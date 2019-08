V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě tak Český svaz ochránců přírody (ČSOP) odstartoval několikaletý projekt, zaměřený na obnovu a unikátní interpretaci přírodního a kulturního dědictví v koridoru slavné Volské stezky, prastaré dobytčí cesty, která před staletími spojovala Krakovsko s Vídní.

Volská stezka tak má již 4 zastavení. Všechna zastavení spojuje originální infotabule ve tvaru vola, která se vždy na přední straně věnuje místním zajímavostem, na druhé straně pak jednotně informacím o Volské stezce jako takové.

Pokud bychom šli od východu, narazili bychom nejdříve poblíž obce Sedlnice na infotabuli s názvem „Sedlnické sněženky“, která se zaměřuje na sněženku podsněžník. Sněženkami je okolí této obce každé jaro doslova pokryté. Dále se po nové trase Volské stezky dostaneme do obce Libhošť, kde se můžeme dočíst o nedalekém lese Roveň, který je jedním z mála zachovalých fragmentů velkých hraničních hvozdů.

Dočteme se i to, že v současnosti je les ohrožen velkým projektem kanálu Dunaj – Odra - Labe, který by pro něj znamenal v podstatě totální likvidaci! Projdeme-li lesem, dojdeme do zaniklé osady Zámeček, místa s pohnutou historií, kde odpradávna stávala krčma, využívaná právě honáky volů a později výletníky (dodnes lze v lese najít její zříceniny), v dobách nedávných pak vojenská základna. Poslední zastavení, které bylo otevřeno už vloni na podzim, je u Bannerovy studánky – pěnovcového prameniště vyvěrajícího z kopce Hůrka.

Fragmenty Volské stezky, bývalé "dobytčí dálnice", se v Poodří zachovaly nejlépe z celé její trasy a mnohde dosud tvoří malé oázy přírody v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině. Zachovaly se unikátní úvozy, části pastevního lesa, dokonce se ví, kde byla napajedla. Koridor, kterým se stáda dobytka hnala, je znám zhruba od Skotnice u Příbora po Bělotín u Hranic.

Do obnovy Volské stezky se pustila místní organizace ČSOP Studénka. „Postupná zpřístupnění zbytků stezky pro pěší se stromořadím hrušní a slivoní, podél ní obnovená charakteristická přírodní stanoviště, která dříve stezku doprovázela, jako například remízy, selské sady, mokřady, prameniště, studánky, napajedla i malé stavební a technické památky - to vše máme v plánu v průběhu několika dalších let vybudovat,“ říká otec projektu a předseda ZO ČSOP Studénka, Ivan Bartoš. V katastru každé z obcí bude k Volské stezce postupně umístěno zastavení s interpretací místního přírodního i kulturního dědictví doplněné interaktivními prvky.

Volská stezka má zatím 4 zastavení:

BANNEROVA STUDÁNKA se nachází zhruba 150 metrů od autobusové zastávky Šenov u Nového Jičína, Salaš na odbočce vedoucí k restauraci na Salaši (GPS: 49.6178017N, 17.9741992E).

Infopanel SEDLNICKÉ SNĚŽENKY se nachází zhruba 1 km východně od obce Sedlnice na okraji tzv. Hraničního lesa poblíž Josefova dubu (49.6656717N, 18.1047875E).

Zastavení LES ROVEŇ najdete na jihozápadním okraji obce Libhošť (49.6209961N, 18.0642111E) a zastavení HISTORIE NEVESELÁ STARÉ CESTY NA LAPAČI, které leží poblíž osady Zámeček, na severním okraji lesa Roveň (49.6363097N, 18.0351358E). Volská stezka byla v loňském roce otevřena jako 92. lokalita (nyní je lokalit již 94).

V současnosti je v Moravskoslezském kraji zpřístupněno již patnáct lokalit ČSOP v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě Jeho prostřednictvím již třináctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice.