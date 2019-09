Trasa: Krnov – Úvalno – Skrochovice – Holasovice – Držkovice – Vávrovice – Opava

Délka: cca 28 km

Čas: 2 hod

Náročnost: 3

Z Krnova vede trasa po cyklostezce na Opavské ulici kolem Petrova rybníka (50.0809094N, 17.7394225E), kde je první odpočívadlo, stánek s občerstvením i cyklostojan. Dále se trasa klikatí mezi stromy po protipovodňovém valu do Úvalna (50.0478617N, 17.7450469E).

Za Úvalnem čeká úzký šotolinový úsek mezi stromy. Po šotolině stezka pokračuje kolem dalšího odpočívadla do Brumovic. Poté za Skrochovickým nádražím (50.0134589N, 17.7842956E) vede přes Holasovice až k Držkovicím po nových cyklostezkách.

V Holasovicích máte možnost se občerstvit v Hostinci u Laryšů (49.9998972N, 17.8069456E). Po místních komunikacích vede trasa do Vávrovic (49.9772747N, 17.8612550E), kde se trasa stáčí k řece Opavě, kterou kopíruje až k jezu v Opavě. V Opavě si můžete udělat malou zajížďku podél řeky ke Stříbrnému jezeru (49.9553317N, 17.8949181E), kde se můžete vykoupat i občerstvit. Cíl naší trasy pak je před koupalištěm v opavských Městských sadech (49.9505653N, 17.8877967E).

K TÉMATU

Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu



Na konci prázdnin se na této cyklotrase navíc pravidelně koná akce s názvem Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu.

„Malí i velcí cyklisté mohou startovat v Krnově u Petrova rybníka nebo v Opavě u městského koupaliště, případně se připojit kdekoli na trase,“ vysvětluje jedna z organizátorek Kristýna Kutálková.



Mezi Krnovem a Opavou čeká cyklisty vždy řada stanovišť různých organizací. Jak už název napovídá, cyklisté se mohou v Krnově osvěžit Kofolou, a v Opavě posílit Fidorkou. Nejen rodiče s malými dětmi, ale i senioři a cyklisté začátečníci mohou jízdu na kole absolvovat pouze jedním směrem a nazpátek se svézt i s koly vlakem. V roce 2018 se čtvrtého ročníku Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu oblíbené akce se zúčastnilo rekordních 592 cyklistů.



Podrobnosti o Slezské magistrále najdou zájemci na webu slezska-magistrala.cz. Letošní novinkou na Slezské magistrále jsou servisní cyklostojany s pumpou a nářadím, kterými i laik dokáže vyřešit vypuštěnou duši nebo uvolněné šlapátko.



K TÉMATU: Stanoviště výletu Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu



1.) START/CÍL: Krnov – u Petrova rybníka: Město Krnov a TIC Krnov

2.) Krnov – před hrází: Středisko volného času Krnov

3.) Krnov – za hrází: Městská policie Krnov

4.) Úvalno – odpočívadlo: Obec Úvalno

5.) Skrochovice – odpočívadlo: Cyklistika pro všechny Krnov

6.) Holasovice – Hostinec U Laryšů: Klub deskových her Pajdulák

7.) Holasovice – Slezský venkov, z. s.: Muzeum Slezský venkov

8.) Vávrovice – U Hřiště: Český červený kříž

9.) Opava – Městské sady: Středisko volného času Opava

10.) CÍL/START: Opava – Městské sady před koupalištěm: Město Opava