Jednodenní on-line premiéru má ve své režii galerie PLATO Ostrava. Projekt, který vznikl pro výstavu Cena Jindřicha Chalupeckého 2020, je videozáznamem performance autorského čtení od Almy Lily Rayner s názvem Návod na přežití. Účastnice a účastníci: Andrea Tobolová, Mirka Slívová, Jakub Černý (čte Johna Donnea), Magdalena Šipka, Elena Gorolová, Martin Novák (čte Donnarda Whitea), Alex Sihelská, Radek Šabacký (čte Bell Hooks), Ladislav Fabian, Tess (čte Václava Hraběte), Bára Vidomská (čte Anastázii Klemensovou), Zuzana Fialová, Alex Vonsík a Alma Lily Rayner (čte Audre Lorde). Více informací ZDE. Videozáznam bude přístupný ve čtvrtek 11. února od 12 hodin do půlnoci na tomto odkazu.

Ostravská galerie Plato. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dášeňka živě z Divadla loutek

KDY: neděle 14. února od 17 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: zdarma



V den svátku všech zamilovaných, tedy 14. února, vám zahraje Divadlo loutek Ostrava pohádku, kterou si dozajista zamilujete. Představení podle rozkošné knížky o životě roztomilé foxteriérky od narození a první loužičky vypráví psí pohádky, během nichž Dášeňka dospěje v psí slečnu. Inscenace podle knihy jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů je vhodné pro děti od 5 let. Odkaz ke sledování bude zveřejněn na webu Divadla loutek a také na oficiální FB události, a to zhruba 15 minut před začátkem.



Z představení ostravského Divadla loutek Dášeňka.Zdroj: Roman Polášek

Marek David - Planu

KDY: neděle 14. února od 19 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: zdarma



Divadlo na svátek zamilovaných zprostředkuje také ostravské Studio G. Tématem inscenace je česká připomínka odkazu umírajícího Poláka, Ryszarda Siwiece. "Je krásný den, září roku 1968. Na nebi je modrá obloha, mladí lidé tančí a hraje hudba pro sto tisíc lidí. Na stadionu ve Varšavě se již tradičně konají oficiální dožínkové slavnosti. V takové náladě protest proti nevyprovokované agresi vůči bratskému Československu snadno zapadne. Během pokládání věnce, přesně ve 12:15 hodin, se ve třináctém sektoru lidé začínají chaoticky rozcházet. Z tohoto místa vychází obrovský sloup černého kouře. Právě se tam zapálil muž. Živý přenos musí běžet dál, komentátoři mají připravené texty. Další tanec, další barevný obraz." Tento symbol moderní tragédie světa balancuje mezi přežitkem vzdálené minulosti a součástí přítomné politické chvíle. Více na webu Studia G.

TIPY ZA KARVINSKO

Za historií Doubravy

KDE: Doubrava



Nejstarší stavbou v obci Doubrava je budova zámku, který je památkově chráněný, i když zchátralý a zcela jistě zaujme milovníky historických budov i lidových povídaček. K zámku se totiž váže pověst, že zbojníci Ondráš a Juráš ve zdejším sklepení ukryli svůj poklad. V současné době jsou hospodářské budovy v soukromém vlastnictví a chovají se zde koně.

Po stopách mlýnů

KDE: Dětmarovice



Do začátku 20. století každá usedlost vlastnila na šrotování obilí ruční žernov Od roku 1915 začali hospodáři stavět větrné mlýnky s turbínou. Těch se do dnešních dnů dochovalo přes padesát v různém stavu a několik mlýnků je ještě funkčních. Replika jednoho z nich je v Dětmarovicích na hlavní cestě směrem na Karvinou a je zajímavou ukázkou pracovní techniky.



Opravený mlýnek v Dětmarovicích. Zdroj: David Gorgol

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Staňte se Beskydským průzkumníkem

KDE: Beskydy



Jablunkovské centrum kultury a informací zve veřejnost na vrcholy v soutěži Beskydský průzkumník. Můžete chodit jen tak, pro radost, ale pokud se na vrcholech vyfotíte a nejpozději do 31. 3. 2021 fotky zašlete, tak získáte i krásnou medaili a zařadíte se do losování o ceny. Tak hurá do přírody.

