Ant-Man má před sebou další misi

Kdo má rád filmy s komiksovou tématikou, určitě by neměl váhat s navštěvou kina. Filmové studio Marvel sáhlo opět do šuplíku se superhrdiny, kteří se umějí zmenšovat. Film navazuje na události z filmu Captain America: Občanská válka. Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva však najíde rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se nová mise a on musí znovu obléci zmenšovací oblek… Film Ant-Man a Wasp dává novojičínské Kino Květen od pondělí až do středy vždy v 17.30 hodin.