PROČ PŘIJÍT: Oblíbená akce pro Orlovou i okolí. Návštěvníky čeká průvod masek v čele s flašinetem, bubeníky i další bohatý a zábavný program, který začne ve 14 hodin masopustním průvodem. Připraveny budou i zabijačkové dobroty a vyplatí se přijít v masopustní masce, bude totiž probíhat soutěž o tu nejlepší.

Permoníkovský ples v Karviné

KDY: sobota 18. února

KDE: Obecní dům Družba

ZA KOLIK: 600/450 bez večeře

PROČ PŘIJÍT: Koncertní sbor Permoník je karvinský fenomén nejen svými pěveckými úspěchy. Podařené a zábavné bývají také jeho plesy, kde potkáte nejen členy souboru, ale i spousty dalších známých a přátel. Lákavé je jistě i prostředí oblíbeného Obecního domu Družba.

FRÝDEK-MÍSTEK

Festival Cyklocestování

KDY: pátek 17. a sobota 18. února

KDE: Nová scéna Vlast

ZA KOLIK: pátek 150/190 Kč, sobota celodenní 290 Kč/340 Kč, jednotlivé bloky na místě 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční a originální cestovatelský festival Cyklocestování ve Frýdku-Místku se uskuteční již pošestnácté na plátně a v prostorách Nové scény Vlast. Prostřednictvím besed, promítání filmů a workshopů se můžete vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa.

Prago Union @ Live Band

KDY: sobota 18. února

KDE: Klub Stoun

ZA KOLIK: 320 předprodej/370 na místě

PROČ PŘIJÍT: Prago Union v čele s Katem patří už roky ke špičkám českého hip-hopu, které opravdu táhnou a dokáží zaplnit nejeden klub. Hudebně i textově originální a zábavný Kato dokáže ve svých textech pracovat s češtinou a zároveň vyprávět skvělé příběhy. V kombinaci se živou kapelou půjde rozhodně o parádní hudební zážitek.

Nalaďte se klipem Prago Union - Pomalu, ale rychle

Zdroj: Youtube

OSTRAVA

Čokoládový festival a balonková výstava

KDY: pátek 17. až neděle 19. února

KDE: výstaviště Černá louka

ZA KOLIK: vstupné od 50 Kč, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čokoládová show spojená s největší balonkovou výstavou v Česku. Mořský svět vytvořený z téměř 40 tisíc balonků. Čokoládové produkty k dostání v tuhém i tekutém stavu, alkoholickém i nealkoholickém, plněné i duté, tvarované i obyčejně nalámané. To nabídne již tento víkend další ročník oblíbeného čokoládového festivalu na Černé louce. A kromě lahodné čokolády bude pro návštěvníky připraven i doplňkový program - workshopy, koncerty, stánkový prodej a soutěže.

Klimkovický masopust

KDY: sobota 18. února, od 14 hodin

KDE: Zámek Klimkovice

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dobré jídlo, zábava, tanec, masky… Do oslav masopustu se zapojí i v Klimkovicích. Masopustní průvod vyrazí ve 14 hodin od klimkovického zámku. Přijít si zazpívat, zatančit a na závěr se pobavit u tradičního pochování basy se zpěvy souboru Generace v kině Panorama může kdokoliv. O občerstvení v kině se postará Jednota Orel Klimkovice.

První seznamovací party v Ostravě

KDY: sobota 18. února od 20 hodin

KDE: R´n´R klub Garage Martinov

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Garage klub se rozhodl dát šanci všem nezadaným starším třiceti let a pořádá společně s rádiem Čas první seznamovací party nazvanou Je čas na rande. Akce je určena všem, kteří chtějí někoho nového poznat, pobavit se a zatančit si. Je vhodná zejména pro věkovou kategorii 30+ a návštěvníci se mohou těšit na spoustu her, nečekaných situací, Woodmanotéku k tanci a samozřejmě i seznámení s novými partnery. Organizátoři slibují, že tohle rozhodně nebude obyčejné rande!

