Noc práva se poprvé uskuteční i v Ostravě. Bude to večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Organizátoři akce chtějí popularizovat právo pro veřejnost a vytvářet příležitost pro setkání právnické obce. Akce proběhla poprvé loni v Brně a letos se rozšířila jak do Ostravy, tak i do Olomouce. Den konání 6. března je výročím nabytí účinnosti Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920, prvního ústavního dokumentu naší země, když nepočítáme prozatímní ústavu z roku 1918. Celá akce je určena nejen pro právnickou obci, ale i pro širokou veřejnou.

30. RnR Ples aneb Woodmani slaví 30 let!

Kdy: sobota 7. března 2020 od 20:00

Kde: Garage club

Za kolik: 550,-



V sobotu všichni milovníci pořádné muziky mohou oslavit už třicetileté působení ROCK&ROLL BANDU Marcela WOODMANA a to na pořádném plese. Nebudou zde chybět ani hosté, jako: Ondřej HAVELKA a jeho MELODY MAKERS nebo Rosťa Petřík se svým PRASKÁNÍM. Jako na každém pořádném plese se na vás chystá i bohatá tombola. Přenesete se na úplný začátek do Ameriky 50. let. Vítány jsou všechny swingové a rock and rollové kostýmy, ty nejlepší budou oceněny. Zúčastnit se můžete i taneční soutěže.

Food Market 2020 | Chutě Ostravy

Kdy: sobota 7. března 2020 od 10:00 do 20:00 a neděle 8. března 2020 od 10:00 do 18:00

Kde: Compress Hall v Dolních Vítkovicích

Za kolik: 50,-



Už 3. ročník akce zajímavého gastro festivalu Food Market, bude opět o tom nejlepším jídle. Čekají vás zde speciality rozličných ostravských podniků – od klasické české kuchyně, přes street food a Asii, až po vegan a raw pokrmy. V neděli navíc bude v rámci festivalu probíhá i rychlá škola vaření dětí a rodičů. Celý festival proběhne pod záštitou Food Atelier a chef patrona Davida Valíčka.

8GB tvrdýho porna - divadelní hra

Kdy: 8. března 2020 od 19:00

Kde: Divadelní sál Domu kultury Ostrava

Za kolik: od 170,- do 390,-



On je ženatý. Ona má dvě děti. Oba jsou nešťastní a rozhodnou se s tím něco dělat. Jejich cestu za štěstím sledujeme od nedůstojného seznámení na internetu, přes trapně rozpačité poznávání, které je třeba přepít, až po vystřízlivění, po němž zůstane jen bolest hlavy. Citlivá hra mladého australského dramatika nahlíží do soukromí lidí, kterým ve štěstí brání strach z intimity. Hra klade otázky, jak funguje seznamování přes internet a jak se principy takových vztahů a reality přenášejí do skutečnosti. Intimní komedie o lidech, kteří se neumí odhalovat. Hrají: Anna Polívková, Petr Vaněk

FESTIVAL JARNÍ OZVĚNY & Tempo di vlak & Pacifik

Kdy: neděle 8. března 2020 od 18:00

Kde: Klub Parník

Za kolik: 200,-



Ostravské TEMPO DI VLAK se po tříleté pauze vrací na pódium. Od svého vzniku v roce 1999 kapela natočila 3 CD a zorganizovala více než stovku klubových pořadů Tóny cest. Během sedmnáctiletého působení má kapela na svém hudebním kontě přes 700 koncertů. V ostravském Parníku vystoupí společně s trampskou skupinou PACIFIK v čele s Tony Linhartem. Koncert se koná jako hudební tečka již dvacátého ročníku „Ozvěn“, Cestovatelsko-hudebního festivalu.

