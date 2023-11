Jak si užít nastávající víkend? Na Novojičínsku si můžete užít jarmarky a trhy, ať už na náměstí ve Studénce, v kavárně v Kopřivnici, u zámku v Novém Jičíně nebo na náměstí ve Fulneku, kde bude jarmark spojen s rozsvícením vánočního stromu. Ve Frenštátě pod Radhoštěm pojedou outdoorové filmy, v Bílovci jeden - Její tělo - zato s besedou se scénáristkou. Děje se toho ale mnohem více i jinde v kraji. Více v tipech Deníku.

NOVOJIČÍNSKO

XXI. Mezinárodní festival outdoorových filmů

KDY: čtvrtek 23. až neděle 26. listopadu, vždy od 17 hodin

KDE: kino, Frenštát pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Festival začíná již ve čtvrtek 23. listopadu, každý den se promítají od 17 a pak od 19.30 hodin filmy vybrané ze čtyř kategorií – Dobrodružný a extrémní sportovní film, Horolezecký a horský film, Dobrodružné vodní sporty a Cestopisný film.

Masobraní

KDY: pátek 24. listopadu od 9 do 16 hodin

KDE: náměstí Republiky, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Farmářské a řemeslné trhy s širokou nabídkou masových specialit.

Beseda s Anetou Honzkovou a promítání filmu Její tělo

KDY: pátek 24. listopadu od 19 hodin

KDE: kino Radost, Bílovec

PROČ PŘIJÍT: Beseda s bíloveckou scénáristkou filmu Její tělo, jednoho z nejočekávanějších filmů tohoto roku. Jde o fantastickou příležitost potkat se osobně s bíloveckou filmařkou Anetou Honzkovou. Po besedě bude následovat promítání zmiňovaného filmu Její tělo. Pořadatelem je festival amatérských filmů BAF.

Evamore – křest alba Koloběh

KDY: pátek 24. listopadu od 19.30 hodin

KDE: kulturní dům, Příbor

ZA KOLIK: 350 Kč na místě / do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příborské uskupení Evamore zve na křest jeho druhého alba s názvem Koloběh. Kromě hlavních protagonistů se představí MDŽ - Lucie Redlová, Beata Bocek a spol., Grunik & DJ Forest, VJ Jaamor a afterparty hudebně obstará DJ Sandooz.

Předadventní jarmark

KDY: sobota 25. listopadu od 10 do 19 hodin

KDE: kavárna Harmonie, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Předvánoční atmosféru umocní vánoční dekorace, adventní věnce, dárkové zboží, cukroví, rukodělné výrobky.

Mikulášský jarmark

KDY: sobota 25. listopadu od 10 hodin

KDE: Nádvoří Žerotínského zámku a zámek, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce začne v 10 hodin na druhém nádvoří zámku, kde hned po zahájení vystoupí SLPT Javorník. Ten se až do odpoledne bude střídat s Cimbálovou muzikou Bečva, která bude hrát na prvním nádvoří zámku. Na nádvořích bude stánkový prodej, ukázky práce s břidlicí, objeví se i mikulášská družina s odměnami pro děti. V zámku se v 11 a 13 hodin uskuteční krátká povídání o vánočních zvycích a tradicích na Novojičínsku.

Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem

KDY: sobota 25. listopadu od 13 hodin

KDE: Náměstí Komenského, Fulnek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jarmark na němž bude také možnost zakoupit výrobky z mateřské školy, ze základních škol a Domu dětí Loreta. V programu vystoupí děti ze ZŠ T. G. Masaryka a J. a. Komenského, v 16 hodin začne program divadla Vánoční Show s Kateřinou Kocichovou – hlavní tváří pořadu DějePic. Následovat bude příchod princezny Terezky, která rozsvítí vánoční strom a poté začne krájení Vánočky.

