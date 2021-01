Skvělí hosté a již osvědčený a ostřílený ostravský moderátor, který si zve do své talkshow jen to nejlepší, co regionální scéna nabízí. Talkshow Petra Kubaly Kafrárna je protkaná laskavým i rošťáckým humorem. Tentokrát si z řad herců, hudebníků, i dalších umělců a populárních osobností, jež mají vztah k Ostravě a moravskoslezskému regionu, vybral jako hosta populární zpěvačku a herečku Hanu Fialovou, která září především v ostravských muzikálech.

Janka Ryšánek Schmiedtová - Malá Mína zmlsaná

KDY: neděle 24. ledna od 17 hodin

KDE: on-line akce

ZA KOLIK: zdarma



V inscenaci Divadla loutek se jako hlavní hrdinka představí Malá Mína, která je hodně zmlsaná. Když má sníst něco, co jí nechutná, děsně vyvádí. V on-line představení nebude chybět humor a také bujará hudba, kvůli čemuž má pohádka ne nadarmo oficiální popisek „Rockové divadlo pro všechny, kdo neradi špenát“. Divadlo loutek vytvořilo online program a každou lednovou neděli od 17 hodin můžete sledovat on-line přenos přímo z divadla.

TIPY ZA KARVINSKO

Kolem Skučáku

KDY: kdykoliv

KDE: Rychvald

ZA KOLIK: zdarma



Skučák je přírodní rezervace, která se rozkládá u východního okraje městečka Rychvald a kolem stejnojmenného rybníka Skučák. Vydáme-li se západním směrem dorazíme do Ostravy a jižním směrem dorazíme do obce Petřvald. Přírodní rezervaci Skučák tvoří vodní plocha stejnojmenného rybníka, který je součástí souboru rybníků vytvořených v oblasti ostravsko-karvinské uhelné pánve.

Soustava karvinských rybníků

KDY: kdykoliv

KDE: Karviná-Staré Město

ZA KOLIK: zdarma



V Karviné-Starém Městě směrem na Dětmarovice se nachází soustava rybníků, které byly v roce 2013 vyhlášeny jako přírodní památka a evropsky významná lokalita v rámci NATURy 2000. Kromě Lipového, Dubového a Olšového rybníku jsou zde další – Větrov, Čerpák, Mělčina a netypicky zvaný Sirotek, Šafář, Panic, Ženich a Vdovec.

TIPY ZA OPAVSKO

Na dvaatřicet vrcholů lákají i Jeseníky

KDY: kdykoliv

KDE: Jeseníky

ZA KOLIK: zdarma



V Beskydech je výzva "32 vrcholů" již známá a turisticky vyhledávaná, ale znáte také 32 vrcholů Jeseníků? Organizátoři výzvy se pokouší do turistických aktivit zapojit milovníky hor i z Olomouckého kraje a chtějí nalákat fanoušky Beskyd také do Jeseníků. Za spolupráce se Správou CHKO Jeseníky byl vytvořen seznam 32 vrcholů Jeseníků, který můžete zdolávat celý rok 2021. Cílem není vše stihnout v co nejkratším čase, ale užít si turistiku, na vrcholku si udělat pěknou selfie fotku a poslat ji na FB stránku do zprávy. Fotka bude následně zařazena do patřičného alba. Každý splněný vrchol je nezbytné zapsat do vytisknutého seznamu. Po zdolání všech vrcholů obdržíte zasloužený diplom.

Kamínková hra ve Vítkově

KDY: kdykoliv

KDE: Vítkov

ZA KOLIK: zdarma



Potřebujete po Vánocích protáhnout své tělo? Máte rádi procházky po vašem městě? Středisko volného času Vítkov si pro veřejnost připravilo hru na hledače drahých kamenů, kterých po městě rozmístilo celkem sto. Poznáte je lehce podle zářivých barev a loga SVČ. Vydejte se na procházky po Vítkově a pozorně pozorujte své okolí a hledejte drahé kameny. Odměněni budou tři nálezci s nejvyšším počtem nalezených kamenů. Kameny mohou zájemci sbírat do konce ledna. Nejpozději 31. ledna je nezbytné zaslat fotografie všech nalezených kamenů, jména soutěžícího, případně soutěžící rodiny, telefonní a emailový kontakt na email: orlikova@svc-vitkov.cz. První tři zúčastnění s nejvyšším počtem nasbíraných kamenů obdrží věcnou cenou. Další informace a výherci budou zveřejněni na Facebooku Střediska volného času Vítkov.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Prado – sbírka plná divů