Beskydský průzkumník.Zdroj: archiv Jacki

Valentýnské menu aneb láska prochází žaludkem

KDY: 12. až 14. února

KDE: Restaurace pod Habešem, Palkovice

ZA KOLIK: různé



Restaurace pod Habešem v Palkovicích si pro milovníky gurmánských zážitků připravila na 12. až 14. února speciální Valentýnské menu přes výdejní okénko. Vychutnat si můžete grilovanou vepřovou panenku plněnou listovým špenátem a bavorskou šunkou, kuřecí prso plněné sušenými rajčátky podávané s grilovanou zeleninou nebo filírovaný flank steak na restovaných fazolkách se schwarzwaldskou šunkou. Součástí každého menu je předkrm v podobě růžového kaviáru se zakysanou smetanou a řezem avokáda a dezert řez jahodového dortu s malinovým dipem a čokoládou. Menu si můžete objednat na tel. 775 699 246 a vyzvednout přímo v restauraci nebo nechat dovézt domů.

Valentýnské menu.Zdroj: archiv obce Palkovice

TIPY ZA OPAVSKO

Upečte si valentýnské sušenky

KDY: o víkendu

KDE: doma

ZA KOLIK: za cenu surovin



Dům dětí a mládeže v Hlučíně si pro zájemce připravil recept na výborné a zdravé zázvorové sušenky, pokud nemáte vykrajovátko ve tvaru srdíčka, můžete vytvořit jen placičky. Video s podrobným postupem a receptem naleznete zde. Tak neváhejte a zpříjemněte si valentýnský víkend touto sladkou pochoutkou. A pokud chcete udělat své drahé polovičce, nebo komukoliv jinému radost k Valentýnu na dalším videu naleznete návod, jak vyrobit vlastní valentýnské kartičky se vzkazy.

Pošlete své lásce valentýnské přání.Zdroj: Archiv Deníku

Tříchodové valentýnské menu do krabiček s sebou

KDY: 12. až 14. února

KDE: Areál Salaš, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: různé



Oslavte svátek zamilovaných chutnou večeří, kterou za vás připraví v restauraci Salaš. Doma vše vyzdobte, zapalte svíčky a do vázy naaranžujte květinu, podávat se budou tři chody a k nim třeba i lahev sektu. Na úvod ochutnáte carpaccio z hovězí svíčkové, hlavní chod lze vybrat ze tří variant a sladkou tečkou bude cheesecake. Valentýnské menu v Areálu Salaš chystají pouze o víkendu 13. a 14. února, stavit se můžete po telefonické domluvě mezi 11. a 20. hodinou. Vše pro vás bude připravené v krabičkách, které jsou v ceně. Valentýn sice letos bude trochu jiný než obvykle, ale udělat své polovičce radost stojí za to.

Valentýnské menu v Areálu Salaš.Zdroj: archiv Areálu Salaš

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Kino z pohodlí domova

KDY: neděle 14. února od 20.30

KDE: na webu kina Centrum Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun



Užijte si nedělní pohodu u dobrého filmu! Kouknout můžete třeba na romantickou komedii Tenkrát podruhé. Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před tuto otázku je postaven Victor, když od svého syna dostane dárkový poukaz agentury Time Travelers. Ta s pomocí filmových kulis a herců dokáže zinscenovat jakoukoli epochu a zprostředkovat svým klientům setkání se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Zatímco jiní zákazníci se chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet s Hitlerem, Victor touží vrátit se do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít první rande se svou ženou.

Snímek Tenkrát podruhéZdroj: Archiv kina Metropol

Na výlet ke Krtečkově studánce

KDE: Město Albrechtice



Vypravte se o víkendu na pohádkové putování naučnou stezkou, která začíná na rozcestí mezi Městem Albrechtice, Piskořem a Biskupicemi. Na stezce, která vede lesem na vás čeká 11 zastavení, dřevěné sochy skřítků, trpaslíků a interaktivní hry. Trasa je nenáročná, měří necelé 2 kilometry a je vhodná i pro kočárky a odrážedla.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

K Lurdské kapli Panny Marie

KDE: Frenštát pod Radhoštěm



Od areálu hostince Rekovice na Horečkách se po vyznačené cestě výletníci dostanou k dalšímu zastavení na naučné stezce Beskydské nebe, k Lurdské kapli sv. Panny Marie. Je to vlastně kamenná jeskyně posazená do svahu, kterou r. 1902 nechala postavit manželka továrníka Bumbaly, jako dík za své uzdravení. Kaple je sice otevřena jen do poloviny října, ale i bez vstupu si užijete příjemnou procházku se zajímavým cílem.