Fauna trhy

Kdy: neděle 8. března 2020 od 8:00

Kde: Výstaviště černá louka

Za kolik: dospělí 40,-, děti, studenti, důchodci, držitelé ZP a ZTP 20,-



Ostravské Fauna trhy jsou chovatelskou a pěstitelskou prodejní burzou, určenou pro širokou veřejnost. Sortiment Fauna trhů je široký a odvíjí se v závislosti na chovných sezónách chovatelů. Akce se účastní jak drobní chovatelé např. okrasného ptactva, psů, koček, drobných savců, kožešinových zvířat atd., tak dovozci a výrobci z oblasti chovatelství.

OPAVSKO

Ženy oslaví svůj svátek

Kdy: v neděli 8. března od 16 hodin

Kde: restaurace Sonáta, Hradec nad Moravicí

Za kolik: 50 korun

Místní ženy a dívky oslaví MDŽ v ryze ženském přátelském posezení a každá dostane kromě dobré nálady i malý dárek. Atmosféru oslavytohoto tradičního mezinárodního svátku žen oživí i hudební vystoupení 3+1 a připravený bude též Salonek krásy. V ceně vstupného je započítaný dezert i šálek kávy a vstupenky budou slosovatelné. (jih)

Charitativní koncert

Kdy: v neděli 8. března od 17 hodin

Kde: sál Knihovny P. Bezruče

Za kolik: dobrovolné



Sólisté opery Slezského divadla vystoupí na humanitárním koncertu a posluchačům nabídnou řadu písní i operních árií. Program nebude mít jednoho průvodce, každý účinkující si svůj vstup okomentuje sám. Na klavír pěvce doprovodí Libuše Vondráčková. Výtěžek koncertu bude určený na humanitní účely. (jih)

Problém s předmanželskou smlouvou

Kdy: v neděli 8. března od 18 hodin

Kde: sál hotelu Pod Hůrkou, Háj ve Slezsku

Za kolik: vstupné 80 korun



Štítinský amatérský soubor ŠAMU představí divákům dva manželské páry. Prvním je Artur s Imeldou, kteří jsou poněkud vytrženi z reality a druhým Trevor s Ninou, jejichž manželství stojí před rozvodem. Pes je však zakopaný v předmanželské smlouvě, podle níž ten, kdo o rozvod zažádá, přijde o všechen majetek ve prospěch partnera. Nina s Trevorem mají plán, jak toho druhého nachytat při nevěře a k tomu chtějí využít Artura s Imeldou. Inscenaci provází vtipné dialogy i komické situace. (jih)

Zábavné odpoledne pro ženy

Kdy: v neděli 8. března od 15 hodin

Kde: zámek, Kravaře

Za kolik: 30 korun



Zámecký prostor ožije zábavným odpolednem, kde budou mít hlavní roli místní ženy, které v něm pohodově oslaví svůj mezinárodní svátek. Společně si popovídají a pobaví se připraveným programem s názvem Bešeda u kafeja. (jih)

Plesy a merendy pomalu končí

Kdy: víkend 7. a 8. března

Kde: obce v opavském regionu



Budišov nad Budišovkou bude v sobotu myslet na děti i dospělé občany. V kulturním domě začíná od 14.30 hodin velké maškarní dovádění a od 19 hodin se dospělí pobaví v Labortech na plese ve stylu country. Dětský maškarní ples si v neděli odpoledne nenechají v sále Obecního domu v Ludgeřovicích ujít děti ani jejich rodiče.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Zabijačkové dobroty provoní pivovárek

Kdy: sobota 7. března od 11 hodin

Kde: Beskydský pivovárek v Ostravici

Za kolik: zdarma

Beskydský pivovárek v Ostravici přichystá na sobotu 7. března poslední veřejnou zabijačku. Kromě čerstvě voňavých pochutin se lidé mohou od 11 hodin těšit na zábavný výklad řezníka, který jim předvede odborné bourání prasete. Další akční ukázky výroby jitrnic, jelit a tlačenky začnou hodinu po poledni. Na zabijačce bude možné ochutnat i ovar s křenem, prdelačku, prejt se zelím a zabijačkový guláš. Pro dobrou náladu bude v průběhu akce hrát historická kapela 54. Hanácký pěší pluk CK armády v dobových kostýmech. Součástí programu je také polední prohlídka pivovárku pro veřejnost, při které zájemci na vlastní oči uvidí, jak se vaří pivo. (mas)

