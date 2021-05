Narozeninový galakoncert Evy Urbanové

KDY: čtvrtek 20. května od 20 hodin

KDE: živě prostřednictvím TV Noe

Eva Urbanová oslaví své kulaté narozeniny galakoncertem v Ostravě. Národní divadlo moravskoslezské jej pořádá ve čtvrtek 20. května od 20 hodin. Orchestr opery NDM bude v Divadle Antonína Dvořáka řídit Robert Jindra, někdejší hudební ředitel souboru, s nímž pěvkyně od roku 2010 v Ostravě pracovala na několika operách i koncertech. Program je sestaven z některých oper, v nichž Eva Urbanová v Ostravě účinkovala. Koncert odvysílá živě TV Noe. „Na Ostravu se i teď moc těším, protože jsem ve zdejším divadle zažila krásný úsek svého uměleckého života. Všechny role, které jsem zde vytvořila, pro mě byly srdeční záležitostí. Jen mě mrzí, že na koncertě nebudou diváci, protože publikum v Ostravě je úžasné,“ svěřila se umělkyně.

Eva Urbanová v opeře La Wally.Zdroj: Martin Popelář

Umělkyně Taus Makhacheva a Kris Lemsalu Malone zahajují „Čas oplakávání“

KDY: od středy 19. května

KDE: PLATO Ostrava



Výstavy Taus Makhachevy a Kris Lemsalu Malone otevírají 19. května v ostravské městské galerii PLATO druhou část celoročního cyklu věnující se tématu ruin nazvanou „Čas oplakávání“. Taus Makhacheva vybrala video Baida se záznamem performance, která se v roce 2017 odehrála v rámci 57. bienále v Benátkách. Kris Lemsalu Malone vytvořila pro PLATO novou sochu Lazy Flower. Umělkyně z Ruska a Estonska demonstrují prostřednictvím své tvorby očistný proces, během něhož se společně učíme žít s minulostí a hledáme smysluplná pokračování v budoucnosti. „PLATO se pokouší vrátit tento rituál do našeho pragmatického a technologicky závislého života. Na vlastním příkladu přechodového stadia, kdy se z provizorní lokace bývalého hobbymarketu přestěhujeme do permanentního sídla zatíženého minulostí, bývalých jatek, si vytváříme prostor a čas k pozorování měnící se situace a všech jevů, které jsou s přechodem spojeny,“ upřesňuje Edith Jeřábková, kurátorka PLATO a autorka koncepce celoročního cyklu.



Z tvorby Kris Lemsalu Malone.Zdroj: Plato/Magdaléna Dušková

Vít Peřina: Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku - živě z DLO

KDY: neděle 23. května od 17 hodin

KDE: živě zde na YouTube

Byly jednou dva hrnečky. Jeden vařil lahodnou kaši, a ten druhý? Inu, ten byl také kouzelný, i když jinak. Líný Honza totiž díky němu přestal být líný. V loutkové inscenaci se potkávají dvě jednoduché pohádky, Hrnečku, vař! a O kouzelném hrnku. V té první, všeobecně známé, dostane hrneček od kouzelné žebračky Barunka - mladé pěkné děvče, které žije v chaloupce na kopci se svou krapet zapomnětlivou babičkou. A na druhém kopci žije mladý krejčík František, který Barunku miluje. Kromě něho si však na ni pomýšlí i pan mlynář, mrzout a hrubián. Aby dostala Barunka toho správného muže, bude muset hrneček navařit veliký kopec kaše! Druhá pohádka je o líném Honzovi, řece bez vody, žábách a čápovi, a také o hrnčířství - děti totiž už možná ani nevědí, jak se takový hrnek vyrábí. Ve Dvou pohádkách o hrnečku se to dozvědí. V režii Václava Klemense a výpravě Jaroslava Milfajta se představí herci Božena Homolková, Lenka Pavlíčková a Karel Růžička.

Z inscenace Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku.Zdroj: Roman Polášek

TIPY ZA KARVINSKO

Farmářské trhy Havířov

KDY: pátek 21. května

KDE: Náměstí Republiky v Havířově

Farmářské a rukodělné trhy se už na tento pátek 21. května připravují na náměstí Republiky v Havířově. Při jejich pořádání platí všeobecně známá protiepidemická pravidla, jako dvoumetrové rozestupy, nebo dezinfekce rukou, a to jak pro prodejce, tak i pro návštěvníky.

