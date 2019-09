Trasa: Opava – Branka u Opavy – Hradec nad Moravicí – Žimrovice – Podhradí – Lhotka - Nové Těchanovice – Jánské Koupele - Kružberk

Délka: cca 40 km

Náročnost: střední

Časová náročnost: 5 - 6 hodin

Na cyklostezku se napojíte v Opavě-Kylešovicích u Areálu Zdraví (49.9116539N, 17.9166103E) a dále pokračujete k mostu přes řeku Moravici. Odtud bude vaše cesta kopírovat zmíněný tok, a to přes Branku u Opavy do Hradce nad Moravicí. Zde si přijdou na své příznivci kultury, protože mohou zavítat na zdejší zámek Hradec nad Moravicí (49.8651853N, 17.8746392E), který se mimo jiné stal v roce 2008 vítězem ankety o nejpohádkovější zámek u nás.

Ve 14. století to bylo sídlo opavských Přemyslovců, v roce 1778 získal panství rod Lichnovských z Voštic, jehož zástupci jej vlastnili až do konfiskace v roce 1945. Součástí areálu jsou Bílá věž, Bílý zámek s prohlídkovými okruhy, které zahrnují reprezentační a soukromé salony i hostinské apartmá, a dále ještě nově zrekonstruovaný Červený zámek se spodními konírnami. Projít se ale můžete třeba jen zámeckým parkem a vyhlídkami se kochat po okolí.

Weisshuhnův kanál a zřícenina Vikštejn

Mariánskými loukami pak dojedete k Žimrovicím, odkud se po silnici vydáte směrem na Domoradovice. V kopci odbočíte vlevo a pokračujete údolím kolem Weisshuhnova kanálu až k Papírenskému splavu (49.8318406N, 17.8317025E). Vodní náhon Weisshuhnův kanál se vine necelé čtyři kilometry a je dílem úspěšného podnikatele Carla Weisshuhna, který jej nechal postavit v roce 1891 jako zdroj elektřiny a vody pro svou elektrárnu na balicí papír i pro splavování dřeva k výrobě papíru a jde zároveň o technickou památku.

Od ústí Melčského potoka na váš čeká úsek stoupání, pak se sjezdem dostanete do Anina údolí a odtud až do Podhradí. Zde mohou zájemci vystoupat na zříceninu hradu Vikštejn (49.8053000N, 17.7735200E).

Trasa vede i přes chátrající lázně

Největší převýšení musíte překonat z Podhradí do Lhotky, odtud pak míříte po silnici dále do Nových Těchanovic a Zálužné. Trasa pokračuje podél Moravice také přes bývalé lázně Jánské Koupele (49.8347953N, 17.7063144E). Počátky lázeňství se tady datují do 19. století. Blahodárné účinky pramenů sloužily k léčbě chudokrevnosti, vyhlášené byly i uhličité koupele, které pomáhaly při léčbě revmatismu, nespavosti i srdečních chorob.

Po druhé světové válce byl areál znárodněn, vznikla zde dětská ozdravovna a rekreační středisko. Porevoluční éra však znamenala úpadek lázní, které chátrají dodnes. Od roku 2005 jsou Jánské Koupele českou kulturní památkou. Po sjezdu do obce Kružberk si můžete odpočinout a občerstvit se v rybářské baště Davidův mlýn (49.8272242N, 17.6823356E), kde se nachází třeba i lanové centrum. Poslední metry trasy budete ukrajovat kolem kružberských cvičných skal.

Jakmile se dostanete na silnici, cyklostezka zde sice oficiálně končí, ale není problém vyjet si ještě kousek dále až na samotnou hráz nádrže Kružberk (49.8234450N, 17.6625408E), odkud máte pěkný výhled na kružberskou přehradu. Při zpáteční cestě se můžete zastavit v restauraci a penzionu Velké sedlo (49.8237081N, 17.6687261E), který se nachází pod hrází Kružberka. Zajímavostí je, že se zde natáčel stejnojmenný televizní seriál.