Inspirativní beseda přiblíží cyklostezku podél Dunaje

Kdy: sobota 7. března od 18 hodin

Kde: Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách

Za kolik: dobrovolné vstupné



Dunajská brusle-cyklo-stezka pro každého se jmenuje přednáška cestovatele Martina Stillera, která se uskuteční v sobotu 7. března od 18 hodin v horské chatě na Prašivé ve Vyšních Lhotách. Dobrodruh tentokrát povypráví o expedici, na kterou se vypravil se svou manželkou, malou dcerou a kamarádem. Společně se vydali nejen na kolech, ale i na bruslích na vyhlášenou cyklostezku podél Dunaje. Vstupné na inspirativní povídání je dobrovolné. (mas)

Ochotníci se rozhodli rehabilitovat Juráše

Kdy: sobota 7. března od 19.30 hodin

Kde: hospoda Pod Borovou v Malenovicích



Ochotnický spolek malenovický odehraje v sobotu 7. března od 19.30 hodin v sále hospody Pod Borovou v Malenovicích představení s názvem Povídky o zbojnících aneb Ondráš. Jedná se o autorskou hru Pavla Kuběny, která vychází z regionálních pověstí o zbojníku Ondrášovi z Janovic. Oproti tradičním zpracováním se verze divadelního spolku snaží na základě vlastní interpretace alespoň částečně rehabilitovat „problematickou“ postavu Juráše - rodáka z Malenovic. Původně tragický námět je přitom odlehčen vtipnými a parodickými prvky. Do představení byly zakomponovány lidové písně a několik folklorních tanců. (mas)

Malířka vystaví obrazy v muzeu

Kdy: neděle 8. března od 15 hodin

Kde: Muzeum Kožané město v Metylovicích

Za kolik: 20 korun dospělí, 10 korun děti a důchodci, do 6 let zdarma



Muzeum Kožané město v Metylovicích zve na výstavu obrazů Lenky Schmidtové. Expozice, kterou autorka nazvala Barvy mého života, začne vernisáží 8. března ve tři hodiny odpoledne. Následně si vystavená díla bude moci veřejnost prohlédnout každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin. (mas)

Den na lyžích láká na závody a klauny

Kdy: neděle 8. března od 9 do 16 hodin

Kde: Ski areál v Bílé

Za kolik: zdarma



Den na lyžích s Moravskoslezským krajem se koná v neděli 8. března od 9 hodin ve Ski areálu v Bílé. Hlavním bodem akce budou veřejné závody v obřím slalomu. Závodit se bude v kategoriích: muži, ženy, děvčata do 12 let a chlapci do 12 let. Zájemci se mohou registrovat od 9 do 9.45 hodin. Samotný závod začne úderem desáté hodiny. Startovné je zdarma. Každý závodník dostane poukaz na občerstvení. Připraven bude také zajímavý doprovodný program, který nabídne zábavné soutěže pro děti, tombolu o věcné ceny a skvělou muziku. Chybět nebudou ani oblíbení Klauni z balónkova. (mas)

Za hranicemi ticha bude léčit hudbou

Kdy: sobota 7. března od 19 hodin

Kde: Divadelní klub D.N.A. ve Frýdku-Místku

Za kolik: 90 korun



Skupina Za hranicemi ticha, která ve své tvorbě dává značný prostor etnickým nástrojům, odehraje v sobotu 7. března koncert v divadelním klubu D.N.A. ve Frýdku-Místku. Hudební příznivci se můžou těšit na meditativní hudbu s bohatými alikvótními tóny, které mají blahodárný účinek na celé tělo i duši. Vstupenky na vystoupení, které začne v sedm hodin večer, se budou na místě prodávat za devadesát korun. (mas)

