenky, že každý z nás někam patří. Fleischmann rozumí mrakům, tlakovým výším, nížím a směrům větru. Jeho životu dává řád graf s počasím a postupem času i Franz, starý sudetský Němec, který jezdí do Liberce pohřbívat své spolužáky. Podle námětu knihy vznikl scénář pro film Davida Ondříčka Grandhotel z roku 2006.