Už Jsme Doma "35 let dobře namazáno" ve Stolárně

KDY: sobota 22. května od 20 hodin

KDE: Klub Stolárna v Havířově



Legenda (nejen) tuzemské alternativy přijede do Havířova! V zahraničí nejznámější česká kapela zde vystoupí v rámci série koncertů k 35 letům existence. Jak v České republice, tak v zahraničí není podobná hudba, jakou UJD hraje, k nalezení. Je punkově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně náročná, do detailu propracovaná s nadčasovými texty. Jako předkapela se po téměř dvou letech na pódiu klubu Stolárna objeví skupina Periferic. Kapela aktivně hrající od roku 2001 zraje jako víno a bude jí ctí Vám ve svém postgrunge setu představit své nové nahrávky. Více ZDE.



Kapela Už jsme doma. Ilustrační fotoZdroj: zug

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Indiánská stezka

KDY: od 24. května do 6. června

KDE: Lesopark v Třinci

Vypravte se s dětmi za dobrodružstvím! V Třineckém lesoparku bude od pondělí připravena Indiánská stezka. Čeká vás trasa s plněním zkoušek i mnoho zajímavostí ze světa indiánů. O víkedu 29. - 30. května se můžete těšit od 14 do 18 hodin i na samotné indiány a další atrakce.

Ilustrační fotoZdroj: Ota Bartovský

Výstava Toulky Baškou

KDY: do 30. června

KDE: knihovna ve Frýdku-Místku



Nenechte si ujít výstavu fotografií a koláží Jany Měrkové, stačí navštívit knihovnu ve Frýdku-Místku. Autorčiny snímky, které zachycují především prostředí Bašky, mají poetiku a atmosféru. Přijďte se sami přesvědčit.

Relax v arboretu

KDY: denně od 8 do 20 hodin

KDE: severně od areálu nemocnice ve Frýdku-Místku

Arboretum Frýdek-Místek je naučná zahrada o rozloze téměř 2 hektarů tvořená mnohými druhy dřevin, rostlin, květin a travin doplněná zpevněnými a odpočinkovými plochami s lavičkami a pergolami s výhledy, dominujícími jezírky spojenými vodním korytem, přes které se klenou lávky. Užijte si květnový víkend a zrelaxujte v arboeretu.

Frýdecké arboretum. Zdroj: Deník/Lukáš Morys

Krásné výstavy čekají v Dřevěnce i v knihovně v Mostech u Jablunkova

KDE: Mosty u Jablunkova

V Dřevěnce si můžete až do 18. června prohlédnout výstavu čtyř fotografů ze Slovenska s názvem „4 krajiny“. Do 25. května jsou zde k vidění také výtvory dětí z Mateřských škol v Mostech u Jablunkova. Výstava nese název „Svět očima dětí Mateřských škol“.

Knihovna zase láká na krásné obrazy malované ústy, jejichž autorkou je paní Lenka Bromková, která žije od narození s tělesným postižením. Výstava nese název „Útěk do přírody“ a ke zhlédnutí je až do 31. srpna. A než do knihovny dorazíte, na schodišti na vás čeká ještě jedna výstava s názvem „Jaro“. Autorem je mostecký fotograf a včelař pan Milan Motyka. Výstava fotek zde bude k vidění zhruba do poloviny června.

TIPY ZA OPAVSKO

Farmářské trhy na Dolním náměstí

KDY: pravidelné konání vždy ve středu, pátek a sobotu až do 6. listopadu

KDE: Dolní náměstí, Opava

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se přesvědčit sami, že na farmářských trzích v Opavě na Dolním náměstí to žije. Na své si přijdou zapálení zahrádkáři, nároční kuchaři a kuchařky, kterým záleží na tom vařit z regionálních surovin a samozřejmě všichni, kteří shánějí dobroty, dekorativní předměty, voňavé kytky, sazenice, med a mnoho dalšího. Tak neváhejte a přijďte! Farmářské trhy se na opavském Dolním náměstí konají pravidelně a to každou středu, pátek vždy od 6.30 do 14 hodin. V sobotu pak od 6.30 do 12 hodin. Více informací najdete na Facebooku po zadání klíčových slov trhy Opava.