Novojičínský vinný trh

KDY: sobota 25. listopadu od 14 do 22 hodin

KDE: bývalá prodejna textilu v ulici 28. října 48/6, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma, sklenička vína přijde na 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci budou moci ochutnat kvalitní značková vína z nabídky místních vinoték a k nim si dopřát lahodné sýry a jiné pochutiny. Chybět nebude ani výtečná káva ze zdejší pražírny. K poslechu a dobré náladě budou hrát Cimbálová muzika Slanina a novojičínský kytarista Jakub Jalůvka. Degustaci si nerušeně užijí i rodiče, kteří přijdou se svými ratolestmi. Pro ně bude až do 19 hodin připraven herní koutek, v němž se o zábavu postará tým z Rodinného centra Mozaika.

Dětský festiválek pod Trúbou

KDY: sobota 25. listopadu od 15 do 20 hodin

KDE: kulturní dům, Štramberk

ZA KOLIK: 70 Kč na osobu

PROČ PŘIJÍT: Ve 14.30 hodin se otevře velký sál kulturního domu, půl hodiny nato spustí MuzikoHrátky. Následovat budou Čtení dětem, Loutkové divadlo pana Taraby, koncert pro děti kapely Líbací Robot a promítání pohádky. Program doplní v době od 15 do 18 hodin malování na obličej, kostymérna, třpytivé tetování a herna pro děti.

O Koblížkovi

KDY: neděle 26. listopadu od 16 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

PROČ PŘIJÍT: Každé dítě zná pohádku o Koblížkovi, ale tato divadelní úprava však nabízí daleko víc. Na téma pohádky o Koblížkovi, který uteče dědečkovi, zajíci, vlkovi, medvědovi, aby pak osudově naletěl chytré lišce, nabízí další motivy ze známých pohádek. Inscenace kombinuje činoherní a loutkové herectví. Navíc nabízí interaktivní prvky, a tak se dětský divák stává součástí děje. Děti mohou odehrát role želvičky, kůzlátek nebo včeliček a závěr pohádky se změní v dětské taneční vystoupení.

OPAVSKO

Rockový písničkář s kytarou

KDY: pátek 24. listopadu od 18 hodin

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Příznivce rocku potěší vystoupení alternativního zpěváka s rockovým srdcem Jana Šušky. Jeho doménou je improvizovaný looping, kdy vytváří ambientní plochy s chytlavými melodiemi. Hraje na akustickou kytaru a vytváří smyčky s looperem. Vystupuje v klubech i při pouličním buskingu a chytlavé melodie doplňuje samply. Svou hudbu i texty si skládá sám, sám si ji produkuje a nahrává.

O slovo se hlásí Vánoční trhy

KDY: pátek 24. až neděle 26. listopadu

KDE: Dolní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Vánoční trhy provází rovněž tradiční kulturní program, který je vhodně oživuje. V pátek ho od 16 hodin zahájí koncert skupiny Katapult Revival a od 18 hodin uslyší návštěvníci to nejlepší od Věry Špinarové. V sobotu bude od 15 hodin na programu Piknik jako vzpomínka na zpěváka Michala Tučného a v 18 hodin hrábne do strun Rock and Roll Band Marcela Voodmana. Slavnostního zahájení trhů se v neděli od 10 hodin ujme dechovka, od 16 hodin vystoupí Robbie Williams Revival a v 18 hodin se rozzáří vánoční strom. Program od 18.20 hodin zakončí koncert Fleretu.

Biblické písně známých autorů

KDY: pátek 24. listopadu od 18 hodin

KDE: kostel sv. Stanislava , Bolatice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci Svatováclavského hudebního festivalu zazní kostelem Farkasovy, Bachovy a Dvořákovy Biblické písně v podání Stadlerova klarinetového kvarteta. Solistou je Martin Gurbal.