EisKing Tour v ostravském Gongu

KDY: neděle 19. února, od 15 hodin

KDE: Ostrava, multifunkční hala Gong v DOV

ZA KOLIK: od 600 Kč (prodej pouze on-line)

PROČ PŘIJÍT: Český automobilový závodník Josef Král a nejznámější slovenský komentátor formule 1 Števo Eisele přivítají fanoušky motorsportu v Aule Gong. Dvojice vytvořila projekt EisKing, se kterým má úspěch nejen na sociálních sítích, ale také na svých show konaných na Slovensku a v Česku. Do Ostravy přivezou automobil Praga Bohema a hostem bude Stig, známý jako řidič v britském motoristickém pořadu Top Gear. Vstupenky se prodávají pouze přes webové stránky team.eisking.tv/event/ostrava.

NOVOJIČÍNSKO

Magický městský ples ve Studénce

KDY: pátek 17. února, od 19.30 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 280 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní hvězdou večera bude oblíbený zpěvák Dalibor Janda, který vystoupí se svým doprovodem. Jubilejní XXV. Městský ples slibuje další bohatý program, ve kterém nebude nouze o magii a kouzla i o sportovní zážitky. Představí se kouzelník Tomasiano, chybět nebude mikromagie. Dechberoucí sportovní výkony jistě předvede David Pargač, držitel světového rekordu v počtu skoků na jedné ruce zapsaného v Guinessově knize rekordů. O další hudbu se postarají DJ Srp a hudební těleso Rivieras Show Band. Součástí plesu budou fotokoutek a tombola.

Noční pochod do Štramberka

KDY: sobota 18. února, od 16 hodin

KDE: Kopřivnice, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zasportovat si v sobotu navečer neuškodí, navíc výhledy z hradního nádvoří pod věží Trúbou ve Štramberku na osvětlená místa v okolí bývají kouzelné. Kromě toho člověk může při akci najít nové přátele. Start je hromadný, z Masarykova náměstí se půjde okružní cestou okolo Bílé hory do Štramberku a pak na Trúbu, kde je cíl. Občerstvení naleznou účastníci ve vlastním batohu nebo v restauraci. Bližší informace podá Ondřej Burel z pořádajícího Klubu turistů Kopřivnice, e-mail: ondrasek.bur@seznam.cz, tel: 721 281 992.

OPAVSKO

Dvoudenní masopust Opavě

KDY: sobota 18. února, neděle 19. února, od 10.30 do 17 hodin

KDE: Horní náměstí, Opava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Masopustní veselí se vším, co k němu patří. Součástí sobotního programu je slezská zabijačka s povídáním o tradiční zabijačce i výroba masek a škrabošek ve Slezance. Zahrají cimbálové muziky a vystoupí taneční soubory, v sobotu v 15 hodin předá primátor maskám vládu nad městem a začne karneval. Nedělní ráno zpestří dechovka, hodinu po poledni harmonikář, v 15 hodin vyrazí z Ptačího vrchu masopustní průvod na Horní náměstí, kde vypukne masopustní rej.

Masopustní průvod s pochováním basy

KDY: sobota 18. února od 15 hodin

KDE: Centrum volného času, Kravaře

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pochování basy vždy doprovází legrace a dobrá zábava. V Kravařích bude tomuto vyvrcholení začátku masopustu předcházet masopustní průvod. Účastníci, nejlépe v maskách, mají sraz v 15 hodin před CVČ Kravaře, odkud vyrazí na průvod městem. Zakončení průvodu je v areálu chovatelů v Kravařích, kde bude komentovaná zabijačka. Tam pak také dojde na pochování basy.

BRUNTÁL

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: do 28. května denně mimo pondělí, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od konce minulého týdne lze prohlídku bruntálského zámku spojit s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.

Hans Kudlich – osvoboditel sedláků

KDE: Flemmichova vila, Krnov

KDY: do 26. března mimo pondělí od 9 do 16 hodin

ZA KOLIK: vstupné od 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava připomíná úvalenského rodáka Hanse Kudlicha. Popisuje životní peripetii člena rakouského Říšského sněmu, jeho aktivity v revolučním roce 1848 i samotné předložení návrhu zákona na zrušení poddanských vztahů (včetně roboty a desátků). Návštěvníci se zde setkají i s literaturou o Hansi Kudlichovi a část expozice se věnuje památníkům.