Farmářské trhy na Dolním náměstí.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Dolnobenešovská pátrací stezka

KDY: do 30. května

KDE: okolí Dolního Benešova

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se spolu s dětmi vstříc za dobrodružstvím. Po celý květen si můžete projít Dolnobenešovskou pátrací stezku, která nabízí na celkem 11 stanovištích nejen zajímavosti o daném místě, ale také otázku, jejíž odpověď můžete doplnit do hrací karty. Vyluštěním tajenky se pak dozvíte místo, kde se nachází truhla, do níž můžete vhazovat po celý květen své vyplněné pátrací karty. V rámci Dne dětí pak budou oceněni všichni zúčastnění.



Pátrací kartu, mapku s QR kódy a obrázkovou mapku si hravě stáhnete z webu Kulturního domu Dolní Benešov Délka trasy má asi 8 kilometrů, ale záleží jen na vás, zda ji projdete celou v jeden den anebo si stezku rozdělíte do více dnů.

Tip na výlet: Zámek ve Velkých Hošticích

KDE: asi 5 kilometrů východně od Opavy

Nevíte, kam na výlet? Vyrazte třeba do Velkých Hoštic, kde můžete navštívit místní kostel sv. Jana Křtitele a také zámek, který ale nemá prohlídkové okruhy. Otevřeny v něm však bývají různé výstavy a třeba i jedna stálá expozice historických vykopávek, které se na území obce našly. Především v létě vybízí k pobytu zámecký park, nachází se zde také lanové centrum pro děti. Do Velkých Hoštic vede cyklostezka z Opavy, výlet se dá udělat i směrem na Kravaře k tamnímu zámku, parku a golfovému hřišti, které se rozprostírá rovněž na katastru Velkých Hoštic.

Zámek v létě.Zdroj: archiv obce

Plot plný pohádek

KDY: do 30. června

KDE: SVČ, Husova 17, Opava



Máte rádi pohádky? Než se znovu otevřou divadla, přichází volnočasové středisko Opava s pohádkovým plotem a to doslova. Své procházky si můžete zpestřit zastávkou u Pohádkového plotu před Loutkovým divadlem (Husova 17). Každý pátek bude na plotě viset vždy nový pohádkový příběh, který potěší a možná někdy i poučí.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Farmářský trh

KDY: pátek 21. května od 9 do 16 hodin

KDE: sad E. Beneše, Kopřivnice

Čerstvé suroviny, domácí potraviny, regionální výrobky a nejrůznější sazenice nabídne příchozím na první farmářském trhu v Kopřivnici již tento pátek zhruba čtyřicítka prodejců. Kopřivničané si mohou nakoupit domácí vajíčka, čerstvé ovoce, zeleninu, různé druhy pečiva, uzeniny, mléčné výrobky, sýrové speciality, včelařské produkty, bylinky, koření či květiny. Jelikož v jarním období se spousta lidí věnuje svým zahrádkám, bude nabídka květnového trhu rozšířena také o sadbu a sazenice zeleniny, bylinek, ovocných stromků, keřů, okrasných rostlin, letniček a skalniček.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Zdeněk Burian a jeho svět

KDY: do 31. července

KDE: Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk

ZA KOLIK: plné vstupné 50 korun, snížené vstupné 20 korun



Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku nabízí expozici života a díla světově uznávaného malíře pravěku a dobrodružství, který část života prožil v tomto městě a jehož celoživotní inspirací se stala proslulá jeskyně Šipka. Expozice, která je celoročně přístupná, je tematicky obměňována tak, aby přinášela co možná nejkomplexnější pohled na Burianovo dílo. Výstavy originálů i reprodukcí jsou doplněny nabídkou aktuálně vydávané literatury s malířovými ilustracemi.