KDY: v neděli 24. ledna od 20.30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokument si můžete pustit díky aplikaci Moje kino live z pohodlí vašeho domova. Kdyby tak muzea mohla vyprávět! Snímek o slavném španělském Museo del Prado má přesně tento cíl. Slavná budova v Madridu slaví 200 let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Putování španělskou metropolí odhaluje nejen to nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako Goya, El Greco, Velázqueznebo Rubens, Tizian či Bosch. Vstupenky jsou k zakoupení na tomto webu.

Medové mlsání ve Frýdku-Místku

KDY: všední dny od 8 do 16 hodin

KDE: Marlenka, Valcířská ulice, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: různé



Užijte si sladké mlsání ve Frýdku-Místku. Nová prodejna Marlenka je součástí medové továrny ve Valcířské ulici. Můžete zde ochutnat tradiční a oblíbené produkty i úžasné arménské speciality. Navíc jakmile to situace dovolí, půjde si zarezervovat také exkurzi, která veřejnost seznámí s průběhem celé výroby. Prodejna je otevřena každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin i nyní v období protiepidemických opatření.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Film Dokud nás svatba nerozdělí

KDY: sobota 23. ledna od 20.30

KDE: na webu Kina Centrum Bruntál

ZA KOLIK: 100 Kč



Potřebujete-li v těchto mrazivých šedivých dnech povznést na mysli a zasmát se, pak jděte na jistotu a zvolte francouzskou komedii Dokud nás svatba nerozdělí. Právě svatba, která se má odehrát na zámečku ze 17. století, si jasně říká o průšvih. Zvlášť když šéf svatební agentury z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá svatební pohoštění a najde záskok za kapelu, pro který je „decentní zábava“ neznámým pojmem, a ženichovo překvapení změní celou svatbu v grotesku.

Naučnou stezkou Údolím lapků z Drakova

KDE: Vrbno pod Pradědem



Stezka je věnovaná přírodě a historii území, kterým vedla stará kupecká stezka. Území bylo významné z hlediska těžby železných rud a zlata v Černé Opavě. Nachází se zde zříceniny starých hradů, území je opředeno pověstmi o lapcích a loupežnících. Cesta vede po turistické značce kolem Černé Opavy z Vrbna pod Pradědem - Mnichova přes Drakov na Rejvíz, je dlouhá asi 12 km a má 10 zastavení.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Krajinou povodní

KDY: kdykoliv

KDE: Suchdol nad Odrou, Jeseník nad Odrou

ZA KOLIK: zdarma



Stezka návštěvníky provede skutečnou krajinou povodní - nivou řeky Odry mezi Jeseníkem, Bernarticemi a Suchdolem nad Odrou. Hravým, komiksovým zpracováním je stezka zaměřena především na děti a školní mládež. Zastavení naučné stezky představují přírodní procesy v záplavové krajině, zajímavé živočichy, ale i geologii Poodří. Na každém zastavení pak najdete nějaký interaktivní prvek či praktickou ukázku - horniny z Poodří, bobří okusy, zvonkohru. Zajímavostí jsou stojany naučných tabulí vyrobené z neopracovaného akátového dřeva. Na stezce krajinou povodní se nudit nebudete! Délka trasy je šest kilometrů. Zaparkovat auto je možné na nádraží ČD Suchdol nad Odrou a Jeseník nad Odrou.