Amatérští herci budou bavit

KDY: pátek 24. listopadu od 19 hodin

KDE: Obecní dům Ludgeřovice

PROČ PŘIJÍT: Soubor amatérského divadla Propadlo přiveze z Václavovic do obce novou hru Stanislava Koláře s názvem Zážitkové dárky. Vstupné je dobrovolné. Oč půjde: Do Františkova bytu nečekaně vtrhnou jeho přátelé, aby oslavili jeho narozeniny, které však ten den vůbec nemá a nemá ani radost z nečekané návštěvy, Tím spíš, když dostane zážitkové dárky, o které nestojí. František ani návštěvníci v závěru hry nevědí, na čem zrovna jsou a kde končí pravda a začíná mystifikace. Hra se komediální formou vyjadřuje k době, kdy pod vlivem fake news přestáváme rozlišovat, co je pravda a co lež.

Tragikomedie o nemravných ženštinách

KDY: sobota 25. listopadu od 18 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

ZA KOLIK: 550 korun

PROČ PŘIJÍT: Známé pražské herečky, převlečené za ženy lehkých mravů, přivezou v rámci přehlídky Divadelní podzim do sálu svou tragikomickou inscenaci Nejstarší řemeslo. Jak název jasně napovídá, půjde o prostitutky, upsané právě onomu „nejstaršímu známému řemeslu“. Když si ho zvolily, nezbývá jim nic jiného, než v něm dřít až do roztrhání těla.

Tradiční Kateřinská zábava

KDY: sobota 25. listopadu od 19 hodin

KDE: sál Purkmistrů v Obecním domě, Opava

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Středisko volného času drží tradici a na svátek sv. Kateřiny pořádá Kateřinskou taneční zábavu. V minulosti bývala vždy poslední zábavou před adventem. Návštěvníci ani letos nebudou svou účast na ní listovat. Večer plný tance a zpěvu jim nabídne vystoupení opavských folklorních souborů a cimbálovou muziku Gizdi.

Spolek bude bavit děti

KDY: sobota 25. listopadu od 14 hodin

KDE: restaurace U zlatého džbánu, Sudice

PROČ PŘIJÍT: Spolek Třebomáček připravil pro místní děti i jejich rodiče Klauniádu s diskotékou. Jak název napovídá, přijde za dětmi klaun, proběhne diskotéka s laserovou show a v dalších částech programu budou různé soutěže, tombola, pletení copánků, malování po obličeji a další radovánky.

Dobročinná párty

KDY: sobota 25. listopadu od 21 hodin

KDE: bar Na hřišti, Chlebičov

PROČ PŘIJÍT: Na dobročinném setkání bude návštěvníkům hrát DJ Baluu a výtěžek z dobrovolného vstupného získá místní rodačka Anežka, postižená vzácným genetickým onemocněním. Za sebou má už transplantaci kostní dřeně. O získaný peněžní dar se chce podělit s dalšími nemocnými dětmi.

Ožije příběh slavné šansoniérky

KDY: sobota 25. listopadu od 18 hodin

KDE: pohostinství Vítek, Velké Hoštice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci budou sledovat příběh francouzské šansoniérky Edith Piaf, zpracovaný na motivy známé knihy Simone Bertcaut. V něm se představí Vanda Hauserová a Petra Bílková.

Studentské Předvánoční punčobraní

KDY: sobota 25. listopadu od 15 hodin

KDE: nádvoří gymnázia Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Gymnázium J. Kainara připravilo charitativní program, ve kterém vystoupí školní kapely, zahraje kapela Metamorfóza a prostor dostane též taneční vystoupení. Program zahrnuje i jídlo a punč, vstupné bude dobrovolné.

Vánoční příběh

KDY: neděle 26. listopadu os 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Opava

ZA KOLIK: 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Tento příběh v podání Kejklířského divadla Víti Maršíka ml. by se též mohl jmenovat Cesta do Betléma, Co se dělo o Vánocích nebo Narození Ježíše (Ježíška) Krista. Jde totiž o skoro tradiční zpracování této událostí a to především podle Lukášova evangelia, které provází všemožné koledy, místy i upravené.

Adventní koncert v Artu

KDY: pátek 24. listopadu od 20 hodin

KDE: klub Art, Opava

PROČ PŘIJÍT: Klubové prostory rozezní koncert opavské folkové skupiny Kopyto. Ve svém výročním vystoupení nabídne posluchačům ověřené hitovky i skladby ze svého posledního alba Letokruh. V programu nezapomene ani na zajímavé hosty.

