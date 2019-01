Americký hudební šaman se představí v Galaxii

Kdo chce zažít neobvyklou hudební a vizuální smršť, měl by se ve středu 19. září večer vydat do Galerie Galaxie v Městském parku v Kopřivnici. Akce začne v 20 hodin. Nejprve kopřivnická partička Drutty představí svou muziku směřující k psychedelickému metalu, po ní přijde na řadu Andy The Dorboom, americký hudební šaman, jehož těžko hudba se pohybuje od folkových melodií přes elektronická schémata až někam k prapůvodním základům. Andy pouští své hudební představy z playbacku, což nemusí vadit neboť jeho vystoupení je spíše komplexním představením než klasickým koncertem.