Mimozemšťané naučí děti třídit odpadky

Kdy: neděle 8. března od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun



Divadelní společnost Cestovadélko uvede v neděli 8. března na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku netradiční pohádku Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili Zemi. Dětské diváky pobaví mimozemšťané Pimpilimpi a Pompolompo z planety Pumpulumpu. Zelení mužíčci přiletí na Zemi, která je zaneřáděná odpadky. Proto se rozhodnou, že naučí lidi správně třídit odpad. Prostřednictvím veselých písniček si děti zapamatují, že se mají starat o pořádek kolem sebe. Děj se na jevišti začne odvíjet ve tři hodiny odpoledne. (mas)

Jedenáctý ročník esoterického festivalu sází na pestrost

Kdy: sobota 7. března od 10 do 16 hodin

Kde: Kulturní dům Trisia v Třinci

Za kolik: 150 korun - cena za přednášku, 220 korun - celodenní vstupné na všechny přednášky, 270 korun - celodenního vstupné v den konání



Esoterickým festivalem ožijí v sobotu 7. března od 10 hodin prostory Kulturního domu Trisia v Třinci. Jedenáctý ročník tradiční akce nabídne tematicky zaměřené zóny, přednášky zajímavých hostů a nespočet zajímavých informací z alternativního světa. Součástí festivalu budou nové prodejní stánky, u kterých si návštěvníci mohou prohlédnout a pořídit nejrůznější knihy, přírodní kosmetiku, produkty alternativní medicíny, bylinné čaje, léčivé kameny a šperky. (mas)

Muminci budou bavit děti

Kdy: neděle 8. března od 15 hodin

Kde: Kulturní dům Trisia v Třinci

Za kolik: 160 korun - dospělí, 110 korun - děti, 65 korun - družiny



Divadlo loutek Ostrava potěší v neděli 8. března od 15 hodin zejména dětské diváky pohádkovou inscenací Muminci: Čarodějův klobouk, kterou odehraje v divadelním sále třineckého kulturního domu Trisia. Děti se přesvědčí, že kouzelný klobouk, který muminci našli při jedné ze svých výprav za dobrodružstvím, způsobí mnoho zmatků i zábavy. Součástí programu bude také oblíbené „malování před pohádkou“. Děti si už doma nakreslí obrázky muminků a skřítků, načež své výtvory vezmou na samotné představení. Při vstupu je odevzdají uvaděčce. Až vyjdou z divadelního sálu, budou už všechny malůvky vystaveny v předsálí divadla. Ještě před samotnou pohádkou je navíc přivítá kašpárek Kuliočko, se kterým se mohou vyfotit. (mas)

Trio Incendio slibuje hudební zážitek

Kdy: neděle 8. března od 18 hodin

Kde: ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí



Trio Incendio vystoupí v neděli 8. března v sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí. Posluchači se mohou těšit na mladý soubor, který v současné době patří k nejnadanějším v republice. Klavíristka Karolína Františová, houslista Filip Zaykov a violoncellista Vilém Petras jsou členy prestižní organizace European Chamber Music Academy, jež si vybírá nejtalentovanější mladé evropské ansámbly, kterým zajišťuje mistrovské kurzy a koncerty po celé Evropě. Začátek koncertu je v 18 hodin. (mas)

KARVINSKO

Zapomenutá minulost na fotografiích

Kdy: v pátek 6. března, vernisáž od 17 hodin, výstava do 7. dubna

Kde: Bohumín, Salon Maryška

Za kolik: zdarma



Iveta Mutinová, první dáma bohumínské fotografie, vystavuje v Maryšce. Ostravská rodačka žijící v Bohumíně zve na výstavu černobílých fotografií pod názvem Zapomenutá minulost zpestřenou malým fotografickým cyklem „Lokomotiva“. Vernisáž proběhne v kulturním Salonu Maryška na náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně v pátek 6. března v 17 hodin. Výstava bude k vidění vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Kafe u Osmanyho

Kdy: neděle 8. března, 19 hodin

Kde: karviná, velký sál MěDK

Za kolik: od 275 korun



Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity můžete zažít 8. března v Karviné. Devadesát minut neuvěřitelných historek ze života Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od první chvíle. Osmany odhalí i to, co mělo zůstat utajeno. Pořad moderuje Eva Decastelo.