Koncert je věnovaný Verdimu

KDY: neděle 26. listopadu od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Verdiho operní tvorba je stálým pokladem světových operních domů. Město i divadlo si tohoto skvělého autora připomenou operním galavečerem, pořádaným k jeho 120. výroční narození. V podání opavských sólistů Kataríny Jordy, Terezy Kavecké, Juraje Nociara, Zdeňka Kapla a Alexandra Vovka, doprovázených divadelním orchestrem i sborem opavské operní scény zazní nejznámější árie z právě uváděného Nabucca, ale též z Mackbetha, Attily, La traviaty, Rigoleta a Falstafa.

BRUNTÁLSKO

Rozsvícení vánočního domu ve Vrbně pod Pradědem

KDY: pátek 24. listopadu od 17 hodin

KDE: Střelniční 610, Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kdo se ve tmě ztratí, najde světlo na Střelniční? Spolek Everest Vrbno, držitel tří rekordů v České knize rekordů a kuriozit, zve na slavnostní rozsvícení sídla spolku. Každý, kdo má rád osvětlené domy a vánoční náladu společně se svařeným vínem, může v pátek navštívit sídlo spolku Everest. V 17 hodin bude dům rozsvícen a od 17.15 do 18 hodin se uskuteční koncert skupiny No Ordinary.

Zpívání na schodech na zámku Bruntál

KDY: sobota 25. listopadu od 16 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 25. listopadu od 16 hodin se návštěvníci zámku Bruntál mohou těšit na mimořádný kulturní zážitek v podobě akce Zpívání na schodech. Tento rok zde vystoupí pěvecký sbor Bernardini z Břidličné. Pěvecký sbor Bernardini začal své působení v roce 1994 v Břidličné a interpretuje řadu nejen duchovních skladeb starých i současných mistrů, ale i písně lidové, populární a spirituály, a to v podání a capella nebo za doprovodu různých nástrojů, jako jsou například varhany, harmonika, kytara, mandolína, flétna, jambe atd. Uměleckou vedoucí je MgrArt. Lenka Kawa a sbormistryní Bernardina Mereďová. Zájemci si mohou místo rezervovat telefonicky na čísle 554 717 947 nebo prostřednictvím e-mailu info@mubr.cz.

Adventní dílny pro celou rodinu

KDY: v sobotu 25. listopadu a v neděli 26. listopadu od 8 do 18 hodin

KDE: Zahrada Flora, Úvalno

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Chcete si vyrobit krásný adventní věnec nebo jiné vánoční aranžmá? Aranžérky Zahrady Flora vám i vašim dětem pomohou vyrobit krásné věnce, svícny nebo jiné vánoční dekorace dle vašich představ. To vše v příjemné atmosféře. A jako každý rok vás čeká široká nabídka vánočních květin, aranžmá, ozdob, betlémů, dekorací i krásných nezbytností pro radost. A také si dáme výborný nealko punč.

OSTRAVSKO

Veletrh vzdělání a pracovních nabídek

KDY: od pátku 24. do soboty 25. listopadu

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek i v sobotu se na ostravském výstavišti Černá louka koná Veletrh Student a Job. Těšit se můžete na 50 vystavujících škol různého zaměření nejenom z Moravskoslezského kraje. Seznámíte se se středními a středními odbornými školami, učilišti, gymnázii a vyššími odbornými školami. Z vysokých škol se představí Univerzita Obrany v Brně. Pozadu nezůstane ani část věnovaná uchazečům o zaměstnání. Kromě pracovních agentur dorazí také zástupci ČEZ, McDonalds, TietoEvry, Czechitas a další. Novinkou je letos poprvé propojení s mezinárodním pracovním veletrhem Jobspin Job Fair, který si klade za cíl propojit hlavně zájemce hovořící anglicky se společnostmi z České republiky, Slovenska a Polska.