Zvonička na Pustevnách

KDE: Trojanovice



Při příchodu Na Pustevny vás zaujme na okraji lesa po pravé straně dřevěná zvonička, vybudovaná na počátku 20. století podle projektu slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Původní barevná výzdoba navržená Jurkovičem se nedochovala, proto zvoničku zdobí barevné ornamenty zhotovené brněnskými restaurátory Františkem Procházkou a Ivanem Popovem.

KNIŽNÍ TIPY

Ellison Cooper: V kleci



Neuropsycholožka FBI Sayer Altair, hlavní postava thrilleru Ellison Cooper, odhaluje zlé úmysly v nejhlubších zákoutích. Aby zapomněla na tragickou smrt svého snoubence, zabývá se výzkumem mysli sériových vrahů. Když policie ve Washingtonu D.C. objeví děsivou vražednou, je Sayer vyzvána, aby vyšetřování vedla. Sama tuší, že tento případ bude bedlivě sledován.

Světlana Witowská: Hlavou proti zdi



Knižní rozhovor populární moderátorky Světlany Witowské s televizní a rozhlasovou legendou Kamilou Moučkovou není klasickým rozhovorem, ale skutečným dialogem dvou silných žen, které kromě profese pojí i silné přátelské pouto navzdory rozdílu dvou generací. Fanoušci se mohou těšit na vyprávění o soukromí, práci, úspěších i pádech charismatické hlasatelky Kamily Moučkové.



Televizní moderátorka Kamila Moučková.Zdroj: Archiv Kamily Moučkové

Charles Martin: Hora mezi námi



Přichází bouře a provoz na letišti v Salt Lake City je ochromen. Postavy knihy autora Charlese Martina, novinářka Ashley a chirurg Ben se vůbec neznají, i přesto si spolu objednají charterový let, aby se navzdory nepříznivému počasí dostali domů včas. Jejich letadlo ale havaruje a oni se ocitají uprostřed zasněžených hor bez naděje na záchranu.

Miloš Urban: Santiniho jazyk



Román Miloše Urbana je nebezpečným pátráním po tajemství univerzální věty. Existuje vůbec? Nebo je to chiméra? A proč někdo neváhá prolít krev, jen aby zůstala utajena? Martin Urann je zaměstnancem reklamky, kterému docházejí nápady, a tak mu hrozí propuštění. Dostane však ještě jednu šanci, úkol, do něhož se nikomu jinému nechce a nikdo nevěří v jeho splnitelnost.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Spiknutí: Království Hlubiny



Velká karetní hra v malé krabičce pro dva až čtyři hráčů. Ti se ve Spiknutí snaží získat na svou stranu lordy z cechů pěti různých barev a skládat je k sobě do své senátní frakce, sbírat perly, a také klíče, které jim mohou otevřít lokace s různými schopnostmi. Kdo se stává vítězem? To jen hráč, kterému se podaří vše přetavit do co nejvíce bodů. Hra má krásnou grafiku a je v malé plechové krabičce, která je velmi praktická pro cestování.

Dům snů



Hra, která vám pomůže navrhnout a postavit si svůj vysněný dům v jeho zmenšené podobě. Postupně rozhodujte o nejvhodnějších pokojích, o nejlepší barvě pro vaši střechu a o vybavení, které se nejlépe hodí jako dekorace pro váš domov. Balení obsahuje 1 herní desku, 4 herní desky hráčů, 60 pokojových karet, 28 střešních karet, 20 karet s nástroji, vybavením a pomocníky, 10 žetonů vybavení, 1 miniaturu domu pro prvního hráče a 1 knížku s hodnocením.