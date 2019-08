50. Mezinárodní Tatra Veterán Rallye Beskydy 2019,36. Memoriál z. m. s. Josefa V

Plánovaný start rallye je v 10.00 a nenáročná trasa nás zavede přes několik zastávek až do Kopřivnice, kde budou auta vystavena pro veřejnost v parku Edvarda Beneše. Tatra Veteran Car Club Kopřivnice navrhl udělit čestné občanství města Kopřivnice Hansi Ledwinkovi in memoriam. Město naši výzvu přijalo. To bude předáno vnukovi slavného konstruktéra. Budete mít možnost se tohoto slavnostního aktu při rallye účastnit. K předání dojde v nově opravené Ringhofferově vile v Kopřivnici ve 14.00. Očekáváme přes 120 automobílů značky TATRA.