Zahájení Ostravských Vánoc 2023

KDY: sobota 25. listopadu od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Moravská Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hlavní scéna Ostravských Vánoc bude letos opět umístěna na Masarykově náměstí. Kromě rozsvícení živého vánočního stromu na návštěvníky v sobotu čeká i koncert kapely Buty, která zde vystoupí od 19 hodin. Dále zhruba 50 stánků v rámci adventních trhů, obří vyhlídkové kolo i andělé v podání Art Prometheus a jejich show k rozsvícení stromu. Nový dřevěný betlém ozdobí letos dětskou scénu na vedlejším Jiráskově náměstí. Více informací na www.ostravskevanoce.cz nebo na FB Ostravských Vánoc.

Jarmark a rozsvícení vánočního stromu před Akordem

KDY: sobota 25. listopadu od 10 hodin

KDE: náměstí SNP, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rozsvícení vánočního stromu v Ostravě-Zábřehu doprovodí tradiční předvánoční jarmark na náměstí SNP před kulturním domem Akord. Připraven bude také doprovodný program. Na akci zve Akord společně s městským obvodem Ostrava-Jih.

Megakoncert Rádia Čas 2023

KDY: sobota 25. listopadu od 17 hodin

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: od 345 Kč (vyprodáno)

PROČ PŘIJÍT: Po čtyřleté odmlce se do Ostravy opět vrací megakoncert Radia Čas. A bude to pořádný comeback. Megakoncert letos totiž slaví 25. výročí. V Ostravar Aréně vystoupí například Tomáš Klus, Kapitán Demo, Ewa Farna, O5 a Radeček, MIG 21.

Vítkovice hostí Spartu

KDY: pátek 24. listopadu

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 259 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vítkovice v pátek 24. listopadu od půl šesté hostí na ledě Ostravar Arény pražskou Spartu. Vstupné na zápas činí 259 Kč.

KARVINSKO

Karvinské a slezské rockové legendy 2023

KDY: pátek 24. listopadu, 18 hodin

KDE: Karviná, klub Hard Cafe

ZA KOLIK: 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční rocková akce v Karviné. Letos zahrají legendární polská kapela TSA, za domácí scénu hrají Messalina, Cluster, Seppuka a SG.

Karel Plíhal v Bohumíně

KDY: čtvrtek 23. listopadu od 19 hodin

KDE: Spolek Oderberg Starý Bohumín

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legenda českého folku, písničkář, básník a jemný šprýmař Karel Plíhal bude koncertovat v Bohumíně. Doprovodí jej kytarista Petr Fiala.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Havířově

KDY: sobota 25. listopadu, 17 hodin

KDE: Havířov, náměstí Republiky

PROČ PŘIJÍT: Program Vánočního městečka běží ten den od 14 do 19.30 hodin, vystoupí Ewa Farna a další.

Křovík a Roštík

KDY: neděle 26. listopadu, 16 hodin

KDE: Karviná, malý sál Městského domu kultury

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dvě strašidýlka žijí z toho, že škodí lidem v jejich domě. Jestli je může něco napravit, to uvidíme v pohádce. Účinkuje Divadelní soubor Harlekýn. Vhodné pro děti od 4 let.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Noise! Drum n bass ve Stounu

KDY: pátek 24. listopadu, 21 hod.

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 200 Kč předprodej/250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Rakouský Mefjus se do Stounu vrací po 7 letech a přiveze sebou pořádnou hudební nálož. Jeho specifický zvuk se bude otřásat klubem až do ranních hodin a lineup doplní Crystal b2b Wallhack, Fantek & Pex, Cubix a vítěz Dj Contestu.

O Poměňce, Liďáčkovo divadlo

KDY: neděle 26. listopadu, 15 hodin

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na zábavné a veselé představení o princezně Pomněnce vás zve Liďáčkovo divadlo z Frýdku-Místku, představení je vhodné pro děti od 6 let.

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary

KDY: neděle 26. listopadu, 17.00 hod.

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 330/260/170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí utkání třineckých Ocelářů.