Ilustrační foto.Zdroj: archiv Deníku

Exkurze do Jánských Koupelí

KDY: sobota 22. května

KDE: sraz ve 14 hodin „pod komínem“ přímo v Jánských Koupelích

ZA KOLIK: neuvedeno

Geopark Krajina břidlice a Spolek Zálužné zvou na komentovanou prohlídku do Jánských Koupelí. Po exkurzi je pro zájemce připraveno posezení, diskuze a projekce historických pohlednic v areálu RS Břidlicový vrch.

Jánské KoupeleZdroj: Deník / Petr Widenka

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Taštičky DODO v akci: Podpořte žirafku Sharifku ze ZOO Olomouc

KDY: taštičky vyzvedávejte od pondělí do pátku (9.00 – 12.00), (13.00 – 16.00)

KDE: SVČ, ulice Dobrovského 16 Krnov

ZA KOLIK: odznak - 30 korun, tašky - 100 korun

Krnovské volnočasové středisko se zapojilo do podpory olomoucké zoologické zahrady a adoptovalo si roční mládě – žirafku Sharifku. Do podpory Zoo i žirafy se můžete zapojit i vy a to zakoupením placky nebo speciální tašky DODO – Dodělej si sám.

Můžete volit ze dvou variant:

výroba vlastní plyšové žirafy

pytlíček k malování

Obě varianty tašky stojí 100 korun. Výtěžek z jejich prodeje spolu s plackami poputuje do olomoucké Zoo. Více informací zjistíte na webu svckrnov.cz nebo vám je poskytne Ing. Jana Kleková na telefonu 775 055 218 či e-mailové adrese: jana.klekova@svckrnov.cz. Taštičky i odznak si můžete vyzvednout na recepci SVČ Krnov od pondělí do pátku (9.00 – 12.00), (13.00 – 16.00).

Žirafátko Sarifa narozené 26. dubna 2020 v olomoucké zooZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Velká lego soutěž

KDY: do 28. května



Milují vaše děti lego? Pak je zapojte do květnové legové soutěže, kterou připravilo volnočasové středisko Bruntál. Tvořte doma z jakýchkoliv lego kostek, které máte k dispozici a postavte z nich cokoliv vás jen napadne, fantazii se meze nekladou. Své výtvory vyfoťte a pošlete na e-mail: irena.dostalova@svcbruntal.cz. Odměna vás nemine.

Výstava: Světlo a scenérie ve fotografii

KDY: do 2. června, otevřeno denně mimo pondělky od 8 do 18 hodin

KDE: Městském muzeum - Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: plné vstupné 50 korun, snížené 30 korun

Po čtyřech měsících se konečně otevřela muzea a galerie.Zavítejte opět za kulturou, třeba na výstavu Matúše Kociana nazvanou Světlo a scenérie ve fotografii. Jedná se o soubornou výstavu z tvorby fotografa, entomologa, malíře a katolického kněze. Kocian objevil na čtyři desítky nových živočišných druhů, ilustroval řadu odborných knih a článků. Výstava je k vidění v Městském muzeu Krnov denně, mimo pondělky, vždy od 8 do 18 hodin.

Výstava Matúše Kociana v KrnověZdroj: z webu mikskrnov.cz

KNIŽNÍ TIPY

Kunal Nayyar: Můj přízvuk je skutečný

Příběh herce, kterého známe především ze seriálu Big Bang Theory (Teorie velkého třesku). Ze všech televizních a seriálových lúzrů je nevyléčitelně geeky astrofyzik indického původu Raj Koothrappali z Teorie velkého třesku jedním z nejroztomilejších. Upřímný, stydlivý a zábavný jako jeho postava je i herec samotný a v této knize nás nechá nahlédnout do svého života předtím, než se stal Rajem. Dozvíme se, jaké to je být outsider z druhého konce světa, dostat se na úplné dno, ale nevzdat to, a nakonec uspět.

Mariusz Szczygieł: Gottland



Co vznikne, když se polský autor a novinář zamiluje do Česka? Například bestseller Gottland. Polský reportér, označovaný v Polsku za nástupce R. Kapuścińského, vytěžil ze svých pobytů v Čechách „výbušnou“ knihu o naší zemi. Témata, z nichž některá patří k „neuralgickým“ bodům novodobých dějin českého národa a byla u nás zpracována v dlouhé řadě knih, shrnuje autor na několika stránkách a přináší v nich svůj pohled (nebo spíš nadhled) člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést i u nás k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy. Postupně se tak seznamujeme i se zapomenutými střípky z životů slavných Čechů, na které nelze nehlížet černobíle.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Cimbalfest v plném proudu

KDY: do neděle 23. května

KDE: M-klub, náměstí, I. nádvoří zámku Žerotínů, velký sál KZ, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Kultura se vrací zpět do Valašského Meziříčí. Pokud milujete cimbálovou hudbu, rozhodně si nenechte ujít již 14. ročník Mezinárodního festivalu cimbálu Valašské Meziříčí, který se koná vždy jednou za 2 roky - tedy jako bienále. Pořadatelé se rozhodli festival uspořádat. Akce se budou konat převážně venku - na náměstí, nádvoří a samozřejmě s ohledem na aktuální platná opatření. „Podle jednoho z hesel letošního ročníku bude v centru města probíhat Léčba hudbou z bezpečné vzdálenosti,“ naznačil další rozměr ředitel festivalu Jaroslav Kneisl. Stěžejní částí festivalu je pak soutěž ve hře na cimbál, které se letos zúčastní desítky soutěžících ve čtyřech kategoriích. Sobotní galakoncert vítězů interpretační soutěže bude streamován na kanále Youtube a Facebooku Cimbalfestrevue. Vyrazte za kulturou, už můžete. Více informací nejen o festivalu, ale také o programu najdete zde.

Zahajovací koncert ze středy 19. května:



Zdroj: Youtube

PROGRAM:

Čtvrtek 20. května

10:00 – 19:00 Interpretační soutěž (M-klub)

12:00 – 14:00 Festivalové intermezzo (náměstí)

19:00 Cimbalista Jan Mikušek & písničkář Roman Petr (Nádvoří zámku Žerotínů)

Pátek 21. května

09:00 – 18:00 Interpretační soutěž (M-klub)

13:00 – 17:00 Mladí cimbalisté „zkouší“ pódium - hrají žáci základních uměleckých škol (I. nádvoří zámku Žerotínů)

15:00 Daniel Skála: Cimbálovánky (I. nádvoří zámku Žerotínů)

19:30 Kapela Bashavel - Jazz s prvky tradiční slovenské a balkánské hudby (I. nádvoří zámku Žerotínů)

Sobota 22. května

09:00 – 11:30 Interpretační soutěž (M-klub)

15:00 Matěj Číp: S cimbálem za oceán (Schlattauerova kavárna)

19:00 Galakoncert vítězů interpretační soutěže - Koncert je streamován na Youtube a FB Cimbalfestrevue, je nahráván Českým rozhlasem Vltava (velký sál KZ)

Neděle 23. května

10:30 Dopolední matiné (náměstí)

Autorský projekt cimbalisty Michala Grombiříka, propojení lidové hudby s prvky jazzu, groove, elektroniky a volné improvizace

Rakouská cimbalistka Franziska Fleischanderl zahraje na 13. ročníku Mezinárodní festivalu Cimbálu na nástroj salterio na úvodním slavnostním zahajovacím koncertu ve středu 22. května 2019 do 19 hodin v sále Kulturního zařízení města.Zdroj: Deník / VLP Externista

OLOMOUCKÝ KRAJ

Empírový piknik v zámecké zahradě

KDY: sobota 22. května od 13 hodin

KDE: zámecký park, Čechy pod Kosířem

Po dlouhé zimě zámecký park v Čechách pod Kosířem konečně kvete a voní. Přijďte si do něj v sobotu 22. května od 13 hodin užít empírový piknik, který pořádá již tradičně společnost Jane Austen CZ. Dobové kostýmy jsou vhodné a doporučené, nikoli však nutné. Nezapomeňte také na piknikovou deku a něco dobrého na zub. Případně lze piknikový balíček objednat v zámecké kavárně. Podrobnější informace najdete na facebooku Jane Austen CZ. Kompletní Empírový den (s taneční lekcí, programem a plesem) je plánován na 11. září. Více už nyní na webu.

V neděli 12. září 2020 se v Čechách pod Kosířem konal z jara odložený Empírový den.Zdroj: Zdeňka Adlerová