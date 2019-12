Háčkované mandaly si mohou přijít zájemci prohlédnout do kateřinské pobočky Knihovny Petra Bezruče v Opavě ve všední dny mimo středu do 23. prosince.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Kdy: do 23 prosince, pondělí a čtvrtek od 9 do 18 hodin, úterý a pátek od 9 do 17 hodin

Kde: Knihovna Petra Bezruče Opava, pobočka Kateřinky

Za kolik: vstup je volný