NOVOJIČÍNSKO

Z Prahy se vrací Sarah & The Adams

Kdy: v sobotu 7. března

Kde: Odry, Hudební klub Village sound

Za kolik: neuvedeno

Kapela Sarah & The Adams vznikla před osmi lety. Tehdy se zpěvačka a pianistka Šárka Adámková vrátila z hraní v Norsku, a zanedlouho s muzikanty, kteří hrávali jazz i pop a v roce 2014 vydala první CD s názvem Thank You. Začali ji označovat za českou Norah Jones a od té doby zpěvačka s kapelou vydala další dvě alba, to poslední loni. Kdo má rád pohodovou pop-jazzovou muziku, určitě by neměl v sobotu 7. března v hudebním klubu Village sound v Odrách chybět. Jako předskokani se představí Jazz Band ZUŠ Odry. Večer začíná v 20.00 hodin. (ipa)

Připomenou si výročí prezidenta

Kdy: v sobotu 7. března

Kde: Trojanovice, lesopark na Horečkách

Za kolik: zdarma



V sobotu 7. března 2020 to bude přesně 170 let od chvíle, kdy se narodil první čekoslovenský prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Masarykovo demokratické hnuti a Nadace Dr. E. Parmy a B. Parmové pořádá práve v sobotu vzpomínkové setkání, které se koná v 10 hodin u památniku Tomáše Garrigua Masaryka v lesoparku na Horečkách.

Drcla loktem o kredenc

Kdy: pátek 6. března

Kde: Štramberk, Kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné



Štramberská divadelní přehlídka pokračuje s představením Drcla loktem o kredenc z pera Roberta Vrby. To zahraje první březnový pátek divadelní spolek CHAOS z Valašské Bystřice. Divadelní představení odstartuje v 19.30, vstup do kulturáku bude otevřen od 19 hodin. (tj)

Muzikantský ples roztančí nejen muzikanty

Kdy: sobota 7. března

Kde: Kopřivnice, Kulturní dům

Za kolik: 300 Kč



Tradiční Muzikantský ples města Kopřivnice je opět tady. Od 20 hodin se kromě tancování můžou návštěvníci plesu těšit na bohatý program – představí se Rivieras show band, hudební kvartet se širokým repertoárem a instrumentálním obsazením, dále Expedice Apalucha – kapela, u které se můžete těšit na pestrou škálu stylů (blues, rock, folk, funky). Později dojde taky na Nagauč – ostravský rockový CoverBand, který je připraven roztančit všechny na peckách od U2, Stinga, P!nk, Depeche Mode, Michaela Jacksona, Muse, Seala, Foo Fighters, Coldplay a dalších oblíbených interpretů. A nebude chybět ani tradiční muzika v podání cimbálové muzika Pramínky, která bude hrát lidové písně z našeho regionu. A pokud by to i tak bylo málo, pak se až k filmovým melodiím dostane skupina Neo Chess Sunny Rock And Roll Band. To vše a ještě více nabídne muzikantský ples už tuto sobotu, tak si jej nenechte ujít. (tj)

BRUNTÁLSKO

Zimní táboření: otužilci v Úvalně přenocují ve stenech

Kdy: od 6. do 8. března

Kde: Úvalno, areál Stražiště pod rozhlednou Hanse Kudlicha



Zimní táboření už řadu let láká otužilce do Úvalna. Na Strážišti se sejdou také 6. března a budou zde nocovat ve stanech celý víkend až do 8. března. Pod rozhlednou Hanse Kudlicha se chystá 17. ročník zimního táboření. Na Strážišti v Úvalně se setkají nejen aktivní sportovci, ale i pamětníci, kteří u táborového ohně rádi zavzpomínají na své zimní noclehy ve stanech. Mladí i staří, muži i ženy, kteří rádi kempují ve sněhu, vytvořili přátelskou a všem otevřenou komunitu. Přidat se může každý.