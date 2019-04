Alenka následuje Bílého Králíka do říše znaků, ve které nic není tak, jak by mělo být. Obrovská housenka se jí ptá, kdo je. Alenka nedokáže odpovědět, protože se sama před chvílí několikrát proměnila. A co se stane, až potká kočičí škleb, dá si čaj s Kloboučníkem a se Zajícem nebo pokoří slavného Žvahlava? Zjistí, kým skutečně je...? Buď takovou, jakou by ses přála zdát. Nebo chcete-li jednodušeji: Nikdy si nepředstavuj, že nejsi jinaká, než co by se jiným mohlo zdáti, že to, co jsi, či co jsi byla, nebo mohla býti, nebylo jinaké než to, co jsi byla, by se jim bylo zdálo býti jinakým. To je adaptace světoznámého příběhu Alenka v říši divů. Divadelní spolek pod vedením Sabiny Machačové hru přeložil do českého znakového jazyka. Ten má zcela specifický znakosled a vlastní gramatická pravidla pro určování vnitřních významových souvislostí. Umělecké tlumočení však nespočívá v doslovném převedení jednotlivých replik do znaků, ale v komplexním překladu. Představení Alenka v říši znaků uvidíte ve čtvrtek 11. dubna od 19 hodin v Kulturním domě Kopřivnice. Vstupné začíná na 250 Kč.