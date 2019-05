A co když je tu změna

Nové trendy využívající vzdorného myšlení a jednání mohou být klíčem k pochopení a vyrovnání se s proměnami přírody kolem nás. Je správnou cestou řešení následků stále častějších výkyvů nebo přizpůsobení se postupné změně? Jaké jsou možnosti prevence? A co můžeme udělat my v místě, kde žijeme? O tom všem bude mluvit Lumír Kuchařík, který zavítá do bíloveckého muzea s novou přednáškou na téma klimatické změny. Přednáška se koná v úterý 28. května od 17 hodin v muzeum Bílovec. (tj)