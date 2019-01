Aktuální program muzea S. Freuda

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

12. listopadu 2018 – 1. června 2019

ZBOŽÍ UKRYTÉ V ROCE 1938

Výstava prezentuje ojedinělý nález velkého souboru předmětů z galanterního a papírnického obchodu z konce 30. let 20. století, který byl řadu let zazděný ve sklepě domu č. 16 v Příboře. Majitelé obchodu se snažili tímto způsobem uchránit svůj majetek před nacisty, následně po osvobození pak před znárodněním. Velké množství galanterního zboží v původním balení tak dokumentuje důležitou součást každodennosti konce 30. let 20. století.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2018 v 17.00 hodin

Malý a velký výstavní sál

PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIORY VIII

Muzejní škola probíhá od 24. září do 3. prosince 2018.

Cena cyklu přednášek 400,- Kč

Omezená kapacita: 60 osob

Ve spolupráci s Městem Příborem

Otevírací doba

úterý, středa, čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

sobota 9.00 – 17.00