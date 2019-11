Skalka: dětský ráj v ostravské přírodě

V zimě lyže a brusle, v létě nepřeberné množství atrakcí i minizoo. Tak to vypadá ve Skalka Family Parku, který je obklopen lesy a přírodou, přesto se nachází co by kamenem dohodil od Poruby.

Areál Skalka. | Foto: Skalkaostrava.com