Naučná stezka Beskydské nebe

KDY: kdykoliv

KDE: Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka v sobě zahrnuje expozici siluet dravců pod zastřešením pódia amfiteátru, dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů a dalších šest zastavení v rámci celé lokality Horeček. Asi nejatraktivnější částí celé naučné stezky je 85 metrů dlouhý vzdušný chodník, který ve tvaru podkovy začíná i končí přímo za pódiem amfiteátru. Na této 1,8 metru široké lávce se nachází šest zastavení, kde se lidé seznámí s životem obyvatel korun stromů. Dalším velmi zajímavým místem, které prakticky tvoří jeden celek s dřevěnou lávkou, je zastřešení amfiteátru. Pod střechou budou totiž viset siluety dravých ptáků včetně majestátního orla skalního.

KNIŽNÍ TIPY

Maja Lunde: Historie včel



William je zklamaný biolog a obchodník s osivem, žijící v Anglii roku 1852. George je včelař, žijící v USA roku 2007 a jeho farma bojuje o přežití. Tao žije v budoucnosti v Číně, v době, kdy již včely vyhynuly. Historie včel je román norské autorky Mají Lunde o vyhynutí včel. Všechny tři příběhy se navzájem prolínají, setkává se zde minulost, přítomnost i budoucnost.

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně



Působivým psaným reportážním stylem a poutavým příběhem se spisovatelka Kateřina Tučková zasloužila o jedno z nejautentičtějších knižních děl posledních let. Kniha dokonce vyšla ve dvanácti jazycích, dokonce i v arabštině. Dora Idesová je neteř jedné z Žítkovských bohyň zvané Surmena. Život na Kopanicích nad Starým Hrozenkovem je však tvrdý jako zdejší lidé a čtenář postupně zjišťuje, jak těžké je být v Dořině kůži.

Markéta Lukášková: Panda v nesnázích



Mladá autorka Markéta Lukášková píše své knihy s jí charakteristickým nadhledem a povznesením se i nad zdánlivě těžké téma. Panda v nesnázích je její v pořadí druhá kniha, která si získala oblibu čtenářů i kritiků. Dvě mladé ženy, každá v jiných nesnázích, v jiné době, a přesto mají tolik společného. Tereza, přezdívaná Panda, se po rozchodu vrací domů. Kromě složitého vztahu s mámou, psychických potíží a mindráků má těžkou hlavu z diplomové práce. Píše o neznámé hrdince Marii, člence třetího odboje, která si v padesátých letech vedla deníky a skrývala u sebe Terezina pradědečka. To, jak zamíchají karty s osudem obou žen, bude přinejmenším překvapující pro každého čtenáře, který má rád odlehčené romány s výraznou myšlenkou.

Valentina Nazarova: Skrytá píseň



Prvotina ruské spisovatelky se zařadila mezi bestsellery téměř ihned po vydání. Příběh mladé Niky, Rusky, která studuje v Londýně, je protkán tajemstvím a rockovou hudbou, takže na své si přijdou i příznivci muziky. Hlavní hrdinka je krásná, temperamentní a má vše, co chce, nebo to alespoň dokonale předstírá. Nika má ale tajemství. Když jí bylo třináct, její milovaná starší sestra Jenya zmizela v malém městečku ve střední Anglii. Jediná věc, kterou Nika má, je sbírka ikonických rockových alb. Podle nich utvořila svou osobnost: vnímání krásy, lásky, života a svého vlastního já.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Desková hra Žížaly



Tato dětská společenská hra je velice napínavá. Zvrat přichází v každé chvíli. Stačí se dostat na políčko se žebříkem a rázem se posunete prudce vpřed. Běda ale, když stoupnete na žížalu. Po ní sjedete až na jeho konec o několik pater níže. Hra podporuje rozvíjení pozornosti a procvičuje u dětí záladní počty. Společenská hra vhodná od 5 let.

Křížovky



Tato společenská hra je pro dva až šest hráčů. Hráči ukládají na políčka hracího plánu písmena a tvoří z nich slova, za které dostávají body. Hru vyhrává hráč který získá nejvyšší počet bodů. Hra svým charakterem připomíná populární Scrabble, ale hraje se jednodušší formou.